The SG Ball Cup will enter Round 3 this weekend, and Zero Tackle has you covered with all the team lists in the New South Wales competitions.

Back 1 - New Zealand Warriors vs Canterbury Bulldogs 2 - Sydney Roosters vs St George Dragons 3 - Balmain Tigers vs Manly Sea Eagles 4 - Western Suburbs Magpies vs South Sydney Rabbitohs 5 - Penrith Panthers vs Newcastle Knights 6 - Canberra Raiders vs Illawarra Steelers 7 - North Sydney Bears vs Melbourne Storm 8 - Parramatta Eels vs Cronulla Sharks Next New Zealand Warriors vs Canterbury Bulldogs New Zealand Warriors IN: Rico Lemalie

OUT: Elijah Solomona, Turama Paranihi 1. Meihana Pauling

2. Connor Bowden

3. Compton Purcell

4. Kahu Capper (c)

5. Ezekiel Davidson-Faaiuaso

6. Noah Jensen

7. Maui Winitana-Patelesio

8. Waka Tate

9. Isaiah Savea

10. Paea Sikuvea

11. Hiraka Waitai-Haenga

12. Te Paeroa Wineera

13. Augustino Filipo Interchange

14. Rico Lemalie

15. TBA

16. Militonimolela Sikuvea

17. Tepatasi Laumaalili DOWNLOAD NOW FOR FREE! Canterbury Bulldogs IN: Patrick Carey, Tyrus Siana Salanoa, Azariah Toki-Mautairi

OUT: David Leota, Hassan Rabaa, Solomone Tupou 1. Jai Callaghan

2. Jope Rauqe

3. Marcellus Iakopo

4. Genesis Ah Kam Sherlock

5. Paul Johnson

6. Bronson Reuben

7. Alex Conti (c)

8. Oliva Smith

9. Kaawyn Patterson

10. Lyncoln Cliffe

11. Azariah Toki-Mautairi

12. Sosaia Alatini

13. Tristan Burns Interchange

14. Tyrus Siana Salanoa

15. Mace Andrew

16. Patrick Carey

17. Mohamed Hadid Back 1 - New Zealand Warriors vs Canterbury Bulldogs 2 - Sydney Roosters vs St George Dragons 3 - Balmain Tigers vs Manly Sea Eagles 4 - Western Suburbs Magpies vs South Sydney Rabbitohs 5 - Penrith Panthers vs Newcastle Knights 6 - Canberra Raiders vs Illawarra Steelers 7 - North Sydney Bears vs Melbourne Storm 8 - Parramatta Eels vs Cronulla Sharks Next