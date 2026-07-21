The Round 21 NRL team lists for the 2026 season are in, with all clubs naming their squads for this week's matches. Stay across every lineup, late changes, and key ins and outs as they're confirmed.
Check out all team lists below, with updates added as official final teams are announced.
Eels vs Panthers Team Lists: Round 21
2026-07-23T09:50:00Z
CommBank Stadium
PAR
2026-07-23T09:50:00Z
PEN
|1
|Isaiah Iongi
|2
|Brian Kelly
|3
|Jordan Samrani
|4
|Araz Nanva
|5
|Josh Addo-Carr
|6
|Ronald Volkman
|7
|Mitchell Moses
|8
|Sam Tuivaiti
|9
|Tallyn Da Silva
|10
|Jack Williams
|11
|Kelma Tuilagi
|12
|Kitione Kautoga
|13
|Jack de Belin
|INTERCHANGE
|14
|Dylan Walker
|15
|Luca Moretti
|16
|Teancum Brown
|17
|Harrison Edwards
|18
|Joash Papalii
|19
|Toni Mataele
|RESERVES
|20
|Jonah Pezet
|21
|Ryley Smith
|22
|Will Penisini
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Dylan Edwards
|1
|Thomas Jenkins
|2
|Paul Alamoti
|3
|Casey McLean
|4
|Brian To'o
|5
|Blaize Talagi
|6
|Nathan Cleary
|7
|Moses Leota
|8
|Freddy Lussick
|9
|Lindsay Smith
|10
|Isaiah Papali'i
|11
|Liam Martin
|12
|Isaah Yeo
|13
|INTERCHANGE
|Billy Scott
|14
|Scott Sorensen
|15
|Liam Henry
|16
|Billy Phillips
|17
|Izack Tago
|18
|Jack Cole
|19
|RESERVES
|Jaxen Edgar
|20
|Sione Fonua
|21
|K. Leuluai-Going
|22
Knights vs Roosters Team Lists: Round 21
2026-07-24T08:00:00Z
McDonald Jones
NEW
2026-07-24T08:00:00Z
SYD
|1
|Kalyn Ponga
|2
|Dominic Young
|3
|Fletcher Hunt
|4
|Bradman Best
|5
|Greg Marzhew
|6
|Fletcher Sharpe
|7
|Dylan Brown
|8
|Tyson Frizell
|9
|Phoenix Crossland
|10
|Trey Mooney
|11
|Dylan Lucas
|12
|Francis Manuleleua
|13
|Mat Croker
|INTERCHANGE
|14
|Sandon Smith
|15
|Cody Hopwood
|16
|Lachlan Crouch
|17
|Thomas Cant
|18
|Harrison Graham
|19
|Brodie Jones
|RESERVES
|20
|Kyle McCarthy
|21
|E. Salesa-Leaumoana
|22
|Connor Votano
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|James Tedesco
|1
|Daniel Tupou
|2
|Billy Smith
|3
|Robert Toia
|4
|M. Nawaqanitawase
|5
|Daly Cherry-Evans
|6
|Sam Walker
|7
|Naufahu Whyte
|8
|Reece Robson
|9
|Spencer Leniu
|10
|Nat Butcher
|11
|Siua Wong
|12
|Victor Radley
|13
|INTERCHANGE
|Hugo Savala
|14
|Salesi Foketi
|15
|Egan Butcher
|16
|Connor Watson
|17
|Cody Ramsey
|18
|Taylor Losalu
|19
|RESERVES
|Benaiah Ioelu
|20
|Tommy Talau
|21
|Toby Rodwell
|22
Rabbitohs vs Storm Team Lists: Round 21
2026-07-24T10:00:00Z
Accor Stadium
SOU
2026-07-24T10:00:00Z
MEL
|1
|Matt Dufty
|2
|Alex Johnston
|3
|Latrell Siegwalt
|4
|Jack Wighton
|5
|Campbell Graham
|6
|Cody Walker
|7
|Ashton Ward
|8
|Tevita Tatola
|9
|Brandon Smith
|10
|Keaon Koloamatangi
|11
|David Fifita
|12
|Euan Aitken
|13
|Lachlan Hubner
|INTERCHANGE
|14
|Jayden Sullivan
|15
|Jye Gray
|16
|Liam Le Blanc
|17
|Jamie Humphreys
|18
|Bronson Garlick
|19
|John Radel
|RESERVES
|20
|Thomas Fletcher
|21
|Edward Kosi
|22
|Peter Mamouzelos
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Sua Fa'alogo
|1
|S. Tuimalatu-Brown
|2
|Jack Howarth
|3
|Nick Meaney
|4
|Moses Leo
|5
|Tyran Wishart
|6
|Jahrome Hughes
|7
|Stefano Utoikamanu
|8
|Harry Grant
|9
|Josh King
|10
|Cooper Clarke
|11
|Oryn Keeley
|12
|Trent Loiero
|13
|INTERCHANGE
|Trent Toelau
|14
|Alec MacDonald
|15
|Angus Hinchey
|16
|Jack Hetherington
|17
|Stanley Huen
|18
|Manaia Waitere
|19
|RESERVES
|Davvy Moale
|20
|Hugo Peel
|21
|Gabriel Satrick
|22
Raiders vs Wests Tigers Team Lists: Round 21
2026-07-25T05:00:00Z
GIO Stadium
CBR
2026-07-25T05:00:00Z
WST
|1
|Kaeo Weekes
|2
|Jed Stuart
|3
|Simi Sasagi
|4
|Matthew Timoko
|5
|Xavier Savage
|6
|Ethan Strange
|7
|Ethan Sanders
|8
|Corey Horsburgh
|9
|Tom Starling
|10
|Joseph Tapine
|11
|Zac Hosking
|12
|Noah Martin
|13
|Morgan Smithies
|INTERCHANGE
|14
|Jayden Brailey
|15
|Ata Mariota
|16
|Josh Papalii
|17
|Daine Laurie
|18
|Matty Nicholson
|19
|Sebastian Kris
|RESERVES
|20
|Coby Black
|21
|Vena Patuki-Case
|22
|Sione Finau
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Jahream Bula
|1
|Junior Tupou
|2
|Sunia Turuva
|3
|Patrick Herbert
|4
|Tino Tavana
|5
|Jarome Luai
|6
|Javon Andrews
|7
|Terrell May
|8
|Apisai Koroisau
|9
|Fonua Pole
|10
|Samuela Fainu
|11
|Ethan Roberts
|12
|Alex Twal
|13
|INTERCHANGE
|Jared Haywood
|14
|Sione Fainu
|15
|Alex Seyfarth
|16
|Bunty Afoa
|17
|Starford To'a
|18
|Jock Madden
|19
|RESERVES
|Heamasi Makasini
|20
|Latu Fainu
|21
|Adam Doueihi
|22
Bulldogs vs Warriors Team Lists: Round 21
2026-07-25T07:30:00Z
Accor Stadium
CAN
2026-07-25T07:30:00Z
NZW
|1
|Connor Tracey
|2
|Jacob Kiraz
|3
|Matt Burton
|4
|Enari Tuala
|5
|Jethro Rinakama
|6
|Stephen Crichton
|7
|Lachlan Galvin
|8
|Max King
|9
|Bailey Hayward
|10
|Leo Thompson
|11
|Viliame Kikau
|12
|Jacob Preston
|13
|Jaeman Salmon
|INTERCHANGE
|14
|Sean O'Sullivan
|15
|Josh Curran
|16
|Harry Hayes
|17
|Lipoi Hopoi
|19
|Jed Reardon
|20
|G. Chan Kum Tong
|RESERVES
|21
|Alekolasimi Jones
|22
|Jack Underhill
|23
|Bronson Xerri
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Taine Tuaupiki
|1
|D. Watene-Zelezniak
|2
|Ali Leiataua
|3
|Adam Pompey
|4
|A. Khan-Pereira
|5
|C. Harris-Tavita
|6
|Te Maire Martin
|7
|J. Fisher-Harris
|8
|Wayde Egan
|9
|Mitch Barnett
|10
|Kurt Capewell
|11
|Jacob Laban
|12
|Erin Clark
|13
|INTERCHANGE
|Samuel Healey
|14
|T. Stowers-Smith
|15
|Demitric Vaimauga
|16
|Leka Halasima
|17
|E. Ieremia-Toeava
|18
|Marata Niukore
|20
|RESERVES
|C. Nicoll-Klokstad
|21
|Luke Metcalf
|22
|Rocco Berry
|23
Cowboys vs Broncos Team Lists: Round 21
2026-07-25T09:30:00Z
QLD Country Bank
NQL
2026-07-25T09:30:00Z
BRI
|1
|Scott Drinkwater
|2
|Braidon Burns
|3
|Jaxon Purdue
|4
|Tom Chester
|5
|Murray Taulagi
|6
|Jake Clifford
|7
|Tom Dearden
|8
|Thomas Mikaele
|9
|Reed Mahoney
|10
|Jason Taumalolo
|11
|Heilum Luki
|12
|Jeremiah Nanai
|13
|Reuben Cotter
|INTERCHANGE
|14
|Soni Luke
|15
|Griffin Neame
|16
|Matthew Lodge
|17
|Coen Hess
|18
|Zac Laybutt
|19
|Ethan King
|RESERVES
|20
|Sam McIntyre
|21
|Kaiden Lahrs
|22
|Liam Sutton
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reece Walsh
|1
|Josiah Karapani
|2
|Kotoni Staggs
|3
|Gehamat Shibasaki
|4
|Deine Mariner
|5
|Ezra Mam
|6
|Adam Reynolds
|7
|Preston Riki
|8
|Cory Paix
|9
|Payne Haas
|10
|Xavier Willison
|11
|Jordan Riki
|12
|Patrick Carrigan
|13
|INTERCHANGE
|Ben Hunt
|14
|Ben Talty
|15
|Va'a Semu
|16
|Grant Anderson
|17
|Billy Walters
|18
|Luke Gale
|19
|RESERVES
|Hayze Perham
|20
|Jesse Arthars
|21
|Joshua Coric
|22
Dragons vs Titans Team Lists: Round 21
2026-07-26T04:00:00Z
St George Venues Stadium
STI
2026-07-26T04:00:00Z
GLD
|1
|Clinton Gutherson
|2
|Setu Tu
|3
|Mathew Feagai
|4
|Valentine Holmes
|5
|Tyrell Sloan
|6
|Daniel Atkinson
|7
|Kyle Flanagan
|8
|L. Pasifiki Tonga
|9
|Damien Cook
|10
|Toby Couchman
|11
|Dylan Egan
|12
|Hamish Stewart
|13
|Ryan Couchman
|INTERCHANGE
|14
|Jacob Liddle
|15
|Luciano Leilua
|16
|Josh Kerr
|17
|Jacob Halangahu
|18
|Moses Suli
|19
|Lyhkan King-Togia
|RESERVES
|20
|Emre Guler
|21
|C. Tuipulotu
|22
|Jacob Webster
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Keano Kini
|1
|Dean Ieremia
|2
|Jojo Fifita
|3
|Jaylan De Groot
|4
|Phillip Sami
|5
|Jayden Campbell
|6
|Zane Harrison
|7
|Moeaki Fotuaika
|8
|Oliver Pascoe
|9
|T. Fa'asuamaleaui
|10
|Arama Hau
|11
|Beau Fermor
|12
|Chris Randall
|13
|INTERCHANGE
|Kurtis Morrin
|14
|Josh Patston
|15
|Klese Haas
|16
|Cooper Bai
|17
|Sam Verrills
|18
|Lachlan Ilias
|19
|RESERVES
|Michael Molo
|20
|Siale Faeamani
|21
|Adam Christensen
|22
Sea Eagles vs Sharks Team Lists: Round 21
2026-07-26T06:05:00Z
4 Pines Park
MAN
2026-07-26T06:05:00Z
CRO
|1
|Lehi Hopoate
|2
|Jason Saab
|3
|Josh Feledy
|4
|Reuben Garrick
|5
|Tolutau Koula
|6
|Joey Walsh
|7
|Jamal Fogarty
|8
|Taniela Paseka
|9
|Jake Simpkin
|10
|Simione Laiafi
|11
|Haumole Olakau'atu
|12
|Ben Trbojevic
|13
|Jake Trbojevic
|INTERCHANGE
|14
|Nicholas Lenaz
|15
|Nathan Brown
|16
|Kobe Hetherington
|17
|Ethan Bullemor
|18
|Fletcher Baker
|19
|Blake Wilson
|RESERVES
|20
|Onitoni Large
|21
|Aaron Schoupp
|22
|Zaidas Muagututia
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|William Kennedy
|1
|Sione Katoa
|2
|Jesse Ramien
|3
|KL Iro
|4
|Ronaldo Mulitalo
|5
|Braydon Trindall
|6
|Nicho Hynes
|7
|Addin Fonua-Blake
|8
|Blayke Brailey
|9
|Thomas Hazelton
|10
|Briton Nikora
|11
|Teig Wilton
|12
|Cameron McInnes
|13
|INTERCHANGE
|Jesse Colquhoun
|14
|Billy Burns
|15
|Siosifa Talakai
|16
|Oregon Kaufusi
|17
|Hohepa Puru
|18
|Tuku Hau Tapuha
|19
|RESERVES
|Mawene Hiroti
|20
|Sam Stonestreet
|21
|Niwhai Puru
|22