MATCH CENTRE
MATCH CENTRE
ROUND 3, 2026

NEW ZEALAND

V

FIJI

New ZealandNZL WIN BY 78
78
FT
0
Cbus Super Stadium
 #RLWC2026
2026-10-31T04:30:00Z

Preview

New Zealand vs Fiji – Round 3, 2026

The New Zealand face Fiji in Round 3 of the 2026 Rugby League World Cup. Follow the live score, team lists and match updates from Cbus Super Stadium.

Previous 5 Games

New Zealand

DATE OPP RESULT
25/10/26Cook IslandsW 82 - 16
15/10/26AustraliaL 24 - 22
12/11/22AustraliaL 16 - 14
6/11/22FijiW 24 - 18
29/10/22IrelandW 48 - 10

Fiji

DATE OPP RESULT
25/10/26AustraliaL 36 - 22
18/10/26Cook IslandsW 40 - 12
6/11/22New ZealandL 24 - 18
30/10/22ScotlandW 30 - 14
23/10/22ItalyW 60 - 4
 

Match Summary

New Zealand

Fiji

13TRIES0
Jahrome Hughes 1'
J. Hughes 1'
Keano Kini 4'
K. Kini 4'
Casey McLean 8'
C. McLean 8'
Dane Gagai 11'
D. Gagai 11'
James Fisher-Harris 19'
J. Fisher-Harris 19'
Casey McLean 25'
C. McLean 25'
Ronaldo Mulitalo 29'
R. Mulitalo 29'
Xavier Willison 32'
X. Willison 32'
Casey McLean 56'
C. McLean 56'
Casey McLean 62'
C. McLean 62'
Briton Nikora 64'
B. Nikora 64'
Erin Clark 73'
E. Clark 73'
Keano Kini 78'
K. Kini 78'
  
13/13CONVERSIONS0/0
Jamayne Isaako 3'
J. Isaako 3'
Jamayne Isaako 5'
J. Isaako 5'
Jamayne Isaako 10'
J. Isaako 10'
Jamayne Isaako 12'
J. Isaako 12'
Jamayne Isaako 21'
J. Isaako 21'
Jamayne Isaako 26'
J. Isaako 26'
Jamayne Isaako 30'
J. Isaako 30'
Jamayne Isaako 34'
J. Isaako 34'
Jamayne Isaako 58'
J. Isaako 58'
Jamayne Isaako 63'
J. Isaako 63'
Jamayne Isaako 66'
J. Isaako 66'
Jamayne Isaako 74'
J. Isaako 74'
Jamayne Isaako 79'
J. Isaako 79'
  
48HALF TIME0
 

Team Stats

New Zealand

Fiji

All Runs
MATCH
169
116
186.7
2026 AVG.
560
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
154.7
2026 AVG.
464
2026 TOTAL
All Run Metres
MATCH
1661
774
1893.7
2026 AVG.
5681
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
1269.3
2026 AVG.
3808
2026 TOTAL
Line Breaks
MATCH
12
0
9.3
2026 AVG.
28
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
3.7
2026 AVG.
11
2026 TOTAL
Offloads
MATCH
14
12
15.3
2026 AVG.
46
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
10.3
2026 AVG.
31
2026 TOTAL
Kick Metres
MATCH
334
210
402.7
2026 AVG.
1208
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
351.3
2026 AVG.
1054
2026 TOTAL
Forty Twenty Kicks
MATCH
0
0
0
2026 AVG.
0
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
0
2026 AVG.
0
2026 TOTAL
Tackles Made
MATCH
230
288
252.3
2026 AVG.
757
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
282.3
2026 AVG.
847
2026 TOTAL
Missed Tackles
MATCH
13
46
22.3
2026 AVG.
67
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
40.7
2026 AVG.
122
2026 TOTAL
Penalties
MATCH
4
5
3.7
2026 AVG.
11
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
5.3
2026 AVG.
16
2026 TOTAL
Errors
MATCH
15
14
12.7
2026 AVG.
38
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
12.7
2026 AVG.
38
2026 TOTAL

Player Stats

Points
Jamayne
IsaakoWing
Match Total26AVG. 24.7
Casey McLeanCentre
16AVG. 9.3
Keano KiniFullback
8AVG. 4.0
Jahrome HughesHalfback
4AVG. 1.3
Xavier WillisonInterchange
4AVG. 1.3
Tries
Casey
McLeanCentre
Match Total4AVG. 2.3
Keano KiniFullback
2AVG. 1.0
Jahrome HughesHalfback
1AVG. 0.3
Xavier WillisonInterchange
1AVG. 0.3
Briton NikoraSecond-Row
1AVG. 0.3
Try Assists
Jahrome
HughesHalfback
Match Total3AVG. 1.7
Te Maire MartinInterchange
2AVG. 1.0
Kodi NikorimaFive-Eighth
2AVG. 1.7
Ronaldo MulitaloWing
1AVG. 0.3
Dane GagaiCentre
1AVG. 0.5
Linebreak Assists
Jahrome
HughesHalfback
Match Total2AVG. 1.3
Kodi NikorimaFive-Eighth
2AVG. 1.7
Joseph TapineLock
1AVG. 0.3
Xavier WillisonInterchange
1AVG. 0.3
Keano KiniFullback
1AVG. 0.7
Linebreaks
Casey
McLeanCentre
Match Total4AVG. 2.7
Keano KiniFullback
2AVG. 1.3
Jahrome HughesHalfback
1AVG. 0.3
Xavier WillisonInterchange
1AVG. 0.3
Erin ClarkInterchange
1AVG. 0.3
All Runs
Keano
KiniFullback
Match Total22AVG. 15.0
Naufahu WhyteInterchange
18AVG. 15.5
Casey McLeanCentre
15AVG. 12.7
Xavier WillisonInterchange
14AVG. 12.3
Isaiah Papali'iSecond-Row
14AVG. 11.0
All Run Metres
Keano
KiniFullback
Match Total260AVG. 164.0
Naufahu WhyteInterchange
200AVG. 180.0
Casey McLeanCentre
159AVG. 163.0
Xavier WillisonInterchange
129AVG. 123.3
Isaiah Papali'iSecond-Row
105AVG. 76.7
Post Contact Metres
Naufahu
WhyteInterchange
Match Total75AVG. 72.5
Keano KiniFullback
60AVG. 41.0
Xavier WillisonInterchange
52AVG. 62.0
Moses LeotaProp
45AVG. 36.0
Isaiah Papali'iSecond-Row
36AVG. 28.3
Tackles Made
Caleb
NavaleLock
Match Total42AVG. 36.3
Josese LanyonInterchange
35AVG. 20.3
Elijah KeungInterchange
31AVG. 14.3
Jacob SaifitiProp
29AVG. 25.0
Isaiah Papali'iSecond-Row
26AVG. 21.0
Ineffective Tackles
Apenisa
DritiInterchange
Match Total4AVG. 1.3
Briton NikoraSecond-Row
4AVG. 1.7
Joseph TapineLock
4AVG. 1.3
Moses LeotaProp
3AVG. 1.5
Brandon WakehamHalfback
3AVG. 2.3
Missed Tackles
Taane
MilneSecond-Row
Match Total7AVG. 5.0
Emosi RavosaiProp
6AVG. 2.7
Elijah KeungInterchange
5AVG. 1.7
Semi ValemeiWing
4AVG. 3.3
Dane GagaiCentre
4AVG. 4.0
Tackle Breaks
Casey
McLeanCentre
Match Total9AVG. 7.0
Keano KiniFullback
7AVG. 5.7
Naufahu WhyteInterchange
5AVG. 2.5
Briton NikoraSecond-Row
5AVG. 2.0
Dane GagaiCentre
4AVG. 3.5
Offloads
Taane
MilneSecond-Row
Match Total5AVG. 3.0
Isaiah Papali'iSecond-Row
3AVG. 3.0
Jordan Miller18
3AVG. 3.0
Erin ClarkInterchange
1AVG. 1.3
Xavier WillisonInterchange
1AVG. 1.0
Penalties
Ronaldo
MulitaloWing
Match Total2AVG. 0.7
Caleb NavaleLock
2AVG. 1.0
Joseph TapineLock
1AVG. 0.3
Kitione KautogaSecond-Row
1AVG. 1.3
Dane GagaiCentre
1AVG. 0.5
Errors
Kitione
KautogaSecond-Row
Match Total3AVG. 1.3
Ronaldo MulitaloWing
3AVG. 1.3
Jamayne IsaakoWing
2AVG. 1.0
Isaiah Papali'iSecond-Row
2AVG. 0.7
Josese LanyonInterchange
2AVG. 0.7

Team Lists

New Zealand

Fiji

1Keano KiniKeano Kini
2Jamayne IsaakoJamayne Isaako
3Dane GagaiDane Gagai
4Casey McLeanCasey McLean
5Ronaldo MulitaloRonaldo Mulitalo
6Kodi NikorimaKodi Nikorima
7Jahrome HughesJahrome Hughes
8J. Fisher-HarrisJames Fisher-Harris
9J. Marshall-KingJeremy Marshall-King
10Moses LeotaMoses Leota
11Isaiah Papali'iIsaiah Papali'i
12Briton NikoraBriton Nikora
13Joseph TapineJoseph Tapine
 INTERCHANGE
14Te Maire MartinTe Maire Martin
15Naufahu WhyteNaufahu Whyte
16Erin ClarkErin Clark
17Xavier WillisonXavier Willison
18C. Nicoll-KlokstadCharnze Nicoll-Klokstad
19Scott SorensenScott Sorensen
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Sunia TuruvaSunia Turuva1
Ronald PhilitogaRonald Philitoga2
Waqa BlakeWaqa Blake3
Solomone SaukuruSolomone Saukuru4
Semi ValemeiSemi Valemei5
Kurt DonoghoeKurt Donoghoe6
Brandon WakehamBrandon Wakeham7
Jacob SaifitiJacob Saifiti8
Apisai KoroisauApisai Koroisau9
Emosi RavosaiEmosi Ravosai10
Taane MilneTaane Milne11
Kitione KautogaKitione Kautoga12
Caleb NavaleCaleb Navale13
 INTERCHANGE
Josese LanyonJosese Lanyon14
Elijah KeungElijah Keung16
Joseph LitidamuJoseph Litidamu17
Apenisa DritiApenisa Driti19
Jordan MillerJordan Miller15
Jordan LeiuJordan Leiu18