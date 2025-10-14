Pacific Championships Week 1 Team Lists

2025-10-18T05:00:00Z
PNG Football Stadium
FIJ
2025-10-18T05:00:00Z
COK
|1
|Jahream Bula
|2
|Sunia Turuva
|3
|Semi Valemei
|4
|Michael Jennings
|5
|Jethro Rinakama
|6
|Kurt Donoghoe
|7
|Brandon Wakeham
|8
|Tui Kamikamica
|9
|Peni Tagituimua
|10
|Michael Waqa
|11
|Taane Milne
|12
|Kitione Kautoga
|13
|Caleb Navale
|INTERCHANGE
|14
|Terrell Kalo Kalo
|15
|Solomone Saukuru
|16
|Kereis Maya
|17
|Kylan Mafoa
|RESERVES
|18
|Ronald Philitoga
|19
|Akuilla Qoro
|20
|Gabriel Tunimakubu
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Esan Marsters
|1
|Paul Ulberg
|2
|KL Iro
|3
|Reubenn Rennie
|4
|Esom Ioka
|5
|Brad Takairangi
|6
|Cassius Cowley
|7
|Makahesi Makatoa
|8
|Mason Teague
|9
|Tepai Moeroa
|10
|Brendan Piakura
|11
|Reuben Porter
|12
|P. Petterson-Robati
|13
|INTERCHANGE
|Ruatapu Ngatikaura
|14
|Brody Tamarua
|16
|Rhys Dakin
|17
|Delahia Wigmore
|18
|RESERVES
|Teapo Stoltman
|19
|Justin Makirere
|20
2025-10-19T05:00:00Z
Go Media Stadium
NZL
2025-10-19T05:00:00Z
SAM
|1
|C. Nicoll-Klokstad
|2
|Jamayne Isaako
|3
|Matthew Timoko
|4
|Casey McLean
|5
|Ronaldo Mulitalo
|6
|Dylan Brown
|7
|Kieran Foran
|8
|J. Fisher-Harris
|9
|J. Marshall-King
|10
|Moses Leota
|11
|Briton Nikora
|12
|Isaiah Papali'i
|13
|Joseph Tapine
|INTERCHANGE
|14
|Phoenix Crossland
|15
|Naufahu Whyte
|16
|Erin Clark
|17
|N. Asofa-Solomona
|RESERVES
|18
|Xavier Willison
|19
|Keano Kini
|20
|Scott Sorensen
|21
|Sebastian Kris
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|R. Tuivasa-Sheck
|1
|Murray Taulagi
|2
|Izack Tago
|3
|Deine Mariner
|4
|Brian To'o
|5
|Blaize Talagi
|6
|Jarome Luai
|7
|Josh Papalii
|8
|Jazz Tevaga
|9
|Payne Haas
|10
|Jeremiah Nanai
|11
|Jaydn Su'A
|12
|Junior Paulo
|13
|INTERCHANGE
|C. Harris-Tavita
|14
|Simi Sasagi
|15
|Terrell May
|16
|Francis Molo
|17
|RESERVES
|Benaiah Ioelu
|18
|Ata Mariota
|19
|Clayton Faulalo
|20
|Lyhkan King-Togia
|21