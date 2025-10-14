Pacific Championships Week 1 Team Lists
 2025-10-18T05:00:00Z 
 
 
 
PNG Football Stadium
FIJ   
 2025-10-18T05:00:00Z 
   COK
1 Jahream BulaJahream Bula
2 Sunia TuruvaSunia Turuva
3 Semi ValemeiSemi Valemei
4 Michael JenningsMichael Jennings
5 Jethro RinakamaJethro Rinakama
6 Kurt DonoghoeKurt Donoghoe
7 Brandon WakehamBrandon Wakeham
8 Tui KamikamicaTui Kamikamica
9 Peni TagituimuaPeni Tagituimua
10 Michael WaqaMichael Waqa
11 Taane MilneTaane Milne
12 Kitione KautogaKitione Kautoga
13 Caleb NavaleCaleb Navale
 INTERCHANGE
14 Terrell Kalo KaloTerrell Kalo Kalo
15 Solomone SaukuruSolomone Saukuru
16 Kereis MayaKereis Maya
17 Kylan MafoaKylan Mafoa
 RESERVES
18 Ronald PhilitogaRonald Philitoga
19 Akuilla QoroAkuilla Qoro
20 Gabriel TunimakubuGabriel Tunimakubu
Esan MarstersEsan Marsters 1
Paul UlbergPaul Ulberg 2
KL IroKL Iro 3
Reubenn RennieReubenn Rennie 4
Esom IokaEsom Ioka 5
Brad TakairangiBrad Takairangi 6
Cassius CowleyCassius Cowley 7
Makahesi MakatoaMakahesi Makatoa 8
Mason TeagueMason Teague 9
Tepai MoeroaTepai Moeroa 10
Brendan PiakuraBrendan Piakura 11
Reuben PorterReuben Porter 12
P. Petterson-RobatiPride Petterson-Robati 13
 INTERCHANGE
Ruatapu NgatikauraRuatapu Ngatikaura 14
Brody TamaruaBrody Tamarua 16
Rhys DakinRhys Dakin 17
Delahia WigmoreDelahia Wigmore 18
 RESERVES
Teapo StoltmanTeapo Stoltman 19
Justin MakirereJustin Makirere 20
 

 2025-10-19T05:00:00Z 
 
 
 
Go Media Stadium
NZL   
 2025-10-19T05:00:00Z 
   SAM
1 C. Nicoll-KlokstadCharnze Nicoll-Klokstad
2 Jamayne IsaakoJamayne Isaako
3 Matthew TimokoMatthew Timoko
4 Casey McLeanCasey McLean
5 Ronaldo MulitaloRonaldo Mulitalo
6 Dylan BrownDylan Brown
7 Kieran ForanKieran Foran
8 J. Fisher-HarrisJames Fisher-Harris
9 J. Marshall-KingJeremy Marshall-King
10 Moses LeotaMoses Leota
11 Briton NikoraBriton Nikora
12 Isaiah Papali'iIsaiah Papali'i
13 Joseph TapineJoseph Tapine
 INTERCHANGE
14 Phoenix CrosslandPhoenix Crossland
15 Naufahu WhyteNaufahu Whyte
16 Erin ClarkErin Clark
17 N. Asofa-SolomonaNelson Asofa-Solomona
 RESERVES
18 Xavier WillisonXavier Willison
19 Keano KiniKeano Kini
20 Scott SorensenScott Sorensen
21 Sebastian KrisSebastian Kris
R. Tuivasa-SheckRoger Tuivasa-Sheck 1
Murray TaulagiMurray Taulagi 2
Izack TagoIzack Tago 3
Deine MarinerDeine Mariner 4
Brian To'oBrian To'o 5
Blaize TalagiBlaize Talagi 6
Jarome LuaiJarome Luai 7
Josh PapaliiJosh Papalii 8
Jazz TevagaJazz Tevaga 9
Payne HaasPayne Haas 10
Jeremiah NanaiJeremiah Nanai 11
Jaydn Su'AJaydn Su'A 12
Junior PauloJunior Paulo 13
 INTERCHANGE
C. Harris-TavitaChanel Harris-Tavita 14
Simi SasagiSimi Sasagi 15
Terrell MayTerrell May 16
Francis MoloFrancis Molo 17
 RESERVES
Benaiah IoeluBenaiah Ioelu 18
Ata MariotaAta Mariota 19
Clayton FaulaloClayton Faulalo 20
Lyhkan King-TogiaLyhkan King-Togia 21

