The newest rugby league video game - Rugby League 26 - has been released.

Featuring every NRL player in the competition, we have gone through every squad to determine who has been handed the highest rating for every team, with the top three for every NRL side named.

Brisbane Broncos

Payne Haas - 93

Patrick Carrigan - 90

Reece Walsh - 90

Canberra Raiders

Joseph Tapine - 89

Hudson Young - 89

Jamal Fogarty - 86

Canterbury Bulldogs

Stephen Crichton - 91

Viliame Kikau - 88

Jacob Kiraz / Jacob Preston - 87

Cronulla Sharks

Teig Wilton - 89

Addin Fonua-Blake - 87

Cameron McInnes - 87

Gold Coast Titans

Tino Fa'asuamaleaui - 89

Beau Fermor - 86

David Fifita - 86

Manly Sea Eagles

Daly Cherry-Evans - 89

Haumole Olakau'atu - 88

Tom Trbojevic - 88

Melbourne Storm

Harry Grant - 91

Jahrome Hughes - 91

Cameron Munster - 90

Newcastle Knights

Kalyn Ponga - 90

Jackson Hastings - 89

Bradman Best - 87

New Zealand Warriors

Mitchell Barnett - 87

Wayde Egan - 87

James Fisher-Harris - 87

North Queensland Cowboys

Reece Robson - 89

Tom Dearden - 88

Scott Drinkwater - 88

Parramatta Eels

Mitchell Moses - 90

Zac Lomax - 89

Junior Paulo/Jack Williams - 85

Penrith Panthers

Nathan Cleary - 93

Isaah Yeo - 92

Dylan Edwards - 91

South Sydney Rabbitohs

Latrell Mitchell - 90

Cameron Murray - 89

Keaon Koloamatangi - 86

St George Illawarra Dragons

Tom Eisenhuth - 90

Clint Gutherson - 87

Kyle Flanagan/Valentine Holmes - 86

Sydney Roosters

Angus Crichton - 91

James Tedesco - 91

Victor Radley/Connor Watson/Naufahu Whyte/Siua Wong - 86

The Dolphins

Herbie Farnworth - 90

Hamiso Tabuai-Fidow - 89

Tom Gilbert - 88

Wests Tigers

Apisai Koroisau - 90

Jarome Luai - 89

Terrell May - 89