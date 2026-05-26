The Round 13 NRL team lists for the 2026 season are in, with all clubs naming their squads for this week's matches. With State of Origin Game 1 yeat to be played, expect plenty of late changes to squads as matches near.

Stay across every lineup, late changes, and key ins and outs as they're confirmed.

Check out all team lists below, with updates added as official final teams are announced.

Sharks vs Sea Eagles Team Lists: Round 13

Ocean Protect Stadium
CRO   
   MAN
1 William KennedyWilliam Kennedy
2 Sam StonestreetSam Stonestreet
3 Jesse RamienJesse Ramien
4 KL IroKL Iro
5 Ronaldo MulitaloRonaldo Mulitalo
6 Braydon TrindallBraydon Trindall
7 Niwhai PuruNiwhai Puru
8 Addin Fonua-BlakeAddin Fonua-Blake
9 Blayke BraileyBlayke Brailey
10 Toby RudolfToby Rudolf
11 Briton NikoraBriton Nikora
12 Teig WiltonTeig Wilton
13 Cameron McInnesCameron McInnes
 INTERCHANGE
14 Jesse ColquhounJesse Colquhoun
15 Siosifa TalakaiSiosifa Talakai
16 Billy BurnsBilly Burns
17 Thomas HazeltonThomas Hazelton
18 Hohepa PuruHohepa Puru
19 Oregon KaufusiOregon Kaufusi
 RESERVES
20 Braden UeleBraden Uele
21 Jayden BerrellJayden Berrell
22 Riley JonesRiley Jones
23 Mawene HirotiMawene Hiroti
Clayton FaulaloClayton Faulalo 1
Jason SaabJason Saab 2
Josh FeledyJosh Feledy 3
Reuben GarrickReuben Garrick 4
Lehi HopoateLehi Hopoate 5
Luke BrooksLuke Brooks 6
Jamal FogartyJamal Fogarty 7
Taniela PasekaTaniela Paseka 8
Jake SimpkinJake Simpkin 9
Kobe HetheringtonKobe Hetherington 10
Jackson SherebJackson Shereb 11
Ben TrbojevicBen Trbojevic 12
Jake TrbojevicJake Trbojevic 13
 INTERCHANGE
Brandon WakehamBrandon Wakeham 14
Nathan BrownNathan Brown 15
Ethan BullemorEthan Bullemor 16
Simione LaiafiSimione Laiafi 17
Blake WilsonBlake Wilson 18
Joey WalshJoey Walsh 19
 RESERVES
Hugo HartHugo Hart 20
Haumole Olakau'atuHaumole Olakau'atu 21
Tolutau KoulaTolutau Koula 22
 

Knights vs Eels Team Lists: Round 13

McDonald Jones
NEW   
   PAR
1 Kalyn PongaKalyn Ponga
2 Dominic YoungDominic Young
3 Dane GagaiDane Gagai
4 Fletcher SharpeFletcher Sharpe
5 Greg MarzhewGreg Marzhew
6 Sandon SmithSandon Smith
7 Dylan BrownDylan Brown
8 Jacob SaifitiJacob Saifiti
9 Phoenix CrosslandPhoenix Crossland
10 Trey MooneyTrey Mooney
11 Dylan LucasDylan Lucas
12 Jermaine McEwenJermaine McEwen
13 Mat CrokerMat Croker
 INTERCHANGE
14 Harrison GrahamHarrison Graham
15 Tyson FrizellTyson Frizell
16 Pasami SauloPasami Saulo
17 Cody HopwoodCody Hopwood
18 Thomas CantThomas Cant
19 Fletcher HuntFletcher Hunt
 RESERVES
20 Francis ManuleleuaFrancis Manuleleua
21 James SchillerJames Schiller
22 E. Salesa-LeaumoanaElijah Salesa-Leaumoana
23 Kyle McCarthyKyle McCarthy
Isaiah IongiIsaiah Iongi 1
Brian KellyBrian Kelly 2
Jordan SamraniJordan Samrani 3
Sean RussellSean Russell 4
Josh Addo-CarrJosh Addo-Carr 5
Joash PapaliiJoash Papalii 6
Ronald VolkmanRonald Volkman 7
Luca MorettiLuca Moretti 8
Tallyn Da SilvaTallyn Da Silva 9
Jack WilliamsJack Williams 10
Kelma TuilagiKelma Tuilagi 11
Kitione KautogaKitione Kautoga 12
Jack de BelinJack de Belin 13
 INTERCHANGE
Dylan WalkerDylan Walker 14
Charlie GuymerCharlie Guymer 15
Toni MataeleToni Mataele 16
Harrison EdwardsHarrison Edwards 17
Te Hurinui TwidleTe Hurinui Twidle 18
Teancum BrownTeancum Brown 19
 RESERVES
Sam TuivaitiSam Tuivaiti 20
Lorenzo TalatainaLorenzo Talataina 21
Araz NanvaAraz Nanva 22
 

Wests Tigers vs Bulldogs Team Lists: Round 13

CommBank Stadium
WST   
   CAN
1 Jahream BulaJahream Bula
2 Jeral SkeltonJeral Skelton
3 Sunia TuruvaSunia Turuva
4 Heamasi MakasiniHeamasi Makasini
5 Tino TavanaTino Tavana
6 Jarome LuaiJarome Luai
7 Jock MaddenJock Madden
8 Terrell MayTerrell May
9 Apisai KoroisauApisai Koroisau
10 Fonua PoleFonua Pole
11 Sione FainuSione Fainu
12 Kai Pearce-PaulKai Pearce-Paul
13 Alex TwalAlex Twal
 INTERCHANGE
14 Latu FainuLatu Fainu
15 Alex SeyfarthAlex Seyfarth
16 Royce HuntRoyce Hunt
17 Charlie MurrayCharlie Murray
18 Mavrik GeyerMavrik Geyer
19 Starford To'aStarford To'a
 RESERVES
20 Tristan HopeTristan Hope
21 Ethan RobertsEthan Roberts
22 Heath MasonHeath Mason
Jacob KirazJacob Kiraz 1
Jethro RinakamaJethro Rinakama 2
Bronson XerriBronson Xerri 3
Enari TualaEnari Tuala 4
Marcelo MontoyaMarcelo Montoya 5
Matt BurtonMatt Burton 6
Lachlan GalvinLachlan Galvin 7
Max KingMax King 8
Kurt MannKurt Mann 9
Leo ThompsonLeo Thompson 10
Sitili TupouniuaSitili Tupouniua 11
Jaeman SalmonJaeman Salmon 12
Harry HayesHarry Hayes 13
 INTERCHANGE
Bailey HaywardBailey Hayward 14
Jed ReardonJed Reardon 15
Jack UnderhillJack Underhill 16
Josh CurranJosh Curran 17
Lipoi HopoiLipoi Hopoi 19
Jonathan SuaJonathan Sua 20
 RESERVES
Sean O'SullivanSean O'Sullivan 21
Connor TraceyConnor Tracey 22
Stephen CrichtonStephen Crichton 23

Storm vs Roosters Team Lists: Round 13

AAMI Park
MEL   
   SYD
1 Sua Fa'alogoSua Fa'alogo
2 Will WarbrickWill Warbrick
3 Jack HowarthJack Howarth
4 Nick MeaneyNick Meaney
5 Moses LeoMoses Leo
6 Cameron MunsterCameron Munster
7 Jahrome HughesJahrome Hughes
8 Stefano UtoikamanuStefano Utoikamanu
9 Harry GrantHarry Grant
10 Josh KingJosh King
11 Alec MacDonaldAlec MacDonald
12 Ativalu LisatiAtivalu Lisati
13 Trent LoieroTrent Loiero
 INTERCHANGE
14 Trent ToelauTrent Toelau
15 Cooper ClarkeCooper Clarke
16 Davvy MoaleDavvy Moale
17 Josiah PahuluJosiah Pahulu
18 Joe ChanJoe Chan
19 Manaia WaitereManaia Waitere
 RESERVES
20 Jack HetheringtonJack Hetherington
21 Angus HincheyAngus Hinchey
22 Gabriel SatrickGabriel Satrick
23 K. Russell-SmithKeagan Russell-Smith
 
James TedescoJames Tedesco 1
Billy SmithBilly Smith 2
Hugo SavalaHugo Savala 3
Robert ToiaRobert Toia 4
Cody RamseyCody Ramsey 5
Daly Cherry-EvansDaly Cherry-Evans 6
Sam WalkerSam Walker 7
Naufahu WhyteNaufahu Whyte 8
Reece RobsonReece Robson 9
Lindsay CollinsLindsay Collins 10
Angus CrichtonAngus Crichton 11
Siua WongSiua Wong 12
Victor RadleyVictor Radley 13
 INTERCHANGE
Connor WatsonConnor Watson 14
Spencer LeniuSpencer Leniu 15
Nat ButcherNat Butcher 16
Salesi FoketiSalesi Foketi 17
Reece FoleyReece Foley 18
Egan ButcherEgan Butcher 19
 RESERVES
Benaiah IoeluBenaiah Ioelu 20
Taylor LosaluTaylor Losalu 21
Tom RodwellTom Rodwell 22
R. BassingthwaighteRex Bassingthwaighte 23
Junior TupouJunior Tupou 24

Broncos vs Dragons Team Lists: Round 13

Suncorp Stadium
BRI   
   STI
1 Reece WalshReece Walsh
2 Josiah KarapaniJosiah Karapani
3 Kotoni StaggsKotoni Staggs
4 Gehamat ShibasakiGehamat Shibasaki
5 Jesse ArtharsJesse Arthars
6 Ezra MamEzra Mam
7 Adam ReynoldsAdam Reynolds
8 Preston RikiPreston Riki
9 Cory PaixCory Paix
10 Payne HaasPayne Haas
11 Brendan PiakuraBrendan Piakura
12 Xavier WillisonXavier Willison
13 Patrick CarriganPatrick Carrigan
 INTERCHANGE
14 Ben HuntBen Hunt
15 Ben TaltyBen Talty
16 Va'a SemuVa'a Semu
17 Jack GosiewskiJack Gosiewski
18 Grant AndersonGrant Anderson
19 Hayze PerhamHayze Perham
 RESERVES
20 Tom DuffyTom Duffy
21 Jaiyden HuntJaiyden Hunt
22 Phillip CoatesPhillip Coates
23 Aublix TawhaAublix Tawha
24 Josh RogersJosh Rogers
Clinton GuthersonClinton Gutherson 1
Setu TuSetu Tu 2
Moses SuliMoses Suli 3
Valentine HolmesValentine Holmes 4
Mathew FeagaiMathew Feagai 5
Daniel AtkinsonDaniel Atkinson 6
Kyle FlanaganKyle Flanagan 7
L. Pasifiki TongaLoko Pasifiki Tonga 8
Damien CookDamien Cook 9
Toby CouchmanToby Couchman 10
Dylan EganDylan Egan 11
Hamish StewartHamish Stewart 12
Ryan CouchmanRyan Couchman 13
 INTERCHANGE
Jacob LiddleJacob Liddle 14
Blake LawrieBlake Lawrie 15
Josh KerrJosh Kerr 16
Luciano LeiluaLuciano Leilua 17
Emre GulerEmre Guler 18
Lyhkan King-TogiaLyhkan King-Togia 19
 RESERVES
Tyrell SloanTyrell Sloan 20
Isaiah FagaliloIsaiah Fagalilo 21
T. Peckham-HarrisTyler Peckham-Harris 22
 
 

Raiders vs Cowboys Team Lists: Round 13

GIO Stadium
CBR   
   NQL
1 Kaeo WeekesKaeo Weekes
2 Savelio TamaleSavelio Tamale
3 Sebastian KrisSebastian Kris
4 Matthew TimokoMatthew Timoko
5 Xavier SavageXavier Savage
6 Ethan StrangeEthan Strange
7 Ethan SandersEthan Sanders
8 Corey HorsburghCorey Horsburgh
9 Tom StarlingTom Starling
10 Joseph TapineJoseph Tapine
11 Hudson YoungHudson Young
12 Zac HoskingZac Hosking
13 Daine LaurieDaine Laurie
 INTERCHANGE
14 Owen PattieOwen Pattie
15 Ata MariotaAta Mariota
16 Morgan SmithiesMorgan Smithies
17 Jed StuartJed Stuart
18 Chevy StewartChevy Stewart
19 Jordan UtaJordan Uta
 RESERVES
20 Coby BlackCoby Black
21 Vena Patuki-CaseVena Patuki-Case
22 Ethan AlaiaEthan Alaia
Scott DrinkwaterScott Drinkwater 1
Zac LaybuttZac Laybutt 2
Jaxon PurdueJaxon Purdue 3
Tom ChesterTom Chester 4
Murray TaulagiMurray Taulagi 5
Liam SuttonLiam Sutton 6
Jake CliffordJake Clifford 7
Thomas MikaeleThomas Mikaele 8
Reed MahoneyReed Mahoney 9
Jason TaumaloloJason Taumalolo 10
Heilum LukiHeilum Luki 11
Sam McIntyreSam McIntyre 12
Reuben CotterReuben Cotter 13
 INTERCHANGE
Viliami VaileaViliami Vailea 14
Griffin NeameGriffin Neame 15
Matthew LodgeMatthew Lodge 16
Coen HessCoen Hess 17
Robert DerbyRobert Derby 18
Ethan KingEthan King 19
 RESERVES
Xavier KerriskXavier Kerrisk 20
Wiremu GreigWiremu Greig 21
Mason BarberMason Barber 22

Panthers vs Warriors Team Lists: Round 13

CommBank Stadium
PEN   
   NZW
1 Dylan EdwardsDylan Edwards
2 Thomas JenkinsThomas Jenkins
3 Izack TagoIzack Tago
4 Luke GarnerLuke Garner
5 Paul AlamotiPaul Alamoti
6 Blaize TalagiBlaize Talagi
7 Jack CoggerJack Cogger
8 Moses LeotaMoses Leota
9 Freddy LussickFreddy Lussick
10 Liam HenryLiam Henry
11 Isaiah Papali'iIsaiah Papali'i
12 Liam MartinLiam Martin
13 Lindsay SmithLindsay Smith
 INTERCHANGE
14 Jack ColeJack Cole
15 Scott SorensenScott Sorensen
16 Billy PhillipsBilly Phillips
17 Luron PateaLuron Patea
18 Billy ScottBilly Scott
19 Sione FonuaSione Fonua
 RESERVES
20 Kalani GoingKalani Going
21 Casey McLeanCasey McLean
22 Isaah YeoIsaah Yeo
23 Nathan ClearyNathan Cleary
24 Brian To'oBrian To'o
Taine TuaupikiTaine Tuaupiki 1
D. Watene-ZelezniakDallin Watene-Zelezniak 2
Ali LeiatauaAli Leiataua 3
Adam PompeyAdam Pompey 4
A. Khan-PereiraAlofiana Khan-Pereira 5
C. Harris-TavitaChanel Harris-Tavita 6
Te Maire MartinTe Maire Martin 7
J. Fisher-HarrisJames Fisher-Harris 8
Wayde EganWayde Egan 9
Jackson FordJackson Ford 10
Leka HalasimaLeka Halasima 11
Jacob LabanJacob Laban 12
Erin ClarkErin Clark 13
 INTERCHANGE
Samuel HealeySamuel Healey 14
T. Stowers-SmithTanner Stowers-Smith 15
Demitric VaimaugaDemitric Vaimauga 16
Marata NiukoreMarata Niukore 17
Kayliss FatialofaKayliss Fatialofa 18
Luke HansonLuke Hanson 20
 RESERVES
Makaia TafuaMakaia Tafua 21
Luke MetcalfLuke Metcalf 22
Jason SalaliloJason Salalilo 23
 
 