MATCH CENTRE
MATCH CENTRE
SEMI FINALS, 2026
AUSTRALIA
V
SAMOA
AUS WIN BY 32
44
FT
12
Allianz Stadium
2026-11-08T09:05:00Z
Preview
Australia vs Samoa – Semi Finals, 2026
Australia face Samoa in Semi Finals of the 2026 Rugby League World Cup. Follow the live score, team lists and match updates from Allianz Stadium.
Previous 5 Games
Australia
|DATE
|OPP
|RESULT
|31/10/26
|Cook Islands
|W 66 - 6
|25/10/26
|Fiji
|W 36 - 22
|15/10/26
|New Zealand
|W 24 - 22
|20/11/22
|Samoa
|W 30 - 10
|12/11/22
|New Zealand
|W 16 - 14
Samoa
|DATE
|OPP
|RESULT
|1/11/26
|Tonga
|L 20 - 18
|24/10/26
|Papua New Guinea
|W 6 - 64
|16/10/26
|France
|W 78 - 4
|20/11/22
|Australia
|L 30 - 10
|13/11/22
|England
|W 26 - 27
Match Summary
Australia
Samoa
|8
|TRIES
|2
T. Dearden 7'
J. Preston 13'
T. Trbojevic 24'
R. Walsh 31'
B. Best 36'
R. Walsh 46'
R. Walsh 65'
J. Bostock 71'
S. Crichton 43'
I. Tago 60'
|6/8
|CONVERSIONS
|1/2
C. Munster 8'
C. Munster 15'
C. Munster 38'
C. Munster 48'
C. Munster 67'
C. Munster 73'
S. Crichton 44'
|0/0
|PENALTY GOALS
|1/1
S. Crichton 4'
|26
|HALF TIME
|2
Team Stats
Australia
Samoa
All Runs
MATCH
170
138
176.3
2026 AVG.
705
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
179
2026 AVG.
716
2026 TOTAL
All Run Metres
MATCH
1539
1094
1690.3
2026 AVG.
6761
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
1705.8
2026 AVG.
6823
2026 TOTAL
Line Breaks
MATCH
9
1
7.5
2026 AVG.
30
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
8.3
2026 AVG.
33
2026 TOTAL
Offloads
MATCH
8
7
9.3
2026 AVG.
37
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
13.5
2026 AVG.
54
2026 TOTAL
Kick Metres
MATCH
493
467
508.8
2026 AVG.
2035
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
373.5
2026 AVG.
1494
2026 TOTAL
Forty Twenty Kicks
MATCH
0
0
0
2026 AVG.
0
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
0
2026 AVG.
0
2026 TOTAL
Tackles Made
MATCH
264
336
301.5
2026 AVG.
1206
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
249.3
2026 AVG.
997
2026 TOTAL
Missed Tackles
MATCH
42
55
31
2026 AVG.
124
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
31.8
2026 AVG.
127
2026 TOTAL
Penalties
MATCH
4
9
4.3
2026 AVG.
17
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
5.8
2026 AVG.
23
2026 TOTAL
Errors
MATCH
7
9
10.5
2026 AVG.
42
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
11.5
2026 AVG.
46
2026 TOTAL
Player Stats
Points
Match Total12AVG. 10.0
12AVG. 5.5
8AVG. 10.0
4AVG. 3.0
4AVG. 1.0
Tries
Match Total3AVG. 1.7
1AVG. 0.8
1AVG. 0.3
1AVG. 1.8
1AVG. 2.0
Try Assists
Match Total3AVG. 1.5
1AVG. 0.5
1AVG. 0.3
1AVG. 0.5
1AVG. 0.8
Linebreak Assists
Match Total2AVG. 0.8
1AVG. 0.8
1AVG. 0.5
1AVG. 0.8
1AVG. 0.5
Linebreaks
Match Total2AVG. 1.7
1AVG. 1.0
1AVG. 1.0
1AVG. 0.3
1AVG. 0.5
All Runs
Match Total19AVG. 18.0
17AVG. 8.5
16AVG. 15.5
16AVG. 12.0
14AVG. 12.3
All Run Metres
Match Total162AVG. 168.0
158AVG. 116.3
156AVG. 124.5
139AVG. 83.0
134AVG. 171.3
Post Contact Metres
Match Total63AVG. 66.8
59AVG. 41.0
53AVG. 39.3
35AVG. 21.3
33AVG. 35.8
Tackles Made
Match Total40AVG. 26.5
37AVG. 27.0
34AVG. 28.5
34AVG. 36.3
33AVG. 26.0
Ineffective Tackles
Match Total3AVG. 1.0
2AVG. 1.3
2AVG. 1.5
2AVG. 1.5
2AVG. 1.3
Missed Tackles
Match Total7AVG. 2.3
7AVG. 3.0
7AVG. 4.5
6AVG. 4.8
5AVG. 3.3
Tackle Breaks
Match Total12AVG. 7.5
8AVG. 5.0
7AVG. 7.5
6AVG. 5.3
6AVG. 5.5
Offloads
Match Total2AVG. 1.3
2AVG. 0.8
2AVG. 1.5
2AVG. 1.0
1AVG. 0.3
Penalties
Match Total2AVG. 0.5
2AVG. 0.5
1AVG. 0.3
1AVG. 0.3
1AVG. 0.7
Errors
Match Total2AVG. 1.8
2AVG. 0.8
2AVG. 1.0
1AVG. 0.8
1AVG. 0.5
Team Lists
Australia
Samoa
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange