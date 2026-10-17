MATCH CENTRE
MATCH CENTRE
ROUND 3, 2026
NEW ZEALAND
V
FIJI
NZL WIN BY 78
78
FT
0
Cbus Super Stadium
2026-10-31T04:30:00Z
Preview
New Zealand vs Fiji – Round 3, 2026
The New Zealand face Fiji in Round 3 of the 2026 Rugby League World Cup. Follow the live score, team lists and match updates from Cbus Super Stadium.
Previous 5 Games
New Zealand
|DATE
|OPP
|RESULT
|25/10/26
|Cook Islands
|W 82 - 16
|15/10/26
|Australia
|L 24 - 22
|12/11/22
|Australia
|L 16 - 14
|6/11/22
|Fiji
|W 24 - 18
|29/10/22
|Ireland
|W 48 - 10
Fiji
|DATE
|OPP
|RESULT
|25/10/26
|Australia
|L 36 - 22
|18/10/26
|Cook Islands
|W 40 - 12
|6/11/22
|New Zealand
|L 24 - 18
|30/10/22
|Scotland
|W 30 - 14
|23/10/22
|Italy
|W 60 - 4
Match Summary
New Zealand
Fiji
|13
|TRIES
|0
J. Hughes 1'
K. Kini 4'
C. McLean 8'
D. Gagai 11'
J. Fisher-Harris 19'
C. McLean 25'
R. Mulitalo 29'
X. Willison 32'
C. McLean 56'
C. McLean 62'
B. Nikora 64'
E. Clark 73'
K. Kini 78'
|13/13
|CONVERSIONS
|0/0
J. Isaako 3'
J. Isaako 5'
J. Isaako 10'
J. Isaako 12'
J. Isaako 21'
J. Isaako 26'
J. Isaako 30'
J. Isaako 34'
J. Isaako 58'
J. Isaako 63'
J. Isaako 66'
J. Isaako 74'
J. Isaako 79'
|48
|HALF TIME
|0
Team Stats
New Zealand
Fiji
All Runs
MATCH
169
116
186.7
2026 AVG.
560
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
154.7
2026 AVG.
464
2026 TOTAL
All Run Metres
MATCH
1661
774
1893.7
2026 AVG.
5681
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
1269.3
2026 AVG.
3808
2026 TOTAL
Line Breaks
MATCH
12
0
9.3
2026 AVG.
28
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
3.7
2026 AVG.
11
2026 TOTAL
Offloads
MATCH
14
12
15.3
2026 AVG.
46
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
10.3
2026 AVG.
31
2026 TOTAL
Kick Metres
MATCH
334
210
402.7
2026 AVG.
1208
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
351.3
2026 AVG.
1054
2026 TOTAL
Forty Twenty Kicks
MATCH
0
0
0
2026 AVG.
0
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
0
2026 AVG.
0
2026 TOTAL
Tackles Made
MATCH
230
288
252.3
2026 AVG.
757
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
282.3
2026 AVG.
847
2026 TOTAL
Missed Tackles
MATCH
13
46
22.3
2026 AVG.
67
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
40.7
2026 AVG.
122
2026 TOTAL
Penalties
MATCH
4
5
3.7
2026 AVG.
11
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
5.3
2026 AVG.
16
2026 TOTAL
Errors
MATCH
15
14
12.7
2026 AVG.
38
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
12.7
2026 AVG.
38
2026 TOTAL
Player Stats
Points
Match Total26AVG. 24.7
16AVG. 9.3
8AVG. 4.0
4AVG. 1.3
4AVG. 1.3
Tries
Match Total4AVG. 2.3
2AVG. 1.0
1AVG. 0.3
1AVG. 0.3
Try Assists
Match Total3AVG. 1.7
2AVG. 1.0
2AVG. 1.7
1AVG. 0.3
1AVG. 0.5
Linebreak Assists
Match Total2AVG. 1.3
2AVG. 1.7
1AVG. 0.3
1AVG. 0.7
Linebreaks
Match Total4AVG. 2.7
2AVG. 1.3
1AVG. 0.3
1AVG. 0.3
All Runs
Match Total22AVG. 15.0
18AVG. 15.5
15AVG. 12.7
14AVG. 12.3
14AVG. 11.0
All Run Metres
Match Total260AVG. 164.0
200AVG. 180.0
159AVG. 163.0
129AVG. 123.3
105AVG. 76.7
Post Contact Metres
Match Total75AVG. 72.5
60AVG. 41.0
52AVG. 62.0
45AVG. 36.0
36AVG. 28.3
Tackles Made
Match Total42AVG. 36.3
35AVG. 20.3
31AVG. 14.3
29AVG. 25.0
26AVG. 21.0
Ineffective Tackles
Match Total4AVG. 1.3
4AVG. 1.7
4AVG. 1.3
3AVG. 1.5
3AVG. 2.3
Missed Tackles
Match Total7AVG. 5.0
6AVG. 2.7
5AVG. 1.7
4AVG. 3.3
4AVG. 4.0
Tackle Breaks
Match Total9AVG. 7.0
7AVG. 5.7
5AVG. 2.5
5AVG. 2.0
4AVG. 3.5
Offloads
Match Total5AVG. 3.0
3AVG. 3.0
3AVG. 3.0
1AVG. 1.3
1AVG. 1.0
Penalties
Match Total2AVG. 0.7
2AVG. 1.0
1AVG. 0.3
1AVG. 1.3
1AVG. 0.5
Errors
Match Total3AVG. 1.3
3AVG. 1.3
2AVG. 1.0
2AVG. 0.7
2AVG. 0.7
Team Lists
New Zealand
Fiji
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange