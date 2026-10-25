MATCH CENTRE
MATCH CENTRE
SEMI FINALS, 2026

AUSTRALIA

V

SAMOA

AustraliaAUS WIN BY 32
44
FT
12
Allianz Stadium
 #RLWC2026
2026-11-08T09:05:00Z

Preview

Australia vs Samoa – Semi Finals, 2026

Australia face Samoa in Semi Finals of the 2026 Rugby League World Cup. Follow the live score, team lists and match updates from Allianz Stadium.

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Australia

DATE OPP RESULT
31/10/26Cook IslandsW 66 - 6
25/10/26FijiW 36 - 22
15/10/26New ZealandW 24 - 22
20/11/22SamoaW 30 - 10
12/11/22New ZealandW 16 - 14

Samoa

DATE OPP RESULT
1/11/26TongaL 20 - 18
24/10/26Papua New GuineaW 6 - 64
16/10/26FranceW 78 - 4
20/11/22AustraliaL 30 - 10
13/11/22EnglandW 26 - 27
 

Match Summary

Australia

Samoa

8TRIES2
Tom Dearden 7'
T. Dearden 7'
Jacob Preston 13'
J. Preston 13'
Tom Trbojevic 24'
T. Trbojevic 24'
Reece Walsh 31'
R. Walsh 31'
Bradman Best 36'
B. Best 36'
Reece Walsh 46'
R. Walsh 46'
Reece Walsh 65'
R. Walsh 65'
Jack Bostock 71'
J. Bostock 71'
 
Stephen Crichton 43'
S. Crichton 43'
Izack Tago 60'
I. Tago 60'
6/8CONVERSIONS1/2
Cameron Munster 8'
C. Munster 8'
Cameron Munster 15'
C. Munster 15'
Cameron Munster 38'
C. Munster 38'
Cameron Munster 48'
C. Munster 48'
Cameron Munster 67'
C. Munster 67'
Cameron Munster 73'
C. Munster 73'
 
Stephen Crichton 44'
S. Crichton 44'
0/0PENALTY GOALS1/1
  
Stephen Crichton 4'
S. Crichton 4'
26HALF TIME2
 

Team Stats

Australia

Samoa

All Runs
MATCH
170
138
176.3
2026 AVG.
705
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
179
2026 AVG.
716
2026 TOTAL
All Run Metres
MATCH
1539
1094
1690.3
2026 AVG.
6761
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
1705.8
2026 AVG.
6823
2026 TOTAL
Line Breaks
MATCH
9
1
7.5
2026 AVG.
30
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
8.3
2026 AVG.
33
2026 TOTAL
Offloads
MATCH
8
7
9.3
2026 AVG.
37
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
13.5
2026 AVG.
54
2026 TOTAL
Kick Metres
MATCH
493
467
508.8
2026 AVG.
2035
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
373.5
2026 AVG.
1494
2026 TOTAL
Forty Twenty Kicks
MATCH
0
0
0
2026 AVG.
0
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
0
2026 AVG.
0
2026 TOTAL
Tackles Made
MATCH
264
336
301.5
2026 AVG.
1206
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
249.3
2026 AVG.
997
2026 TOTAL
Missed Tackles
MATCH
42
55
31
2026 AVG.
124
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
31.8
2026 AVG.
127
2026 TOTAL
Penalties
MATCH
4
9
4.3
2026 AVG.
17
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
5.8
2026 AVG.
23
2026 TOTAL
Errors
MATCH
7
9
10.5
2026 AVG.
42
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
11.5
2026 AVG.
46
2026 TOTAL

Player Stats

Points
Reece
WalshFullback
Match Total12AVG. 10.0
Cameron MunsterFive-Eighth
12AVG. 5.5
Stephen CrichtonCentre
8AVG. 10.0
Jacob PrestonSecond-Row
4AVG. 3.0
Bradman BestCentre
4AVG. 1.0
Tries
Reece
WalshFullback
Match Total3AVG. 1.7
Jacob PrestonSecond-Row
1AVG. 0.8
Bradman BestCentre
1AVG. 0.3
Jack BostockWing
1AVG. 1.8
Tom TrbojevicWing
1AVG. 2.0
Try Assists
Cameron
MunsterFive-Eighth
Match Total3AVG. 1.5
Jacob PrestonSecond-Row
1AVG. 0.5
Harry GrantHooker
1AVG. 0.3
Bradman BestCentre
1AVG. 0.5
H. Tabuai-FidowFullback
1AVG. 0.8
Linebreak Assists
Cameron
MunsterFive-Eighth
Match Total2AVG. 0.8
Jacob PrestonSecond-Row
1AVG. 0.8
Harry GrantHooker
1AVG. 0.5
Bradman BestCentre
1AVG. 0.8
H. Tabuai-FidowFullback
1AVG. 0.5
Linebreaks
Reece
WalshFullback
Match Total2AVG. 1.7
Jacob PrestonSecond-Row
1AVG. 1.0
Tom TrbojevicWing
1AVG. 1.0
Bradman BestCentre
1AVG. 0.3
Cameron MunsterFive-Eighth
1AVG. 0.5
All Runs
Brian
To'oWing
Match Total19AVG. 18.0
Cameron MunsterFive-Eighth
17AVG. 8.5
Izack TagoCentre
16AVG. 15.5
Patrick CarriganInterchange
16AVG. 12.0
H. Tabuai-FidowFullback
14AVG. 12.3
All Run Metres
Brian
To'oWing
Match Total162AVG. 168.0
Patrick CarriganInterchange
158AVG. 116.3
T. Fa'asuamaleauiProp
156AVG. 124.5
Cameron MunsterFive-Eighth
139AVG. 83.0
Reece WalshFullback
134AVG. 171.3
Post Contact Metres
Brian
To'oWing
Match Total63AVG. 66.8
T. Fa'asuamaleauiProp
59AVG. 41.0
Patrick CarriganInterchange
53AVG. 39.3
Cameron MunsterFive-Eighth
35AVG. 21.3
Keaon KoloamatangiProp
33AVG. 35.8
Tackles Made
Francis
ManuleleuaLock
Match Total40AVG. 26.5
Benaiah IoeluInterchange
37AVG. 27.0
Jacob PrestonSecond-Row
34AVG. 28.5
Isaah YeoLock
34AVG. 36.3
Jermaine McEwenSecond-Row
33AVG. 26.0
Ineffective Tackles
Ronald
VolkmanFive-Eighth
Match Total3AVG. 1.0
Ata MariotaInterchange
2AVG. 1.3
Benaiah IoeluInterchange
2AVG. 1.5
Francis ManuleleuaLock
2AVG. 1.5
Connelly LemueluSecond-Row
2AVG. 1.3
Missed Tackles
Kotoni
StaggsCentre
Match Total7AVG. 2.3
Ronald VolkmanFive-Eighth
7AVG. 3.0
Junior PauloProp
7AVG. 4.5
Harry GrantHooker
6AVG. 4.8
Cameron MunsterFive-Eighth
5AVG. 3.3
Tackle Breaks
Sua
Fa'alogoWing
Match Total12AVG. 7.5
Jacob PrestonSecond-Row
8AVG. 5.0
Jermaine McEwenSecond-Row
7AVG. 7.5
Reece WalshFullback
6AVG. 5.3
T. Fa'asuamaleauiProp
6AVG. 5.5
Offloads
Tom
TrbojevicWing
Match Total2AVG. 1.3
Keaon KoloamatangiProp
2AVG. 0.8
Francis MoloProp
2AVG. 1.5
Jacob PrestonSecond-Row
2AVG. 1.0
Harry GrantHooker
1AVG. 0.3
Penalties
Jarome
LuaiHalfback
Match Total2AVG. 0.5
Benaiah IoeluInterchange
2AVG. 0.5
Francis ManuleleuaLock
1AVG. 0.3
Brian To'oWing
1AVG. 0.3
Isaah YeoLock
1AVG. 0.7
Errors
Tom
TrbojevicWing
Match Total2AVG. 1.8
Jarome LuaiHalfback
2AVG. 0.8
Spencer LeniuInterchange
2AVG. 1.0
Bradman BestCentre
1AVG. 0.8
Cameron MunsterFive-Eighth
1AVG. 0.5

Team Lists

Australia

Samoa

1Reece WalshReece Walsh
2Jack BostockJack Bostock
3Kotoni StaggsKotoni Staggs
4Bradman BestBradman Best
5Tom TrbojevicTom Trbojevic
6Cameron MunsterCameron Munster
7Tom DeardenTom Dearden
10T. Fa'asuamaleauiTino Fa'asuamaleaui
9Harry GrantHarry Grant
15Keaon KoloamatangiKeaon Koloamatangi
11Jacob PrestonJacob Preston
12Liam MartinLiam Martin
13Isaah YeoIsaah Yeo
 INTERCHANGE
8Patrick CarriganPatrick Carrigan
14Ethan StrangeEthan Strange
16Cameron MurrayCameron Murray
17Reuben CotterReuben Cotter
18Latrell MitchellLatrell Mitchell
21Sam WalkerSam Walker
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
H. Tabuai-FidowHamiso Tabuai-Fidow1
Brian To'oBrian To'o2
Izack TagoIzack Tago3
Stephen CrichtonStephen Crichton4
Sua Fa'alogoSua Fa'alogo5
Ronald VolkmanRonald Volkman6
Jarome LuaiJarome Luai7
Francis MoloFrancis Molo8
Jazz TevagaJazz Tevaga14
Junior PauloJunior Paulo10
Connelly LemueluConnelly Lemuelu11
Jermaine McEwenJermaine McEwen12
Francis ManuleleuaFrancis Manuleleua13
 INTERCHANGE
Benaiah IoeluBenaiah Ioelu9
Spencer LeniuSpencer Leniu15
Shawn BloreShawn Blore16
Ata MariotaAta Mariota17
Clayton FaulaloClayton Faulalo18
Deine MarinerDeine Mariner19