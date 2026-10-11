MATCH CENTRE
MATCH CENTRE
ROUND 2, 2026
NEW ZEALAND
V
COOK ISLANDS
NZL WIN BY 66
82
FT
16
One NZ Stadium
2026-10-25T05:05:00Z
Preview
New Zealand vs Cook Islands – Round 2, 2026
The New Zealand face Cook Islands in Round 2 of the 2026 Rugby League World Cup. Follow the live score, team lists and match updates from One NZ Stadium.
Previous 5 Games
New Zealand
|DATE
|OPP
|RESULT
|15/10/26
|Australia
|L 24 - 22
|12/11/22
|Australia
|L 16 - 14
|6/11/22
|Fiji
|W 24 - 18
|29/10/22
|Ireland
|W 48 - 10
|23/10/22
|Jamaica
|W 68 - 6
Cook Islands
|DATE
|OPP
|RESULT
|18/10/26
|Fiji
|L 40 - 12
|31/10/22
|Tonga
|L 92 - 10
|26/10/22
|Papua New Guinea
|L 32 - 16
|20/10/22
|Wales
|W 12 - 18
Match Summary
New Zealand
Cook Islands
|14
|TRIES
|3
J. Isaako 1'
R. Mulitalo 6'
J. Isaako 23'
S. Sorensen 27'
T. Stowers-Smith 32'
C. McLean 37'
K. Kini 42'
T. Stowers-Smith 49'
K. Nikorima 51'
C. McLean 58'
R. Mulitalo 64'
J. Isaako 74'
T. Maire Martin 76'
C. Nicoll-Klokstad 78'
E. Ioka 10'
E. Ioka 14'
E. Ioka 18'
|13/14
|CONVERSIONS
|2/3
J. Isaako 3'
J. Isaako 8'
J. Isaako 24'
J. Isaako 28'
J. Isaako 34'
J. Isaako 39'
J. Isaako 44'
J. Isaako 50'
J. Isaako 53'
J. Isaako 59'
J. Isaako 75'
J. Isaako 77'
J. Isaako 79'
V. Holmes 16'
V. Holmes 19'
|36
|HALF TIME
|16
Team Stats
New Zealand
Cook Islands
All Runs
MATCH
196
118
195.5
2026 AVG.
391
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
134
2026 AVG.
268
2026 TOTAL
All Run Metres
MATCH
2083
997
2010
2026 AVG.
4020
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
1100.5
2026 AVG.
2201
2026 TOTAL
Line Breaks
MATCH
11
1
8
2026 AVG.
16
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
2
2026 AVG.
4
2026 TOTAL
Offloads
MATCH
18
3
16
2026 AVG.
32
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
8
2026 AVG.
16
2026 TOTAL
Kick Metres
MATCH
299
422
437
2026 AVG.
874
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
333
2026 AVG.
666
2026 TOTAL
Forty Twenty Kicks
MATCH
0
0
0
2026 AVG.
0
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
0
2026 AVG.
0
2026 TOTAL
Tackles Made
MATCH
223
338
263.5
2026 AVG.
527
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
326.5
2026 AVG.
653
2026 TOTAL
Missed Tackles
MATCH
15
52
27
2026 AVG.
54
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
44.5
2026 AVG.
89
2026 TOTAL
Penalties
MATCH
3
1
3.5
2026 AVG.
7
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
2.5
2026 AVG.
5
2026 TOTAL
Errors
MATCH
12
7
11.5
2026 AVG.
23
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
12.5
2026 AVG.
25
2026 TOTAL
Player Stats
Points
Match Total38AVG. 24.0
12AVG. 6.0
8AVG. 4.0
8AVG. 6.0
8AVG. 8.0
Tries
Match Total3AVG. 1.5
3AVG. 1.5
2AVG. 1.0
2AVG. 1.5
Try Assists
Match Total3AVG. 1.5
3AVG. 1.5
2AVG. 1.0
1AVG. 1.0
1AVG. 0.5
Linebreak Assists
Match Total3AVG. 1.5
2AVG. 1.5
1AVG. 0.5
1AVG. 0.5
1AVG. 0.5
Linebreaks
Match Total4AVG. 2.0
2AVG. 1.0
2AVG. 2.0
1AVG. 0.5
All Runs
Match Total19AVG. 19.0
18AVG. 18.0
18AVG. 11.5
16AVG. 11.5
15AVG. 11.0
All Run Metres
Match Total206AVG. 192.0
180AVG. 141.0
176AVG. 116.0
174AVG. 174.0
169AVG. 154.0
Post Contact Metres
Match Total108AVG. 67.0
96AVG. 66.5
78AVG. 64.0
72AVG. 72.0
65AVG. 43.0
Tackles Made
Match Total49AVG. 50.5
38AVG. 31.0
34AVG. 34.0
32AVG. 32.0
31AVG. 31.0
Ineffective Tackles
Match Total8AVG. 8.0
7AVG. 5.5
3AVG. 3.0
3AVG. 2.5
2AVG. 2.5
Missed Tackles
Match Total6AVG. 5.0
6AVG. 6.0
5AVG. 4.5
5AVG. 4.5
4AVG. 4.0
Tackle Breaks
Match Total7AVG. 7.0
7AVG. 5.0
7AVG. 7.0
6AVG. 3.0
5AVG. 6.0
Offloads
Match Total3AVG. 1.5
3AVG. 1.5
2AVG. 1.0
2AVG. 1.0
Penalties
Match Total1AVG. 1.0
1AVG. 0.5
1AVG. 1.0
1AVG. 1.0
Errors
Match Total6AVG. 3.0
2AVG. 2.0
2AVG. 2.0
1AVG. 0.5
1AVG. 2.5
Team Lists
New Zealand
Cook Islands
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange