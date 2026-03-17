NRL Team Lists Round 3 2026: Confirmed line-ups

The Round 3 NRL team lists for the 2026 season are in, with all clubs naming their squads for this week's matches. Stay across every lineup, late changes, and key ins and outs as they're confirmed.

Check out all team lists below, with updates added as official final teams are announced.

Raiders vs Bulldogs Team Lists: Round 3

 2026-03-19T09:00:00Z 
 
 
GIO Stadium
 2026-03-19T09:00:00Z 
1 Kaeo WeekesKaeo Weekes
2 Savelio TamaleSavelio Tamale
3 Simi SasagiSimi Sasagi
4 Sebastian KrisSebastian Kris
5 Xavier SavageXavier Savage
6 Ethan StrangeEthan Strange
7 Ethan SandersEthan Sanders
8 Josh PapaliiJosh Papalii
9 Tom StarlingTom Starling
10 Joseph TapineJoseph Tapine
11 Hudson YoungHudson Young
12 Noah MartinNoah Martin
13 Corey HorsburghCorey Horsburgh
 INTERCHANGE
14 Jayden BraileyJayden Brailey
15 Zac HoskingZac Hosking
16 Ata MariotaAta Mariota
17 Morgan SmithiesMorgan Smithies
18 Daine LaurieDaine Laurie
19 Matthew TimokoMatthew Timoko
 RESERVES
20 Owen PattieOwen Pattie
21 Joe RoddyJoe Roddy
22 Jed StuartJed Stuart
Connor TraceyConnor Tracey 1
Jacob KirazJacob Kiraz 2
Enari TualaEnari Tuala 3
Stephen CrichtonStephen Crichton 4
Marcelo MontoyaMarcelo Montoya 5
Matt BurtonMatt Burton 6
Lachlan GalvinLachlan Galvin 7
Max KingMax King 8
Bailey HaywardBailey Hayward 9
Samuel HughesSamuel Hughes 10
Viliame KikauViliame Kikau 11
Jacob PrestonJacob Preston 12
Jaeman SalmonJaeman Salmon 13
 INTERCHANGE
Kurt MannKurt Mann 14
Sitili TupouniuaSitili Tupouniua 15
Harry HayesHarry Hayes 16
Josh CurranJosh Curran 17
Sean O'SullivanSean O'Sullivan 19
Jake TurpinJake Turpin 20
 RESERVES
Jonathan SuaJonathan Sua 21
Lipoi HopoiLipoi Hopoi 22
Fletcher BakerFletcher Baker 23

Roosters vs Panthers Team Lists: Round 3

 2026-03-20T07:00:00Z 
 
 
Allianz Stadium
 2026-03-20T07:00:00Z 
1 James TedescoJames Tedesco
2 Daniel TupouDaniel Tupou
3 Junior PaugaJunior Pauga
4 Robert ToiaRobert Toia
5 M. NawaqanitawaseMark Nawaqanitawase
6 Daly Cherry-EvansDaly Cherry-Evans
7 Sam WalkerSam Walker
8 Naufahu WhyteNaufahu Whyte
9 Reece RobsonReece Robson
10 Lindsay CollinsLindsay Collins
11 Angus CrichtonAngus Crichton
12 Siua WongSiua Wong
13 Egan ButcherEgan Butcher
 INTERCHANGE
14 Connor WatsonConnor Watson
15 Blake SteepBlake Steep
16 Nat ButcherNat Butcher
17 Salesi FoketiSalesi Foketi
18 Cody RamseyCody Ramsey
19 Benaiah IoeluBenaiah Ioelu
 RESERVES
20 Toby RodwellToby Rodwell
21 Tom RodwellTom Rodwell
22 Taylor LosaluTaylor Losalu
Dylan EdwardsDylan Edwards 1
Thomas JenkinsThomas Jenkins 2
Paul AlamotiPaul Alamoti 3
Casey McLeanCasey McLean 4
Brian To'oBrian To'o 5
Blaize TalagiBlaize Talagi 6
Nathan ClearyNathan Cleary 7
Moses LeotaMoses Leota 8
Mitch KennyMitch Kenny 9
Lindsay SmithLindsay Smith 10
Isaiah Papali'iIsaiah Papali'i 11
Liam MartinLiam Martin 12
Isaah YeoIsaah Yeo 13
 INTERCHANGE
Freddy LussickFreddy Lussick 14
Billy PhillipsBilly Phillips 15
Scott SorensenScott Sorensen 16
Luke GarnerLuke Garner 17
Izack TagoIzack Tago 18
Kalani GoingKalani Going 19
 RESERVES
Tom AleTom Ale 20
Jack ColeJack Cole 21
Jesse McLeanJesse McLean 22

Storm vs Broncos Team Lists: Round 3

 2026-03-20T09:00:00Z 
 
 
AAMI Park
 2026-03-20T09:00:00Z 
1 Sua Fa'alogoSua Fa'alogo
2 Will WarbrickWill Warbrick
3 Jack HowarthJack Howarth
4 Moses LeoMoses Leo
5 Nick MeaneyNick Meaney
6 Cameron MunsterCameron Munster
7 Jahrome HughesJahrome Hughes
8 Stefano UtoikamanuStefano Utoikamanu
9 Harry GrantHarry Grant
10 Josh KingJosh King
11 Joe ChanJoe Chan
12 Ativalu LisatiAtivalu Lisati
13 Tui KamikamicaTui Kamikamica
 INTERCHANGE
14 Tyran WishartTyran Wishart
15 Trent LoieroTrent Loiero
16 Davvy MoaleDavvy Moale
17 Cooper ClarkeCooper Clarke
18 Alec MacDonaldAlec MacDonald
19 S. Tuimalatu-BrownSiulagi Tuimalatu-Brown
 RESERVES
20 Jack HetheringtonJack Hetherington
21 Preston ConnPreston Conn
22 Trent ToelauTrent Toelau
Reece WalshReece Walsh 1
Josiah KarapaniJosiah Karapani 2
Kotoni StaggsKotoni Staggs 3
Deine MarinerDeine Mariner 4
Grant AndersonGrant Anderson 5
Ezra MamEzra Mam 6
Adam ReynoldsAdam Reynolds 7
Corey JensenCorey Jensen 8
Cory PaixCory Paix 9
Payne HaasPayne Haas 10
Xavier WillisonXavier Willison 11
Jordan RikiJordan Riki 12
Patrick CarriganPatrick Carrigan 13
 INTERCHANGE
Ben HuntBen Hunt 14
Ben TaltyBen Talty 15
Aublix TawhaAublix Tawha 16
Gehamat ShibasakiGehamat Shibasaki 17
Brendan PiakuraBrendan Piakura 18
Jaiyden HuntJaiyden Hunt 19
 RESERVES
Blake MozerBlake Mozer 20
Jesse ArtharsJesse Arthars 21
Tom DuffyTom Duffy 22

Knights vs Warriors Team Lists: Round 3

 2026-03-21T04:00:00Z 
 
 
McDonald Jones
 2026-03-21T04:00:00Z 
1 Fletcher HuntFletcher Hunt
2 Dominic YoungDominic Young
3 Dane GagaiDane Gagai
4 Bradman BestBradman Best
5 Greg MarzhewGreg Marzhew
6 Fletcher SharpeFletcher Sharpe
7 Sandon SmithSandon Smith
8 Jacob SaifitiJacob Saifiti
9 Phoenix CrosslandPhoenix Crossland
10 Trey MooneyTrey Mooney
11 Dylan LucasDylan Lucas
12 Jermaine McEwenJermaine McEwen
13 Tyson FrizellTyson Frizell
 INTERCHANGE
14 Thomas CantThomas Cant
15 Mat CrokerMat Croker
16 Pasami SauloPasami Saulo
17 Francis ManuleleuaFrancis Manuleleua
18 Tyson GambleTyson Gamble
19 Harrison GrahamHarrison Graham
 RESERVES
20 E. Salesa-LeaumoanaElijah Salesa-Leaumoana
21 Cody HopwoodCody Hopwood
22 James SchillerJames Schiller
Taine TuaupikiTaine Tuaupiki 1
D. Watene-ZelezniakDallin Watene-Zelezniak 2
Ali LeiatauaAli Leiataua 3
Adam PompeyAdam Pompey 4
R. Tuivasa-SheckRoger Tuivasa-Sheck 5
Luke HansonLuke Hanson 6
Tanah BoydTanah Boyd 7
J. Fisher-HarrisJames Fisher-Harris 8
Wayde EganWayde Egan 9
Jackson FordJackson Ford 10
Leka HalasimaLeka Halasima 11
Jacob LabanJacob Laban 12
Erin ClarkErin Clark 13
 INTERCHANGE
Samuel HealeySamuel Healey 14
Demitric VaimaugaDemitric Vaimauga 15
T. Stowers-SmithTanner Stowers-Smith 16
Marata NiukoreMarata Niukore 17
Morgan GannonMorgan Gannon 18
A. Khan-PereiraAlofiana Khan-Pereira 20
 RESERVES
E. Ieremia-ToeavaEddie Ieremia-Toeava 21
Jett ClearyJett Cleary 22
Mitch BarnettMitch Barnett 23

Sharks vs Dolphins Team Lists: Round 3

 2026-03-21T06:30:00Z 
 
 
Ocean Protect Stadium
 2026-03-21T06:30:00Z 
1 William KennedyWilliam Kennedy
2 Sione KatoaSione Katoa
3 Jesse RamienJesse Ramien
4 KL IroKL Iro
5 Sam StonestreetSam Stonestreet
6 Braydon TrindallBraydon Trindall
7 Nicho HynesNicho Hynes
8 Addin Fonua-BlakeAddin Fonua-Blake
9 Blayke BraileyBlayke Brailey
10 Thomas HazeltonThomas Hazelton
11 Briton NikoraBriton Nikora
12 Billy BurnsBilly Burns
13 Jesse ColquhounJesse Colquhoun
 INTERCHANGE
14 Siosifa TalakaiSiosifa Talakai
15 Toby RudolfToby Rudolf
16 Oregon KaufusiOregon Kaufusi
17 Braden UeleBraden Uele
18 Hohepa PuruHohepa Puru
19 Chris Vea'ilaChris Vea'ila
 RESERVES
20 Jayden BerrellJayden Berrell
21 Mawene HirotiMawene Hiroti
22 Teig WiltonTeig Wilton
H. Tabuai-FidowHamiso Tabuai-Fidow 1
Jamayne IsaakoJamayne Isaako 2
Jake AverilloJake Averillo 3
Herbie FarnworthHerbie Farnworth 4
Selwyn CobboSelwyn Cobbo 5
Kodi NikorimaKodi Nikorima 6
Isaiya KatoaIsaiya Katoa 7
Tom GilbertTom Gilbert 8
Max PlathMax Plath 9
Tom FleglerTom Flegler 10
Connelly LemueluConnelly Lemuelu 11
K. FinefeuiakiKulikefu Finefeuiaki 12
Morgan KnowlesMorgan Knowles 13
 INTERCHANGE
Brad SchneiderBrad Schneider 14
Oryn KeeleyOryn Keeley 15
Felise KaufusiFelise Kaufusi 16
Ray StoneRay Stone 17
Trai FullerTrai Fuller 18
Sebastian Su'aSebastian Su'a 19
 RESERVES
Lewis SymondsLewis Symonds 20
Tevita NaufahuTevita Naufahu 21
Brian PouniuBrian Pouniu 22

Rabbitohs vs Wests Tigers Team Lists: Round 3

 2026-03-21T08:30:00Z 
 
 
Polytec Stadium
 2026-03-21T08:30:00Z 
1 Jye GrayJye Gray
2 Alex JohnstonAlex Johnston
3 Latrell MitchellLatrell Mitchell
4 Jack WightonJack Wighton
5 Campbell GrahamCampbell Graham
6 Cody WalkerCody Walker
7 Jamie HumphreysJamie Humphreys
8 Tevita TatolaTevita Tatola
9 Bronson GarlickBronson Garlick
10 Keaon KoloamatangiKeaon Koloamatangi
11 David FifitaDavid Fifita
12 Tallis DuncanTallis Duncan
13 Cameron MurrayCameron Murray
 INTERCHANGE
14 Peter MamouzelosPeter Mamouzelos
15 Euan AitkenEuan Aitken
16 Sean KeppieSean Keppie
17 Jayden SullivanJayden Sullivan
18 Lachlan HubnerLachlan Hubner
19 Moala Graham-TaufaMoala Graham-Taufa
 RESERVES
20 Thomas FletcherThomas Fletcher
21 Latrell SiegwaltLatrell Siegwalt
22 Liam Le BlancLiam Le Blanc
Jahream BulaJahream Bula 1
Sunia TuruvaSunia Turuva 2
Jeral SkeltonJeral Skelton 3
Heamasi MakasiniHeamasi Makasini 4
Luke LauliliiLuke Laulilii 5
Jarome LuaiJarome Luai 6
Adam DoueihiAdam Doueihi 7
Terrell MayTerrell May 8
Apisai KoroisauApisai Koroisau 9
Fonua PoleFonua Pole 10
Samuela FainuSamuela Fainu 11
Kai Pearce-PaulKai Pearce-Paul 12
Alex TwalAlex Twal 13
 INTERCHANGE
Jock MaddenJock Madden 14
Sione FainuSione Fainu 15
Royce HuntRoyce Hunt 16
Alex SeyfarthAlex Seyfarth 17
Tristan HopeTristan Hope 18
Patrick HerbertPatrick Herbert 19
 RESERVES
Bunty AfoaBunty Afoa 20
Tino TavanaTino Tavana 21
Tony SukkarTony Sukkar 22

Eels vs Dragons Team Lists: Round 3

 2026-03-22T05:05:00Z 
 
 
CommBank Stadium
 2026-03-22T05:05:00Z 
1 Isaiah IongiIsaiah Iongi
2 Bailey SimonssonBailey Simonsson
3 Jordan SamraniJordan Samrani
4 Sean RussellSean Russell
5 Josh Addo-CarrJosh Addo-Carr
6 Jonah PezetJonah Pezet
7 Mitchell MosesMitchell Moses
8 J'maine HopgoodJ'maine Hopgood
9 Ryley SmithRyley Smith
10 Junior PauloJunior Paulo
11 Kelma TuilagiKelma Tuilagi
12 Kitione KautogaKitione Kautoga
13 Jack WilliamsJack Williams
 INTERCHANGE
14 Dylan WalkerDylan Walker
15 Sam TuivaitiSam Tuivaiti
16 Matt DooreyMatt Doorey
17 Tallyn Da SilvaTallyn Da Silva
18 Jack de BelinJack de Belin
19 Joash PapaliiJoash Papalii
 RESERVES
20 Charlie GuymerCharlie Guymer
21 Brian KellyBrian Kelly
22 Luca MorettiLuca Moretti
Clinton GuthersonClinton Gutherson 1
C. TuipulotuChristian Tuipulotu 2
Moses SuliMoses Suli 3
Valentine HolmesValentine Holmes 4
Setu TuSetu Tu 5
Kyle FlanaganKyle Flanagan 6
Daniel AtkinsonDaniel Atkinson 7
Emre GulerEmre Guler 8
Damien CookDamien Cook 9
Toby CouchmanToby Couchman 10
Luciano LeiluaLuciano Leilua 11
Jaydn Su'AJaydn Su'A 12
Hamish StewartHamish Stewart 13
 INTERCHANGE
Jacob LiddleJacob Liddle 14
Josh KerrJosh Kerr 15
Blake LawrieBlake Lawrie 16
Ryan CouchmanRyan Couchman 17
Hame SeleHame Sele 18
Mathew FeagaiMathew Feagai 19
 RESERVES
Lyhkan King-TogiaLyhkan King-Togia 20
L. Pasifiki TongaLoko Pasifiki Tonga 21
Tyrell SloanTyrell Sloan 22

Cowboys vs Titans Team Lists: Round 3

 2026-03-22T07:15:00Z 
 
 
QLD Country Bank
 2026-03-22T07:15:00Z 
1 Scott DrinkwaterScott Drinkwater
2 Braidon BurnsBraidon Burns
3 Jaxon PurdueJaxon Purdue
4 Tom ChesterTom Chester
5 Murray TaulagiMurray Taulagi
6 Jake CliffordJake Clifford
7 Tom DeardenTom Dearden
8 Coen HessCoen Hess
9 Reed MahoneyReed Mahoney
10 Jason TaumaloloJason Taumalolo
11 Heilum LukiHeilum Luki
12 Sam McIntyreSam McIntyre
13 Reuben CotterReuben Cotter
 INTERCHANGE
14 Soni LukeSoni Luke
15 Kai O'DonnellKai O'Donnell
16 Griffin NeameGriffin Neame
17 Harrison EdwardsHarrison Edwards
18 Zac LaybuttZac Laybutt
19 Liam SuttonLiam Sutton
 RESERVES
20 Kaiden LahrsKaiden Lahrs
21 Matthew LodgeMatthew Lodge
22 Ethan KingEthan King
Keano KiniKeano Kini 1
Siale FaeamaniSiale Faeamani 2
Jojo FifitaJojo Fifita 3
Max FeagaiMax Feagai 4
Phillip SamiPhillip Sami 5
AJ BrimsonAJ Brimson 6
Lachlan IliasLachlan Ilias 7
Moeaki FotuaikaMoeaki Fotuaika 8
Sam VerrillsSam Verrills 9
T. Fa'asuamaleauiTino Fa'asuamaleaui 10
Arama HauArama Hau 11
Beau FermorBeau Fermor 12
Chris RandallChris Randall 13
 INTERCHANGE
Kurtis MorrinKurtis Morrin 14
Tukimihia SimpkinsTukimihia Simpkins 15
Klese HaasKlese Haas 16
Cooper BaiCooper Bai 17
Oliver PascoeOliver Pascoe 18
Jayden CampbellJayden Campbell 19
 RESERVES
Jaylan De GrootJaylan De Groot 20
Jett LiuJett Liu 21
Josh PatstonJosh Patston 22