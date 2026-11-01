MATCH CENTRE
MATCH CENTRE
GRAND FINAL, 2026
AUSTRALIA
V
NEW ZEALAND
AUS WIN BY 20
32
FT
12
Suncorp Stadium
2026-11-15T08:35:00Z
Preview
Australia vs New Zealand – Grand Final, 2026
Australia face New Zealand in Grand Final of the 2026 Rugby League World Cup. Follow the live score, team lists and match updates from Suncorp Stadium.
Previous 5 Games
Australia
|DATE
|OPP
|RESULT
|8/11/26
|Samoa
|W 44 - 12
|31/10/26
|Cook Islands
|W 66 - 6
|25/10/26
|Fiji
|W 36 - 22
|15/10/26
|New Zealand
|W 24 - 22
|20/11/22
|Samoa
|W 30 - 10
New Zealand
|DATE
|OPP
|RESULT
|7/11/26
|Tonga
|W 34 - 10
|31/10/26
|Fiji
|W 78 - 0
|25/10/26
|Cook Islands
|W 82 - 16
|15/10/26
|Australia
|L 24 - 22
|12/11/22
|Australia
|L 16 - 14
Match Summary
Australia
New Zealand
|6
|TRIES
|2
L. Martin 1'
J. Bostock 18'
B. Best 31'
L. Martin 37'
T. Trbojevic 42'
J. Bostock 76'
C. McLean 11'
I. Papali'i 65'
|3/6
|CONVERSIONS
|2/2
C. Munster 3'
C. Munster 32'
C. Munster 39'
J. Isaako 13'
J. Isaako 66'
|1/1
|PENALTY GOALS
|0/0
C. Munster 23'
|24
|HALF TIME
|6
Team Stats
Australia
New Zealand
All Runs
MATCH
186
146
178.2
2026 AVG.
891
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
181.2
2026 AVG.
906
2026 TOTAL
All Run Metres
MATCH
1506
1114
1653.4
2026 AVG.
8267
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
1732.8
2026 AVG.
8664
2026 TOTAL
Line Breaks
MATCH
9
1
7.8
2026 AVG.
39
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
8
2026 AVG.
40
2026 TOTAL
Offloads
MATCH
7
6
8.8
2026 AVG.
44
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
14.2
2026 AVG.
71
2026 TOTAL
Kick Metres
MATCH
492
431
505.4
2026 AVG.
2527
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
440.2
2026 AVG.
2201
2026 TOTAL
Forty Twenty Kicks
MATCH
0
0
0
2026 AVG.
0
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
0
2026 AVG.
0
2026 TOTAL
Tackles Made
MATCH
289
333
299
2026 AVG.
1495
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
284.6
2026 AVG.
1423
2026 TOTAL
Missed Tackles
MATCH
16
37
28
2026 AVG.
140
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
29.8
2026 AVG.
149
2026 TOTAL
Penalties
MATCH
4
4
4.2
2026 AVG.
21
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
3.4
2026 AVG.
17
2026 TOTAL
Errors
MATCH
20
18
12.4
2026 AVG.
62
2026 TOTAL
2026 AVG.
2026 TOTAL
13.6
2026 AVG.
68
2026 TOTAL
Player Stats
Points
Match Total8AVG. 7.2
8AVG. 6.0
8AVG. 2.0
4AVG. 1.6
4AVG. 7.2
Tries
Match Total2AVG. 1.8
2AVG. 0.5
1AVG. 0.4
1AVG. 1.8
1AVG. 0.2
Try Assists
Match Total2AVG. 0.8
2AVG. 1.4
2AVG. 1.0
1AVG. 1.5
1AVG. 0.4
Linebreak Assists
Match Total2AVG. 1.0
2AVG. 0.6
2AVG. 0.8
1AVG. 0.8
1AVG. 0.6
Linebreaks
Match Total3AVG. 1.4
2AVG. 0.5
2AVG. 1.2
1AVG. 0.2
1AVG. 2.2
All Runs
Match Total16AVG. 13.0
16AVG. 15.0
16AVG. 9.8
16AVG. 10.0
16AVG. 12.2
All Run Metres
Match Total133AVG. 166.4
133AVG. 117.8
128AVG. 153.8
123AVG. 124.2
119AVG. 85.5
Post Contact Metres
Match Total57AVG. 58.5
46AVG. 42.0
39AVG. 33.4
38AVG. 38.4
37AVG. 49.8
Tackles Made
Match Total39AVG. 31.0
35AVG. 27.8
34AVG. 20.8
33AVG. 31.4
30AVG. 22.8
Ineffective Tackles
Match Total2AVG. 0.6
2AVG. 2.0
2AVG. 1.4
2AVG. 1.5
1AVG. 2.3
Missed Tackles
Match Total5AVG. 1.8
5AVG. 2.4
5AVG. 2.8
4AVG. 4.6
4AVG. 1.3
Tackle Breaks
Match Total8AVG. 6.0
3AVG. 2.2
3AVG. 1.3
3AVG. 2.6
3AVG. 4.6
Offloads
Match Total3AVG. 1.8
3AVG. 1.2
1AVG. 1.4
1AVG. 0.6
1AVG. 2.2
Penalties
Match Total2AVG. 0.6
2AVG. 0.6
1AVG. 0.4
1AVG. 0.4
1AVG. 0.6
Errors
Match Total5AVG. 1.6
4AVG. 1.4
4AVG. 2.2
3AVG. 1.2
3AVG. 1.8
Team Lists
Australia
New Zealand
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
How is NZ defense going and allowed the 2 tries to be scored?