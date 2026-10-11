MATCH CENTRE
MATCH CENTRE
ROUND 2, 2026
AUSTRALIA
V
FIJI
AUS WIN BY 14
36
FT
22
Suncorp Stadium
2026-10-25T09:05:00Z
Preview
Australia vs Fiji – Round 2, 2026
The Australia face Fiji in Round 2 of the 2026 Rugby League World Cup. Follow the live score, team lists and match updates from Suncorp Stadium.
Previous 5 Games
Australia
|DATE
|OPP
|RESULT
|15/10/26
|New Zealand
|W 24 - 22
|20/11/22
|Samoa
|W 30 - 10
|12/11/22
|New Zealand
|W 16 - 14
|5/11/22
|Lebanon
|W 48 - 4
|30/10/22
|Italy
|W 66 - 6
Fiji
|DATE
|OPP
|RESULT
|18/10/26
|Cook Islands
|W 40 - 12
|6/11/22
|New Zealand
|L 24 - 18
|30/10/22
|Scotland
|W 30 - 14
|23/10/22
|Italy
|W 60 - 4
|16/10/22
|Australia
|L 42 - 8
Match Summary
Australia
Fiji
|6
|TRIES
|4
K. Staggs 7'
S. Walker 33'
T. Trbojevic 47'
T. Trbojevic 57'
T. Trbojevic 62'
J. Preston 76'
S. Valemei 17'
T. Milne 25'
S. Valemei 43'
S. Valemei 69'
|5/6
|CONVERSIONS
|3/4
S. Walker 9'
S. Walker 34'
S. Walker 58'
S. Walker 63'
S. Walker 78'
B. Wakeham 26'
B. Wakeham 44'
B. Wakeham 71'
|1/1
|PENALTY GOALS
|0/0
S. Walker 54'
|12
|HALF TIME
|10
Team Stats
Australia
Fiji
All Runs
MATCH
187
153
178
2026 AVG.
356
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
174
2026 AVG.
348
2026 TOTAL
All Run Metres
MATCH
1547
1285
1598
2026 AVG.
3196
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
1517
2026 AVG.
3034
2026 TOTAL
Line Breaks
MATCH
7
3
4
2026 AVG.
8
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
5.5
2026 AVG.
11
2026 TOTAL
Offloads
MATCH
16
4
12
2026 AVG.
24
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
9.5
2026 AVG.
19
2026 TOTAL
Kick Metres
MATCH
404
501
555
2026 AVG.
1110
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
422
2026 AVG.
844
2026 TOTAL
Forty Twenty Kicks
MATCH
0
0
0
2026 AVG.
0
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
0
2026 AVG.
0
2026 TOTAL
Tackles Made
MATCH
308
305
331.5
2026 AVG.
663
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
279.5
2026 AVG.
559
2026 TOTAL
Missed Tackles
MATCH
14
42
26.5
2026 AVG.
53
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
38
2026 AVG.
76
2026 TOTAL
Penalties
MATCH
4
6
4.5
2026 AVG.
9
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
5.5
2026 AVG.
11
2026 TOTAL
Errors
MATCH
11
10
10
2026 AVG.
20
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
12
2026 AVG.
24
2026 TOTAL
Player Stats
Points
Match Total16AVG. 16.0
12AVG. 8.0
12AVG. 6.0
6AVG. 9.0
4AVG. 2.0
Tries
Match Total3AVG. 2.0
3AVG. 1.5
1AVG. 0.5
1AVG. 1.0
Try Assists
Match Total3AVG. 2.5
3AVG. 3.0
1AVG. 0.5
1AVG. 0.5
1AVG. 2.0
Linebreak Assists
Match Total3AVG. 3.0
3AVG. 3.0
1AVG. 0.5
1AVG. 0.5
Linebreaks
Match Total3AVG. 1.5
2AVG. 1.0
2AVG. 1.0
1AVG. 0.5
All Runs
Match Total21AVG. 18.5
20AVG. 10.0
18AVG. 20.5
16AVG. 16.0
16AVG. 15.0
All Run Metres
Match Total180AVG. 179.5
151AVG. 151.0
136AVG. 183.5
136AVG. 136.5
134AVG. 168.0
Post Contact Metres
Match Total49AVG. 53.5
44AVG. 22.0
41AVG. 36.5
41AVG. 41.0
39AVG. 36.0
Tackles Made
Match Total42AVG. 27.5
39AVG. 39.0
38AVG. 33.5
35AVG. 30.0
35AVG. 26.5
Ineffective Tackles
Match Total4AVG. 2.5
3AVG. 1.5
3AVG. 2.5
2AVG. 1.0
2AVG. 1.0
Missed Tackles
Match Total7AVG. 4.5
5AVG. 3.0
5AVG. 4.0
5AVG. 3.5
4AVG. 3.0
Tackle Breaks
Match Total8AVG. 8.0
7AVG. 6.0
7AVG. 4.0
4AVG. 4.0
4AVG. 4.0
Offloads
Match Total6AVG. 3.0
3AVG. 1.5
2AVG. 2.0
2AVG. 1.0
2AVG. 2.0
Penalties
Match Total2AVG. 1.0
1AVG. 0.5
1AVG. 1.0
1AVG. 1.5
1AVG. 0.5
Errors
Match Total3AVG. 3.0
3AVG. 1.5
3AVG. 2.5
2AVG. 1.0
2AVG. 1.0
Team Lists
Australia
Fiji
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange