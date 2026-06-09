Five players scored a perfect 20 out of 20 during Round 14 in Zero Tackle's NRL MVP, with Penrith Panthers star Nathan Cleary reclaiming the lead as his fantastic season rolls on.
Cleary's perfect 20 in the Panthers' 68-0 rout of the Tigers has shuffled him back to the top of the leaderboard by 11 votes, with Dylan Edwards securing 3 votes to jump Scott Drinkwater in the queue. They are both double digits behind Cleary.
James Tedesco didn't score, and is now equal fourth, 29 votes behind Nathan Cleary alongside Haumole Olakau'atu, who scored 20.
Cleary and Olakau'atu were joined by Harry Grant, Selwyn Cobbo and Keano Kini, while Mark Nawaqanitawase, Robert Toia, Ronaldo Mulitalo, Briton Nikora, Leo Thompson and Jacob Kiraz were the other players voted at the top of the pile by at least one judge.
As a reminder of how this works, our panel, comprising Zero Tackle founder Matt Clements, journalist Leo Twemlow, and writer Dan Nichols, alongside myself as editor, will cast votes on a 5-4-3-2-1 basis from each game of the premiership season.
Here are the Round 14 votes.
|Matt Clements
|Scott Pryde
|Dan Nichols
|Leo Twemlow
|5
|Haumole Olakau'atu
|Haumole Olakau'atu
|Haumole Olakau'atu
|Haumole Olakau'atu
|4
|Tolutau Koula
|Luke Brooks
|Tolutau Koula
|Tolutau Koula
|3
|Luke Brooks
|Tolutau Koula
|Luke Brooks
|Luke Brooks
|2
|Ben Trbojevic
|Reuben Garrick
|Reuben Garrick
|Taniela Paseka
|1
|Reuben Garrick
|Taniela Paseka
|Taniela Paseka
|Nathan Brown
|Matt Clements
|Scott Pryde
|Dan Nichols
|Leo Twemlow
|5
|Harry Grant
|Harry Grant
|Harry Grant
|Harry Grant
|4
|Kalyn Ponga
|Sua Fa'alogo
|Cameron Munster
|Cameron Munster
|3
|Sua Fa'alogo
|Cameron Munster
|Kalyn Ponga
|Kalyn Ponga
|2
|Cameron Munster
|Kalyn Ponga
|Sua Fa'alogo
|Sua Fa'alogo
|1
|Fletcher Sharpe
|Fletcher Sharpe
|Fletcher Sharpe
|Fletcher Sharpe
|Matt Clements
|Scott Pryde
|Dan Nichols
|Leo Twemlow
|5
|Mark Nawaqanitawase
|Robert Toia
|Robert Toia
|Mark Nawaqanitawase
|4
|Robert Toia
|Mark Nawaqanitawase
|Mark Nawaqanitawase
|Robert Toia
|3
|Sam Walker
|Sam Walker
|Sam Walker
|Sam Walker
|2
|Naufahu Whyte
|Naufahu Whyte
|Billy Smith
|Naufahu Whyte
|1
|Billy Smith
|Billy Smith
|Naufahu Whyte
|Billy Smith
|Matt Clements
|Scott Pryde
|Dan Nichols
|Leo Twemlow
|5
|Selwyn Cobbo
|Selwyn Cobbo
|Selwyn Cobbo
|Selwyn Cobbo
|4
|Jack Bostock
|Kodi Nikorima
|Kodi Nikorima
|Jack Bostock
|3
|Kodi Nikorima
|Kulikefu Finefeuiaki
|Jack Bostock
|Kulikefu Finefeuiaki
|2
|Herbie Farnworth
|Jack Bostock
|Connelly Lemuelu
|Kodi Nikorima
|1
|Kurt Donoghoe
|Connelly Lemuelu
|Kulikefu Finefeuiaki
|Connelly Lemuelu
|Matt Clements
|Scott Pryde
|Dan Nichols
|Leo Twemlow
|5
|Keano Kini
|Keano Kini
|Keano Kini
|Keano Kini
|4
|Phillip Sami
|Xavier Willison
|Grant Anderson
|Phillip Sami
|3
|Xavier Willison
|Phillip Sami
|Brendan Piakura
|Grant Anderson
|2
|Brendan Piakura
|Payne Haas
|Phillip Sami
|Brendan Piakura
|1
|Payne Haas
|Brendan Piakura
|Payne Haas
|Payne Haas
|Matt Clements
|Scott Pryde
|Dan Nichols
|Leo Twemlow
|5
|Nathan Cleary
|Nathan Cleary
|Nathan Cleary
|Nathan Cleary
|4
|Thomas Jenkins
|Thomas Jenkins
|Thomas Jenkins
|Thomas Jenkins
|3
|Blaize Talagi
|Blaize Talagi
|Blaize Talagi
|Blaize Talagi
|2
|Brian To'o
|Brian To'o
|Brian To'o
|Dylan Edwards
|1
|Paul Alamoti
|Dylan Edwards
|Paul Alamoti
|Paul Alamoti
|Matt Clements
|Scott Pryde
|Dan Nichols
|Leo Twemlow
|5
|Ronaldo Mulitalo
|Ronaldo Mulitalo
|Briton Nikora
|Ronaldo Mulitalo
|4
|Briton Nikora
|Briton Nikora
|Ronaldo Mulitalo
|Briton Nikora
|3
|William Kennedy
|William Kennedy
|Billy Burns
|Billy Burns
|2
|Addin Fonua-Blake
|Addin Fonua-Blake
|William Kennedy
|William Kennedy
|1
|Billy Burns
|Billy Burns
|Jesse Colquhoun
|Braydon Trindall
|Matt Clements
|Scott Pryde
|Dan Nichols
|Leo Twemlow
|5
|Jacob Kiraz
|Leo Thompson
|Jacob Kiraz
|Jacob Kiraz
|4
|Connor Tracey
|Jacob Kiraz
|Connor Tracey
|Connor Tracey
|3
|Lachlan Galvin
|Connor Tracey
|Lachlan Galvin
|Lachlan Galvin
|2
|Isaiah Iongi
|Isaiah Iongi
|Leo Thompson
|Isaiah Iongi
|1
|Leo Thompson
|Sitili Tupouniua
|Isaiah Iongi
|Ronald Volkman
Top Ten
|RANK
|PLAYER
|LAST ROUND
|TOTAL
|1
|Nathan
Cleary
|20
|146
|2
|Dylan
Edwards
|3
|135
|3
|Scott
Drinkwater
|0
|133
|4
|Haumole
Olakau'atu
|20
|117
|4
|James
Tedesco
|0
|117
|6
|Jackson
Ford
|0
|116
|7
|Tolutau
Koula
|15
|105
|8
|Harry
Grant
|20
|102
|9
|Latrell
Mitchell
|0
|100
|10
|Kalyn
Ponga
|12
|89