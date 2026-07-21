The Round 21 NRL team lists for the 2026 season are in, with all clubs naming their squads for this week's matches. Stay across every lineup, late changes, and key ins and outs as they're confirmed.

Check out all team lists below, with updates added as official final teams are announced.

Eels vs Panthers Team Lists: Round 21

 2026-07-23T09:50:00Z 
 
 
CommBank Stadium
PAR   
 2026-07-23T09:50:00Z 
   PEN
    #NRLEelsPanthers
MATCH CENTRE ▶︎   
1 Isaiah IongiIsaiah Iongi
2 Brian KellyBrian Kelly
3 Jordan SamraniJordan Samrani
4 Araz NanvaAraz Nanva
5 Josh Addo-CarrJosh Addo-Carr
6 Ronald VolkmanRonald Volkman
7 Mitchell MosesMitchell Moses
8 Sam TuivaitiSam Tuivaiti
9 Tallyn Da SilvaTallyn Da Silva
10 Jack WilliamsJack Williams
11 Kelma TuilagiKelma Tuilagi
12 Kitione KautogaKitione Kautoga
13 Jack de BelinJack de Belin
 INTERCHANGE
14 Dylan WalkerDylan Walker
15 Luca MorettiLuca Moretti
16 Teancum BrownTeancum Brown
17 Harrison EdwardsHarrison Edwards
18 Joash PapaliiJoash Papalii
19 Toni MataeleToni Mataele
 RESERVES
20 Jonah PezetJonah Pezet
21 Ryley SmithRyley Smith
22 Will PenisiniWill Penisini
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Dylan EdwardsDylan Edwards 1
Thomas JenkinsThomas Jenkins 2
Paul AlamotiPaul Alamoti 3
Casey McLeanCasey McLean 4
Brian To'oBrian To'o 5
Blaize TalagiBlaize Talagi 6
Nathan ClearyNathan Cleary 7
Moses LeotaMoses Leota 8
Freddy LussickFreddy Lussick 9
Lindsay SmithLindsay Smith 10
Isaiah Papali'iIsaiah Papali'i 11
Liam MartinLiam Martin 12
Isaah YeoIsaah Yeo 13
 INTERCHANGE
Billy ScottBilly Scott 14
Scott SorensenScott Sorensen 15
Liam HenryLiam Henry 16
Billy PhillipsBilly Phillips 17
Izack TagoIzack Tago 18
Jack ColeJack Cole 19
 RESERVES
Jaxen EdgarJaxen Edgar 20
Sione FonuaSione Fonua 21
K. Leuluai-GoingKalani Leuluai-Going 22

Knights vs Roosters Team Lists: Round 21

 2026-07-24T08:00:00Z 
 
 
McDonald Jones
NEW   
 2026-07-24T08:00:00Z 
   SYD
    #NRLKnightsRoosters
MATCH CENTRE ▶︎   
1 Kalyn PongaKalyn Ponga
2 Dominic YoungDominic Young
3 Fletcher HuntFletcher Hunt
4 Bradman BestBradman Best
5 Greg MarzhewGreg Marzhew
6 Fletcher SharpeFletcher Sharpe
7 Dylan BrownDylan Brown
8 Tyson FrizellTyson Frizell
9 Phoenix CrosslandPhoenix Crossland
10 Trey MooneyTrey Mooney
11 Dylan LucasDylan Lucas
12 Francis ManuleleuaFrancis Manuleleua
13 Mat CrokerMat Croker
 INTERCHANGE
14 Sandon SmithSandon Smith
15 Cody HopwoodCody Hopwood
16 Lachlan CrouchLachlan Crouch
17 Thomas CantThomas Cant
18 Harrison GrahamHarrison Graham
19 Brodie JonesBrodie Jones
 RESERVES
20 Kyle McCarthyKyle McCarthy
21 E. Salesa-LeaumoanaElijah Salesa-Leaumoana
22 Connor VotanoConnor Votano
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
James TedescoJames Tedesco 1
Daniel TupouDaniel Tupou 2
Billy SmithBilly Smith 3
Robert ToiaRobert Toia 4
M. NawaqanitawaseMark Nawaqanitawase 5
Daly Cherry-EvansDaly Cherry-Evans 6
Sam WalkerSam Walker 7
Naufahu WhyteNaufahu Whyte 8
Reece RobsonReece Robson 9
Spencer LeniuSpencer Leniu 10
Nat ButcherNat Butcher 11
Siua WongSiua Wong 12
Victor RadleyVictor Radley 13
 INTERCHANGE
Hugo SavalaHugo Savala 14
Salesi FoketiSalesi Foketi 15
Egan ButcherEgan Butcher 16
Connor WatsonConnor Watson 17
Cody RamseyCody Ramsey 18
Taylor LosaluTaylor Losalu 19
 RESERVES
Benaiah IoeluBenaiah Ioelu 20
Tommy TalauTommy Talau 21
Toby RodwellToby Rodwell 22

Rabbitohs vs Storm Team Lists: Round 21

 2026-07-24T10:00:00Z 
 
 
Accor Stadium
SOU   
 2026-07-24T10:00:00Z 
   MEL
    #NRLSouthsStorm
MATCH CENTRE ▶︎   
1 Matt DuftyMatt Dufty
2 Alex JohnstonAlex Johnston
3 Latrell SiegwaltLatrell Siegwalt
4 Jack WightonJack Wighton
5 Campbell GrahamCampbell Graham
6 Cody WalkerCody Walker
7 Ashton WardAshton Ward
8 Tevita TatolaTevita Tatola
9 Brandon SmithBrandon Smith
10 Keaon KoloamatangiKeaon Koloamatangi
11 David FifitaDavid Fifita
12 Euan AitkenEuan Aitken
13 Lachlan HubnerLachlan Hubner
 INTERCHANGE
14 Jayden SullivanJayden Sullivan
15 Jye GrayJye Gray
16 Liam Le BlancLiam Le Blanc
17 Jamie HumphreysJamie Humphreys
18 Bronson GarlickBronson Garlick
19 John RadelJohn Radel
 RESERVES
20 Thomas FletcherThomas Fletcher
21 Edward KosiEdward Kosi
22 Peter MamouzelosPeter Mamouzelos
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Sua Fa'alogoSua Fa'alogo 1
S. Tuimalatu-BrownSiulagi Tuimalatu-Brown 2
Jack HowarthJack Howarth 3
Nick MeaneyNick Meaney 4
Moses LeoMoses Leo 5
Tyran WishartTyran Wishart 6
Jahrome HughesJahrome Hughes 7
Stefano UtoikamanuStefano Utoikamanu 8
Harry GrantHarry Grant 9
Josh KingJosh King 10
Cooper ClarkeCooper Clarke 11
Oryn KeeleyOryn Keeley 12
Trent LoieroTrent Loiero 13
 INTERCHANGE
Trent ToelauTrent Toelau 14
Alec MacDonaldAlec MacDonald 15
Angus HincheyAngus Hinchey 16
Jack HetheringtonJack Hetherington 17
Stanley HuenStanley Huen 18
Manaia WaitereManaia Waitere 19
 RESERVES
Davvy MoaleDavvy Moale 20
Hugo PeelHugo Peel 21
Gabriel SatrickGabriel Satrick 22

Raiders vs Wests Tigers Team Lists: Round 21

 2026-07-25T05:00:00Z 
 
 
GIO Stadium
CBR   
 2026-07-25T05:00:00Z 
   WST
    #NRLRaidersTigers
MATCH CENTRE ▶︎   
1 Kaeo WeekesKaeo Weekes
2 Jed StuartJed Stuart
3 Simi SasagiSimi Sasagi
4 Matthew TimokoMatthew Timoko
5 Xavier SavageXavier Savage
6 Ethan StrangeEthan Strange
7 Ethan SandersEthan Sanders
8 Corey HorsburghCorey Horsburgh
9 Tom StarlingTom Starling
10 Joseph TapineJoseph Tapine
11 Zac HoskingZac Hosking
12 Noah MartinNoah Martin
13 Morgan SmithiesMorgan Smithies
 INTERCHANGE
14 Jayden BraileyJayden Brailey
15 Ata MariotaAta Mariota
16 Josh PapaliiJosh Papalii
17 Daine LaurieDaine Laurie
18 Matty NicholsonMatty Nicholson
19 Sebastian KrisSebastian Kris
 RESERVES
20 Coby BlackCoby Black
21 Vena Patuki-CaseVena Patuki-Case
22 Sione FinauSione Finau
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Jahream BulaJahream Bula 1
Junior TupouJunior Tupou 2
Sunia TuruvaSunia Turuva 3
Patrick HerbertPatrick Herbert 4
Tino TavanaTino Tavana 5
Jarome LuaiJarome Luai 6
Javon AndrewsJavon Andrews 7
Terrell MayTerrell May 8
Apisai KoroisauApisai Koroisau 9
Fonua PoleFonua Pole 10
Samuela FainuSamuela Fainu 11
Ethan RobertsEthan Roberts 12
Alex TwalAlex Twal 13
 INTERCHANGE
Jared HaywoodJared Haywood 14
Sione FainuSione Fainu 15
Alex SeyfarthAlex Seyfarth 16
Bunty AfoaBunty Afoa 17
Starford To'aStarford To'a 18
Jock MaddenJock Madden 19
 RESERVES
Heamasi MakasiniHeamasi Makasini 20
Latu FainuLatu Fainu 21
Adam DoueihiAdam Doueihi 22

Bulldogs vs Warriors Team Lists: Round 21

 2026-07-25T07:30:00Z 
 
 
Accor Stadium
CAN   
 2026-07-25T07:30:00Z 
   NZW
    #NRLBulldogsWarriors
MATCH CENTRE ▶︎   
1 Connor TraceyConnor Tracey
2 Jacob KirazJacob Kiraz
3 Matt BurtonMatt Burton
4 Enari TualaEnari Tuala
5 Jethro RinakamaJethro Rinakama
6 Stephen CrichtonStephen Crichton
7 Lachlan GalvinLachlan Galvin
8 Max KingMax King
9 Bailey HaywardBailey Hayward
10 Leo ThompsonLeo Thompson
11 Viliame KikauViliame Kikau
12 Jacob PrestonJacob Preston
13 Jaeman SalmonJaeman Salmon
 INTERCHANGE
14 Sean O'SullivanSean O'Sullivan
15 Josh CurranJosh Curran
16 Harry HayesHarry Hayes
17 Lipoi HopoiLipoi Hopoi
19 Jed ReardonJed Reardon
20 G. Chan Kum TongGordon Chan Kum Tong
 RESERVES
21 Alekolasimi JonesAlekolasimi Jones
22 Jack UnderhillJack Underhill
23 Bronson XerriBronson Xerri
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Taine TuaupikiTaine Tuaupiki 1
D. Watene-ZelezniakDallin Watene-Zelezniak 2
Ali LeiatauaAli Leiataua 3
Adam PompeyAdam Pompey 4
A. Khan-PereiraAlofiana Khan-Pereira 5
C. Harris-TavitaChanel Harris-Tavita 6
Te Maire MartinTe Maire Martin 7
J. Fisher-HarrisJames Fisher-Harris 8
Wayde EganWayde Egan 9
Mitch BarnettMitch Barnett 10
Kurt CapewellKurt Capewell 11
Jacob LabanJacob Laban 12
Erin ClarkErin Clark 13
 INTERCHANGE
Samuel HealeySamuel Healey 14
T. Stowers-SmithTanner Stowers-Smith 15
Demitric VaimaugaDemitric Vaimauga 16
Leka HalasimaLeka Halasima 17
E. Ieremia-ToeavaEddie Ieremia-Toeava 18
Marata NiukoreMarata Niukore 20
 RESERVES
C. Nicoll-KlokstadCharnze Nicoll-Klokstad 21
Luke MetcalfLuke Metcalf 22
Rocco BerryRocco Berry 23

Cowboys vs Broncos Team Lists: Round 21

 2026-07-25T09:30:00Z 
 
 
QLD Country Bank
NQL   
 2026-07-25T09:30:00Z 
   BRI
    #NRLCowboysBroncos
MATCH CENTRE ▶︎   
1 Scott DrinkwaterScott Drinkwater
2 Braidon BurnsBraidon Burns
3 Jaxon PurdueJaxon Purdue
4 Tom ChesterTom Chester
5 Murray TaulagiMurray Taulagi
6 Jake CliffordJake Clifford
7 Tom DeardenTom Dearden
8 Thomas MikaeleThomas Mikaele
9 Reed MahoneyReed Mahoney
10 Jason TaumaloloJason Taumalolo
11 Heilum LukiHeilum Luki
12 Jeremiah NanaiJeremiah Nanai
13 Reuben CotterReuben Cotter
 INTERCHANGE
14 Soni LukeSoni Luke
15 Griffin NeameGriffin Neame
16 Matthew LodgeMatthew Lodge
17 Coen HessCoen Hess
18 Zac LaybuttZac Laybutt
19 Ethan KingEthan King
 RESERVES
20 Sam McIntyreSam McIntyre
21 Kaiden LahrsKaiden Lahrs
22 Liam SuttonLiam Sutton
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Reece WalshReece Walsh 1
Josiah KarapaniJosiah Karapani 2
Kotoni StaggsKotoni Staggs 3
Gehamat ShibasakiGehamat Shibasaki 4
Deine MarinerDeine Mariner 5
Ezra MamEzra Mam 6
Adam ReynoldsAdam Reynolds 7
Preston RikiPreston Riki 8
Cory PaixCory Paix 9
Payne HaasPayne Haas 10
Xavier WillisonXavier Willison 11
Jordan RikiJordan Riki 12
Patrick CarriganPatrick Carrigan 13
 INTERCHANGE
Ben HuntBen Hunt 14
Ben TaltyBen Talty 15
Va'a SemuVa'a Semu 16
Grant AndersonGrant Anderson 17
Billy WaltersBilly Walters 18
Luke GaleLuke Gale 19
 RESERVES
Hayze PerhamHayze Perham 20
Jesse ArtharsJesse Arthars 21
Joshua CoricJoshua Coric 22

Loading matchup…

Dragons vs Titans Team Lists: Round 21

 2026-07-26T04:00:00Z 
 
 
St George Venues Stadium
STI   
 2026-07-26T04:00:00Z 
   GLD
    #NRLDragonsTitans
MATCH CENTRE ▶︎   
1 Clinton GuthersonClinton Gutherson
2 Setu TuSetu Tu
3 Mathew FeagaiMathew Feagai
4 Valentine HolmesValentine Holmes
5 Tyrell SloanTyrell Sloan
6 Daniel AtkinsonDaniel Atkinson
7 Kyle FlanaganKyle Flanagan
8 L. Pasifiki TongaLoko Pasifiki Tonga
9 Damien CookDamien Cook
10 Toby CouchmanToby Couchman
11 Dylan EganDylan Egan
12 Hamish StewartHamish Stewart
13 Ryan CouchmanRyan Couchman
 INTERCHANGE
14 Jacob LiddleJacob Liddle
15 Luciano LeiluaLuciano Leilua
16 Josh KerrJosh Kerr
17 Jacob HalangahuJacob Halangahu
18 Moses SuliMoses Suli
19 Lyhkan King-TogiaLyhkan King-Togia
 RESERVES
20 Emre GulerEmre Guler
21 C. TuipulotuChristian Tuipulotu
22 Jacob WebsterJacob Webster
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Keano KiniKeano Kini 1
Dean IeremiaDean Ieremia 2
Jojo FifitaJojo Fifita 3
Jaylan De GrootJaylan De Groot 4
Phillip SamiPhillip Sami 5
Jayden CampbellJayden Campbell 6
Zane HarrisonZane Harrison 7
Moeaki FotuaikaMoeaki Fotuaika 8
Oliver PascoeOliver Pascoe 9
T. Fa'asuamaleauiTino Fa'asuamaleaui 10
Arama HauArama Hau 11
Beau FermorBeau Fermor 12
Chris RandallChris Randall 13
 INTERCHANGE
Kurtis MorrinKurtis Morrin 14
Josh PatstonJosh Patston 15
Klese HaasKlese Haas 16
Cooper BaiCooper Bai 17
Sam VerrillsSam Verrills 18
Lachlan IliasLachlan Ilias 19
 RESERVES
Michael MoloMichael Molo 20
Siale FaeamaniSiale Faeamani 21
Adam ChristensenAdam Christensen 22

Sea Eagles vs Sharks Team Lists: Round 21

 2026-07-26T06:05:00Z 
 
 
4 Pines Park
MAN   
 2026-07-26T06:05:00Z 
   CRO
    #NRLManlySharks
MATCH CENTRE ▶︎   
1 Lehi HopoateLehi Hopoate
2 Jason SaabJason Saab
3 Josh FeledyJosh Feledy
4 Reuben GarrickReuben Garrick
5 Tolutau KoulaTolutau Koula
6 Joey WalshJoey Walsh
7 Jamal FogartyJamal Fogarty
8 Taniela PasekaTaniela Paseka
9 Jake SimpkinJake Simpkin
10 Simione LaiafiSimione Laiafi
11 Haumole Olakau'atuHaumole Olakau'atu
12 Ben TrbojevicBen Trbojevic
13 Jake TrbojevicJake Trbojevic
 INTERCHANGE
14 Nicholas LenazNicholas Lenaz
15 Nathan BrownNathan Brown
16 Kobe HetheringtonKobe Hetherington
17 Ethan BullemorEthan Bullemor
18 Fletcher BakerFletcher Baker
19 Blake WilsonBlake Wilson
 RESERVES
20 Onitoni LargeOnitoni Large
21 Aaron SchouppAaron Schoupp
22 Zaidas MuagututiaZaidas Muagututia
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
William KennedyWilliam Kennedy 1
Sione KatoaSione Katoa 2
Jesse RamienJesse Ramien 3
KL IroKL Iro 4
Ronaldo MulitaloRonaldo Mulitalo 5
Braydon TrindallBraydon Trindall 6
Nicho HynesNicho Hynes 7
Addin Fonua-BlakeAddin Fonua-Blake 8
Blayke BraileyBlayke Brailey 9
Thomas HazeltonThomas Hazelton 10
Briton NikoraBriton Nikora 11
Teig WiltonTeig Wilton 12
Cameron McInnesCameron McInnes 13
 INTERCHANGE
Jesse ColquhounJesse Colquhoun 14
Billy BurnsBilly Burns 15
Siosifa TalakaiSiosifa Talakai 16
Oregon KaufusiOregon Kaufusi 17
Hohepa PuruHohepa Puru 18
Tuku Hau TapuhaTuku Hau Tapuha 19
 RESERVES
Mawene HirotiMawene Hiroti 20
Sam StonestreetSam Stonestreet 21
Niwhai PuruNiwhai Puru 22