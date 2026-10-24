MATCH CENTRE
MATCH CENTRE
SEMI FINALS, 2026

NEW ZEALAND

V

TONGA

New ZealandNZL WIN BY 24
34
FT
10
McDonald Jones
 #RLWC2026
2026-11-07T09:05:00Z

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New Zealand vs Tonga – Semi Finals, 2026

New Zealand face Tonga in Semi Finals of the 2026 Rugby League World Cup. Follow the live score, team lists and match updates from McDonald Jones Stadium.

Previous 5 Games

New Zealand

DATE OPP RESULT
31/10/26FijiW 78 - 0
25/10/26Cook IslandsW 82 - 16
15/10/26AustraliaL 24 - 22
12/11/22AustraliaL 16 - 14
6/11/22FijiW 24 - 18

Tonga

DATE OPP RESULT
1/11/26SamoaW 20 - 18
23/10/26LebanonW 36 - 0
17/10/26EnglandW 12 - 30
7/11/22SamoaL 18 - 20
31/10/22Cook IslandsW 92 - 10
 

Match Summary

New Zealand

Tonga

6TRIES2
Briton Nikora 3'
B. Nikora 3'
Dane Gagai 36'
D. Gagai 36'
Casey McLean 47'
C. McLean 47'
Jahrome Hughes 52'
J. Hughes 52'
Xavier Willison 69'
X. Willison 69'
Charnze Nicoll-Klokstad 79'
C. Nicoll-Klokstad 79'
 
Jojo Fifita 20'
J. Fifita 20'
Jojo Fifita 32'
J. Fifita 32'
5/6CONVERSIONS1/2
Jamayne Isaako 4'
J. Isaako 4'
Jamayne Isaako 37'
J. Isaako 37'
Jamayne Isaako 49'
J. Isaako 49'
Jamayne Isaako 54'
J. Isaako 54'
Jamayne Isaako 79'
J. Isaako 79'
 
Isaiya Katoa 22'
I. Katoa 22'
12HALF TIME10
 

Team Stats

New Zealand

Tonga

All Runs
MATCH
200
178
190
2026 AVG.
760
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
168.3
2026 AVG.
673
2026 TOTAL
All Run Metres
MATCH
1869
1637
1887.5
2026 AVG.
7550
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
1648
2026 AVG.
6592
2026 TOTAL
Line Breaks
MATCH
11
9
9.8
2026 AVG.
39
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
7
2026 AVG.
28
2026 TOTAL
Offloads
MATCH
19
17
16.3
2026 AVG.
65
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
10.8
2026 AVG.
43
2026 TOTAL
Kick Metres
MATCH
562
599
442.5
2026 AVG.
1770
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
546.3
2026 AVG.
2185
2026 TOTAL
Forty Twenty Kicks
MATCH
0
0
0
2026 AVG.
0
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
0
2026 AVG.
0
2026 TOTAL
Tackles Made
MATCH
333
353
272.5
2026 AVG.
1090
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
308.5
2026 AVG.
1234
2026 TOTAL
Missed Tackles
MATCH
45
59
28
2026 AVG.
112
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
37.5
2026 AVG.
150
2026 TOTAL
Penalties
MATCH
2
2
3.3
2026 AVG.
13
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
4.5
2026 AVG.
18
2026 TOTAL
Errors
MATCH
12
16
12.5
2026 AVG.
50
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
15.3
2026 AVG.
61
2026 TOTAL

Player Stats

Points
Jamayne
IsaakoWing
Match Total10AVG. 21.0
Jojo FifitaWing
8AVG. 5.0
Xavier WillisonInterchange
4AVG. 2.0
Casey McLeanCentre
4AVG. 8.0
C. Nicoll-KlokstadWing
4AVG. 2.0
Tries
Jojo
FifitaWing
Match Total2AVG. 1.3
Briton NikoraSecond-Row
1AVG. 0.5
Casey McLeanCentre
1AVG. 2.0
C. Nicoll-KlokstadWing
1AVG. 0.5
Xavier WillisonInterchange
1AVG. 0.5
Try Assists
Kalyn
PongaFullback
Match Total3AVG. 1.5
Erin ClarkInterchange
2AVG. 0.5
Lehi HopoateFullback
1AVG. 0.5
Jahrome HughesHalfback
1AVG. 1.5
Tolutau KoulaCentre
1AVG. 0.8
Linebreak Assists
Kalyn
PongaFullback
Match Total4AVG. 2.0
Haumole Olakau'atuSecond-Row
2AVG. 1.0
Jahrome HughesHalfback
1AVG. 1.3
Casey McLeanCentre
1AVG. 0.3
Erin ClarkInterchange
1AVG. 0.5
Linebreaks
Jojo
FifitaWing
Match Total4AVG. 2.3
C. Nicoll-KlokstadWing
3AVG. 0.8
Jahrome HughesHalfback
2AVG. 0.8
Briton NikoraSecond-Row
2AVG. 0.5
Casey McLeanCentre
2AVG. 2.5
All Runs
Charnze
Nicoll-KlokstadWing
Match Total21AVG. 7.5
Jojo FifitaWing
19AVG. 16.3
Erin ClarkInterchange
18AVG. 12.8
Lehi HopoateFullback
18AVG. 18.8
Kalyn PongaFullback
18AVG. 17.0
All Run Metres
Jojo
FifitaWing
Match Total207AVG. 176.8
C. Nicoll-KlokstadWing
197AVG. 74.0
Kalyn PongaFullback
193AVG. 223.0
Lehi HopoateFullback
160AVG. 183.3
Addin Fonua-BlakeProp
159AVG. 137.0
Post Contact Metres
Addin
Fonua-BlakeProp
Match Total65AVG. 60.8
Haumole Olakau'atuSecond-Row
62AVG. 41.0
Joseph TapineLock
58AVG. 53.0
J. Fisher-HarrisProp
57AVG. 38.5
Jason TaumaloloProp
56AVG. 64.0
Tackles Made
Haumole
Olakau'atuSecond-Row
Match Total49AVG. 33.8
Salesi FoketiHooker
43AVG. 36.0
Isaiah Papali'iSecond-Row
41AVG. 26.0
J. Marshall-KingHooker
33AVG. 31.0
J. Fisher-HarrisProp
33AVG. 20.5
Ineffective Tackles
Salesi
FoketiHooker
Match Total6AVG. 4.0
Paul AlamotiCentre
4AVG. 1.3
Briton NikoraSecond-Row
3AVG. 2.0
Isaiah Papali'iSecond-Row
3AVG. 1.8
Xavier WillisonInterchange
3AVG. 0.8
Missed Tackles
Tuimoala
LoloheaFive-Eighth
Match Total9AVG. 4.5
Briton NikoraSecond-Row
8AVG. 3.5
Siua WongSecond-Row
8AVG. 4.0
J. Marshall-KingHooker
7AVG. 3.0
Jason TaumaloloProp
7AVG. 4.3
Tackle Breaks
Tolutau
KoulaCentre
Match Total8AVG. 3.5
Isaiah Papali'iSecond-Row
6AVG. 2.5
Casey McLeanCentre
6AVG. 6.8
C. Nicoll-KlokstadWing
6AVG. 2.3
Jojo FifitaWing
6AVG. 2.5
Offloads
Stefano
UtoikamanuInterchange
Match Total3AVG. 1.5
C. Nicoll-KlokstadWing
3AVG. 1.3
Lehi HopoateFullback
3AVG. 1.0
Casey McLeanCentre
2AVG. 1.3
Erin ClarkInterchange
2AVG. 1.5
Penalties
Taniela
PasekaInterchange
Match Total1AVG. 0.3
Salesi FoketiHooker
1AVG. 0.5
C. Nicoll-KlokstadWing
1AVG. 0.3
J. Marshall-KingHooker
1AVG. 0.3
Errors
Kalyn
PongaFullback
Match Total4AVG. 2.5
Lehi HopoateFullback
4AVG. 2.0
Briton NikoraSecond-Row
3AVG. 1.3
Haumole Olakau'atuSecond-Row
3AVG. 1.5
Isaiya KatoaHalfback
2AVG. 1.0

Team Lists

New Zealand

Tonga

21Kalyn PongaKalyn Ponga
2Jamayne IsaakoJamayne Isaako
3Dane GagaiDane Gagai
4Casey McLeanCasey McLean
5C. Nicoll-KlokstadCharnze Nicoll-Klokstad
6Kodi NikorimaKodi Nikorima
7Jahrome HughesJahrome Hughes
8J. Fisher-HarrisJames Fisher-Harris
9J. Marshall-KingJeremy Marshall-King
10Moses LeotaMoses Leota
11Isaiah Papali'iIsaiah Papali'i
12Briton NikoraBriton Nikora
13Joseph TapineJoseph Tapine
 INTERCHANGE
15Naufahu WhyteNaufahu Whyte
16Erin ClarkErin Clark
17Xavier WillisonXavier Willison
22Phoenix CrosslandPhoenix Crossland
1Keano KiniKeano Kini
14Te Maire MartinTe Maire Martin
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Lehi HopoateLehi Hopoate1
D. Watene-ZelezniakDallin Watene-Zelezniak2
Tolutau KoulaTolutau Koula3
Paul AlamotiPaul Alamoti20
Jojo FifitaJojo Fifita5
Tuimoala LoloheaTuimoala Lolohea6
Isaiya KatoaIsaiya Katoa7
Addin Fonua-BlakeAddin Fonua-Blake8
Salesi FoketiSalesi Foketi9
Jason TaumaloloJason Taumalolo10
Haumole Olakau'atuHaumole Olakau'atu11
Siua WongSiua Wong12
Tyson FrizellTyson Frizell13
 INTERCHANGE
Stefano UtoikamanuStefano Utoikamanu15
Demitric VaimaugaDemitric Vaimauga16
Taniela PasekaTaniela Paseka17
Leka HalasimaLeka Halasima18
Soni LukeSoni Luke14
Latu FainuLatu Fainu19