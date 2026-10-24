MATCH CENTRE
MATCH CENTRE
SEMI FINALS, 2026
NEW ZEALAND
V
TONGA
NZL WIN BY 24
34
FT
10
McDonald Jones
2026-11-07T09:05:00Z
Preview
New Zealand vs Tonga – Semi Finals, 2026
New Zealand face Tonga in Semi Finals of the 2026 Rugby League World Cup. Follow the live score, team lists and match updates from McDonald Jones Stadium.
Previous 5 Games
New Zealand
|DATE
|OPP
|RESULT
|31/10/26
|Fiji
|W 78 - 0
|25/10/26
|Cook Islands
|W 82 - 16
|15/10/26
|Australia
|L 24 - 22
|12/11/22
|Australia
|L 16 - 14
|6/11/22
|Fiji
|W 24 - 18
Tonga
|DATE
|OPP
|RESULT
|1/11/26
|Samoa
|W 20 - 18
|23/10/26
|Lebanon
|W 36 - 0
|17/10/26
|England
|W 12 - 30
|7/11/22
|Samoa
|L 18 - 20
|31/10/22
|Cook Islands
|W 92 - 10
Match Summary
New Zealand
Tonga
|6
|TRIES
|2
B. Nikora 3'
D. Gagai 36'
C. McLean 47'
J. Hughes 52'
X. Willison 69'
C. Nicoll-Klokstad 79'
J. Fifita 20'
J. Fifita 32'
|5/6
|CONVERSIONS
|1/2
J. Isaako 4'
J. Isaako 37'
J. Isaako 49'
J. Isaako 54'
J. Isaako 79'
I. Katoa 22'
|12
|HALF TIME
|10
Team Stats
New Zealand
Tonga
All Runs
MATCH
200
178
190
2026 AVG.
760
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
168.3
2026 AVG.
673
2026 TOTAL
All Run Metres
MATCH
1869
1637
1887.5
2026 AVG.
7550
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
1648
2026 AVG.
6592
2026 TOTAL
Line Breaks
MATCH
11
9
9.8
2026 AVG.
39
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
7
2026 AVG.
28
2026 TOTAL
Offloads
MATCH
19
17
16.3
2026 AVG.
65
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
10.8
2026 AVG.
43
2026 TOTAL
Kick Metres
MATCH
562
599
442.5
2026 AVG.
1770
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
546.3
2026 AVG.
2185
2026 TOTAL
Forty Twenty Kicks
MATCH
0
0
0
2026 AVG.
0
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
0
2026 AVG.
0
2026 TOTAL
Tackles Made
MATCH
333
353
272.5
2026 AVG.
1090
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
308.5
2026 AVG.
1234
2026 TOTAL
Missed Tackles
MATCH
45
59
28
2026 AVG.
112
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
37.5
2026 AVG.
150
2026 TOTAL
Penalties
MATCH
2
2
3.3
2026 AVG.
13
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
4.5
2026 AVG.
18
2026 TOTAL
Errors
MATCH
12
16
12.5
2026 AVG.
50
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
15.3
2026 AVG.
61
2026 TOTAL
Player Stats
Points
Match Total10AVG. 21.0
8AVG. 5.0
4AVG. 2.0
4AVG. 8.0
4AVG. 2.0
Tries
Match Total2AVG. 1.3
1AVG. 0.5
1AVG. 2.0
1AVG. 0.5
1AVG. 0.5
Try Assists
Match Total3AVG. 1.5
2AVG. 0.5
1AVG. 0.5
1AVG. 1.5
1AVG. 0.8
Linebreak Assists
Match Total4AVG. 2.0
2AVG. 1.0
1AVG. 1.3
1AVG. 0.3
1AVG. 0.5
Linebreaks
Match Total4AVG. 2.3
3AVG. 0.8
2AVG. 0.8
2AVG. 0.5
2AVG. 2.5
All Runs
Match Total21AVG. 7.5
19AVG. 16.3
18AVG. 12.8
18AVG. 18.8
18AVG. 17.0
All Run Metres
Match Total207AVG. 176.8
197AVG. 74.0
193AVG. 223.0
160AVG. 183.3
159AVG. 137.0
Post Contact Metres
Match Total65AVG. 60.8
62AVG. 41.0
58AVG. 53.0
57AVG. 38.5
56AVG. 64.0
Tackles Made
Match Total49AVG. 33.8
43AVG. 36.0
41AVG. 26.0
33AVG. 31.0
33AVG. 20.5
Ineffective Tackles
Match Total6AVG. 4.0
4AVG. 1.3
3AVG. 2.0
3AVG. 1.8
3AVG. 0.8
Missed Tackles
Match Total9AVG. 4.5
8AVG. 3.5
8AVG. 4.0
7AVG. 3.0
7AVG. 4.3
Tackle Breaks
Match Total8AVG. 3.5
6AVG. 2.5
6AVG. 6.8
6AVG. 2.3
6AVG. 2.5
Offloads
Match Total3AVG. 1.5
3AVG. 1.3
3AVG. 1.0
2AVG. 1.3
2AVG. 1.5
Penalties
Match Total1AVG. 0.3
1AVG. 0.5
1AVG. 0.3
1AVG. 0.3
Errors
Match Total4AVG. 2.5
4AVG. 2.0
3AVG. 1.3
3AVG. 1.5
2AVG. 1.0
Team Lists
New Zealand
Tonga
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange