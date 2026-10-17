MATCH CENTRE
MATCH CENTRE
ROUND 3, 2026
AUSTRALIA
V
COOK ISLANDS
AUS WIN BY 60
66
FT
6
QLD Country Bank
2026-10-31T09:05:00Z
Preview
Australia vs Cook Islands – Round 3, 2026
The Australia face Cook Islands in Round 3 of the 2026 Rugby League World Cup. Follow the live score, team lists and match updates from Queensland Country Bank Stadium.
Previous 5 Games
Australia
|DATE
|OPP
|RESULT
|25/10/26
|Fiji
|W 36 - 22
|15/10/26
|New Zealand
|W 24 - 22
|20/11/22
|Samoa
|W 30 - 10
|12/11/22
|New Zealand
|W 16 - 14
|5/11/22
|Lebanon
|W 48 - 4
Cook Islands
|DATE
|OPP
|RESULT
|25/10/26
|New Zealand
|L 82 - 16
|18/10/26
|Fiji
|L 40 - 12
|31/10/22
|Tonga
|L 92 - 10
|26/10/22
|Papua New Guinea
|L 32 - 16
|20/10/22
|Wales
|W 12 - 18
Match Summary
Australia
Cook Islands
|12
|TRIES
|1
J. Bostock 2'
T. Trbojevic 17'
T. Fa'asuamaleaui 20'
K. Staggs 26'
R. Walsh 30'
J. Bostock 44'
T. Trbojevic 47'
J. Preston 51'
T. Fa'asuamaleaui 54'
T. Trbojevic 57'
J. Bostock 59'
H. Grant 77'
R. Ngatikaura 8'
|9/12
|CONVERSIONS
|1/1
R. Walsh 18'
R. Walsh 21'
R. Walsh 27'
C. Munster 32'
C. Munster 46'
C. Munster 53'
C. Munster 56'
C. Munster 58'
E. Strange 79'
V. Holmes 10'
|28
|HALF TIME
|6
Team Stats
Australia
Cook Islands
All Runs
MATCH
179
142
178.3
2026 AVG.
535
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
136.7
2026 AVG.
410
2026 TOTAL
All Run Metres
MATCH
2026
1115
1740.7
2026 AVG.
5222
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
1105.3
2026 AVG.
3316
2026 TOTAL
Line Breaks
MATCH
13
1
7
2026 AVG.
21
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
1.7
2026 AVG.
5
2026 TOTAL
Offloads
MATCH
5
11
9.7
2026 AVG.
29
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
9
2026 AVG.
27
2026 TOTAL
Kick Metres
MATCH
432
548
514
2026 AVG.
1542
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
404.7
2026 AVG.
1214
2026 TOTAL
Forty Twenty Kicks
MATCH
0
0
0
2026 AVG.
0
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
0
2026 AVG.
0
2026 TOTAL
Tackles Made
MATCH
279
311
314
2026 AVG.
942
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
321.3
2026 AVG.
964
2026 TOTAL
Missed Tackles
MATCH
29
49
27.3
2026 AVG.
82
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
46
2026 AVG.
138
2026 TOTAL
Penalties
MATCH
4
2
4.3
2026 AVG.
13
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
2.3
2026 AVG.
7
2026 TOTAL
Errors
MATCH
15
9
11.7
2026 AVG.
35
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
11.3
2026 AVG.
34
2026 TOTAL
Player Stats
Points
Match Total12AVG. 8.0
12AVG. 9.3
10AVG. 3.3
10AVG. 9.0
8AVG. 2.7
Tries
Match Total3AVG. 2.3
3AVG. 2.0
2AVG. 0.7
1AVG. 0.7
1AVG. 1.0
Try Assists
Match Total5AVG. 2.5
2AVG. 1.0
1AVG. 0.3
1AVG. 1.0
1AVG. 1.0
Linebreak Assists
Match Total3AVG. 1.5
1AVG. 0.7
1AVG. 0.7
1AVG. 0.3
1AVG. 1.0
Linebreaks
Match Total2AVG. 1.0
2AVG. 1.5
2AVG. 1.0
2AVG. 0.7
1AVG. 1.0
All Runs
Match Total17AVG. 16.7
15AVG. 10.0
14AVG. 17.0
14AVG. 11.0
13AVG. 12.0
All Run Metres
Match Total240AVG. 202.3
174AVG. 190.0
172AVG. 106.0
165AVG. 114.0
162AVG. 173.7
Post Contact Metres
Match Total59AVG. 36.7
54AVG. 35.0
50AVG. 42.3
45AVG. 29.7
44AVG. 43.0
Tackles Made
Match Total46AVG. 49.0
43AVG. 28.3
33AVG. 23.3
28AVG. 11.3
26AVG. 26.7
Ineffective Tackles
Match Total3AVG. 2.0
2AVG. 0.7
2AVG. 1.3
2AVG. 0.7
1AVG. 0.3
Missed Tackles
Match Total9AVG. 6.3
7AVG. 4.3
5AVG. 4.7
5AVG. 3.5
4AVG. 3.7
Tackle Breaks
Match Total11AVG. 5.3
7AVG. 5.0
6AVG. 2.3
4AVG. 2.0
4AVG. 1.7
Offloads
Match Total2AVG. 1.3
2AVG. 1.5
2AVG. 1.0
1AVG. 0.7
1AVG. 0.5
Penalties
Match Total1AVG. 0.3
1AVG. 0.5
1AVG. 0.3
1AVG. 1.5
1AVG. 0.3
Errors
Match Total4AVG. 3.5
3AVG. 1.5
3AVG. 2.7
2AVG. 1.0
2AVG. 1.0
Team Lists
Australia
Cook Islands
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange