MATCH CENTRE
MATCH CENTRE
ROUND 3, 2026

AUSTRALIA

V

COOK ISLANDS

AustraliaAUS WIN BY 60
66
FT
6
QLD Country Bank
 #RLWC2026
2026-10-31T09:05:00Z

Preview

Australia vs Cook Islands – Round 3, 2026

The Australia face Cook Islands in Round 3 of the 2026 Rugby League World Cup. Follow the live score, team lists and match updates from Queensland Country Bank Stadium.

Previous 5 Games

Australia

DATE OPP RESULT
25/10/26FijiW 36 - 22
15/10/26New ZealandW 24 - 22
20/11/22SamoaW 30 - 10
12/11/22New ZealandW 16 - 14
5/11/22LebanonW 48 - 4

Cook Islands

DATE OPP RESULT
25/10/26New ZealandL 82 - 16
18/10/26FijiL 40 - 12
31/10/22TongaL 92 - 10
26/10/22Papua New GuineaL 32 - 16
20/10/22WalesW 12 - 18
 

Match Summary

Australia

Cook Islands

12TRIES1
Jack Bostock 2'
J. Bostock 2'
Tom Trbojevic 17'
T. Trbojevic 17'
Tino Fa'asuamaleaui 20'
T. Fa'asuamaleaui 20'
Kotoni Staggs 26'
K. Staggs 26'
Reece Walsh 30'
R. Walsh 30'
Jack Bostock 44'
J. Bostock 44'
Tom Trbojevic 47'
T. Trbojevic 47'
Jacob Preston 51'
J. Preston 51'
Tino Fa'asuamaleaui 54'
T. Fa'asuamaleaui 54'
Tom Trbojevic 57'
T. Trbojevic 57'
Jack Bostock 59'
J. Bostock 59'
Harry Grant 77'
H. Grant 77'
 
Rua Ngatikaura 8'
R. Ngatikaura 8'
9/12CONVERSIONS1/1
Reece Walsh 18'
R. Walsh 18'
Reece Walsh 21'
R. Walsh 21'
Reece Walsh 27'
R. Walsh 27'
Cameron Munster 32'
C. Munster 32'
Cameron Munster 46'
C. Munster 46'
Cameron Munster 53'
C. Munster 53'
Cameron Munster 56'
C. Munster 56'
Cameron Munster 58'
C. Munster 58'
Ethan Strange 79'
E. Strange 79'
 
Valentine Holmes 10'
V. Holmes 10'
28HALF TIME6
 

Team Stats

Australia

Cook Islands

All Runs
MATCH
179
142
178.3
2026 AVG.
535
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
136.7
2026 AVG.
410
2026 TOTAL
All Run Metres
MATCH
2026
1115
1740.7
2026 AVG.
5222
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
1105.3
2026 AVG.
3316
2026 TOTAL
Line Breaks
MATCH
13
1
7
2026 AVG.
21
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
1.7
2026 AVG.
5
2026 TOTAL
Offloads
MATCH
5
11
9.7
2026 AVG.
29
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
9
2026 AVG.
27
2026 TOTAL
Kick Metres
MATCH
432
548
514
2026 AVG.
1542
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
404.7
2026 AVG.
1214
2026 TOTAL
Forty Twenty Kicks
MATCH
0
0
0
2026 AVG.
0
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
0
2026 AVG.
0
2026 TOTAL
Tackles Made
MATCH
279
311
314
2026 AVG.
942
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
321.3
2026 AVG.
964
2026 TOTAL
Missed Tackles
MATCH
29
49
27.3
2026 AVG.
82
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
46
2026 AVG.
138
2026 TOTAL
Penalties
MATCH
4
2
4.3
2026 AVG.
13
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
2.3
2026 AVG.
7
2026 TOTAL
Errors
MATCH
15
9
11.7
2026 AVG.
35
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
11.3
2026 AVG.
34
2026 TOTAL

Player Stats

Points
Jack
BostockWing
Match Total12AVG. 8.0
Tom TrbojevicWing
12AVG. 9.3
Cameron MunsterFive-Eighth
10AVG. 3.3
Reece WalshFullback
10AVG. 9.0
T. Fa'asuamaleauiProp
8AVG. 2.7
Tries
Tom
TrbojevicWing
Match Total3AVG. 2.3
Jack BostockWing
3AVG. 2.0
T. Fa'asuamaleauiProp
2AVG. 0.7
Kotoni StaggsCentre
1AVG. 0.7
Reece WalshFullback
1AVG. 1.0
Try Assists
Reece
WalshFullback
Match Total5AVG. 2.5
Tom DeardenHalfback
2AVG. 1.0
Bradman BestCentre
1AVG. 0.3
Cameron MunsterFive-Eighth
1AVG. 1.0
Ethan StrangeInterchange
1AVG. 1.0
Linebreak Assists
Reece
WalshFullback
Match Total3AVG. 1.5
Jacob PrestonSecond-Row
1AVG. 0.7
Bradman BestCentre
1AVG. 0.7
Cameron MunsterFive-Eighth
1AVG. 0.3
Ethan StrangeInterchange
1AVG. 1.0
Linebreaks
Jacob
PrestonSecond-Row
Match Total2AVG. 1.0
Reece WalshFullback
2AVG. 1.5
Jack BostockWing
2AVG. 1.0
T. Fa'asuamaleauiProp
2AVG. 0.7
Kotoni StaggsCentre
1AVG. 1.0
All Runs
Jack
BostockWing
Match Total17AVG. 16.7
Keaon KoloamatangiInterchange
15AVG. 10.0
Tom TrbojevicWing
14AVG. 17.0
T. Fa'asuamaleauiProp
14AVG. 11.0
KL IroCentre
13AVG. 12.0
All Run Metres
Jack
BostockWing
Match Total240AVG. 202.3
Reece WalshFullback
174AVG. 190.0
Keaon KoloamatangiInterchange
172AVG. 106.0
T. Fa'asuamaleauiProp
165AVG. 114.0
Tom TrbojevicWing
162AVG. 173.7
Post Contact Metres
Keaon
KoloamatangiInterchange
Match Total59AVG. 36.7
T. Fa'asuamaleauiProp
54AVG. 35.0
Jack BostockWing
50AVG. 42.3
Bradman BestCentre
45AVG. 29.7
KL IroCentre
44AVG. 43.0
Tackles Made
Mason
TeagueLock
Match Total46AVG. 49.0
Harry GrantHooker
43AVG. 28.3
T. Fa'asuamaleauiProp
33AVG. 23.3
Chaev KoloneSecond-Row
28AVG. 11.3
Jacob PrestonSecond-Row
26AVG. 26.7
Ineffective Tackles
Harry
GrantHooker
Match Total3AVG. 2.0
Brad TakairangiHalfback
2AVG. 0.7
Reuben CotterInterchange
2AVG. 1.3
Jacob PrestonSecond-Row
2AVG. 0.7
Bradman BestCentre
1AVG. 0.3
Missed Tackles
Delahia
WigmoreSecond-Row
Match Total9AVG. 6.3
Harry GrantHooker
7AVG. 4.3
M. Winitana-PatelesioFive-Eighth
5AVG. 4.7
Liam MartinSecond-Row
5AVG. 3.5
Esan MarstersWing
4AVG. 3.7
Tackle Breaks
Tino
Fa'asuamaleauiProp
Match Total11AVG. 5.3
Tom TrbojevicWing
7AVG. 5.0
Keaon KoloamatangiInterchange
6AVG. 2.3
Esan MarstersWing
4AVG. 2.0
Bradman BestCentre
4AVG. 1.7
Offloads
Makahesi
MakatoaInterchange
Match Total2AVG. 1.3
Valentine HolmesFullback
2AVG. 1.5
Cameron MunsterFive-Eighth
2AVG. 1.0
Jacob PrestonSecond-Row
1AVG. 0.7
David TuarikiInterchange
1AVG. 0.5
Penalties
Tino
Fa'asuamaleauiProp
Match Total1AVG. 0.3
Valentine HolmesFullback
1AVG. 0.5
Tom DeardenHalfback
1AVG. 0.3
Reece WalshFullback
1AVG. 1.5
Harry GrantHooker
1AVG. 0.3
Errors
Reece
WalshFullback
Match Total4AVG. 3.5
Isaah YeoLock
3AVG. 1.5
Cameron BrownWing
3AVG. 2.7
Lindsay SmithInterchange
2AVG. 1.0
Liam MartinSecond-Row
2AVG. 1.0

Team Lists

Australia

Cook Islands

1Reece WalshReece Walsh
2Jack BostockJack Bostock
3Kotoni StaggsKotoni Staggs
4Bradman BestBradman Best
5Tom TrbojevicTom Trbojevic
6Cameron MunsterCameron Munster
7Tom DeardenTom Dearden
8Patrick CarriganPatrick Carrigan
9Harry GrantHarry Grant
10T. Fa'asuamaleauiTino Fa'asuamaleaui
11Jacob PrestonJacob Preston
12Liam MartinLiam Martin
13Isaah YeoIsaah Yeo
 INTERCHANGE
14Ethan StrangeEthan Strange
15Keaon KoloamatangiKeaon Koloamatangi
17Reuben CotterReuben Cotter
18Lindsay SmithLindsay Smith
19James TedescoJames Tedesco
22David FifitaDavid Fifita
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Valentine HolmesValentine Holmes1
Cameron BrownCameron Brown2
KL IroKL Iro3
Reubenn RennieReubenn Rennie4
Esan MarstersEsan Marsters5
M. Winitana-PatelesioMaui Winitana-Patelesio6
Brad TakairangiBrad Takairangi7
Davvy MoaleDavvy Moale8
Ruatapu NgatikauraRuatapu Ngatikaura9
Rhys DakinRhys Dakin10
Chaev KoloneChaev Kolone11
Delahia WigmoreDelahia Wigmore12
Mason TeagueMason Teague13
 INTERCHANGE
David TuarikiDavid Tuariki14
Makahesi MakatoaMakahesi Makatoa15
P. Petterson-RobatiPride Petterson-Robati16
Amare MilfordAmare Milford17
K-CI Newton-WhareK-CI Newton-Whare18
Glassie GlassieGlassie Glassie19