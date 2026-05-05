The Round 10 NRL team lists for the 2026 season are in, with all clubs naming their squads for this week's matches. Stay across every lineup, late changes, and key ins and outs as they're confirmed.
Check out all team lists below, with updates added as official final teams are announced.
Dolphins vs Bulldogs Team Lists: Round 10
2026-05-07T09:50:00Z
Suncorp Stadium
|1
|H. Tabuai-Fidow
|2
|Jamayne Isaako
|3
|Jack Bostock
|4
|Herbie Farnworth
|5
|Selwyn Cobbo
|6
|Brad Schneider
|7
|Isaiya Katoa
|8
|Tom Flegler
|9
|Max Plath
|10
|Francis Molo
|11
|Connelly Lemuelu
|12
|K. Finefeuiaki
|13
|Morgan Knowles
|INTERCHANGE
|14
|Ray Stone
|15
|Tom Gilbert
|16
|Felise Kaufusi
|17
|Oryn Keeley
|18
|Kodi Nikorima
|19
|J. Marshall-King
|RESERVES
|20
|Trai Fuller
|21
|Tevita Naufahu
|22
|Lewis Symonds
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Connor Tracey
|1
|Jonathan Sua
|2
|Bronson Xerri
|3
|Stephen Crichton
|4
|Enari Tuala
|5
|Matt Burton
|6
|Lachlan Galvin
|7
|Samuel Hughes
|8
|Bailey Hayward
|9
|Leo Thompson
|10
|Sitili Tupouniua
|11
|Jacob Preston
|12
|Jaeman Salmon
|13
|INTERCHANGE
|Alekolasimi Jones
|14
|Sean O'Sullivan
|15
|Harry Hayes
|16
|Josh Curran
|17
|Marcelo Montoya
|19
|Lipoi Hopoi
|20
|RESERVES
|Jethro Rinakama
|21
|G. Chan Kum Tong
|22
|Logan Spinks
|23
Roosters vs Titans Team Lists: Round 10
2026-05-08T08:00:00Z
Polytec Stadium
|1
|James Tedesco
|2
|Daniel Tupou
|3
|Hugo Savala
|4
|Robert Toia
|5
|Cody Ramsey
|6
|Daly Cherry-Evans
|7
|Sam Walker
|8
|Naufahu Whyte
|9
|Reece Robson
|10
|Spencer Leniu
|11
|Angus Crichton
|12
|Siua Wong
|13
|Victor Radley
|INTERCHANGE
|14
|Connor Watson
|15
|Egan Butcher
|16
|Nat Butcher
|17
|Salesi Foketi
|18
|Taylor Losalu
|19
|Benaiah Ioelu
|RESERVES
|20
|Junior Pauga
|21
|Reece Foley
|22
|Billy Smith
|Keano Kini
|1
|Jensen Taumoepeau
|2
|Jojo Fifita
|3
|AJ Brimson
|4
|Phillip Sami
|5
|Jayden Campbell
|6
|Zane Harrison
|7
|Klese Haas
|8
|Oliver Pascoe
|9
|T. Fa'asuamaleaui
|10
|Chris Randall
|11
|Beau Fermor
|12
|Cooper Bai
|13
|INTERCHANGE
|Kurtis Morrin
|14
|Moeaki Fotuaika
|15
|Josh Patston
|16
|Arama Hau
|17
|Jaylan De Groot
|18
|Sam Verrills
|19
|RESERVES
|Lachlan Ilias
|20
|Adam Christensen
|21
|Bodhi Sharpley
|22
Cowboys vs Eels Team Lists: Round 10
2026-05-08T10:00:00Z
QLD Country Bank
|1
|Scott Drinkwater
|2
|Braidon Burns
|3
|Jaxon Purdue
|4
|Tom Chester
|5
|Zac Laybutt
|6
|Jake Clifford
|7
|Tom Dearden
|8
|Coen Hess
|9
|Reed Mahoney
|10
|Jason Taumalolo
|11
|Heilum Luki
|12
|Sam McIntyre
|13
|Reuben Cotter
|INTERCHANGE
|14
|Soni Luke
|15
|Griffin Neame
|16
|Thomas Mikaele
|17
|Matthew Lodge
|18
|Xavier Kerrisk
|19
|Mason Barber
|RESERVES
|20
|Kai O'Donnell
|21
|Kaiden Lahrs
|22
|Robert Derby
|Joash Papalii
|1
|Brian Kelly
|2
|Jordan Samrani
|3
|Sean Russell
|4
|Josh Addo-Carr
|5
|Ronald Volkman
|6
|Mitchell Moses
|7
|Luca Moretti
|8
|Tallyn Da Silva
|9
|Junior Paulo
|10
|Kelma Tuilagi
|11
|Jack Williams
|12
|Jack de Belin
|13
|INTERCHANGE
|Dylan Walker
|14
|Saxon Pryke
|15
|Toni Mataele
|16
|Charlie Guymer
|17
|Te Hurinui Twidle
|18
|Teancum Brown
|19
|RESERVES
|Jezaiah Funa-Iuta
|20
|Araz Nanva
|21
|Lorenzo Talataina
|22
Dragons vs Knights Team Lists: Round 10
2026-05-09T05:00:00Z
WIN Stadium
|1
|Clinton Gutherson
|2
|Setu Tu
|3
|Moses Suli
|4
|Valentine Holmes
|5
|Mathew Feagai
|6
|Daniel Atkinson
|7
|Kade Reed
|8
|Emre Guler
|9
|Damien Cook
|10
|Toby Couchman
|11
|Dylan Egan
|12
|Ryan Couchman
|13
|Hamish Stewart
|INTERCHANGE
|14
|Josh Kerr
|15
|L. Pasifiki Tonga
|16
|Blake Lawrie
|17
|Jacob Halangahu
|18
|Kyle Flanagan
|19
|Tyrell Sloan
|RESERVES
|20
|Lyhkan King-Togia
|21
|Hame Sele
|22
|C. Tuipulotu
|Kalyn Ponga
|1
|Dominic Young
|2
|Dane Gagai
|3
|Bradman Best
|4
|Greg Marzhew
|5
|Fletcher Sharpe
|6
|Dylan Brown
|7
|Jacob Saifiti
|8
|Phoenix Crossland
|9
|Trey Mooney
|10
|Dylan Lucas
|11
|Jermaine McEwen
|12
|Mat Croker
|13
|INTERCHANGE
|Sandon Smith
|14
|Tyson Frizell
|15
|Pasami Saulo
|16
|Francis Manuleleua
|17
|Harrison Graham
|18
|Fletcher Hunt
|19
|RESERVES
|Cody Hopwood
|20
|Kyle McCarthy
|21
|James Schiller
|22
Rabbitohs vs Sharks Team Lists: Round 10
2026-05-09T07:30:00Z
Accor Stadium
|1
|Jye Gray
|2
|Alex Johnston
|3
|Latrell Mitchell
|4
|Campbell Graham
|5
|Edward Kosi
|6
|Cody Walker
|7
|Ashton Ward
|8
|Keaon Koloamatangi
|9
|Bronson Garlick
|10
|Sean Keppie
|11
|Euan Aitken
|12
|Tallis Duncan
|13
|Cameron Murray
|INTERCHANGE
|14
|Matt Dufty
|15
|Lachlan Hubner
|16
|Jamie Humphreys
|17
|Tevita Tatola
|18
|Peter Mamouzelos
|19
|Adam Elliott
|RESERVES
|20
|Liam Le Blanc
|21
|Moala Graham-Taufa
|22
|Thomas Fletcher
|William Kennedy
|1
|Mawene Hiroti
|2
|Siosifa Talakai
|3
|KL Iro
|4
|Sam Stonestreet
|5
|Braydon Trindall
|6
|Nicho Hynes
|7
|Addin Fonua-Blake
|8
|Blayke Brailey
|9
|Toby Rudolf
|10
|Briton Nikora
|11
|Teig Wilton
|12
|Cameron McInnes
|13
|INTERCHANGE
|Jesse Colquhoun
|14
|Billy Burns
|15
|Oregon Kaufusi
|16
|Thomas Hazelton
|17
|Hohepa Puru
|18
|Braden Uele
|19
|RESERVES
|Riley Jones
|20
|Niwhai Puru
|21
|Chris Vea'ila
|22
Sea Eagles vs Broncos Team Lists: Round 10
2026-05-09T09:30:00Z
4 Pines Park
|1
|Tolutau Koula
|2
|Jason Saab
|3
|Clayton Faulalo
|4
|Reuben Garrick
|5
|Lehi Hopoate
|6
|Luke Brooks
|7
|Jamal Fogarty
|8
|Taniela Paseka
|9
|Brandon Wakeham
|10
|Ethan Bullemor
|11
|Haumole Olakau'atu
|12
|Ben Trbojevic
|13
|Jake Trbojevic
|INTERCHANGE
|14
|Jake Simpkin
|15
|Nathan Brown
|16
|Jackson Shereb
|17
|Siosiua Taukeiaho
|18
|Blake Wilson
|19
|Joey Walsh
|RESERVES
|20
|Josh Feledy
|21
|Zach Dockar-Clay
|22
|Simione Laiafi
|Reece Walsh
|1
|Josiah Karapani
|2
|Jesse Arthars
|3
|Gehamat Shibasaki
|4
|Antonio Verhoeven
|5
|Ezra Mam
|6
|Tom Duffy
|7
|Ben Talty
|8
|Cory Paix
|9
|Jack Gosiewski
|10
|Xavier Willison
|11
|Jordan Riki
|12
|Patrick Carrigan
|13
|INTERCHANGE
|Josh Rogers
|14
|Preston Riki
|15
|Va'a Semu
|16
|Aublix Tawha
|17
|Hayze Perham
|18
|Phillip Coates
|19
|RESERVES
|Jaiyden Hunt
|20
|Ben Hunt
|21
|Kane Bradley
|22
Storm vs Wests Tigers Team Lists: Round 10
2026-05-10T04:00:00Z
AAMI Park
|1
|Sua Fa'alogo
|2
|Will Warbrick
|3
|Jack Howarth
|4
|Nick Meaney
|5
|Hugo Peel
|6
|Cameron Munster
|7
|Jahrome Hughes
|8
|Stefano Utoikamanu
|9
|Harry Grant
|10
|Josh King
|11
|Shawn Blore
|12
|Ativalu Lisati
|13
|Trent Loiero
|INTERCHANGE
|14
|Trent Toelau
|15
|Joe Chan
|16
|Davvy Moale
|17
|Cooper Clarke
|18
|Stanley Huen
|19
|Manaia Waitere
|RESERVES
|20
|Jack Hetherington
|21
|Lazarus Vaalepu
|22
|Moses Leo
|Heath Mason
|1
|Sunia Turuva
|2
|Patrick Herbert
|3
|Taylan May
|4
|Luke Laulilii
|5
|Jarome Luai
|6
|Jock Madden
|7
|Terrell May
|8
|Tristan Hope
|9
|Fonua Pole
|10
|Sione Fainu
|11
|Kai Pearce-Paul
|12
|Alex Twal
|13
|INTERCHANGE
|Latu Fainu
|14
|Bunty Afoa
|15
|Alex Seyfarth
|16
|Royce Hunt
|17
|Mavrik Geyer
|18
|Jeral Skelton
|19
|RESERVES
|Charlie Murray
|20
|Tony Sukkar
|21
|Javon Andrews
|22
Raiders vs Panthers Team Lists: Round 10
2026-05-10T06:05:00Z
GIO Stadium
|1
|Kaeo Weekes
|2
|Savelio Tamale
|3
|Sebastian Kris
|4
|Matthew Timoko
|5
|Jed Stuart
|6
|Ethan Strange
|7
|Ethan Sanders
|8
|Corey Horsburgh
|9
|Tom Starling
|10
|Joseph Tapine
|11
|Hudson Young
|12
|Simi Sasagi
|13
|Jayden Brailey
|INTERCHANGE
|14
|Owen Pattie
|15
|Daine Laurie
|16
|Ata Mariota
|17
|Morgan Smithies
|18
|Chevy Stewart
|19
|Jordan Uta
|RESERVES
|20
|Ethan Alaia
|21
|Jake Clydsdale
|22
|Sione Finau
|Dylan Edwards
|1
|Thomas Jenkins
|2
|Paul Alamoti
|3
|Casey McLean
|4
|Brian To'o
|5
|Blaize Talagi
|6
|Nathan Cleary
|7
|Moses Leota
|8
|Freddy Lussick
|9
|Lindsay Smith
|10
|Isaiah Papali'i
|11
|Luke Garner
|12
|Isaah Yeo
|13
|INTERCHANGE
|Jack Cole
|14
|Scott Sorensen
|15
|Liam Henry
|16
|Izack Tago
|17
|Billy Phillips
|18
|Billy Scott
|19
|RESERVES
|Kalani Going
|20
|Sione Fonua
|21
|Luron Patea
|22