NRL Team Lists Round 3 2026: Confirmed line-ups

The Round 3 NRL team lists for the 2026 season are in, with all clubs naming their squads for this week's matches. Stay across every lineup, late changes, and key ins and outs as they're confirmed.
Raiders vs Bulldogs Team Lists: Round 3
2026-03-19T09:00:00Z
GIO Stadium
CBR
2026-03-19T09:00:00Z
CAN
|1
|Kaeo Weekes
|2
|Savelio Tamale
|3
|Simi Sasagi
|4
|Sebastian Kris
|5
|Xavier Savage
|6
|Ethan Strange
|7
|Ethan Sanders
|8
|Josh Papalii
|9
|Tom Starling
|10
|Joseph Tapine
|11
|Hudson Young
|12
|Noah Martin
|13
|Corey Horsburgh
|INTERCHANGE
|14
|Jayden Brailey
|15
|Zac Hosking
|16
|Ata Mariota
|17
|Morgan Smithies
|18
|Daine Laurie
|19
|Matthew Timoko
|RESERVES
|20
|Owen Pattie
|21
|Joe Roddy
|22
|Jed Stuart
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Connor Tracey
|1
|Jacob Kiraz
|2
|Enari Tuala
|3
|Stephen Crichton
|4
|Marcelo Montoya
|5
|Matt Burton
|6
|Lachlan Galvin
|7
|Max King
|8
|Bailey Hayward
|9
|Samuel Hughes
|10
|Viliame Kikau
|11
|Jacob Preston
|12
|Jaeman Salmon
|13
|INTERCHANGE
|Kurt Mann
|14
|Sitili Tupouniua
|15
|Harry Hayes
|16
|Josh Curran
|17
|Sean O'Sullivan
|19
|Jake Turpin
|20
|RESERVES
|Jonathan Sua
|21
|Lipoi Hopoi
|22
|Fletcher Baker
|23
Roosters vs Panthers Team Lists: Round 3
2026-03-20T07:00:00Z
Allianz Stadium
SYD
2026-03-20T07:00:00Z
PEN
|1
|James Tedesco
|2
|Daniel Tupou
|3
|Junior Pauga
|4
|Robert Toia
|5
|M. Nawaqanitawase
|6
|Daly Cherry-Evans
|7
|Sam Walker
|8
|Naufahu Whyte
|9
|Reece Robson
|10
|Lindsay Collins
|11
|Angus Crichton
|12
|Siua Wong
|13
|Egan Butcher
|INTERCHANGE
|14
|Connor Watson
|15
|Blake Steep
|16
|Nat Butcher
|17
|Salesi Foketi
|18
|Cody Ramsey
|19
|Benaiah Ioelu
|RESERVES
|20
|Toby Rodwell
|21
|Tom Rodwell
|22
|Taylor Losalu
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Dylan Edwards
|1
|Thomas Jenkins
|2
|Paul Alamoti
|3
|Casey McLean
|4
|Brian To'o
|5
|Blaize Talagi
|6
|Nathan Cleary
|7
|Moses Leota
|8
|Mitch Kenny
|9
|Lindsay Smith
|10
|Isaiah Papali'i
|11
|Liam Martin
|12
|Isaah Yeo
|13
|INTERCHANGE
|Freddy Lussick
|14
|Billy Phillips
|15
|Scott Sorensen
|16
|Luke Garner
|17
|Izack Tago
|18
|Kalani Going
|19
|RESERVES
|Tom Ale
|20
|Jack Cole
|21
|Jesse McLean
|22
Storm vs Broncos Team Lists: Round 3
2026-03-20T09:00:00Z
AAMI Park
MEL
2026-03-20T09:00:00Z
BRI
|1
|Sua Fa'alogo
|2
|Will Warbrick
|3
|Jack Howarth
|4
|Moses Leo
|5
|Nick Meaney
|6
|Cameron Munster
|7
|Jahrome Hughes
|8
|Stefano Utoikamanu
|9
|Harry Grant
|10
|Josh King
|11
|Joe Chan
|12
|Ativalu Lisati
|13
|Tui Kamikamica
|INTERCHANGE
|14
|Tyran Wishart
|15
|Trent Loiero
|16
|Davvy Moale
|17
|Cooper Clarke
|18
|Alec MacDonald
|19
|S. Tuimalatu-Brown
|RESERVES
|20
|Jack Hetherington
|21
|Preston Conn
|22
|Trent Toelau
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reece Walsh
|1
|Josiah Karapani
|2
|Kotoni Staggs
|3
|Deine Mariner
|4
|Grant Anderson
|5
|Ezra Mam
|6
|Adam Reynolds
|7
|Corey Jensen
|8
|Cory Paix
|9
|Payne Haas
|10
|Xavier Willison
|11
|Jordan Riki
|12
|Patrick Carrigan
|13
|INTERCHANGE
|Ben Hunt
|14
|Ben Talty
|15
|Aublix Tawha
|16
|Gehamat Shibasaki
|17
|Brendan Piakura
|18
|Jaiyden Hunt
|19
|RESERVES
|Blake Mozer
|20
|Jesse Arthars
|21
|Tom Duffy
|22
Knights vs Warriors Team Lists: Round 3
2026-03-21T04:00:00Z
McDonald Jones
NEW
2026-03-21T04:00:00Z
NZW
|1
|Fletcher Hunt
|2
|Dominic Young
|3
|Dane Gagai
|4
|Bradman Best
|5
|Greg Marzhew
|6
|Fletcher Sharpe
|7
|Sandon Smith
|8
|Jacob Saifiti
|9
|Phoenix Crossland
|10
|Trey Mooney
|11
|Dylan Lucas
|12
|Jermaine McEwen
|13
|Tyson Frizell
|INTERCHANGE
|14
|Thomas Cant
|15
|Mat Croker
|16
|Pasami Saulo
|17
|Francis Manuleleua
|18
|Tyson Gamble
|19
|Harrison Graham
|RESERVES
|20
|E. Salesa-Leaumoana
|21
|Cody Hopwood
|22
|James Schiller
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Taine Tuaupiki
|1
|D. Watene-Zelezniak
|2
|Ali Leiataua
|3
|Adam Pompey
|4
|R. Tuivasa-Sheck
|5
|Luke Hanson
|6
|Tanah Boyd
|7
|J. Fisher-Harris
|8
|Wayde Egan
|9
|Jackson Ford
|10
|Leka Halasima
|11
|Jacob Laban
|12
|Erin Clark
|13
|INTERCHANGE
|Samuel Healey
|14
|Demitric Vaimauga
|15
|T. Stowers-Smith
|16
|Marata Niukore
|17
|Morgan Gannon
|18
|A. Khan-Pereira
|20
|RESERVES
|E. Ieremia-Toeava
|21
|Jett Cleary
|22
|Mitch Barnett
|23
Sharks vs Dolphins Team Lists: Round 3
2026-03-21T06:30:00Z
Ocean Protect Stadium
CRO
2026-03-21T06:30:00Z
DOL
|1
|William Kennedy
|2
|Sione Katoa
|3
|Jesse Ramien
|4
|KL Iro
|5
|Sam Stonestreet
|6
|Braydon Trindall
|7
|Nicho Hynes
|8
|Addin Fonua-Blake
|9
|Blayke Brailey
|10
|Thomas Hazelton
|11
|Briton Nikora
|12
|Billy Burns
|13
|Jesse Colquhoun
|INTERCHANGE
|14
|Siosifa Talakai
|15
|Toby Rudolf
|16
|Oregon Kaufusi
|17
|Braden Uele
|18
|Hohepa Puru
|19
|Chris Vea'ila
|RESERVES
|20
|Jayden Berrell
|21
|Mawene Hiroti
|22
|Teig Wilton
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|H. Tabuai-Fidow
|1
|Jamayne Isaako
|2
|Jake Averillo
|3
|Herbie Farnworth
|4
|Selwyn Cobbo
|5
|Kodi Nikorima
|6
|Isaiya Katoa
|7
|Tom Gilbert
|8
|Max Plath
|9
|Tom Flegler
|10
|Connelly Lemuelu
|11
|K. Finefeuiaki
|12
|Morgan Knowles
|13
|INTERCHANGE
|Brad Schneider
|14
|Oryn Keeley
|15
|Felise Kaufusi
|16
|Ray Stone
|17
|Trai Fuller
|18
|Sebastian Su'a
|19
|RESERVES
|Lewis Symonds
|20
|Tevita Naufahu
|21
|Brian Pouniu
|22
Rabbitohs vs Wests Tigers Team Lists: Round 3
2026-03-21T08:30:00Z
Polytec Stadium
SOU
2026-03-21T08:30:00Z
WST
|1
|Jye Gray
|2
|Alex Johnston
|3
|Latrell Mitchell
|4
|Jack Wighton
|5
|Campbell Graham
|6
|Cody Walker
|7
|Jamie Humphreys
|8
|Tevita Tatola
|9
|Bronson Garlick
|10
|Keaon Koloamatangi
|11
|David Fifita
|12
|Tallis Duncan
|13
|Cameron Murray
|INTERCHANGE
|14
|Peter Mamouzelos
|15
|Euan Aitken
|16
|Sean Keppie
|17
|Jayden Sullivan
|18
|Lachlan Hubner
|19
|Moala Graham-Taufa
|RESERVES
|20
|Thomas Fletcher
|21
|Latrell Siegwalt
|22
|Liam Le Blanc
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Jahream Bula
|1
|Sunia Turuva
|2
|Jeral Skelton
|3
|Heamasi Makasini
|4
|Luke Laulilii
|5
|Jarome Luai
|6
|Adam Doueihi
|7
|Terrell May
|8
|Apisai Koroisau
|9
|Fonua Pole
|10
|Samuela Fainu
|11
|Kai Pearce-Paul
|12
|Alex Twal
|13
|INTERCHANGE
|Jock Madden
|14
|Sione Fainu
|15
|Royce Hunt
|16
|Alex Seyfarth
|17
|Tristan Hope
|18
|Patrick Herbert
|19
|RESERVES
|Bunty Afoa
|20
|Tino Tavana
|21
|Tony Sukkar
|22
Eels vs Dragons Team Lists: Round 3
2026-03-22T05:05:00Z
CommBank Stadium
PAR
2026-03-22T05:05:00Z
STI
|1
|Isaiah Iongi
|2
|Bailey Simonsson
|3
|Jordan Samrani
|4
|Sean Russell
|5
|Josh Addo-Carr
|6
|Jonah Pezet
|7
|Mitchell Moses
|8
|J'maine Hopgood
|9
|Ryley Smith
|10
|Junior Paulo
|11
|Kelma Tuilagi
|12
|Kitione Kautoga
|13
|Jack Williams
|INTERCHANGE
|14
|Dylan Walker
|15
|Sam Tuivaiti
|16
|Matt Doorey
|17
|Tallyn Da Silva
|18
|Jack de Belin
|19
|Joash Papalii
|RESERVES
|20
|Charlie Guymer
|21
|Brian Kelly
|22
|Luca Moretti
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Clinton Gutherson
|1
|C. Tuipulotu
|2
|Moses Suli
|3
|Valentine Holmes
|4
|Setu Tu
|5
|Kyle Flanagan
|6
|Daniel Atkinson
|7
|Emre Guler
|8
|Damien Cook
|9
|Toby Couchman
|10
|Luciano Leilua
|11
|Jaydn Su'A
|12
|Hamish Stewart
|13
|INTERCHANGE
|Jacob Liddle
|14
|Josh Kerr
|15
|Blake Lawrie
|16
|Ryan Couchman
|17
|Hame Sele
|18
|Mathew Feagai
|19
|RESERVES
|Lyhkan King-Togia
|20
|L. Pasifiki Tonga
|21
|Tyrell Sloan
|22
Cowboys vs Titans Team Lists: Round 3
2026-03-22T07:15:00Z
QLD Country Bank
NQL
2026-03-22T07:15:00Z
GLD
|1
|Scott Drinkwater
|2
|Braidon Burns
|3
|Jaxon Purdue
|4
|Tom Chester
|5
|Murray Taulagi
|6
|Jake Clifford
|7
|Tom Dearden
|8
|Coen Hess
|9
|Reed Mahoney
|10
|Jason Taumalolo
|11
|Heilum Luki
|12
|Sam McIntyre
|13
|Reuben Cotter
|INTERCHANGE
|14
|Soni Luke
|15
|Kai O'Donnell
|16
|Griffin Neame
|17
|Harrison Edwards
|18
|Zac Laybutt
|19
|Liam Sutton
|RESERVES
|20
|Kaiden Lahrs
|21
|Matthew Lodge
|22
|Ethan King
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Keano Kini
|1
|Siale Faeamani
|2
|Jojo Fifita
|3
|Max Feagai
|4
|Phillip Sami
|5
|AJ Brimson
|6
|Lachlan Ilias
|7
|Moeaki Fotuaika
|8
|Sam Verrills
|9
|T. Fa'asuamaleaui
|10
|Arama Hau
|11
|Beau Fermor
|12
|Chris Randall
|13
|INTERCHANGE
|Kurtis Morrin
|14
|Tukimihia Simpkins
|15
|Klese Haas
|16
|Cooper Bai
|17
|Oliver Pascoe
|18
|Jayden Campbell
|19
|RESERVES
|Jaylan De Groot
|20
|Jett Liu
|21
|Josh Patston
|22