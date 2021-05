Wests Tigers 36 vs Newcastle Knights 18

Matt Clements: 5. L Brooks, 4. A Doueihi, 3. J Leilua, 2. D Klemmer, 1. P Crossland

Will Evans: 5. L Brooks, 4. A Doueihi, 3. C Watson, 2. L Leilua, 1. T Talau

Dan Nicholls: 5. L Brooks, 4. A Doueihi, 3. J Leilua, 2. P Crossland, 1. D Klemmer

Jack Blyth: 5. L Brooks, 4. A Doueihi, 3. J Brailey, 2. J Leilua, 1. C Watson

LUKE BROOKS

Halfback Wests Tigers ROUND 10 STATS 1

Try Assists 1

Tries 323

Kick Metres

Manly Sea Eagles 50 vs Brisbane Broncos 6

Matt Clements: 5. T Trbojevic, 4. D Cherry-Evans, 3. M Taupau, 2. J Trbojevic, 1. T Paseka

Will Evans: 5. T Trbojevic, 4. D Cherry-Evans, 3. T Paseka, 2. J Trbojevic, 1. M Taupau

Dan Nicholls: 5. T Trbojevic, 4. D Cherry-Evans, 3. T Paseka, 2. M Taupau, 1. J Trbojevic

Jack Blyth: 5. T Trbojevic, 4. M Taupau, 3. D Cherry-Evans, 2. J Trbojevic, 1. T Paseka

TOM TRBOJEVIC

Fullback Sea Eagles ROUND 10 STATS 2

Tries 2

Try Assists 4

Tackle Breaks

Canterbury Bulldogs 18 vs Canberra Raiders 20

Matt Clements: 5. C Aekins, 4. L Thompson, 3. G Williams, 2. N Cotric, 1. C Harawira-Naera

Will Evans: 5. C Aekins, 4. L Thompson, 3. C Harawira-Naera, 2. W Hopoate, 1. G Williams

Dan Nicholls: 5. C Aekins, 4. G Williams, 3. C Harawira-Naera, 2. L Thompson, 1. S Katoa

Jack Blyth: 5. C Aekins, 4. C Harawira-Naera, 3. L Thompson, 2. G Williams, 1. N Cotric

CALEB AEKINS

Fullback Raiders ROUND 10 STATS 3

Try Assists 3

Tackle Breaks 165

All Run Metres

Cronulla Sharks 22 vs South Sydney Rabbitohs 32

Matt Clements: 5. B Marshall, 4. D Cook, 3. W Kennedy, 2. C Walker, 1. M Moylan

Will Evans: 5. B Marshall, 4. W Kennedy, 3. D Cook, 2. C Walker, 1. T Tatola

Dan Nicholls: 5. B Marshall, 4. D Cook, 3. W Kennedy, 2. C Walker, 1. M Moylan

Jack Blyth: 5. B Marshall, 4. D Cook, 3. W Kennedy, 2. J Arrow, 1. M Moylan

BENJI MARSHALL

Five-Eighth Rabbitohs ROUND 10 STATS 2

Try Assists 162

Kick Metres 2

LB Assists

Sydney Roosters 30 vs North Queensland Cowboys 16

Matt Clements: 5. J Tedesco, 4. A Crichton, 3. D Tupou, 2. V Radley, 1. S Drinkwater

Will Evans: 5. J Tedesco, 4. D Tupou, 3. A Crichton, 2. V Radley, 1. S Drinkwater

Dan Nicholls: 5. J Tedesco, 4. V Radley, 3. D Tupou, 2. A Crichton, 1. L Lam

Jack Blyth: 5. J Tedesco, 4. D Tupou, 3. V Radley, 2. A Crichton, 1. S Drinkwater

JAMES TEDESCO

Fullback Roosters ROUND 10 STATS 1

Try Assists 10

Tackle Breaks 221

All Run Metres

New Zealand Warriors 18 vs Parramatta Eels 34

Matt Clements: 5. M Moses, 4. R Campbell-Gillard, 3. R Mahoney, 2. R Walsh, 1. C Gutherson

Will Evans: 5. M Moses, 4. R Campbell-Gillard, 3. R Mahoney, 2. R Walsh, 11. C Harris-Tavita

Dan Nicholls: 5. M Moses, 4. R Campbell-Gillard, 3. R Mahoney, 2. R Walsh, 1. R Matterson

Jack Blyth: 5. M Moses, 4. R Mahoney, 3. R Campbell-Gillard, 2. R Walsh, 1. N Brown

MITCHELL MOSES

Halfback Eels ROUND 10 STATS 2

Try Assists 323

Kick Metres 1

LB Assists

Melbourne Storm 44 vs St George Illawarra 18

Matt Clements: 5. N Hynes, 4. J Addo-Carr, 3. J Hughes, 2. N Asofa-Solomona, 1. K Bromwich

Will Evans: 5. N Hynes, 4. J Addo-Carr, 3. J Hughes, 2. K Bromwich, 1. D Finucane

Dan Nicholls: 5. N Hynes, 4. J Addo-Carr, 3. J Hughes, 2. K Bromwich, 1. N Asofa-Solomona

Jack Blyth: 5. N Hynes, 4. J Hughes, 3. J Addo-Carr, 2. N Asofa-Solomona, 1. C Welch

NICHO HYNES

Five-Eighth Storm ROUND 10 STATS 2

Try Assists 18

Kick Metres 4

LB Assists

Gold Coast Titans 12 vs Penrith Panthers 48

Matt Clements: 5. N Cleary, 4. D Edwards, 3. S Crichton, 2. J Fisher-Harris, 1. L Martin

Will Evans: 5. N Cleary, 4. J Fisher-Harris, 3. D Edwards, 2. S Crichton, 1. L Martin

Dan Nicholls: 5. N Cleary, 4. J Fisher-Harris, 3. S Crichton, 2. D Edwards, 1. L Martin

Jack Blyth: 5. N Cleary, 4. J Fisher-Harris, 3. D Edwards, 2. S Crichton, 1. A Koroisau

NATHAN CLEARY

Halfback Panthers ROUND 10 STATS 2

Try Assists 3

Tries 266

Kick Metres

2021 ZERO TACKLE MVP LEADERBOARD