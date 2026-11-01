MATCH CENTRE
MATCH CENTRE
GRAND FINAL, 2026

AUSTRALIA

V

NEW ZEALAND

AustraliaAUS WIN BY 20
32
FT
12
Suncorp Stadium
 #RLWC2026
2026-11-15T08:35:00Z

Preview

Australia vs New Zealand – Grand Final, 2026

Australia face New Zealand in Grand Final of the 2026 Rugby League World Cup. Follow the live score, team lists and match updates from Suncorp Stadium.

Previous 5 Games

Australia

DATE OPP RESULT
8/11/26SamoaW 44 - 12
31/10/26Cook IslandsW 66 - 6
25/10/26FijiW 36 - 22
15/10/26New ZealandW 24 - 22
20/11/22SamoaW 30 - 10

New Zealand

DATE OPP RESULT
7/11/26TongaW 34 - 10
31/10/26FijiW 78 - 0
25/10/26Cook IslandsW 82 - 16
15/10/26AustraliaL 24 - 22
12/11/22AustraliaL 16 - 14
 

Match Summary

Australia

New Zealand

6TRIES2
Liam Martin 1'
L. Martin 1'
Jack Bostock 18'
J. Bostock 18'
Bradman Best 31'
B. Best 31'
Liam Martin 37'
L. Martin 37'
Tom Trbojevic 42'
T. Trbojevic 42'
Jack Bostock 76'
J. Bostock 76'
 
Casey McLean 11'
C. McLean 11'
Isaiah Papali'i 65'
I. Papali'i 65'
3/6CONVERSIONS2/2
Cameron Munster 3'
C. Munster 3'
Cameron Munster 32'
C. Munster 32'
Cameron Munster 39'
C. Munster 39'
 
Jamayne Isaako 13'
J. Isaako 13'
Jamayne Isaako 66'
J. Isaako 66'
1/1PENALTY GOALS0/0
Cameron Munster 23'
C. Munster 23'
  
24HALF TIME6
 

Team Stats

Australia

New Zealand

All Runs
MATCH
186
146
178.2
2026 AVG.
891
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
181.2
2026 AVG.
906
2026 TOTAL
All Run Metres
MATCH
1506
1114
1653.4
2026 AVG.
8267
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
1732.8
2026 AVG.
8664
2026 TOTAL
Line Breaks
MATCH
9
1
7.8
2026 AVG.
39
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
8
2026 AVG.
40
2026 TOTAL
Offloads
MATCH
7
6
8.8
2026 AVG.
44
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
14.2
2026 AVG.
71
2026 TOTAL
Kick Metres
MATCH
492
431
505.4
2026 AVG.
2527
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
440.2
2026 AVG.
2201
2026 TOTAL
Forty Twenty Kicks
MATCH
0
0
0
2026 AVG.
0
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
0
2026 AVG.
0
2026 TOTAL
Tackles Made
MATCH
289
333
299
2026 AVG.
1495
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
284.6
2026 AVG.
1423
2026 TOTAL
Missed Tackles
MATCH
16
37
28
2026 AVG.
140
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
29.8
2026 AVG.
149
2026 TOTAL
Penalties
MATCH
4
4
4.2
2026 AVG.
21
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
3.4
2026 AVG.
17
2026 TOTAL
Errors
MATCH
20
18
12.4
2026 AVG.
62
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
13.6
2026 AVG.
68
2026 TOTAL

Player Stats

Points
Jack
BostockWing
Match Total8AVG. 7.2
Cameron MunsterFive-Eighth
8AVG. 6.0
Liam MartinSecond-Row
8AVG. 2.0
Bradman BestCentre
4AVG. 1.6
Casey McLeanCentre
4AVG. 7.2
Tries
Jack
BostockWing
Match Total2AVG. 1.8
Liam MartinSecond-Row
2AVG. 0.5
Bradman BestCentre
1AVG. 0.4
Casey McLeanCentre
1AVG. 1.8
Isaiah Papali'iSecond-Row
1AVG. 0.2
Try Assists
Bradman
BestCentre
Match Total2AVG. 0.8
Kodi NikorimaFive-Eighth
2AVG. 1.4
Tom DeardenHalfback
2AVG. 1.0
Reece WalshFullback
1AVG. 1.5
Harry GrantHooker
1AVG. 0.4
Linebreak Assists
Bradman
BestCentre
Match Total2AVG. 1.0
Kotoni StaggsCentre
2AVG. 0.6
Tom DeardenHalfback
2AVG. 0.8
Cameron MunsterFive-Eighth
1AVG. 0.8
Harry GrantHooker
1AVG. 0.6
Linebreaks
Tom
TrbojevicWing
Match Total3AVG. 1.4
Liam MartinSecond-Row
2AVG. 0.5
Jack BostockWing
2AVG. 1.2
Patrick CarriganInterchange
1AVG. 0.2
Casey McLeanCentre
1AVG. 2.2
All Runs
Jacob
PrestonSecond-Row
Match Total16AVG. 13.0
Jack BostockWing
16AVG. 15.0
Kotoni StaggsCentre
16AVG. 9.8
Cameron MurrayInterchange
16AVG. 10.0
J. Fisher-HarrisProp
16AVG. 12.2
All Run Metres
Jack
BostockWing
Match Total133AVG. 166.4
Jacob PrestonSecond-Row
133AVG. 117.8
Tom TrbojevicWing
128AVG. 153.8
T. Fa'asuamaleauiProp
123AVG. 124.2
Cameron MurrayInterchange
119AVG. 85.5
Post Contact Metres
Naufahu
WhyteInterchange
Match Total57AVG. 58.5
T. Fa'asuamaleauiProp
46AVG. 42.0
Tom TrbojevicWing
39AVG. 33.4
J. Fisher-HarrisProp
38AVG. 38.4
Joseph TapineLock
37AVG. 49.8
Tackles Made
Harry
GrantHooker
Match Total39AVG. 31.0
Isaiah Papali'iSecond-Row
35AVG. 27.8
Xavier WillisonInterchange
34AVG. 20.8
J. Marshall-KingHooker
33AVG. 31.4
Erin ClarkInterchange
30AVG. 22.8
Ineffective Tackles
Jahrome
HughesHalfback
Match Total2AVG. 0.6
Briton NikoraSecond-Row
2AVG. 2.0
Tom DeardenHalfback
2AVG. 1.4
Liam MartinSecond-Row
2AVG. 1.5
Dane GagaiCentre
1AVG. 2.3
Missed Tackles
Xavier
WillisonInterchange
Match Total5AVG. 1.8
Jahrome HughesHalfback
5AVG. 2.4
Kodi NikorimaFive-Eighth
5AVG. 2.8
Harry GrantHooker
4AVG. 4.6
Kalyn PongaFullback
4AVG. 1.3
Tackle Breaks
Reece
WalshFullback
Match Total8AVG. 6.0
Bradman BestCentre
3AVG. 2.2
Isaah YeoLock
3AVG. 1.3
Isaiah Papali'iSecond-Row
3AVG. 2.6
Jacob PrestonSecond-Row
3AVG. 4.6
Offloads
Joseph
TapineLock
Match Total3AVG. 1.8
Cameron MunsterFive-Eighth
3AVG. 1.2
Bradman BestCentre
1AVG. 1.4
J. Fisher-HarrisProp
1AVG. 0.6
Isaiah Papali'iSecond-Row
1AVG. 2.2
Penalties
Cameron
MunsterFive-Eighth
Match Total2AVG. 0.6
Harry GrantHooker
2AVG. 0.6
Jamayne IsaakoWing
1AVG. 0.4
J. Marshall-KingHooker
1AVG. 0.4
Isaiah Papali'iSecond-Row
1AVG. 0.6
Errors
Jack
BostockWing
Match Total5AVG. 1.6
Jamayne IsaakoWing
4AVG. 1.4
Tom TrbojevicWing
4AVG. 2.2
Bradman BestCentre
3AVG. 1.2
Ronaldo MulitaloWing
3AVG. 1.8

Team Lists

Australia

New Zealand

1Reece WalshReece Walsh
2Jack BostockJack Bostock
3Kotoni StaggsKotoni Staggs
4Bradman BestBradman Best
5Tom TrbojevicTom Trbojevic
6Cameron MunsterCameron Munster
7Tom DeardenTom Dearden
10T. Fa'asuamaleauiTino Fa'asuamaleaui
9Harry GrantHarry Grant
15Keaon KoloamatangiKeaon Koloamatangi
11Jacob PrestonJacob Preston
12Liam MartinLiam Martin
13Isaah YeoIsaah Yeo
 INTERCHANGE
8Patrick CarriganPatrick Carrigan
16Cameron MurrayCameron Murray
17Reuben CotterReuben Cotter
22James TedescoJames Tedesco
14Ethan StrangeEthan Strange
19Sam WalkerSam Walker
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Kalyn PongaKalyn Ponga1
Jamayne IsaakoJamayne Isaako2
Dane GagaiDane Gagai3
Casey McLeanCasey McLean4
Ronaldo MulitaloRonaldo Mulitalo5
Kodi NikorimaKodi Nikorima6
Jahrome HughesJahrome Hughes7
J. Fisher-HarrisJames Fisher-Harris8
J. Marshall-KingJeremy Marshall-King9
Moses LeotaMoses Leota10
Isaiah Papali'iIsaiah Papali'i11
Briton NikoraBriton Nikora12
Joseph TapineJoseph Tapine13
 INTERCHANGE
Naufahu WhyteNaufahu Whyte15
Erin ClarkErin Clark16
Xavier WillisonXavier Willison17
Phoenix CrosslandPhoenix Crossland19
Te Maire MartinTe Maire Martin14
C. Nicoll-KlokstadCharnze Nicoll-Klokstad20


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