The Round 8 NRL team lists for the 2026 season are in, with all clubs naming their squads for this week's matches. Stay across every lineup, late changes, and key ins and outs as they're confirmed.
Check out all team lists below, with updates added as official final teams are announced.
Wests Tigers vs Raiders Team Lists: Round 8
2026-04-23T09:50:00Z
Leichhardt Oval
WST
2026-04-23T09:50:00Z
CBR
|1
|Jahream Bula
|2
|Sunia Turuva
|3
|Taylan May
|4
|Starford To'a
|5
|Luke Laulilii
|6
|Jarome Luai
|7
|Adam Doueihi
|8
|Terrell May
|9
|Apisai Koroisau
|10
|Fonua Pole
|11
|Samuela Fainu
|12
|Kai Pearce-Paul
|13
|Alex Twal
|INTERCHANGE
|14
|Jock Madden
|15
|Sione Fainu
|16
|Royce Hunt
|17
|Alex Seyfarth
|18
|Patrick Herbert
|19
|Tristan Hope
|RESERVES
|20
|Latu Fainu
|21
|Jeral Skelton
|22
|Tony Sukkar
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Kaeo Weekes
|1
|Sebastian Kris
|2
|Simi Sasagi
|3
|Matthew Timoko
|4
|Jed Stuart
|5
|Ethan Strange
|6
|Ethan Sanders
|7
|Ata Mariota
|8
|Tom Starling
|9
|Joseph Tapine
|10
|Zac Hosking
|11
|Noah Martin
|12
|Corey Horsburgh
|13
|INTERCHANGE
|Jayden Brailey
|14
|Daine Laurie
|15
|Joe Roddy
|16
|Morgan Smithies
|17
|Chevy Stewart
|18
|Savelio Tamale
|19
|RESERVES
|Owen Pattie
|20
|Jordan Uta
|21
|Jake Clydsdale
|22
Cowboys vs Sharks Team Lists: Round 8
2026-04-24T08:00:00Z
QLD Country Bank
NQL
2026-04-24T08:00:00Z
CRO
|1
|Scott Drinkwater
|2
|Braidon Burns
|3
|Jaxon Purdue
|4
|Tom Chester
|5
|Murray Taulagi
|6
|Jake Clifford
|7
|Tom Dearden
|8
|Coen Hess
|9
|Reed Mahoney
|10
|Jason Taumalolo
|11
|Heilum Luki
|12
|Jeremiah Nanai
|13
|Reuben Cotter
|INTERCHANGE
|14
|Soni Luke
|15
|Sam McIntyre
|16
|Thomas Mikaele
|17
|Griffin Neame
|18
|Matthew Lodge
|19
|Kai O'Donnell
|RESERVES
|20
|Zac Laybutt
|21
|Kaiden Lahrs
|22
|Robert Derby
|William Kennedy
|1
|Mawene Hiroti
|2
|Siosifa Talakai
|3
|KL Iro
|4
|Sam Stonestreet
|5
|Braydon Trindall
|6
|Nicho Hynes
|7
|Addin Fonua-Blake
|8
|Blayke Brailey
|9
|Toby Rudolf
|10
|Billy Burns
|11
|Teig Wilton
|12
|Jesse Colquhoun
|13
|INTERCHANGE
|Briton Nikora
|14
|Cameron McInnes
|15
|Oregon Kaufusi
|16
|Thomas Hazelton
|17
|Hohepa Puru
|18
|Tuku Hau Tapuha
|19
|RESERVES
|Riley Jones
|20
|Riley Pollard
|21
|Sione Katoa
|22
Broncos vs Bulldogs Team Lists: Round 8
2026-04-24T10:00:00Z
Suncorp Stadium
BRI
2026-04-24T10:00:00Z
CAN
|1
|Jesse Arthars
|2
|Josiah Karapani
|3
|Kotoni Staggs
|4
|Gehamat Shibasaki
|5
|Deine Mariner
|6
|Ezra Mam
|7
|Adam Reynolds
|8
|Ben Talty
|9
|Cory Paix
|10
|Jack Gosiewski
|11
|Brendan Piakura
|12
|Jordan Riki
|13
|Xavier Willison
|INTERCHANGE
|14
|Josh Rogers
|15
|Jaiyden Hunt
|16
|Jordan Riki
|17
|Va'a Semu
|18
|Hayze Perham
|19
|Antonio Verhoeven
|RESERVES
|20
|Tom Duffy
|21
|Cameron Bukowski
|Connor Tracey
|1
|Jonathan Sua
|2
|Bronson Xerri
|3
|Stephen Crichton
|4
|Marcelo Montoya
|5
|Matt Burton
|6
|Lachlan Galvin
|7
|Samuel Hughes
|8
|Bailey Hayward
|9
|Leo Thompson
|10
|Viliame Kikau
|11
|Jacob Preston
|12
|Jaeman Salmon
|13
|INTERCHANGE
|Kurt Mann
|14
|Sitili Tupouniua
|15
|Harry Hayes
|16
|Jake Turpin
|17
|Josh Curran
|19
|Lipoi Hopoi
|20
|RESERVES
|Jethro Rinakama
|21
|Alekolasimi Jones
|22
|Alex Conti
|23
Dragons vs Roosters Team Lists: Round 8
2026-04-25T06:00:00Z
Allianz Stadium
STI
2026-04-25T06:00:00Z
SYD
|1
|Tyrell Sloan
|2
|Setu Tu
|3
|Moses Suli
|4
|Valentine Holmes
|5
|Mathew Feagai
|6
|Daniel Atkinson
|7
|Kade Reed
|8
|Emre Guler
|9
|Damien Cook
|10
|Toby Couchman
|11
|Luciano Leilua
|12
|Ryan Couchman
|13
|Hamish Stewart
|INTERCHANGE
|14
|Josh Kerr
|15
|L. Pasifiki Tonga
|16
|Blake Lawrie
|17
|Jacob Halangahu
|18
|Kyle Flanagan
|19
|C. Tuipulotu
|RESERVES
|20
|Hayden Buchanan
|21
|Hame Sele
|22
|Ryan Hutchinson
|James Tedesco
|1
|Daniel Tupou
|2
|Hugo Savala
|3
|Robert Toia
|4
|M. Nawaqanitawase
|5
|Daly Cherry-Evans
|6
|Sam Walker
|7
|Naufahu Whyte
|8
|Reece Robson
|9
|Lindsay Collins
|10
|Angus Crichton
|11
|Siua Wong
|12
|Victor Radley
|13
|INTERCHANGE
|Connor Watson
|14
|Spencer Leniu
|15
|Nat Butcher
|16
|Salesi Foketi
|17
|Cody Ramsey
|18
|Billy Smith
|19
|RESERVES
|Benaiah Ioelu
|20
|Egan Butcher
|21
|Tommy Talau
|22
Warriors vs Dolphins Team Lists: Round 8
2026-04-25T08:05:00Z
Sky Stadium
NZW
2026-04-25T08:05:00Z
DOL
|1
|Taine Tuaupiki
|2
|D. Watene-Zelezniak
|3
|R. Tuivasa-Sheck
|4
|Ali Leiataua
|5
|A. Khan-Pereira
|6
|C. Harris-Tavita
|7
|Tanah Boyd
|8
|J. Fisher-Harris
|9
|Wayde Egan
|10
|Jackson Ford
|11
|Leka Halasima
|12
|Kurt Capewell
|13
|Erin Clark
|INTERCHANGE
|14
|Samuel Healey
|15
|Mitch Barnett
|16
|Demitric Vaimauga
|17
|Jacob Laban
|18
|Marata Niukore
|20
|Luke Hanson
|RESERVES
|21
|E. Ieremia-Toeava
|22
|Adam Pompey
|23
|Makaia Tafua
|H. Tabuai-Fidow
|1
|Jamayne Isaako
|2
|Jake Averillo
|3
|Herbie Farnworth
|4
|Selwyn Cobbo
|5
|Brad Schneider
|6
|Isaiya Katoa
|7
|Tom Gilbert
|8
|Max Plath
|9
|Francis Molo
|10
|Connelly Lemuelu
|11
|K. Finefeuiaki
|12
|Morgan Knowles
|13
|INTERCHANGE
|Ray Stone
|14
|Tom Flegler
|15
|Felise Kaufusi
|16
|Trai Fuller
|17
|Lewis Symonds
|18
|Tevita Naufahu
|19
|RESERVES
|Brian Pouniu
|20
|Oryn Keeley
|21
|John Fineanganofo
|22
Storm vs Rabbitohs Team Lists: Round 8
2026-04-25T10:10:00Z
AAMI Park
MEL
2026-04-25T10:10:00Z
SOU
|1
|Sua Fa'alogo
|2
|Will Warbrick
|3
|Jack Howarth
|4
|Nick Meaney
|5
|Manaia Waitere
|6
|Cameron Munster
|7
|Jahrome Hughes
|8
|Stefano Utoikamanu
|9
|Harry Grant
|10
|Josh King
|11
|Joe Chan
|12
|Cooper Clarke
|13
|Trent Loiero
|INTERCHANGE
|14
|Tyran Wishart
|15
|Alec MacDonald
|16
|Shawn Blore
|17
|Davvy Moale
|18
|Jack Hetherington
|19
|Hugo Peel
|RESERVES
|20
|Trent Toelau
|21
|Josiah Pahulu
|22
|Moses Leo
|Matt Dufty
|1
|Alex Johnston
|2
|Latrell Mitchell
|3
|Jack Wighton
|4
|Campbell Graham
|5
|Cody Walker
|6
|Jamie Humphreys
|7
|Tevita Tatola
|8
|Bronson Garlick
|9
|Sean Keppie
|10
|Brandon Smith
|11
|Tallis Duncan
|12
|Cameron Murray
|13
|INTERCHANGE
|Peter Mamouzelos
|14
|Lachlan Hubner
|15
|Jayden Sullivan
|16
|Keaon Koloamatangi
|17
|Euan Aitken
|18
|Liam Le Blanc
|19
|RESERVES
|Latrell Siegwalt
|20
|Thomas Fletcher
|21
|Edward Kosi
|22
Knights vs Panthers Team Lists: Round 8
2026-04-26T04:00:00Z
McDonald Jones
NEW
2026-04-26T04:00:00Z
PEN
|1
|Fletcher Sharpe
|2
|Dominic Young
|3
|Dane Gagai
|4
|Fletcher Hunt
|5
|James Schiller
|6
|Sandon Smith
|7
|Dylan Brown
|8
|Jacob Saifiti
|9
|Phoenix Crossland
|10
|Trey Mooney
|11
|Francis Manuleleua
|12
|Jermaine McEwen
|13
|Mat Croker
|INTERCHANGE
|14
|Harrison Graham
|15
|Pasami Saulo
|16
|Cody Hopwood
|17
|E. Salesa-Leaumoana
|18
|Asu Kepaoa
|19
|Kyle McCarthy
|RESERVES
|20
|Peter Hola
|21
|Lachlan Crouch
|22
|Wilson De Courcey
|Dylan Edwards
|1
|Thomas Jenkins
|2
|Paul Alamoti
|3
|Casey McLean
|4
|Brian To'o
|5
|Blaize Talagi
|6
|Nathan Cleary
|7
|Moses Leota
|8
|Freddy Lussick
|9
|Lindsay Smith
|10
|Isaiah Papali'i
|11
|Luke Garner
|12
|Isaah Yeo
|13
|INTERCHANGE
|Jack Cogger
|14
|Scott Sorensen
|15
|Kalani Going
|16
|Billy Phillips
|17
|Izack Tago
|18
|Jack Cole
|19
|RESERVES
|Luron Patea
|20
|Billy Scott
|21
|Sione Fonua
|22
Sea Eagles vs Eels Team Lists: Round 8
2026-04-26T06:05:00Z
4 Pines Park
MAN
2026-04-26T06:05:00Z
PAR
|1
|Tolutau Koula
|2
|Jason Saab
|3
|Clayton Faulalo
|4
|Reuben Garrick
|5
|Lehi Hopoate
|6
|Luke Brooks
|7
|Jamal Fogarty
|8
|Taniela Paseka
|9
|Brandon Wakeham
|10
|Kobe Hetherington
|11
|Haumole Olakau'atu
|12
|Ben Trbojevic
|13
|Jake Trbojevic
|INTERCHANGE
|14
|Jake Simpkin
|15
|Corey Waddell
|16
|Ethan Bullemor
|17
|Siosiua Taukeiaho
|18
|Simione Laiafi
|19
|Josh Feledy
|RESERVES
|20
|Nathan Brown
|21
|Joey Walsh
|22
|Jackson Shereb
|Joash Papalii
|1
|Brian Kelly
|2
|Will Penisini
|3
|Sean Russell
|4
|Josh Addo-Carr
|5
|Ronald Volkman
|6
|Mitchell Moses
|7
|Luca Moretti
|8
|Ryley Smith
|9
|Junior Paulo
|10
|Charlie Guymer
|11
|Jack Williams
|12
|Dylan Walker
|13
|INTERCHANGE
|Tallyn Da Silva
|14
|Saxon Pryke
|15
|Toni Mataele
|16
|Jack de Belin
|17
|Kelma Tuilagi
|18
|Lorenzo Talataina
|19
|RESERVES
|Araz Nanva
|20
|Jezaiah Funa-Iuta
|21
|Teancum Brown
|22