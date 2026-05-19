The Round 12 NRL team lists for the 2026 season are in, with all clubs naming their squads for this week's matches. Stay across every lineup, late changes, and key ins and outs as they're confirmed.

Check out all team lists below, with updates added as official final teams are announced.

Raiders vs Dolphins Team Lists: Round 12

GIO Stadium
1 Kaeo WeekesKaeo Weekes
2 Savelio TamaleSavelio Tamale
3 Sebastian KrisSebastian Kris
4 Matthew TimokoMatthew Timoko
5 Xavier SavageXavier Savage
6 Daine LaurieDaine Laurie
7 Ethan SandersEthan Sanders
8 Corey HorsburghCorey Horsburgh
9 Tom StarlingTom Starling
10 Joseph TapineJoseph Tapine
11 Ata MariotaAta Mariota
12 Zac HoskingZac Hosking
13 Jayden BraileyJayden Brailey
 INTERCHANGE
14 Owen PattieOwen Pattie
15 Jordan UtaJordan Uta
16 Morgan SmithiesMorgan Smithies
17 Jed StuartJed Stuart
18 Chevy StewartChevy Stewart
19 Jake ClydsdaleJake Clydsdale
 RESERVES
20 Coby BlackCoby Black
21 Vena Patuki-CaseVena Patuki-Case
22 Ethan AlaiaEthan Alaia
Trai FullerTrai Fuller 1
Jamayne IsaakoJamayne Isaako 2
Jack BostockJack Bostock 3
Herbie FarnworthHerbie Farnworth 4
Tevita NaufahuTevita Naufahu 5
Brad SchneiderBrad Schneider 6
Isaiya KatoaIsaiya Katoa 7
Felise KaufusiFelise Kaufusi 8
J. Marshall-KingJeremy Marshall-King 9
Francis MoloFrancis Molo 10
Connelly LemueluConnelly Lemuelu 11
K. FinefeuiakiKulikefu Finefeuiaki 12
Morgan KnowlesMorgan Knowles 13
 INTERCHANGE
Kurt DonoghoeKurt Donoghoe 14
Ray StoneRay Stone 15
Tom GilbertTom Gilbert 16
Oryn KeeleyOryn Keeley 17
Brian PouniuBrian Pouniu 18
Lewis SymondsLewis Symonds 19
 RESERVES
John FineanganofoJohn Fineanganofo 20
LJ NonuLJ Nonu 21
Patrick KailahiPatrick Kailahi 22

Bulldogs vs Storm Team Lists: Round 12

Accor Stadium
1 Connor TraceyConnor Tracey
2 Jacob KirazJacob Kiraz
3 Bronson XerriBronson Xerri
4 Enari TualaEnari Tuala
5 Jonathan SuaJonathan Sua
6 Matt BurtonMatt Burton
7 Lachlan GalvinLachlan Galvin
8 Max KingMax King
9 Bailey HaywardBailey Hayward
10 Leo ThompsonLeo Thompson
11 Sitili TupouniuaSitili Tupouniua
12 Jacob PrestonJacob Preston
13 Jaeman SalmonJaeman Salmon
 INTERCHANGE
14 Kurt MannKurt Mann
15 Harry HayesHarry Hayes
16 Jack UnderhillJack Underhill
17 Alekolasimi JonesAlekolasimi Jones
19 Jethro RinakamaJethro Rinakama
20 Marcelo MontoyaMarcelo Montoya
 RESERVES
21 Josh CurranJosh Curran
22 Sean O'SullivanSean O'Sullivan
23 Jed ReardonJed Reardon
Sua Fa'alogoSua Fa'alogo 1
Will WarbrickWill Warbrick 2
Jack HowarthJack Howarth 3
Nick MeaneyNick Meaney 4
Moses LeoMoses Leo 5
K. Russell-SmithKeagan Russell-Smith 6
Jahrome HughesJahrome Hughes 7
Stefano UtoikamanuStefano Utoikamanu 8
Trent ToelauTrent Toelau 9
Josh KingJosh King 10
Shawn BloreShawn Blore 11
Ativalu LisatiAtivalu Lisati 12
Cooper ClarkeCooper Clarke 13
 INTERCHANGE
Gabriel SatrickGabriel Satrick 14
Alec MacDonaldAlec MacDonald 15
Davvy MoaleDavvy Moale 16
Stanley HuenStanley Huen 17
Joe ChanJoe Chan 18
Manaia WaitereManaia Waitere 19
 RESERVES
Jack HetheringtonJack Hetherington 20
Josiah PahuluJosiah Pahulu 21
Preston ConnPreston Conn 22

Dragons vs Warriors Team Lists: Round 12

St George Venues Stadium
1 Clinton GuthersonClinton Gutherson
2 Setu TuSetu Tu
3 Jaydn Su'AJaydn Su'A
4 Valentine HolmesValentine Holmes
5 C. TuipulotuChristian Tuipulotu
6 Daniel AtkinsonDaniel Atkinson
7 Kyle FlanaganKyle Flanagan
8 L. Pasifiki TongaLoko Pasifiki Tonga
9 Damien CookDamien Cook
10 Toby CouchmanToby Couchman
11 Dylan EganDylan Egan
12 Hamish StewartHamish Stewart
13 Ryan CouchmanRyan Couchman
 INTERCHANGE
14 Luciano LeiluaLuciano Leilua
15 Emre GulerEmre Guler
16 Josh KerrJosh Kerr
17 Blake LawrieBlake Lawrie
18 Tyrell SloanTyrell Sloan
19 Lyhkan King-TogiaLyhkan King-Togia
 RESERVES
20 Hayden BuchananHayden Buchanan
21 Hame SeleHame Sele
22 T. Peckham-HarrisTyler Peckham-Harris
Taine TuaupikiTaine Tuaupiki 1
D. Watene-ZelezniakDallin Watene-Zelezniak 2
Ali LeiatauaAli Leiataua 3
Adam PompeyAdam Pompey 4
A. Khan-PereiraAlofiana Khan-Pereira 5
C. Harris-TavitaChanel Harris-Tavita 6
Te Maire MartinTe Maire Martin 7
J. Fisher-HarrisJames Fisher-Harris 8
Wayde EganWayde Egan 9
Jackson FordJackson Ford 10
Leka HalasimaLeka Halasima 11
Jacob LabanJacob Laban 12
Erin ClarkErin Clark 13
 INTERCHANGE
Samuel HealeySamuel Healey 14
T. Stowers-SmithTanner Stowers-Smith 15
Demitric VaimaugaDemitric Vaimauga 16
E. Ieremia-ToeavaEddie Ieremia-Toeava 17
Luke HansonLuke Hanson 18
Marata NiukoreMarata Niukore 20
 RESERVES
Kayliss FatialofaKayliss Fatialofa 21
Makaia TafuaMakaia Tafua 22
R. Tuivasa-SheckRoger Tuivasa-Sheck 23

Sea Eagles vs Titans Team Lists: Round 12

4 Pines Park
1 Clayton FaulaloClayton Faulalo
2 Jason SaabJason Saab
3 Josh FeledyJosh Feledy
4 Reuben GarrickReuben Garrick
5 Blake WilsonBlake Wilson
6 Luke BrooksLuke Brooks
7 Jamal FogartyJamal Fogarty
8 Taniela PasekaTaniela Paseka
9 Brandon WakehamBrandon Wakeham
10 Ethan BullemorEthan Bullemor
11 Jackson SherebJackson Shereb
12 Ben TrbojevicBen Trbojevic
13 Jake TrbojevicJake Trbojevic
 INTERCHANGE
14 Jake SimpkinJake Simpkin
15 Nathan BrownNathan Brown
16 Kobe HetheringtonKobe Hetherington
17 Simione LaiafiSimione Laiafi
18 Hugo HartHugo Hart
19 Joey WalshJoey Walsh
 RESERVES
20 Onitoni LargeOnitoni Large
21 Zach Dockar-ClayZach Dockar-Clay
22 Aaron SchouppAaron Schoupp
Keano KiniKeano Kini 1
Jensen TaumoepeauJensen Taumoepeau 2
Jaylan De GrootJaylan De Groot 3
AJ BrimsonAJ Brimson 4
Phillip SamiPhillip Sami 5
Jayden CampbellJayden Campbell 6
Zane HarrisonZane Harrison 7
Moeaki FotuaikaMoeaki Fotuaika 8
Oliver PascoeOliver Pascoe 9
Klese HaasKlese Haas 10
Arama HauArama Hau 11
Beau FermorBeau Fermor 12
Cooper BaiCooper Bai 13
 INTERCHANGE
Kurtis MorrinKurtis Morrin 14
Josh PatstonJosh Patston 15
Luke SommertonLuke Sommerton 16
Adam ChristensenAdam Christensen 17
Lachlan IliasLachlan Ilias 18
Bodhi SharpleyBodhi Sharpley 19
 RESERVES
Max FeagaiMax Feagai 20
Chris RandallChris Randall 21
Tony FrancisTony Francis 22

Cowboys vs Rabbitohs Team Lists: Round 12

QLD Country Bank
1 Scott DrinkwaterScott Drinkwater
2 Robert DerbyRobert Derby
3 Jaxon PurdueJaxon Purdue
4 Tom ChesterTom Chester
5 Zac LaybuttZac Laybutt
6 Liam SuttonLiam Sutton
7 Jake CliffordJake Clifford
8 Thomas MikaeleThomas Mikaele
9 Reed MahoneyReed Mahoney
10 Matthew LodgeMatthew Lodge
11 Heilum LukiHeilum Luki
12 Sam McIntyreSam McIntyre
13 Jason TaumaloloJason Taumalolo
 INTERCHANGE
14 Viliami VaileaViliami Vailea
15 Griffin NeameGriffin Neame
16 Kai O'DonnellKai O'Donnell
17 Coen HessCoen Hess
18 Xavier KerriskXavier Kerrisk
19 Ethan KingEthan King
 RESERVES
20 Wiremu GreigWiremu Greig
21 Ronald PhilitogaRonald Philitoga
22 Mason BarberMason Barber
Jye GrayJye Gray 1
Alex JohnstonAlex Johnston 2
Latrell SiegwaltLatrell Siegwalt 3
Tallis DuncanTallis Duncan 4
Talanoa PenitaniTalanoa Penitani 5
Cody WalkerCody Walker 6
Ashton WardAshton Ward 7
Tevita TatolaTevita Tatola 8
Peter MamouzelosPeter Mamouzelos 9
Sean KeppieSean Keppie 10
Euan AitkenEuan Aitken 11
Keaon KoloamatangiKeaon Koloamatangi 12
Adam ElliottAdam Elliott 13
 INTERCHANGE
Matt DuftyMatt Dufty 14
Lachlan HubnerLachlan Hubner 15
Jamie HumphreysJamie Humphreys 16
Liam Le BlancLiam Le Blanc 17
Thomas FletcherThomas Fletcher 18
Edward KosiEdward Kosi 19
 RESERVES
Moala Graham-TaufaMoala Graham-Taufa 20
Bronson GarlickBronson Garlick 21
John RadelJohn Radel 22