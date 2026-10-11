MATCH CENTRE
MATCH CENTRE
ROUND 2, 2026

NEW ZEALAND

V

COOK ISLANDS

New ZealandNZL WIN BY 66
82
FT
16
One NZ Stadium
 #RLWC2026
2026-10-25T05:05:00Z

Preview

New Zealand vs Cook Islands – Round 2, 2026

The New Zealand face Cook Islands in Round 2 of the 2026 Rugby League World Cup. Follow the live score, team lists and match updates from One NZ Stadium.

Previous 5 Games

New Zealand

DATE OPP RESULT
15/10/26AustraliaL 24 - 22
12/11/22AustraliaL 16 - 14
6/11/22FijiW 24 - 18
29/10/22IrelandW 48 - 10
23/10/22JamaicaW 68 - 6

Cook Islands

DATE OPP RESULT
18/10/26FijiL 40 - 12
31/10/22TongaL 92 - 10
26/10/22Papua New GuineaL 32 - 16
20/10/22WalesW 12 - 18
 

Match Summary

New Zealand

Cook Islands

14TRIES3
Jamayne Isaako 1'
J. Isaako 1'
Ronaldo Mulitalo 6'
R. Mulitalo 6'
Jamayne Isaako 23'
J. Isaako 23'
Scott Sorensen 27'
S. Sorensen 27'
Tanner Stowers-Smith 32'
T. Stowers-Smith 32'
Casey McLean 37'
C. McLean 37'
Keano Kini 42'
K. Kini 42'
Tanner Stowers-Smith 49'
T. Stowers-Smith 49'
Kodi Nikorima 51'
K. Nikorima 51'
Casey McLean 58'
C. McLean 58'
Ronaldo Mulitalo 64'
R. Mulitalo 64'
Jamayne Isaako 74'
J. Isaako 74'
Te Maire Martin 76'
T. Maire Martin 76'
Charnze Nicoll-Klokstad 78'
C. Nicoll-Klokstad 78'
 
Esom Ioka 10'
E. Ioka 10'
Esom Ioka 14'
E. Ioka 14'
Esom Ioka 18'
E. Ioka 18'
13/14CONVERSIONS2/3
Jamayne Isaako 3'
J. Isaako 3'
Jamayne Isaako 8'
J. Isaako 8'
Jamayne Isaako 24'
J. Isaako 24'
Jamayne Isaako 28'
J. Isaako 28'
Jamayne Isaako 34'
J. Isaako 34'
Jamayne Isaako 39'
J. Isaako 39'
Jamayne Isaako 44'
J. Isaako 44'
Jamayne Isaako 50'
J. Isaako 50'
Jamayne Isaako 53'
J. Isaako 53'
Jamayne Isaako 59'
J. Isaako 59'
Jamayne Isaako 75'
J. Isaako 75'
Jamayne Isaako 77'
J. Isaako 77'
Jamayne Isaako 79'
J. Isaako 79'
 
Valentine Holmes 16'
V. Holmes 16'
Valentine Holmes 19'
V. Holmes 19'
36HALF TIME16
 

Team Stats

New Zealand

Cook Islands

All Runs
MATCH
196
118
195.5
2026 AVG.
391
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
134
2026 AVG.
268
2026 TOTAL
All Run Metres
MATCH
2083
997
2010
2026 AVG.
4020
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
1100.5
2026 AVG.
2201
2026 TOTAL
Line Breaks
MATCH
11
1
8
2026 AVG.
16
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
2
2026 AVG.
4
2026 TOTAL
Offloads
MATCH
18
3
16
2026 AVG.
32
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
8
2026 AVG.
16
2026 TOTAL
Kick Metres
MATCH
299
422
437
2026 AVG.
874
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
333
2026 AVG.
666
2026 TOTAL
Forty Twenty Kicks
MATCH
0
0
0
2026 AVG.
0
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
0
2026 AVG.
0
2026 TOTAL
Tackles Made
MATCH
223
338
263.5
2026 AVG.
527
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
326.5
2026 AVG.
653
2026 TOTAL
Missed Tackles
MATCH
15
52
27
2026 AVG.
54
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
44.5
2026 AVG.
89
2026 TOTAL
Penalties
MATCH
3
1
3.5
2026 AVG.
7
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
2.5
2026 AVG.
5
2026 TOTAL
Errors
MATCH
12
7
11.5
2026 AVG.
23
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
12.5
2026 AVG.
25
2026 TOTAL

Player Stats

Points
Jamayne
IsaakoWing
Match Total38AVG. 24.0
Esom IokaWing
12AVG. 6.0
Ronaldo MulitaloWing
8AVG. 4.0
Casey McLeanCentre
8AVG. 6.0
T. Stowers-SmithInterchange
8AVG. 8.0
Tries
Jamayne
IsaakoWing
Match Total3AVG. 1.5
Esom IokaWing
3AVG. 1.5
Ronaldo MulitaloWing
2AVG. 1.0
Casey McLeanCentre
2AVG. 1.5
T. Stowers-SmithInterchange
2AVG. 2.0
Try Assists
Kodi
NikorimaFive-Eighth
Match Total3AVG. 1.5
C. Nicoll-KlokstadCentre
3AVG. 1.5
Jahrome HughesHalfback
2AVG. 1.0
Jacob LabanInterchange
1AVG. 1.0
Casey McLeanCentre
1AVG. 0.5
Linebreak Assists
Charnze
Nicoll-KlokstadCentre
Match Total3AVG. 1.5
Kodi NikorimaFive-Eighth
2AVG. 1.5
J. Marshall-KingHooker
1AVG. 0.5
Erin ClarkLock
1AVG. 0.5
Keano KiniFullback
1AVG. 0.5
Linebreaks
Jamayne
IsaakoWing
Match Total4AVG. 2.0
T. Stowers-SmithInterchange
2AVG. 2.0
Keano KiniFullback
2AVG. 1.0
Casey McLeanCentre
2AVG. 2.0
Rhys DakinProp
1AVG. 0.5
All Runs
Tanner
Stowers-SmithInterchange
Match Total19AVG. 19.0
Ronaldo MulitaloWing
18AVG. 18.0
Keano KiniFullback
18AVG. 11.5
Xavier WillisonSecond-Row
16AVG. 11.5
Erin ClarkLock
15AVG. 11.0
All Run Metres
Ronaldo
MulitaloWing
Match Total206AVG. 192.0
Joseph TapineProp
180AVG. 141.0
Keano KiniFullback
176AVG. 116.0
T. Stowers-SmithInterchange
174AVG. 174.0
Jamayne IsaakoWing
169AVG. 154.0
Post Contact Metres
Xavier
WillisonSecond-Row
Match Total108AVG. 67.0
Joseph TapineProp
96AVG. 66.5
Ronaldo MulitaloWing
78AVG. 64.0
T. Stowers-SmithInterchange
72AVG. 72.0
Erin ClarkLock
65AVG. 43.0
Tackles Made
Mason
TeagueLock
Match Total49AVG. 50.5
Ruatapu NgatikauraHooker
38AVG. 31.0
Delahia WigmoreSecond-Row
34AVG. 34.0
David TuarikiInterchange
32AVG. 32.0
Amare MilfordSecond-Row
31AVG. 31.0
Ineffective Tackles
Amare
MilfordSecond-Row
Match Total8AVG. 8.0
Mason TeagueLock
7AVG. 5.5
K-CI Newton-WhareInterchange
3AVG. 3.0
Davvy MoaleProp
3AVG. 2.5
Esan MarstersInterchange
2AVG. 2.5
Missed Tackles
Delahia
WigmoreSecond-Row
Match Total6AVG. 5.0
Valentine HolmesFullback
6AVG. 6.0
M. Winitana-PatelesioFive-Eighth
5AVG. 4.5
K-CI Newton-WhareInterchange
5AVG. 4.5
David TuarikiInterchange
4AVG. 4.0
Tackle Breaks
Ronaldo
MulitaloWing
Match Total7AVG. 7.0
Keano KiniFullback
7AVG. 5.0
T. Stowers-SmithInterchange
7AVG. 7.0
Erin ClarkLock
6AVG. 3.0
Casey McLeanCentre
5AVG. 6.0
Offloads
Joseph
TapineProp
Match Total3AVG. 1.5
Erin ClarkLock
3AVG. 1.5
Keano KiniFullback
2AVG. 1.0
T. Stowers-SmithInterchange
2AVG. 2.0
C. Nicoll-KlokstadCentre
2AVG. 1.0
Penalties
Jahrome
HughesHalfback
Match Total1AVG. 1.0
Jamayne IsaakoWing
1AVG. 0.5
Jacob LabanInterchange
1AVG. 1.0
Esan MarstersInterchange
1AVG. 1.0
Errors
Keano
KiniFullback
Match Total6AVG. 3.0
Amare MilfordSecond-Row
2AVG. 2.0
Scott SorensenSecond-Row
2AVG. 2.0
Brad TakairangiHalfback
1AVG. 0.5
Esom IokaWing
1AVG. 2.5

Team Lists

New Zealand

Cook Islands

1Keano KiniKeano Kini
2Jamayne IsaakoJamayne Isaako
3C. Nicoll-KlokstadCharnze Nicoll-Klokstad
4Casey McLeanCasey McLean
5Ronaldo MulitaloRonaldo Mulitalo
6Kodi NikorimaKodi Nikorima
7Jahrome HughesJahrome Hughes
8J. Fisher-HarrisJames Fisher-Harris
9J. Marshall-KingJeremy Marshall-King
10Joseph TapineJoseph Tapine
11Xavier WillisonXavier Willison
12Scott SorensenScott Sorensen
13Erin ClarkErin Clark
 INTERCHANGE
14Te Maire MartinTe Maire Martin
15Leo ThompsonLeo Thompson
16T. Stowers-SmithTanner Stowers-Smith
17Jacob LabanJacob Laban
18Isaiah Papali'iIsaiah Papali'i
19Briton NikoraBriton Nikora
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Valentine HolmesValentine Holmes1
Esom IokaEsom Ioka2
KL IroKL Iro3
Reubenn RennieReubenn Rennie4
Cameron BrownCameron Brown5
M. Winitana-PatelesioMaui Winitana-Patelesio6
Brad TakairangiBrad Takairangi17
Davvy MoaleDavvy Moale8
Ruatapu NgatikauraRuatapu Ngatikaura9
Rhys DakinRhys Dakin10
Amare MilfordAmare Milford11
Delahia WigmoreDelahia Wigmore12
Mason TeagueMason Teague13
 INTERCHANGE
Esan MarstersEsan Marsters7
K-CI Newton-WhareK-CI Newton-Whare14
David TuarikiDavid Tuariki15
Makahesi MakatoaMakahesi Makatoa16
Chaev KoloneChaev Kolone18
Glassie GlassieGlassie Glassie19