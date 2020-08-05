FULL TIME: Sharks vs Titans – Round 14, 2020

2020-08-15T05:00:00Z - Netstrata Jubilee Stadium
Match Summary
Sharks
Titans
|5
|TRIES
|3
J. Dugan 17'
S. Talakai 22'
S. Katoa 56'
W. Graham 59'
J. Williams 62'
C. Thompson 4'
J. Wallace 39'
K. Hipgrave 73'
|5/5
|CONVERSIONS
|3/3
S. Johnson 19'
S. Johnson 24'
S. Johnson 57'
M. Moylan 61'
M. Moylan 63'
A. Taylor 5'
J. Fogarty 40'
A. Taylor 74'
|12
|HALF TIME
|12
Team Stats
Sharks
Titans
All Runs183
All Run Metres1668
Line Breaks5
Offloads16
Kick Metres466
40/200
Tackles306
Missed Tackles45
Penalties Conceded6
Errors10
Player Stats
Top Point Scorer
|Shaun Johnson
|6
|Ashley Taylor
|4
|Keegan Hipgrave
|4
|Jack Williams
|4
|Siosifa Talakai
|4
Top Goal Kicker
|Shaun Johnson
|3
|Ashley Taylor
|2
|Matt Moylan
|2
|Jamal Fogarty
|1
|William Kennedy
|0
Top Try Scorer
|Keegan Hipgrave
|1
|Jack Williams
|1
|Siosifa Talakai
|1
|Josh Dugan
|1
|Wade Graham
|1
Top Try Assists
|Shaun Johnson
|2
|Ashley Taylor
|1
|Wade Graham
|1
|Sam Lisone
|1
|Blayke Brailey
|1
Top Runs
|Brian Kelly
|20
|Siosifa Talakai
|20
|Y. Tonumaipea
|19
|Jamal Fogarty
|18
|R. Mulitalo
|15
Top Run Metres
|Brian Kelly
|215
|Siosifa Talakai
|197
|AJ Brimson
|171
|R. Mulitalo
|153
|Y. Tonumaipea
|147
Top Linebreaks
|Brian Kelly
|2
|Josh Dugan
|2
|AJ Brimson
|2
|Corey Thompson
|2
|Shaun Johnson
|1
Top Offloads
|Siosifa Talakai
|3
|Blayke Brailey
|3
|Royce Hunt
|2
|Ashley Taylor
|2
|Kevin Proctor
|2
Top Tackles
|Nathan Peats
|49
|Blayke Brailey
|43
|Moeaki Fotuaika
|41
|Wade Graham
|34
|Jaimin Jolliffe
|31
Top Missed Tackles
|Shaun Johnson
|7
|Ashley Taylor
|6
|Blayke Brailey
|6
|Jesse Ramien
|6
|William Kennedy
|4
Top Tackle Breaks
|Corey Thompson
|13
|Brian Kelly
|10
|Josh Dugan
|5
|Shaun Johnson
|4
|Jack Williams
|4
Top Linebreak Assists
|Brian Kelly
|3
|Blayke Brailey
|2
|Jamal Fogarty
|1
|Ashley Taylor
|1
|Wade Graham
|1
Top Kick Metres
|Shaun Johnson
|256
|Jamal Fogarty
|146
|Ashley Taylor
|146
|Matt Moylan
|108
|Nathan Peats
|42
Top Penalties
|Kevin Proctor
|3
|Brian Kelly
|2
|Jesse Ramien
|2
|Tyrone Peachey
|1
|Jamal Fogarty
|1
Team Lists
Sharks
Titans
|1
|William Kennedy
|2
|Sione Katoa
|3
|Josh Dugan
|4
|Jesse Ramien
|5
|R. Mulitalo
|6
|Matt Moylan
|7
|Shaun Johnson
|8
|B. Hamlin-Uele
|9
|Blayke Brailey
|10
|Aaron Woods
|11
|Siosifa Talakai
|12
|Wade Graham
|15
|Scott Sorensen
|13
|Toby Rudolf
|14
|Connor Tracey
|16
|Jack Williams
|17
|Royce Hunt
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|AJ Brimson
|1
|Corey Thompson
|18
|Brian Kelly
|3
|Dale Copley
|4
|Y. Tonumaipea
|20
|Ashley Taylor
|6
|Jamal Fogarty
|7
|Moeaki Fotuaika
|8
|Nathan Peats
|9
|Jaimin Jolliffe
|10
|Kevin Proctor
|11
|Keegan Hipgrave
|12
|Jai Arrow
|13
|Tyrone Peachey
|15
|Jarrod Wallace
|16
|Sam Lisone
|17
|Beau Fermor
|21