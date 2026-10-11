MATCH CENTRE
MATCH CENTRE
ROUND 2, 2026

AUSTRALIA

V

FIJI

AustraliaAUS WIN BY 14
36
FT
22
Suncorp Stadium
 #RLWC2026
2026-10-25T09:05:00Z

Preview

Australia vs Fiji – Round 2, 2026

The Australia face Fiji in Round 2 of the 2026 Rugby League World Cup. Follow the live score, team lists and match updates from Suncorp Stadium.

Previous 5 Games

Australia

DATE OPP RESULT
15/10/26New ZealandW 24 - 22
20/11/22SamoaW 30 - 10
12/11/22New ZealandW 16 - 14
5/11/22LebanonW 48 - 4
30/10/22ItalyW 66 - 6

Fiji

DATE OPP RESULT
18/10/26Cook IslandsW 40 - 12
6/11/22New ZealandL 24 - 18
30/10/22ScotlandW 30 - 14
23/10/22ItalyW 60 - 4
16/10/22AustraliaL 42 - 8
 

Match Summary

Australia

Fiji

6TRIES4
Kotoni Staggs 7'
K. Staggs 7'
Sam Walker 33'
S. Walker 33'
Tom Trbojevic 47'
T. Trbojevic 47'
Tom Trbojevic 57'
T. Trbojevic 57'
Tom Trbojevic 62'
T. Trbojevic 62'
Jacob Preston 76'
J. Preston 76'
 
Semi Valemei 17'
S. Valemei 17'
Taane Milne 25'
T. Milne 25'
Semi Valemei 43'
S. Valemei 43'
Semi Valemei 69'
S. Valemei 69'
5/6CONVERSIONS3/4
Sam Walker 9'
S. Walker 9'
Sam Walker 34'
S. Walker 34'
Sam Walker 58'
S. Walker 58'
Sam Walker 63'
S. Walker 63'
Sam Walker 78'
S. Walker 78'
 
Brandon Wakeham 26'
B. Wakeham 26'
Brandon Wakeham 44'
B. Wakeham 44'
Brandon Wakeham 71'
B. Wakeham 71'
1/1PENALTY GOALS0/0
Sam Walker 54'
S. Walker 54'
  
12HALF TIME10
 

Team Stats

Australia

Fiji

All Runs
MATCH
187
153
178
2026 AVG.
356
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
174
2026 AVG.
348
2026 TOTAL
All Run Metres
MATCH
1547
1285
1598
2026 AVG.
3196
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
1517
2026 AVG.
3034
2026 TOTAL
Line Breaks
MATCH
7
3
4
2026 AVG.
8
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
5.5
2026 AVG.
11
2026 TOTAL
Offloads
MATCH
16
4
12
2026 AVG.
24
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
9.5
2026 AVG.
19
2026 TOTAL
Kick Metres
MATCH
404
501
555
2026 AVG.
1110
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
422
2026 AVG.
844
2026 TOTAL
Forty Twenty Kicks
MATCH
0
0
0
2026 AVG.
0
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
0
2026 AVG.
0
2026 TOTAL
Tackles Made
MATCH
308
305
331.5
2026 AVG.
663
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
279.5
2026 AVG.
559
2026 TOTAL
Missed Tackles
MATCH
14
42
26.5
2026 AVG.
53
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
38
2026 AVG.
76
2026 TOTAL
Penalties
MATCH
4
6
4.5
2026 AVG.
9
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
5.5
2026 AVG.
11
2026 TOTAL
Errors
MATCH
11
10
10
2026 AVG.
20
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
12
2026 AVG.
24
2026 TOTAL

Player Stats

Points
Sam
WalkerHalfback
Match Total16AVG. 16.0
Tom TrbojevicWing
12AVG. 8.0
Semi ValemeiWing
12AVG. 6.0
Brandon WakehamHalfback
6AVG. 9.0
Kotoni StaggsCentre
4AVG. 2.0
Tries
Tom
TrbojevicWing
Match Total3AVG. 2.0
Semi ValemeiWing
3AVG. 1.5
Kotoni StaggsCentre
1AVG. 0.5
Taane MilneSecond-Row
1AVG. 1.0
Jacob PrestonInterchange
1AVG. 0.5
Try Assists
Kurt
DonoghoeFive-Eighth
Match Total3AVG. 2.5
James TedescoFullback
3AVG. 3.0
Tom DeardenFive-Eighth
1AVG. 0.5
Kotoni StaggsCentre
1AVG. 0.5
Brandon WakehamHalfback
1AVG. 2.0
Linebreak Assists
Kurt
DonoghoeFive-Eighth
Match Total3AVG. 3.0
James TedescoFullback
3AVG. 3.0
Tom DeardenFive-Eighth
1AVG. 0.5
Bradman BestCentre
1AVG. 0.5
Jacob PrestonInterchange
1AVG. 0.5
Linebreaks
Semi
ValemeiWing
Match Total3AVG. 1.5
Tom TrbojevicWing
2AVG. 1.0
Kotoni StaggsCentre
2AVG. 1.0
Jacob PrestonInterchange
1AVG. 0.5
Jack BostockWing
1AVG. 0.5
All Runs
Tom
TrbojevicWing
Match Total21AVG. 18.5
Bradman BestCentre
20AVG. 10.0
Caleb NavaleLock
18AVG. 20.5
James TedescoFullback
16AVG. 16.0
Semi ValemeiWing
16AVG. 15.0
All Run Metres
Tom
TrbojevicWing
Match Total180AVG. 179.5
James TedescoFullback
151AVG. 151.0
Jack BostockWing
136AVG. 183.5
Semi ValemeiWing
136AVG. 136.5
Caleb NavaleLock
134AVG. 168.0
Post Contact Metres
Caleb
NavaleLock
Match Total49AVG. 53.5
Bradman BestCentre
44AVG. 22.0
Mitchell PrestProp
41AVG. 36.5
Reuben CotterSecond-Row
41AVG. 41.0
Kitione KautogaSecond-Row
39AVG. 36.0
Tackles Made
Reuben
CotterSecond-Row
Match Total42AVG. 27.5
Blayke BraileyHooker
39AVG. 39.0
Caleb NavaleLock
38AVG. 33.5
Cameron MurrayLock
35AVG. 30.0
Taane MilneSecond-Row
35AVG. 26.5
Ineffective Tackles
Waqa
BlakeCentre
Match Total4AVG. 2.5
Apisai KoroisauHooker
3AVG. 1.5
Caleb NavaleLock
3AVG. 2.5
Mitchell PrestProp
2AVG. 1.0
Semi ValemeiWing
2AVG. 1.0
Missed Tackles
Brandon
WakehamHalfback
Match Total7AVG. 4.5
Apisai KoroisauHooker
5AVG. 3.0
Taane MilneSecond-Row
5AVG. 4.0
Caleb NavaleLock
5AVG. 3.5
Kurt DonoghoeFive-Eighth
4AVG. 3.0
Tackle Breaks
James
TedescoFullback
Match Total8AVG. 8.0
Jack BostockWing
7AVG. 6.0
Tom TrbojevicWing
7AVG. 4.0
Lindsay SmithProp
4AVG. 4.0
Jacob PrestonInterchange
4AVG. 4.0
Offloads
Bradman
BestCentre
Match Total6AVG. 3.0
Tom TrbojevicWing
3AVG. 1.5
James TedescoFullback
2AVG. 2.0
Patrick CarriganInterchange
2AVG. 1.0
Taane MilneSecond-Row
2AVG. 2.0
Penalties
Mitchell
PrestProp
Match Total2AVG. 1.0
Emosi RavosaiInterchange
1AVG. 0.5
Blayke BraileyHooker
1AVG. 1.0
Kitione KautogaSecond-Row
1AVG. 1.5
Caleb NavaleLock
1AVG. 0.5
Errors
Kurt
DonoghoeFive-Eighth
Match Total3AVG. 3.0
Jack BostockWing
3AVG. 1.5
Tom TrbojevicWing
3AVG. 2.5
Waqa BlakeCentre
2AVG. 1.0
Bradman BestCentre
2AVG. 1.0

Team Lists

Australia

Fiji

1James TedescoJames Tedesco
2Jack BostockJack Bostock
3Kotoni StaggsKotoni Staggs
4Bradman BestBradman Best
5Tom TrbojevicTom Trbojevic
6Tom DeardenTom Dearden
7Sam WalkerSam Walker
8Keaon KoloamatangiKeaon Koloamatangi
9Blayke BraileyBlayke Brailey
10Lindsay SmithLindsay Smith
11David FifitaDavid Fifita
12Reuben CotterReuben Cotter
13Cameron MurrayCameron Murray
 INTERCHANGE
14T. Fa'asuamaleauiTino Fa'asuamaleaui
15Jacob PrestonJacob Preston
16Patrick CarriganPatrick Carrigan
17Cameron MunsterCameron Munster
19Latrell MitchellLatrell Mitchell
21Harry GrantHarry Grant
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
B. Bentley-HapeBayleigh Bentley-Hape1
Sunia TuruvaSunia Turuva2
Waqa BlakeWaqa Blake3
Solomone SaukuruSolomone Saukuru4
Semi ValemeiSemi Valemei5
Kurt DonoghoeKurt Donoghoe6
Brandon WakehamBrandon Wakeham7
Jacob SaifitiJacob Saifiti8
Apisai KoroisauApisai Koroisau9
Mitchell PrestMitchell Prest10
Taane MilneTaane Milne11
Kitione KautogaKitione Kautoga12
Caleb NavaleCaleb Navale13
 INTERCHANGE
Josese LanyonJosese Lanyon14
Emosi RavosaiEmosi Ravosai15
Ronald PhilitogaRonald Philitoga17
Jordan LeiuJordan Leiu18
Elijah KeungElijah Keung16
Apenisa DritiApenisa Driti19