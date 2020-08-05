FULL TIME: Sharks vs Titans – Round 14, 2020

2020-08-15T05:00:00Z - Netstrata Jubilee Stadium
#NRLSharksTitans
Sharks
30
Titans
18
FULL TIME
2020-08-15T05:00:00Z - Netstrata Jubilee Stadium
#NRLSharksTitans

Match Summary

Sharks

Titans

5TRIES3
Josh Dugan 17'
J. Dugan 17'
Siosifa Talakai 22'
S. Talakai 22'
Sione Katoa 56'
S. Katoa 56'
Wade Graham 59'
W. Graham 59'
Jack Williams 62'
J. Williams 62'
 
Corey Thompson 4'
C. Thompson 4'
Jarrod Wallace 39'
J. Wallace 39'
Keegan Hipgrave 73'
K. Hipgrave 73'
5/5CONVERSIONS3/3
Shaun Johnson 19'
S. Johnson 19'
Shaun Johnson 24'
S. Johnson 24'
Shaun Johnson 57'
S. Johnson 57'
Matt Moylan 61'
M. Moylan 61'
Matt Moylan 63'
M. Moylan 63'
 
Ashley Taylor 5'
A. Taylor 5'
Jamal Fogarty 40'
J. Fogarty 40'
Ashley Taylor 74'
A. Taylor 74'
12HALF TIME12
 

Team Stats

Sharks

Titans

All Runs

183
179

All Run Metres

1668
1611

Line Breaks

5
9

Offloads

16
6

Kick Metres

466
372

40/20

0
0

Tackles

306
343

Missed Tackles

45
28

Penalties Conceded

6
9

Errors

10
15

Player Stats

Top Point Scorer

Shaun Johnson6
Ashley Taylor4
Keegan Hipgrave4
Jack Williams4
Siosifa Talakai4

Top Goal Kicker

Shaun Johnson3
Ashley Taylor2
Matt Moylan2
Jamal Fogarty1
William Kennedy0

Top Try Scorer

Keegan Hipgrave1
Jack Williams1
Siosifa Talakai1
Josh Dugan1
Wade Graham1

Top Try Assists

Shaun Johnson2
Ashley Taylor1
Wade Graham1
Sam Lisone1
Blayke Brailey1

Top Runs

Brian Kelly20
Siosifa Talakai20
Y. Tonumaipea19
Jamal Fogarty18
R. Mulitalo15

Top Run Metres

Brian Kelly215
Siosifa Talakai197
AJ Brimson171
R. Mulitalo153
Y. Tonumaipea147

Top Linebreaks

Brian Kelly2
Josh Dugan2
AJ Brimson2
Corey Thompson2
Shaun Johnson1

Top Offloads

Siosifa Talakai3
Blayke Brailey3
Royce Hunt2
Ashley Taylor2
Kevin Proctor2

Top Tackles

Nathan Peats49
Blayke Brailey43
Moeaki Fotuaika41
Wade Graham34
Jaimin Jolliffe31

Top Missed Tackles

Shaun Johnson7
Ashley Taylor6
Blayke Brailey6
Jesse Ramien6
William Kennedy4

Top Tackle Breaks

Corey Thompson13
Brian Kelly10
Josh Dugan5
Shaun Johnson4
Jack Williams4

Top Linebreak Assists

Brian Kelly3
Blayke Brailey2
Jamal Fogarty1
Ashley Taylor1
Wade Graham1

Top Kick Metres

Shaun Johnson256
Jamal Fogarty146
Ashley Taylor146
Matt Moylan108
Nathan Peats42

Top Penalties

Kevin Proctor3
Brian Kelly2
Jesse Ramien2
Tyrone Peachey1
Jamal Fogarty1

Top Errors

Brian Kelly4
Corey Thompson3
Keegan Hipgrave2
Siosifa Talakai2
R. Mulitalo2

Team Lists

Sharks

Titans

1William KennedyWilliam Kennedy
2Sione KatoaSione Katoa
3Josh DuganJosh Dugan
4Jesse RamienJesse Ramien
5R. MulitaloRonaldo Mulitalo
6Matt MoylanMatt Moylan
7Shaun JohnsonShaun Johnson
8B. Hamlin-UeleBraden Hamlin-Uele
9Blayke BraileyBlayke Brailey
10Aaron WoodsAaron Woods
11Siosifa TalakaiSiosifa Talakai
12Wade GrahamWade Graham
15Scott SorensenScott Sorensen
 
13Toby RudolfToby Rudolf
14Connor TraceyConnor Tracey
16Jack WilliamsJack Williams
17Royce HuntRoyce Hunt
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
AJ BrimsonAJ Brimson1
Corey ThompsonCorey Thompson18
Brian KellyBrian Kelly3
Dale CopleyDale Copley4
Y. TonumaipeaYoung Tonumaipea20
Ashley TaylorAshley Taylor6
Jamal FogartyJamal Fogarty7
Moeaki FotuaikaMoeaki Fotuaika8
Nathan PeatsNathan Peats9
Jaimin JolliffeJaimin Jolliffe10
Kevin ProctorKevin Proctor11
Keegan HipgraveKeegan Hipgrave12
Jai ArrowJai Arrow13
 
Tyrone PeacheyTyrone Peachey15
Jarrod WallaceJarrod Wallace16
Sam LisoneSam Lisone17
Beau FermorBeau Fermor21

Preview

Previous 5 Games

Cronulla

DATEOPPRESULT
9/8/20EelsL 12 - 14
31/7/20BroncosW 26 - 36
25/7/20DragonsW 28 - 24
19/7/20WarriorsW 10 - 46
11/7/20PanthersL 24 - 56

Gold Coast

DATEOPPRESULT
9/8/20CowboysW 30 - 10
1/8/20RoostersL 18 - 12
26/7/20PanthersL 14 - 22
17/7/20StormL 42 - 6
10/7/20WarriorsW 16 - 12
 