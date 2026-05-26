The Round 13 NRL team lists for the 2026 season are in, with all clubs naming their squads for this week's matches. With State of Origin Game 1 yeat to be played, expect plenty of late changes to squads as matches near.
Sharks vs Sea Eagles Team Lists: Round 13
2026-05-29T10:00:00Z
Ocean Protect Stadium
CRO
MAN
|1
|William Kennedy
|2
|Sam Stonestreet
|3
|Jesse Ramien
|4
|KL Iro
|5
|Ronaldo Mulitalo
|6
|Braydon Trindall
|7
|Niwhai Puru
|8
|Addin Fonua-Blake
|9
|Blayke Brailey
|10
|Toby Rudolf
|11
|Briton Nikora
|12
|Teig Wilton
|13
|Cameron McInnes
|INTERCHANGE
|14
|Jesse Colquhoun
|15
|Siosifa Talakai
|16
|Billy Burns
|17
|Thomas Hazelton
|18
|Hohepa Puru
|19
|Oregon Kaufusi
|RESERVES
|20
|Braden Uele
|21
|Jayden Berrell
|22
|Riley Jones
|23
|Mawene Hiroti
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Clayton Faulalo
|1
|Jason Saab
|2
|Josh Feledy
|3
|Reuben Garrick
|4
|Lehi Hopoate
|5
|Luke Brooks
|6
|Jamal Fogarty
|7
|Taniela Paseka
|8
|Jake Simpkin
|9
|Kobe Hetherington
|10
|Jackson Shereb
|11
|Ben Trbojevic
|12
|Jake Trbojevic
|13
|INTERCHANGE
|Brandon Wakeham
|14
|Nathan Brown
|15
|Ethan Bullemor
|16
|Simione Laiafi
|17
|Blake Wilson
|18
|Joey Walsh
|19
|RESERVES
|Hugo Hart
|20
|Haumole Olakau'atu
|21
|Tolutau Koula
|22
Knights vs Eels Team Lists: Round 13
2026-05-30T05:00:00Z
McDonald Jones
NEW
PAR
|1
|Kalyn Ponga
|2
|Dominic Young
|3
|Dane Gagai
|4
|Fletcher Sharpe
|5
|Greg Marzhew
|6
|Sandon Smith
|7
|Dylan Brown
|8
|Jacob Saifiti
|9
|Phoenix Crossland
|10
|Trey Mooney
|11
|Dylan Lucas
|12
|Jermaine McEwen
|13
|Mat Croker
|INTERCHANGE
|14
|Harrison Graham
|15
|Tyson Frizell
|16
|Pasami Saulo
|17
|Cody Hopwood
|18
|Thomas Cant
|19
|Fletcher Hunt
|RESERVES
|20
|Francis Manuleleua
|21
|James Schiller
|22
|E. Salesa-Leaumoana
|23
|Kyle McCarthy
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Isaiah Iongi
|1
|Brian Kelly
|2
|Jordan Samrani
|3
|Sean Russell
|4
|Josh Addo-Carr
|5
|Joash Papalii
|6
|Ronald Volkman
|7
|Luca Moretti
|8
|Tallyn Da Silva
|9
|Jack Williams
|10
|Kelma Tuilagi
|11
|Kitione Kautoga
|12
|Jack de Belin
|13
|INTERCHANGE
|Dylan Walker
|14
|Charlie Guymer
|15
|Toni Mataele
|16
|Harrison Edwards
|17
|Te Hurinui Twidle
|18
|Teancum Brown
|19
|RESERVES
|Sam Tuivaiti
|20
|Lorenzo Talataina
|21
|Araz Nanva
|22
Wests Tigers vs Bulldogs Team Lists: Round 13
2026-05-30T07:30:00Z
CommBank Stadium
WST
CAN
|1
|Jahream Bula
|2
|Jeral Skelton
|3
|Sunia Turuva
|4
|Heamasi Makasini
|5
|Tino Tavana
|6
|Jarome Luai
|7
|Jock Madden
|8
|Terrell May
|9
|Apisai Koroisau
|10
|Fonua Pole
|11
|Sione Fainu
|12
|Kai Pearce-Paul
|13
|Alex Twal
|INTERCHANGE
|14
|Latu Fainu
|15
|Alex Seyfarth
|16
|Royce Hunt
|17
|Charlie Murray
|18
|Mavrik Geyer
|19
|Starford To'a
|RESERVES
|20
|Tristan Hope
|21
|Ethan Roberts
|22
|Heath Mason
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Jacob Kiraz
|1
|Jethro Rinakama
|2
|Bronson Xerri
|3
|Enari Tuala
|4
|Marcelo Montoya
|5
|Matt Burton
|6
|Lachlan Galvin
|7
|Max King
|8
|Kurt Mann
|9
|Leo Thompson
|10
|Sitili Tupouniua
|11
|Jaeman Salmon
|12
|Harry Hayes
|13
|INTERCHANGE
|Bailey Hayward
|14
|Jed Reardon
|15
|Jack Underhill
|16
|Josh Curran
|17
|Lipoi Hopoi
|19
|Jonathan Sua
|20
|RESERVES
|Sean O'Sullivan
|21
|Connor Tracey
|22
|Stephen Crichton
|23
Storm vs Roosters Team Lists: Round 13
2026-05-30T09:30:00Z
AAMI Park
MEL
SYD
|1
|Sua Fa'alogo
|2
|Will Warbrick
|3
|Jack Howarth
|4
|Nick Meaney
|5
|Moses Leo
|6
|Cameron Munster
|7
|Jahrome Hughes
|8
|Stefano Utoikamanu
|9
|Harry Grant
|10
|Josh King
|11
|Alec MacDonald
|12
|Ativalu Lisati
|13
|Trent Loiero
|INTERCHANGE
|14
|Trent Toelau
|15
|Cooper Clarke
|16
|Davvy Moale
|17
|Josiah Pahulu
|18
|Joe Chan
|19
|Manaia Waitere
|RESERVES
|20
|Jack Hetherington
|21
|Angus Hinchey
|22
|Gabriel Satrick
|23
|K. Russell-Smith
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|James Tedesco
|1
|Billy Smith
|2
|Hugo Savala
|3
|Robert Toia
|4
|Cody Ramsey
|5
|Daly Cherry-Evans
|6
|Sam Walker
|7
|Naufahu Whyte
|8
|Reece Robson
|9
|Lindsay Collins
|10
|Angus Crichton
|11
|Siua Wong
|12
|Victor Radley
|13
|INTERCHANGE
|Connor Watson
|14
|Spencer Leniu
|15
|Nat Butcher
|16
|Salesi Foketi
|17
|Reece Foley
|18
|Egan Butcher
|19
|RESERVES
|Benaiah Ioelu
|20
|Taylor Losalu
|21
|Tom Rodwell
|22
|R. Bassingthwaighte
|23
|Junior Tupou
|24
Broncos vs Dragons Team Lists: Round 13
2026-05-31T04:00:00Z
Suncorp Stadium
BRI
STI
|1
|Reece Walsh
|2
|Josiah Karapani
|3
|Kotoni Staggs
|4
|Gehamat Shibasaki
|5
|Jesse Arthars
|6
|Ezra Mam
|7
|Adam Reynolds
|8
|Preston Riki
|9
|Cory Paix
|10
|Payne Haas
|11
|Brendan Piakura
|12
|Xavier Willison
|13
|Patrick Carrigan
|INTERCHANGE
|14
|Ben Hunt
|15
|Ben Talty
|16
|Va'a Semu
|17
|Jack Gosiewski
|18
|Grant Anderson
|19
|Hayze Perham
|RESERVES
|20
|Tom Duffy
|21
|Jaiyden Hunt
|22
|Phillip Coates
|23
|Aublix Tawha
|24
|Josh Rogers
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Clinton Gutherson
|1
|Setu Tu
|2
|Moses Suli
|3
|Valentine Holmes
|4
|Mathew Feagai
|5
|Daniel Atkinson
|6
|Kyle Flanagan
|7
|L. Pasifiki Tonga
|8
|Damien Cook
|9
|Toby Couchman
|10
|Dylan Egan
|11
|Hamish Stewart
|12
|Ryan Couchman
|13
|INTERCHANGE
|Jacob Liddle
|14
|Blake Lawrie
|15
|Josh Kerr
|16
|Luciano Leilua
|17
|Emre Guler
|18
|Lyhkan King-Togia
|19
|RESERVES
|Tyrell Sloan
|20
|Isaiah Fagalilo
|21
|T. Peckham-Harris
|22
Raiders vs Cowboys Team Lists: Round 13
2026-05-31T06:05:00Z
GIO Stadium
CBR
NQL
|1
|Kaeo Weekes
|2
|Savelio Tamale
|3
|Sebastian Kris
|4
|Matthew Timoko
|5
|Xavier Savage
|6
|Ethan Strange
|7
|Ethan Sanders
|8
|Corey Horsburgh
|9
|Tom Starling
|10
|Joseph Tapine
|11
|Hudson Young
|12
|Zac Hosking
|13
|Daine Laurie
|INTERCHANGE
|14
|Owen Pattie
|15
|Ata Mariota
|16
|Morgan Smithies
|17
|Jed Stuart
|18
|Chevy Stewart
|19
|Jordan Uta
|RESERVES
|20
|Coby Black
|21
|Vena Patuki-Case
|22
|Ethan Alaia
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Scott Drinkwater
|1
|Zac Laybutt
|2
|Jaxon Purdue
|3
|Tom Chester
|4
|Murray Taulagi
|5
|Liam Sutton
|6
|Jake Clifford
|7
|Thomas Mikaele
|8
|Reed Mahoney
|9
|Jason Taumalolo
|10
|Heilum Luki
|11
|Sam McIntyre
|12
|Reuben Cotter
|13
|INTERCHANGE
|Viliami Vailea
|14
|Griffin Neame
|15
|Matthew Lodge
|16
|Coen Hess
|17
|Robert Derby
|18
|Ethan King
|19
|RESERVES
|Xavier Kerrisk
|20
|Wiremu Greig
|21
|Mason Barber
|22
Panthers vs Warriors Team Lists: Round 13
2026-05-31T08:15:00Z
CommBank Stadium
PEN
NZW
|1
|Dylan Edwards
|2
|Thomas Jenkins
|3
|Izack Tago
|4
|Luke Garner
|5
|Paul Alamoti
|6
|Blaize Talagi
|7
|Jack Cogger
|8
|Moses Leota
|9
|Freddy Lussick
|10
|Liam Henry
|11
|Isaiah Papali'i
|12
|Liam Martin
|13
|Lindsay Smith
|INTERCHANGE
|14
|Jack Cole
|15
|Scott Sorensen
|16
|Billy Phillips
|17
|Luron Patea
|18
|Billy Scott
|19
|Sione Fonua
|RESERVES
|20
|Kalani Going
|21
|Casey McLean
|22
|Isaah Yeo
|23
|Nathan Cleary
|24
|Brian To'o
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Taine Tuaupiki
|1
|D. Watene-Zelezniak
|2
|Ali Leiataua
|3
|Adam Pompey
|4
|A. Khan-Pereira
|5
|C. Harris-Tavita
|6
|Te Maire Martin
|7
|J. Fisher-Harris
|8
|Wayde Egan
|9
|Jackson Ford
|10
|Leka Halasima
|11
|Jacob Laban
|12
|Erin Clark
|13
|INTERCHANGE
|Samuel Healey
|14
|T. Stowers-Smith
|15
|Demitric Vaimauga
|16
|Marata Niukore
|17
|Kayliss Fatialofa
|18
|Luke Hanson
|20
|RESERVES
|Makaia Tafua
|21
|Luke Metcalf
|22
|Jason Salalilo
|23