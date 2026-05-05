The Round 10 NRL team lists for the 2026 season are in, with all clubs naming their squads for this week's matches. Stay across every lineup, late changes, and key ins and outs as they're confirmed.

Check out all team lists below, with updates added as official final teams are announced.

Dolphins vs Bulldogs Team Lists: Round 10

Suncorp Stadium
1 H. Tabuai-FidowHamiso Tabuai-Fidow
2 Jamayne IsaakoJamayne Isaako
3 Jack BostockJack Bostock
4 Herbie FarnworthHerbie Farnworth
5 Selwyn CobboSelwyn Cobbo
6 Brad SchneiderBrad Schneider
7 Isaiya KatoaIsaiya Katoa
8 Tom FleglerTom Flegler
9 Max PlathMax Plath
10 Francis MoloFrancis Molo
11 Connelly LemueluConnelly Lemuelu
12 K. FinefeuiakiKulikefu Finefeuiaki
13 Morgan KnowlesMorgan Knowles
 INTERCHANGE
14 Ray StoneRay Stone
15 Tom GilbertTom Gilbert
16 Felise KaufusiFelise Kaufusi
17 Oryn KeeleyOryn Keeley
18 Kodi NikorimaKodi Nikorima
19 J. Marshall-KingJeremy Marshall-King
 RESERVES
20 Trai FullerTrai Fuller
21 Tevita NaufahuTevita Naufahu
22 Lewis SymondsLewis Symonds
Connor TraceyConnor Tracey 1
Jonathan SuaJonathan Sua 2
Bronson XerriBronson Xerri 3
Stephen CrichtonStephen Crichton 4
Enari TualaEnari Tuala 5
Matt BurtonMatt Burton 6
Lachlan GalvinLachlan Galvin 7
Samuel HughesSamuel Hughes 8
Bailey HaywardBailey Hayward 9
Leo ThompsonLeo Thompson 10
Sitili TupouniuaSitili Tupouniua 11
Jacob PrestonJacob Preston 12
Jaeman SalmonJaeman Salmon 13
 INTERCHANGE
Alekolasimi JonesAlekolasimi Jones 14
Sean O'SullivanSean O'Sullivan 15
Harry HayesHarry Hayes 16
Josh CurranJosh Curran 17
Marcelo MontoyaMarcelo Montoya 19
Lipoi HopoiLipoi Hopoi 20
 RESERVES
Jethro RinakamaJethro Rinakama 21
G. Chan Kum TongGordon Chan Kum Tong 22
Logan SpinksLogan Spinks 23

Roosters vs Titans Team Lists: Round 10

Polytec Stadium
1 James TedescoJames Tedesco
2 Daniel TupouDaniel Tupou
3 Hugo SavalaHugo Savala
4 Robert ToiaRobert Toia
5 Cody RamseyCody Ramsey
6 Daly Cherry-EvansDaly Cherry-Evans
7 Sam WalkerSam Walker
8 Naufahu WhyteNaufahu Whyte
9 Reece RobsonReece Robson
10 Spencer LeniuSpencer Leniu
11 Angus CrichtonAngus Crichton
12 Siua WongSiua Wong
13 Victor RadleyVictor Radley
 INTERCHANGE
14 Connor WatsonConnor Watson
15 Egan ButcherEgan Butcher
16 Nat ButcherNat Butcher
17 Salesi FoketiSalesi Foketi
18 Taylor LosaluTaylor Losalu
19 Benaiah IoeluBenaiah Ioelu
 RESERVES
20 Junior PaugaJunior Pauga
21 Reece FoleyReece Foley
22 Billy SmithBilly Smith
Keano KiniKeano Kini 1
Jensen TaumoepeauJensen Taumoepeau 2
Jojo FifitaJojo Fifita 3
AJ BrimsonAJ Brimson 4
Phillip SamiPhillip Sami 5
Jayden CampbellJayden Campbell 6
Zane HarrisonZane Harrison 7
Klese HaasKlese Haas 8
Oliver PascoeOliver Pascoe 9
T. Fa'asuamaleauiTino Fa'asuamaleaui 10
Chris RandallChris Randall 11
Beau FermorBeau Fermor 12
Cooper BaiCooper Bai 13
 INTERCHANGE
Kurtis MorrinKurtis Morrin 14
Moeaki FotuaikaMoeaki Fotuaika 15
Josh PatstonJosh Patston 16
Arama HauArama Hau 17
Jaylan De GrootJaylan De Groot 18
Sam VerrillsSam Verrills 19
 RESERVES
Lachlan IliasLachlan Ilias 20
Adam ChristensenAdam Christensen 21
Bodhi SharpleyBodhi Sharpley 22

Cowboys vs Eels Team Lists: Round 10

QLD Country Bank
1 Scott DrinkwaterScott Drinkwater
2 Braidon BurnsBraidon Burns
3 Jaxon PurdueJaxon Purdue
4 Tom ChesterTom Chester
5 Zac LaybuttZac Laybutt
6 Jake CliffordJake Clifford
7 Tom DeardenTom Dearden
8 Coen HessCoen Hess
9 Reed MahoneyReed Mahoney
10 Jason TaumaloloJason Taumalolo
11 Heilum LukiHeilum Luki
12 Sam McIntyreSam McIntyre
13 Reuben CotterReuben Cotter
 INTERCHANGE
14 Soni LukeSoni Luke
15 Griffin NeameGriffin Neame
16 Thomas MikaeleThomas Mikaele
17 Matthew LodgeMatthew Lodge
18 Xavier KerriskXavier Kerrisk
19 Mason BarberMason Barber
 RESERVES
20 Kai O'DonnellKai O'Donnell
21 Kaiden LahrsKaiden Lahrs
22 Robert DerbyRobert Derby
Joash PapaliiJoash Papalii 1
Brian KellyBrian Kelly 2
Jordan SamraniJordan Samrani 3
Sean RussellSean Russell 4
Josh Addo-CarrJosh Addo-Carr 5
Ronald VolkmanRonald Volkman 6
Mitchell MosesMitchell Moses 7
Luca MorettiLuca Moretti 8
Tallyn Da SilvaTallyn Da Silva 9
Junior PauloJunior Paulo 10
Kelma TuilagiKelma Tuilagi 11
Jack WilliamsJack Williams 12
Jack de BelinJack de Belin 13
 INTERCHANGE
Dylan WalkerDylan Walker 14
Saxon PrykeSaxon Pryke 15
Toni MataeleToni Mataele 16
Charlie GuymerCharlie Guymer 17
Te Hurinui TwidleTe Hurinui Twidle 18
Teancum BrownTeancum Brown 19
 RESERVES
Jezaiah Funa-IutaJezaiah Funa-Iuta 20
Araz NanvaAraz Nanva 21
Lorenzo TalatainaLorenzo Talataina 22

Dragons vs Knights Team Lists: Round 10

WIN Stadium
1 Clinton GuthersonClinton Gutherson
2 Setu TuSetu Tu
3 Moses SuliMoses Suli
4 Valentine HolmesValentine Holmes
5 Mathew FeagaiMathew Feagai
6 Daniel AtkinsonDaniel Atkinson
7 Kade ReedKade Reed
8 Emre GulerEmre Guler
9 Damien CookDamien Cook
10 Toby CouchmanToby Couchman
11 Dylan EganDylan Egan
12 Ryan CouchmanRyan Couchman
13 Hamish StewartHamish Stewart
 INTERCHANGE
14 Josh KerrJosh Kerr
15 L. Pasifiki TongaLoko Pasifiki Tonga
16 Blake LawrieBlake Lawrie
17 Jacob HalangahuJacob Halangahu
18 Kyle FlanaganKyle Flanagan
19 Tyrell SloanTyrell Sloan
 RESERVES
20 Lyhkan King-TogiaLyhkan King-Togia
21 Hame SeleHame Sele
22 C. TuipulotuChristian Tuipulotu
Kalyn PongaKalyn Ponga 1
Dominic YoungDominic Young 2
Dane GagaiDane Gagai 3
Bradman BestBradman Best 4
Greg MarzhewGreg Marzhew 5
Fletcher SharpeFletcher Sharpe 6
Dylan BrownDylan Brown 7
Jacob SaifitiJacob Saifiti 8
Phoenix CrosslandPhoenix Crossland 9
Trey MooneyTrey Mooney 10
Dylan LucasDylan Lucas 11
Jermaine McEwenJermaine McEwen 12
Mat CrokerMat Croker 13
 INTERCHANGE
Sandon SmithSandon Smith 14
Tyson FrizellTyson Frizell 15
Pasami SauloPasami Saulo 16
Francis ManuleleuaFrancis Manuleleua 17
Harrison GrahamHarrison Graham 18
Fletcher HuntFletcher Hunt 19
 RESERVES
Cody HopwoodCody Hopwood 20
Kyle McCarthyKyle McCarthy 21
James SchillerJames Schiller 22

Rabbitohs vs Sharks Team Lists: Round 10

Accor Stadium
1 Jye GrayJye Gray
2 Alex JohnstonAlex Johnston
3 Latrell MitchellLatrell Mitchell
4 Campbell GrahamCampbell Graham
5 Edward KosiEdward Kosi
6 Cody WalkerCody Walker
7 Ashton WardAshton Ward
8 Keaon KoloamatangiKeaon Koloamatangi
9 Bronson GarlickBronson Garlick
10 Sean KeppieSean Keppie
11 Euan AitkenEuan Aitken
12 Tallis DuncanTallis Duncan
13 Cameron MurrayCameron Murray
 INTERCHANGE
14 Matt DuftyMatt Dufty
15 Lachlan HubnerLachlan Hubner
16 Jamie HumphreysJamie Humphreys
17 Tevita TatolaTevita Tatola
18 Peter MamouzelosPeter Mamouzelos
19 Adam ElliottAdam Elliott
 RESERVES
20 Liam Le BlancLiam Le Blanc
21 Moala Graham-TaufaMoala Graham-Taufa
22 Thomas FletcherThomas Fletcher
William KennedyWilliam Kennedy 1
Mawene HirotiMawene Hiroti 2
Siosifa TalakaiSiosifa Talakai 3
KL IroKL Iro 4
Sam StonestreetSam Stonestreet 5
Braydon TrindallBraydon Trindall 6
Nicho HynesNicho Hynes 7
Addin Fonua-BlakeAddin Fonua-Blake 8
Blayke BraileyBlayke Brailey 9
Toby RudolfToby Rudolf 10
Briton NikoraBriton Nikora 11
Teig WiltonTeig Wilton 12
Cameron McInnesCameron McInnes 13
 INTERCHANGE
Jesse ColquhounJesse Colquhoun 14
Billy BurnsBilly Burns 15
Oregon KaufusiOregon Kaufusi 16
Thomas HazeltonThomas Hazelton 17
Hohepa PuruHohepa Puru 18
Braden UeleBraden Uele 19
 RESERVES
Riley JonesRiley Jones 20
Niwhai PuruNiwhai Puru 21
Chris Vea'ilaChris Vea'ila 22

Sea Eagles vs Broncos Team Lists: Round 10

4 Pines Park
1 Tolutau KoulaTolutau Koula
2 Jason SaabJason Saab
3 Clayton FaulaloClayton Faulalo
4 Reuben GarrickReuben Garrick
5 Lehi HopoateLehi Hopoate
6 Luke BrooksLuke Brooks
7 Jamal FogartyJamal Fogarty
8 Taniela PasekaTaniela Paseka
9 Brandon WakehamBrandon Wakeham
10 Ethan BullemorEthan Bullemor
11 Haumole Olakau'atuHaumole Olakau'atu
12 Ben TrbojevicBen Trbojevic
13 Jake TrbojevicJake Trbojevic
 INTERCHANGE
14 Jake SimpkinJake Simpkin
15 Nathan BrownNathan Brown
16 Jackson SherebJackson Shereb
17 Siosiua TaukeiahoSiosiua Taukeiaho
18 Blake WilsonBlake Wilson
19 Joey WalshJoey Walsh
 RESERVES
20 Josh FeledyJosh Feledy
21 Zach Dockar-ClayZach Dockar-Clay
22 Simione LaiafiSimione Laiafi
Reece WalshReece Walsh 1
Josiah KarapaniJosiah Karapani 2
Jesse ArtharsJesse Arthars 3
Gehamat ShibasakiGehamat Shibasaki 4
Antonio VerhoevenAntonio Verhoeven 5
Ezra MamEzra Mam 6
Tom DuffyTom Duffy 7
Ben TaltyBen Talty 8
Cory PaixCory Paix 9
Jack GosiewskiJack Gosiewski 10
Xavier WillisonXavier Willison 11
Jordan RikiJordan Riki 12
Patrick CarriganPatrick Carrigan 13
 INTERCHANGE
Josh RogersJosh Rogers 14
Preston RikiPreston Riki 15
Va'a SemuVa'a Semu 16
Aublix TawhaAublix Tawha 17
Hayze PerhamHayze Perham 18
Phillip CoatesPhillip Coates 19
 RESERVES
Jaiyden HuntJaiyden Hunt 20
Ben HuntBen Hunt 21
Kane BradleyKane Bradley 22

Storm vs Wests Tigers Team Lists: Round 10

AAMI Park
1 Sua Fa'alogoSua Fa'alogo
2 Will WarbrickWill Warbrick
3 Jack HowarthJack Howarth
4 Nick MeaneyNick Meaney
5 Hugo PeelHugo Peel
6 Cameron MunsterCameron Munster
7 Jahrome HughesJahrome Hughes
8 Stefano UtoikamanuStefano Utoikamanu
9 Harry GrantHarry Grant
10 Josh KingJosh King
11 Shawn BloreShawn Blore
12 Ativalu LisatiAtivalu Lisati
13 Trent LoieroTrent Loiero
 INTERCHANGE
14 Trent ToelauTrent Toelau
15 Joe ChanJoe Chan
16 Davvy MoaleDavvy Moale
17 Cooper ClarkeCooper Clarke
18 Stanley HuenStanley Huen
19 Manaia WaitereManaia Waitere
 RESERVES
20 Jack HetheringtonJack Hetherington
21 Lazarus VaalepuLazarus Vaalepu
22 Moses LeoMoses Leo
Heath MasonHeath Mason 1
Sunia TuruvaSunia Turuva 2
Patrick HerbertPatrick Herbert 3
Taylan MayTaylan May 4
Luke LauliliiLuke Laulilii 5
Jarome LuaiJarome Luai 6
Jock MaddenJock Madden 7
Terrell MayTerrell May 8
Tristan HopeTristan Hope 9
Fonua PoleFonua Pole 10
Sione FainuSione Fainu 11
Kai Pearce-PaulKai Pearce-Paul 12
Alex TwalAlex Twal 13
 INTERCHANGE
Latu FainuLatu Fainu 14
Bunty AfoaBunty Afoa 15
Alex SeyfarthAlex Seyfarth 16
Royce HuntRoyce Hunt 17
Mavrik GeyerMavrik Geyer 18
Jeral SkeltonJeral Skelton 19
 RESERVES
Charlie MurrayCharlie Murray 20
Tony SukkarTony Sukkar 21
Javon AndrewsJavon Andrews 22

Raiders vs Panthers Team Lists: Round 10

GIO Stadium
1 Kaeo WeekesKaeo Weekes
2 Savelio TamaleSavelio Tamale
3 Sebastian KrisSebastian Kris
4 Matthew TimokoMatthew Timoko
5 Jed StuartJed Stuart
6 Ethan StrangeEthan Strange
7 Ethan SandersEthan Sanders
8 Corey HorsburghCorey Horsburgh
9 Tom StarlingTom Starling
10 Joseph TapineJoseph Tapine
11 Hudson YoungHudson Young
12 Simi SasagiSimi Sasagi
13 Jayden BraileyJayden Brailey
 INTERCHANGE
14 Owen PattieOwen Pattie
15 Daine LaurieDaine Laurie
16 Ata MariotaAta Mariota
17 Morgan SmithiesMorgan Smithies
18 Chevy StewartChevy Stewart
19 Jordan UtaJordan Uta
 RESERVES
20 Ethan AlaiaEthan Alaia
21 Jake ClydsdaleJake Clydsdale
22 Sione FinauSione Finau
Dylan EdwardsDylan Edwards 1
Thomas JenkinsThomas Jenkins 2
Paul AlamotiPaul Alamoti 3
Casey McLeanCasey McLean 4
Brian To'oBrian To'o 5
Blaize TalagiBlaize Talagi 6
Nathan ClearyNathan Cleary 7
Moses LeotaMoses Leota 8
Freddy LussickFreddy Lussick 9
Lindsay SmithLindsay Smith 10
Isaiah Papali'iIsaiah Papali'i 11
Luke GarnerLuke Garner 12
Isaah YeoIsaah Yeo 13
 INTERCHANGE
Jack ColeJack Cole 14
Scott SorensenScott Sorensen 15
Liam HenryLiam Henry 16
Izack TagoIzack Tago 17
Billy PhillipsBilly Phillips 18
Billy ScottBilly Scott 19
 RESERVES
Kalani GoingKalani Going 20
Sione FonuaSione Fonua 21
Luron PateaLuron Patea 22