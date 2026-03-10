NRL Team Lists Round 2 2026: Confirmed line-ups

Broncos vs Eels Team Lists: Round 2

 2026-03-12T09:00:00Z 
 
 
Suncorp Stadium
BRI   
 2026-03-12T09:00:00Z 
   PAR
1 Reece WalshReece Walsh
2 Josiah KarapaniJosiah Karapani
3 Kotoni StaggsKotoni Staggs
4 Gehamat ShibasakiGehamat Shibasaki
5 Deine MarinerDeine Mariner
6 Ezra MamEzra Mam
7 Adam ReynoldsAdam Reynolds
8 Corey JensenCorey Jensen
9 Cory PaixCory Paix
10 Payne HaasPayne Haas
11 Jack GosiewskiJack Gosiewski
12 Jordan RikiJordan Riki
13 Patrick CarriganPatrick Carrigan
 INTERCHANGE
14 Ben HuntBen Hunt
15 Xavier WillisonXavier Willison
16 Ben TaltyBen Talty
17 Aublix TawhaAublix Tawha
18 Grant AndersonGrant Anderson
19 Jaiyden HuntJaiyden Hunt
 RESERVES
20 Blake MozerBlake Mozer
21 Delouise HoeterDelouise Hoeter
22 Tom DuffyTom Duffy
Isaiah IongiIsaiah Iongi 1
Bailey SimonssonBailey Simonsson 2
Will PenisiniWill Penisini 3
Sean RussellSean Russell 4
Josh Addo-CarrJosh Addo-Carr 5
Jonah PezetJonah Pezet 6
Mitchell MosesMitchell Moses 7
Jack WilliamsJack Williams 8
Ryley SmithRyley Smith 9
Junior PauloJunior Paulo 10
Kelma TuilagiKelma Tuilagi 11
Kitione KautogaKitione Kautoga 12
Jack de BelinJack de Belin 13
 INTERCHANGE
Dylan WalkerDylan Walker 14
Sam TuivaitiSam Tuivaiti 15
Matt DooreyMatt Doorey 16
Tallyn Da SilvaTallyn Da Silva 17
Charlie GuymerCharlie Guymer 18
Joash PapaliiJoash Papalii 19
 RESERVES
Jordan SamraniJordan Samrani 20
Brian KellyBrian Kelly 21
Luca MorettiLuca Moretti 22

Warriors vs Raiders Team Lists: Round 2

 2026-03-13T07:00:00Z 
 
 
Go Media Stadium
NZW   
 2026-03-13T07:00:00Z 
   CBR
1 C. Nicoll-KlokstadCharnze Nicoll-Klokstad
2 D. Watene-ZelezniakDallin Watene-Zelezniak
3 Ali LeiatauaAli Leiataua
4 Adam PompeyAdam Pompey
5 R. Tuivasa-SheckRoger Tuivasa-Sheck
6 C. Harris-TavitaChanel Harris-Tavita
7 Tanah BoydTanah Boyd
8 J. Fisher-HarrisJames Fisher-Harris
9 Wayde EganWayde Egan
10 Jackson FordJackson Ford
11 Kurt CapewellKurt Capewell
12 Jacob LabanJacob Laban
13 Erin ClarkErin Clark
 INTERCHANGE
14 Samuel HealeySamuel Healey
15 Demitric VaimaugaDemitric Vaimauga
16 Leka HalasimaLeka Halasima
17 T. Stowers-SmithTanner Stowers-Smith
18 Taine TuaupikiTaine Tuaupiki
20 Morgan GannonMorgan Gannon
 RESERVES
21 A. Khan-PereiraAlofiana Khan-Pereira
22 Marata NiukoreMarata Niukore
23 E. Ieremia-ToeavaEddie Ieremia-Toeava
Kaeo WeekesKaeo Weekes 1
Savelio TamaleSavelio Tamale 2
Simi SasagiSimi Sasagi 3
Sebastian KrisSebastian Kris 4
Xavier SavageXavier Savage 5
Ethan StrangeEthan Strange 6
Ethan SandersEthan Sanders 7
Morgan SmithiesMorgan Smithies 8
Tom StarlingTom Starling 9
Joseph TapineJoseph Tapine 10
Hudson YoungHudson Young 11
Noah MartinNoah Martin 12
Corey HorsburghCorey Horsburgh 13
 INTERCHANGE
Jayden BraileyJayden Brailey 14
Zac HoskingZac Hosking 15
Ata MariotaAta Mariota 16
Matthew TimokoMatthew Timoko 17
Daine LaurieDaine Laurie 18
Joe RoddyJoe Roddy 19
 RESERVES
Owen PattieOwen Pattie 20
Jed StuartJed Stuart 21
Chevy StewartChevy Stewart 22

Roosters vs Rabbitohs Team Lists: Round 2

 2026-03-13T09:00:00Z 
 
 
Allianz Stadium
SYD   
 2026-03-13T09:00:00Z 
   SOU
1 James TedescoJames Tedesco
2 Daniel TupouDaniel Tupou
3 Billy SmithBilly Smith
4 Robert ToiaRobert Toia
5 M. NawaqanitawaseMark Nawaqanitawase
6 Daly Cherry-EvansDaly Cherry-Evans
7 Sam WalkerSam Walker
8 Naufahu WhyteNaufahu Whyte
9 Benaiah IoeluBenaiah Ioelu
10 Lindsay CollinsLindsay Collins
11 Angus CrichtonAngus Crichton
12 Siua WongSiua Wong
13 Egan ButcherEgan Butcher
 INTERCHANGE
14 Connor WatsonConnor Watson
15 Blake SteepBlake Steep
16 Nat ButcherNat Butcher
17 Salesi FoketiSalesi Foketi
18 Cody RamseyCody Ramsey
19 Junior PaugaJunior Pauga
 RESERVES
20 Toby RodwellToby Rodwell
21 Tom RodwellTom Rodwell
22 Taylor LosaluTaylor Losalu
Jye GrayJye Gray 1
Alex JohnstonAlex Johnston 2
Latrell MitchellLatrell Mitchell 3
Jack WightonJack Wighton 4
Campbell GrahamCampbell Graham 5
Cody WalkerCody Walker 6
Jayden SullivanJayden Sullivan 7
Tevita TatolaTevita Tatola 8
Bronson GarlickBronson Garlick 9
Keaon KoloamatangiKeaon Koloamatangi 10
David FifitaDavid Fifita 11
Euan AitkenEuan Aitken 12
Cameron MurrayCameron Murray 13
 INTERCHANGE
Peter MamouzelosPeter Mamouzelos 14
Tallis DuncanTallis Duncan 15
Lachlan HubnerLachlan Hubner 16
Sean KeppieSean Keppie 17
Latrell SiegwaltLatrell Siegwalt 18
Moala Graham-TaufaMoala Graham-Taufa 19
 RESERVES
Liam Le BlancLiam Le Blanc 20
Thomas FletcherThomas Fletcher 21
Salesi AtaataSalesi Ataata 22

Wests Tigers vs Cowboys Team Lists: Round 2

 2026-03-14T04:00:00Z 
 
 
Leichhardt Oval
WST   
 2026-03-14T04:00:00Z 
   NQL
1 Jahream BulaJahream Bula
2 Sunia TuruvaSunia Turuva
3 Taylan MayTaylan May
4 Heamasi MakasiniHeamasi Makasini
5 Luke LauliliiLuke Laulilii
6 Jarome LuaiJarome Luai
7 Adam DoueihiAdam Doueihi
8 Terrell MayTerrell May
9 Apisai KoroisauApisai Koroisau
10 Fonua PoleFonua Pole
11 Samuela FainuSamuela Fainu
12 Kai Pearce-PaulKai Pearce-Paul
13 Alex TwalAlex Twal
 INTERCHANGE
14 Jock MaddenJock Madden
15 Sione FainuSione Fainu
16 Royce HuntRoyce Hunt
17 Alex SeyfarthAlex Seyfarth
18 Tristan HopeTristan Hope
19 Jeral SkeltonJeral Skelton
 RESERVES
20 Mavrik GeyerMavrik Geyer
21 Tony SukkarTony Sukkar
22 Heath MasonHeath Mason
Scott DrinkwaterScott Drinkwater 1
Braidon BurnsBraidon Burns 2
Jaxon PurdueJaxon Purdue 3
Tom ChesterTom Chester 4
Murray TaulagiMurray Taulagi 5
Jake CliffordJake Clifford 6
Tom DeardenTom Dearden 7
Coen HessCoen Hess 8
Reed MahoneyReed Mahoney 9
Jason TaumaloloJason Taumalolo 10
Heilum LukiHeilum Luki 11
Sam McIntyreSam McIntyre 12
Reuben CotterReuben Cotter 13
 INTERCHANGE
Soni LukeSoni Luke 14
Kai O'DonnellKai O'Donnell 15
Griffin NeameGriffin Neame 16
Matthew LodgeMatthew Lodge 17
Liam SuttonLiam Sutton 18
Ethan KingEthan King 19
 RESERVES
Robert DerbyRobert Derby 20
Harrison EdwardsHarrison Edwards 21
Kaiden LahrsKaiden Lahrs 22

Dragons vs Storm Team Lists: Round 2

 2026-03-14T06:30:00Z 
 
 
WIN Stadium
STI   
 2026-03-14T06:30:00Z 
   MEL
1 Clinton GuthersonClinton Gutherson
2 C. TuipulotuChristian Tuipulotu
3 Moses SuliMoses Suli
4 Valentine HolmesValentine Holmes
5 Setu TuSetu Tu
6 Kyle FlanaganKyle Flanagan
7 Daniel AtkinsonDaniel Atkinson
8 Emre GulerEmre Guler
9 Damien CookDamien Cook
10 Toby CouchmanToby Couchman
11 Luciano LeiluaLuciano Leilua
12 Jaydn Su'AJaydn Su'A
13 Hamish StewartHamish Stewart
 INTERCHANGE
14 Hame SeleHame Sele
15 Josh KerrJosh Kerr
16 Blake LawrieBlake Lawrie
17 Ryan CouchmanRyan Couchman
18 Lyhkan King-TogiaLyhkan King-Togia
19 David FaleDavid Fale
 RESERVES
20 Jacob HalangahuJacob Halangahu
21 Mathew FeagaiMathew Feagai
22 Tyrell SloanTyrell Sloan
Sua Fa'alogoSua Fa'alogo 1
Will WarbrickWill Warbrick 2
Jack HowarthJack Howarth 3
Moses LeoMoses Leo 4
Nick MeaneyNick Meaney 5
Cameron MunsterCameron Munster 6
Jahrome HughesJahrome Hughes 7
Stefano UtoikamanuStefano Utoikamanu 8
Harry GrantHarry Grant 9
Josh KingJosh King 10
Joe ChanJoe Chan 11
Ativalu LisatiAtivalu Lisati 12
Tui KamikamicaTui Kamikamica 13
 INTERCHANGE
Tyran WishartTyran Wishart 14
Cooper ClarkeCooper Clarke 15
Jack HetheringtonJack Hetherington 16
Davvy MoaleDavvy Moale 17
Preston ConnPreston Conn 18
S. Tuimalatu-BrownSiulagi Tuimalatu-Brown 19
 RESERVES
Angus HincheyAngus Hinchey 20
Shawn BloreShawn Blore 21
Hugo PeelHugo Peel 22

Panthers vs Sharks Team Lists: Round 2

 2026-03-14T08:30:00Z 
 
 
Carrington Park
PEN   
 2026-03-14T08:30:00Z 
   CRO
1 Dylan EdwardsDylan Edwards
2 Thomas JenkinsThomas Jenkins
3 Paul AlamotiPaul Alamoti
4 Casey McLeanCasey McLean
5 Brian To'oBrian To'o
6 Blaize TalagiBlaize Talagi
7 Nathan ClearyNathan Cleary
8 Moses LeotaMoses Leota
9 Mitch KennyMitch Kenny
10 Lindsay SmithLindsay Smith
11 Isaiah Papali'iIsaiah Papali'i
12 Luke GarnerLuke Garner
13 Isaah YeoIsaah Yeo
 INTERCHANGE
14 Jack CoggerJack Cogger
15 Billy PhillipsBilly Phillips
16 Scott SorensenScott Sorensen
17 Kalani GoingKalani Going
18 Izack TagoIzack Tago
19 Freddy LussickFreddy Lussick
 RESERVES
20 Tom AleTom Ale
21 Jack ColeJack Cole
22 Sione FonuaSione Fonua
William KennedyWilliam Kennedy 1
Sione KatoaSione Katoa 2
Jesse RamienJesse Ramien 3
KL IroKL Iro 4
Sam StonestreetSam Stonestreet 5
Braydon TrindallBraydon Trindall 6
Nicho HynesNicho Hynes 7
Addin Fonua-BlakeAddin Fonua-Blake 8
Blayke BraileyBlayke Brailey 9
Thomas HazeltonThomas Hazelton 10
Briton NikoraBriton Nikora 11
Billy BurnsBilly Burns 12
Jesse ColquhounJesse Colquhoun 13
 INTERCHANGE
Siosifa TalakaiSiosifa Talakai 14
Toby RudolfToby Rudolf 15
Oregon KaufusiOregon Kaufusi 16
Braden UeleBraden Uele 17
Hohepa PuruHohepa Puru 18
Chris Vea'ilaChris Vea'ila 19
 RESERVES
Jayden BerrellJayden Berrell 20
Niwhai PuruNiwhai Puru 21
Michael GabraelMichael Gabrael 22

Sea Eagles vs Knights Team Lists: Round 2

 2026-03-15T05:05:00Z 
 
 
4 Pines Park
MAN   
 2026-03-15T05:05:00Z 
   NEW
1 Tom TrbojevicTom Trbojevic
2 Jason SaabJason Saab
3 Tolutau KoulaTolutau Koula
4 Reuben GarrickReuben Garrick
5 Lehi HopoateLehi Hopoate
6 Luke BrooksLuke Brooks
7 Jamal FogartyJamal Fogarty
8 Taniela PasekaTaniela Paseka
9 Jake SimpkinJake Simpkin
10 Kobe HetheringtonKobe Hetherington
11 Haumole Olakau'atuHaumole Olakau'atu
12 Ben TrbojevicBen Trbojevic
13 Jake TrbojevicJake Trbojevic
 INTERCHANGE
14 Joey WalshJoey Walsh
15 Nathan BrownNathan Brown
16 Ethan BullemorEthan Bullemor
17 Paul BryanPaul Bryan
18 Brandon WakehamBrandon Wakeham
19 Josh FeledyJosh Feledy
 RESERVES
20 Corey WaddellCorey Waddell
21 Jackson SherebJackson Shereb
22 Simione LaiafiSimione Laiafi
Kalyn PongaKalyn Ponga 1
Dominic YoungDominic Young 2
Dane GagaiDane Gagai 3
Bradman BestBradman Best 4
Greg MarzhewGreg Marzhew 5
Sandon SmithSandon Smith 6
Dylan BrownDylan Brown 7
Jacob SaifitiJacob Saifiti 8
Phoenix CrosslandPhoenix Crossland 9
Trey MooneyTrey Mooney 10
Dylan LucasDylan Lucas 11
Jermaine McEwenJermaine McEwen 12
Tyson FrizellTyson Frizell 13
 INTERCHANGE
Thomas CantThomas Cant 14
Mat CrokerMat Croker 15
Pasami SauloPasami Saulo 16
Francis ManuleleuaFrancis Manuleleua 17
Fletcher HuntFletcher Hunt 18
Harrison GrahamHarrison Graham 19
 RESERVES
Tyson GambleTyson Gamble 20
Cody HopwoodCody Hopwood 21
James SchillerJames Schiller 22

Dolphins vs Titans Team Lists: Round 2

 2026-03-15T07:15:00Z 
 
 
Suncorp Stadium
DOL   
 2026-03-15T07:15:00Z 
   GLD
1 H. Tabuai-FidowHamiso Tabuai-Fidow
2 Jamayne IsaakoJamayne Isaako
3 Jake AverilloJake Averillo
4 Herbie FarnworthHerbie Farnworth
5 Selwyn CobboSelwyn Cobbo
6 Kodi NikorimaKodi Nikorima
7 Isaiya KatoaIsaiya Katoa
8 Tom GilbertTom Gilbert
9 Brad SchneiderBrad Schneider
10 Tom FleglerTom Flegler
11 Connelly LemueluConnelly Lemuelu
12 K. FinefeuiakiKulikefu Finefeuiaki
13 Morgan KnowlesMorgan Knowles
 INTERCHANGE
14 Max PlathMax Plath
15 Oryn KeeleyOryn Keeley
16 Felise KaufusiFelise Kaufusi
17 Ray StoneRay Stone
18 Trai FullerTrai Fuller
19 Sebastian Su'aSebastian Su'a
 RESERVES
20 Lewis SymondsLewis Symonds
21 Tevita NaufahuTevita Naufahu
22 Brian PouniuBrian Pouniu
Keano KiniKeano Kini 1
Siale FaeamaniSiale Faeamani 2
Jojo FifitaJojo Fifita 3
Max FeagaiMax Feagai 4
Phillip SamiPhillip Sami 5
AJ BrimsonAJ Brimson 6
Lachlan IliasLachlan Ilias 7
Moeaki FotuaikaMoeaki Fotuaika 8
Sam VerrillsSam Verrills 9
T. Fa'asuamaleauiTino Fa'asuamaleaui 10
Arama HauArama Hau 11
Beau FermorBeau Fermor 12
Chris RandallChris Randall 13
 INTERCHANGE
Kurtis MorrinKurtis Morrin 14
Tukimihia SimpkinsTukimihia Simpkins 15
Klese HaasKlese Haas 16
Cooper BaiCooper Bai 17
Luke SommertonLuke Sommerton 18
Zane HarrisonZane Harrison 19
 RESERVES
Jett LiuJett Liu 20
Jensen TaumoepeauJensen Taumoepeau 21
Josh PatstonJosh Patston 22

