The Round 12 NRL team lists for the 2026 season are in, with all clubs naming their squads for this week's matches. Stay across every lineup, late changes, and key ins and outs as they're confirmed.
Check out all team lists below, with updates added as official final teams are announced.
Raiders vs Dolphins Team Lists: Round 12
2026-05-21T09:50:00Z
GIO Stadium
CBR
DOL
|1
|Kaeo Weekes
|2
|Savelio Tamale
|3
|Sebastian Kris
|4
|Matthew Timoko
|5
|Xavier Savage
|6
|Daine Laurie
|7
|Ethan Sanders
|8
|Corey Horsburgh
|9
|Tom Starling
|10
|Joseph Tapine
|11
|Ata Mariota
|12
|Zac Hosking
|13
|Jayden Brailey
|INTERCHANGE
|14
|Owen Pattie
|15
|Jordan Uta
|16
|Morgan Smithies
|17
|Jed Stuart
|18
|Chevy Stewart
|19
|Jake Clydsdale
|RESERVES
|20
|Coby Black
|21
|Vena Patuki-Case
|22
|Ethan Alaia
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Trai Fuller
|1
|Jamayne Isaako
|2
|Jack Bostock
|3
|Herbie Farnworth
|4
|Tevita Naufahu
|5
|Brad Schneider
|6
|Isaiya Katoa
|7
|Felise Kaufusi
|8
|J. Marshall-King
|9
|Francis Molo
|10
|Connelly Lemuelu
|11
|K. Finefeuiaki
|12
|Morgan Knowles
|13
|INTERCHANGE
|Kurt Donoghoe
|14
|Ray Stone
|15
|Tom Gilbert
|16
|Oryn Keeley
|17
|Brian Pouniu
|18
|Lewis Symonds
|19
|RESERVES
|John Fineanganofo
|20
|LJ Nonu
|21
|Patrick Kailahi
|22
Bulldogs vs Storm Team Lists: Round 12
2026-05-22T10:00:00Z
Accor Stadium
CAN
MEL
|1
|Connor Tracey
|2
|Jacob Kiraz
|3
|Bronson Xerri
|4
|Enari Tuala
|5
|Jonathan Sua
|6
|Matt Burton
|7
|Lachlan Galvin
|8
|Max King
|9
|Bailey Hayward
|10
|Leo Thompson
|11
|Sitili Tupouniua
|12
|Jacob Preston
|13
|Jaeman Salmon
|INTERCHANGE
|14
|Kurt Mann
|15
|Harry Hayes
|16
|Jack Underhill
|17
|Alekolasimi Jones
|19
|Jethro Rinakama
|20
|Marcelo Montoya
|RESERVES
|21
|Josh Curran
|22
|Sean O'Sullivan
|23
|Jed Reardon
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Sua Fa'alogo
|1
|Will Warbrick
|2
|Jack Howarth
|3
|Nick Meaney
|4
|Moses Leo
|5
|K. Russell-Smith
|6
|Jahrome Hughes
|7
|Stefano Utoikamanu
|8
|Trent Toelau
|9
|Josh King
|10
|Shawn Blore
|11
|Ativalu Lisati
|12
|Cooper Clarke
|13
|INTERCHANGE
|Gabriel Satrick
|14
|Alec MacDonald
|15
|Davvy Moale
|16
|Stanley Huen
|17
|Joe Chan
|18
|Manaia Waitere
|19
|RESERVES
|Jack Hetherington
|20
|Josiah Pahulu
|21
|Preston Conn
|22
Dragons vs Warriors Team Lists: Round 12
2026-05-23T07:30:00Z
St George Venues Stadium
STI
NZW
|1
|Clinton Gutherson
|2
|Setu Tu
|3
|Jaydn Su'A
|4
|Valentine Holmes
|5
|C. Tuipulotu
|6
|Daniel Atkinson
|7
|Kyle Flanagan
|8
|L. Pasifiki Tonga
|9
|Damien Cook
|10
|Toby Couchman
|11
|Dylan Egan
|12
|Hamish Stewart
|13
|Ryan Couchman
|INTERCHANGE
|14
|Luciano Leilua
|15
|Emre Guler
|16
|Josh Kerr
|17
|Blake Lawrie
|18
|Tyrell Sloan
|19
|Lyhkan King-Togia
|RESERVES
|20
|Hayden Buchanan
|21
|Hame Sele
|22
|T. Peckham-Harris
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Taine Tuaupiki
|1
|D. Watene-Zelezniak
|2
|Ali Leiataua
|3
|Adam Pompey
|4
|A. Khan-Pereira
|5
|C. Harris-Tavita
|6
|Te Maire Martin
|7
|J. Fisher-Harris
|8
|Wayde Egan
|9
|Jackson Ford
|10
|Leka Halasima
|11
|Jacob Laban
|12
|Erin Clark
|13
|INTERCHANGE
|Samuel Healey
|14
|T. Stowers-Smith
|15
|Demitric Vaimauga
|16
|E. Ieremia-Toeava
|17
|Luke Hanson
|18
|Marata Niukore
|20
|RESERVES
|Kayliss Fatialofa
|21
|Makaia Tafua
|22
|R. Tuivasa-Sheck
|23
Sea Eagles vs Titans Team Lists: Round 12
2026-05-23T09:30:00Z
4 Pines Park
MAN
GLD
|1
|Clayton Faulalo
|2
|Jason Saab
|3
|Josh Feledy
|4
|Reuben Garrick
|5
|Blake Wilson
|6
|Luke Brooks
|7
|Jamal Fogarty
|8
|Taniela Paseka
|9
|Brandon Wakeham
|10
|Ethan Bullemor
|11
|Jackson Shereb
|12
|Ben Trbojevic
|13
|Jake Trbojevic
|INTERCHANGE
|14
|Jake Simpkin
|15
|Nathan Brown
|16
|Kobe Hetherington
|17
|Simione Laiafi
|18
|Hugo Hart
|19
|Joey Walsh
|RESERVES
|20
|Onitoni Large
|21
|Zach Dockar-Clay
|22
|Aaron Schoupp
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Keano Kini
|1
|Jensen Taumoepeau
|2
|Jaylan De Groot
|3
|AJ Brimson
|4
|Phillip Sami
|5
|Jayden Campbell
|6
|Zane Harrison
|7
|Moeaki Fotuaika
|8
|Oliver Pascoe
|9
|Klese Haas
|10
|Arama Hau
|11
|Beau Fermor
|12
|Cooper Bai
|13
|INTERCHANGE
|Kurtis Morrin
|14
|Josh Patston
|15
|Luke Sommerton
|16
|Adam Christensen
|17
|Lachlan Ilias
|18
|Bodhi Sharpley
|19
|RESERVES
|Max Feagai
|20
|Chris Randall
|21
|Tony Francis
|22
Cowboys vs Rabbitohs Team Lists: Round 12
2026-05-24T06:05:00Z
QLD Country Bank
NQL
SOU
|1
|Scott Drinkwater
|2
|Robert Derby
|3
|Jaxon Purdue
|4
|Tom Chester
|5
|Zac Laybutt
|6
|Liam Sutton
|7
|Jake Clifford
|8
|Thomas Mikaele
|9
|Reed Mahoney
|10
|Matthew Lodge
|11
|Heilum Luki
|12
|Sam McIntyre
|13
|Jason Taumalolo
|INTERCHANGE
|14
|Viliami Vailea
|15
|Griffin Neame
|16
|Kai O'Donnell
|17
|Coen Hess
|18
|Xavier Kerrisk
|19
|Ethan King
|RESERVES
|20
|Wiremu Greig
|21
|Ronald Philitoga
|22
|Mason Barber
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Jye Gray
|1
|Alex Johnston
|2
|Latrell Siegwalt
|3
|Tallis Duncan
|4
|Talanoa Penitani
|5
|Cody Walker
|6
|Ashton Ward
|7
|Tevita Tatola
|8
|Peter Mamouzelos
|9
|Sean Keppie
|10
|Euan Aitken
|11
|Keaon Koloamatangi
|12
|Adam Elliott
|13
|INTERCHANGE
|Matt Dufty
|14
|Lachlan Hubner
|15
|Jamie Humphreys
|16
|Liam Le Blanc
|17
|Thomas Fletcher
|18
|Edward Kosi
|19
|RESERVES
|Moala Graham-Taufa
|20
|Bronson Garlick
|21
|John Radel
|22