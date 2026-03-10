NRL Team Lists Round 2 2026: Confirmed line-ups

Broncos vs Eels Team Lists: Round 2
2026-03-12T09:00:00Z
Suncorp Stadium
BRI
2026-03-12T09:00:00Z
PAR
|1
|Reece Walsh
|2
|Josiah Karapani
|3
|Kotoni Staggs
|4
|Gehamat Shibasaki
|5
|Deine Mariner
|6
|Ezra Mam
|7
|Adam Reynolds
|8
|Corey Jensen
|9
|Cory Paix
|10
|Payne Haas
|11
|Jack Gosiewski
|12
|Jordan Riki
|13
|Patrick Carrigan
|INTERCHANGE
|14
|Ben Hunt
|15
|Xavier Willison
|16
|Ben Talty
|17
|Aublix Tawha
|18
|Grant Anderson
|19
|Jaiyden Hunt
|RESERVES
|20
|Blake Mozer
|21
|Delouise Hoeter
|22
|Tom Duffy
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Isaiah Iongi
|1
|Bailey Simonsson
|2
|Will Penisini
|3
|Sean Russell
|4
|Josh Addo-Carr
|5
|Jonah Pezet
|6
|Mitchell Moses
|7
|Jack Williams
|8
|Ryley Smith
|9
|Junior Paulo
|10
|Kelma Tuilagi
|11
|Kitione Kautoga
|12
|Jack de Belin
|13
|INTERCHANGE
|Dylan Walker
|14
|Sam Tuivaiti
|15
|Matt Doorey
|16
|Tallyn Da Silva
|17
|Charlie Guymer
|18
|Joash Papalii
|19
|RESERVES
|Jordan Samrani
|20
|Brian Kelly
|21
|Luca Moretti
|22
Warriors vs Raiders Team Lists: Round 2
2026-03-13T07:00:00Z
Go Media Stadium
NZW
2026-03-13T07:00:00Z
CBR
|1
|C. Nicoll-Klokstad
|2
|D. Watene-Zelezniak
|3
|Ali Leiataua
|4
|Adam Pompey
|5
|R. Tuivasa-Sheck
|6
|C. Harris-Tavita
|7
|Tanah Boyd
|8
|J. Fisher-Harris
|9
|Wayde Egan
|10
|Jackson Ford
|11
|Kurt Capewell
|12
|Jacob Laban
|13
|Erin Clark
|INTERCHANGE
|14
|Samuel Healey
|15
|Demitric Vaimauga
|16
|Leka Halasima
|17
|T. Stowers-Smith
|18
|Taine Tuaupiki
|20
|Morgan Gannon
|RESERVES
|21
|A. Khan-Pereira
|22
|Marata Niukore
|23
|E. Ieremia-Toeava
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Kaeo Weekes
|1
|Savelio Tamale
|2
|Simi Sasagi
|3
|Sebastian Kris
|4
|Xavier Savage
|5
|Ethan Strange
|6
|Ethan Sanders
|7
|Morgan Smithies
|8
|Tom Starling
|9
|Joseph Tapine
|10
|Hudson Young
|11
|Noah Martin
|12
|Corey Horsburgh
|13
|INTERCHANGE
|Jayden Brailey
|14
|Zac Hosking
|15
|Ata Mariota
|16
|Matthew Timoko
|17
|Daine Laurie
|18
|Joe Roddy
|19
|RESERVES
|Owen Pattie
|20
|Jed Stuart
|21
|Chevy Stewart
|22
Roosters vs Rabbitohs Team Lists: Round 2
2026-03-13T09:00:00Z
Allianz Stadium
SYD
2026-03-13T09:00:00Z
SOU
|1
|James Tedesco
|2
|Daniel Tupou
|3
|Billy Smith
|4
|Robert Toia
|5
|M. Nawaqanitawase
|6
|Daly Cherry-Evans
|7
|Sam Walker
|8
|Naufahu Whyte
|9
|Benaiah Ioelu
|10
|Lindsay Collins
|11
|Angus Crichton
|12
|Siua Wong
|13
|Egan Butcher
|INTERCHANGE
|14
|Connor Watson
|15
|Blake Steep
|16
|Nat Butcher
|17
|Salesi Foketi
|18
|Cody Ramsey
|19
|Junior Pauga
|RESERVES
|20
|Toby Rodwell
|21
|Tom Rodwell
|22
|Taylor Losalu
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Jye Gray
|1
|Alex Johnston
|2
|Latrell Mitchell
|3
|Jack Wighton
|4
|Campbell Graham
|5
|Cody Walker
|6
|Jayden Sullivan
|7
|Tevita Tatola
|8
|Bronson Garlick
|9
|Keaon Koloamatangi
|10
|David Fifita
|11
|Euan Aitken
|12
|Cameron Murray
|13
|INTERCHANGE
|Peter Mamouzelos
|14
|Tallis Duncan
|15
|Lachlan Hubner
|16
|Sean Keppie
|17
|Latrell Siegwalt
|18
|Moala Graham-Taufa
|19
|RESERVES
|Liam Le Blanc
|20
|Thomas Fletcher
|21
|Salesi Ataata
|22
Wests Tigers vs Cowboys Team Lists: Round 2
2026-03-14T04:00:00Z
Leichhardt Oval
WST
2026-03-14T04:00:00Z
NQL
|1
|Jahream Bula
|2
|Sunia Turuva
|3
|Taylan May
|4
|Heamasi Makasini
|5
|Luke Laulilii
|6
|Jarome Luai
|7
|Adam Doueihi
|8
|Terrell May
|9
|Apisai Koroisau
|10
|Fonua Pole
|11
|Samuela Fainu
|12
|Kai Pearce-Paul
|13
|Alex Twal
|INTERCHANGE
|14
|Jock Madden
|15
|Sione Fainu
|16
|Royce Hunt
|17
|Alex Seyfarth
|18
|Tristan Hope
|19
|Jeral Skelton
|RESERVES
|20
|Mavrik Geyer
|21
|Tony Sukkar
|22
|Heath Mason
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Scott Drinkwater
|1
|Braidon Burns
|2
|Jaxon Purdue
|3
|Tom Chester
|4
|Murray Taulagi
|5
|Jake Clifford
|6
|Tom Dearden
|7
|Coen Hess
|8
|Reed Mahoney
|9
|Jason Taumalolo
|10
|Heilum Luki
|11
|Sam McIntyre
|12
|Reuben Cotter
|13
|INTERCHANGE
|Soni Luke
|14
|Kai O'Donnell
|15
|Griffin Neame
|16
|Matthew Lodge
|17
|Liam Sutton
|18
|Ethan King
|19
|RESERVES
|Robert Derby
|20
|Harrison Edwards
|21
|Kaiden Lahrs
|22
Dragons vs Storm Team Lists: Round 2
2026-03-14T06:30:00Z
WIN Stadium
STI
2026-03-14T06:30:00Z
MEL
|1
|Clinton Gutherson
|2
|C. Tuipulotu
|3
|Moses Suli
|4
|Valentine Holmes
|5
|Setu Tu
|6
|Kyle Flanagan
|7
|Daniel Atkinson
|8
|Emre Guler
|9
|Damien Cook
|10
|Toby Couchman
|11
|Luciano Leilua
|12
|Jaydn Su'A
|13
|Hamish Stewart
|INTERCHANGE
|14
|Hame Sele
|15
|Josh Kerr
|16
|Blake Lawrie
|17
|Ryan Couchman
|18
|Lyhkan King-Togia
|19
|David Fale
|RESERVES
|20
|Jacob Halangahu
|21
|Mathew Feagai
|22
|Tyrell Sloan
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Sua Fa'alogo
|1
|Will Warbrick
|2
|Jack Howarth
|3
|Moses Leo
|4
|Nick Meaney
|5
|Cameron Munster
|6
|Jahrome Hughes
|7
|Stefano Utoikamanu
|8
|Harry Grant
|9
|Josh King
|10
|Joe Chan
|11
|Ativalu Lisati
|12
|Tui Kamikamica
|13
|INTERCHANGE
|Tyran Wishart
|14
|Cooper Clarke
|15
|Jack Hetherington
|16
|Davvy Moale
|17
|Preston Conn
|18
|S. Tuimalatu-Brown
|19
|RESERVES
|Angus Hinchey
|20
|Shawn Blore
|21
|Hugo Peel
|22
Panthers vs Sharks Team Lists: Round 2
2026-03-14T08:30:00Z
Carrington Park
PEN
2026-03-14T08:30:00Z
CRO
|1
|Dylan Edwards
|2
|Thomas Jenkins
|3
|Paul Alamoti
|4
|Casey McLean
|5
|Brian To'o
|6
|Blaize Talagi
|7
|Nathan Cleary
|8
|Moses Leota
|9
|Mitch Kenny
|10
|Lindsay Smith
|11
|Isaiah Papali'i
|12
|Luke Garner
|13
|Isaah Yeo
|INTERCHANGE
|14
|Jack Cogger
|15
|Billy Phillips
|16
|Scott Sorensen
|17
|Kalani Going
|18
|Izack Tago
|19
|Freddy Lussick
|RESERVES
|20
|Tom Ale
|21
|Jack Cole
|22
|Sione Fonua
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|William Kennedy
|1
|Sione Katoa
|2
|Jesse Ramien
|3
|KL Iro
|4
|Sam Stonestreet
|5
|Braydon Trindall
|6
|Nicho Hynes
|7
|Addin Fonua-Blake
|8
|Blayke Brailey
|9
|Thomas Hazelton
|10
|Briton Nikora
|11
|Billy Burns
|12
|Jesse Colquhoun
|13
|INTERCHANGE
|Siosifa Talakai
|14
|Toby Rudolf
|15
|Oregon Kaufusi
|16
|Braden Uele
|17
|Hohepa Puru
|18
|Chris Vea'ila
|19
|RESERVES
|Jayden Berrell
|20
|Niwhai Puru
|21
|Michael Gabrael
|22
Sea Eagles vs Knights Team Lists: Round 2
2026-03-15T05:05:00Z
4 Pines Park
MAN
2026-03-15T05:05:00Z
NEW
|1
|Tom Trbojevic
|2
|Jason Saab
|3
|Tolutau Koula
|4
|Reuben Garrick
|5
|Lehi Hopoate
|6
|Luke Brooks
|7
|Jamal Fogarty
|8
|Taniela Paseka
|9
|Jake Simpkin
|10
|Kobe Hetherington
|11
|Haumole Olakau'atu
|12
|Ben Trbojevic
|13
|Jake Trbojevic
|INTERCHANGE
|14
|Joey Walsh
|15
|Nathan Brown
|16
|Ethan Bullemor
|17
|Paul Bryan
|18
|Brandon Wakeham
|19
|Josh Feledy
|RESERVES
|20
|Corey Waddell
|21
|Jackson Shereb
|22
|Simione Laiafi
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Kalyn Ponga
|1
|Dominic Young
|2
|Dane Gagai
|3
|Bradman Best
|4
|Greg Marzhew
|5
|Sandon Smith
|6
|Dylan Brown
|7
|Jacob Saifiti
|8
|Phoenix Crossland
|9
|Trey Mooney
|10
|Dylan Lucas
|11
|Jermaine McEwen
|12
|Tyson Frizell
|13
|INTERCHANGE
|Thomas Cant
|14
|Mat Croker
|15
|Pasami Saulo
|16
|Francis Manuleleua
|17
|Fletcher Hunt
|18
|Harrison Graham
|19
|RESERVES
|Tyson Gamble
|20
|Cody Hopwood
|21
|James Schiller
|22
Dolphins vs Titans Team Lists: Round 2
2026-03-15T07:15:00Z
Suncorp Stadium
DOL
2026-03-15T07:15:00Z
GLD
|1
|H. Tabuai-Fidow
|2
|Jamayne Isaako
|3
|Jake Averillo
|4
|Herbie Farnworth
|5
|Selwyn Cobbo
|6
|Kodi Nikorima
|7
|Isaiya Katoa
|8
|Tom Gilbert
|9
|Brad Schneider
|10
|Tom Flegler
|11
|Connelly Lemuelu
|12
|K. Finefeuiaki
|13
|Morgan Knowles
|INTERCHANGE
|14
|Max Plath
|15
|Oryn Keeley
|16
|Felise Kaufusi
|17
|Ray Stone
|18
|Trai Fuller
|19
|Sebastian Su'a
|RESERVES
|20
|Lewis Symonds
|21
|Tevita Naufahu
|22
|Brian Pouniu
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Keano Kini
|1
|Siale Faeamani
|2
|Jojo Fifita
|3
|Max Feagai
|4
|Phillip Sami
|5
|AJ Brimson
|6
|Lachlan Ilias
|7
|Moeaki Fotuaika
|8
|Sam Verrills
|9
|T. Fa'asuamaleaui
|10
|Arama Hau
|11
|Beau Fermor
|12
|Chris Randall
|13
|INTERCHANGE
|Kurtis Morrin
|14
|Tukimihia Simpkins
|15
|Klese Haas
|16
|Cooper Bai
|17
|Luke Sommerton
|18
|Zane Harrison
|19
|RESERVES
|Jett Liu
|20
|Jensen Taumoepeau
|21
|Josh Patston
|22
