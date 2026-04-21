The Round 8 NRL team lists for the 2026 season are in, with all clubs naming their squads for this week's matches. Stay across every lineup, late changes, and key ins and outs as they're confirmed.

Check out all team lists below, with updates added as official final teams are announced.

Wests Tigers vs Raiders Team Lists: Round 8

Leichhardt Oval
WST   
   CBR
    #NRLTigersRaiders
MATCH CENTRE ▶︎   
1 Jahream BulaJahream Bula
2 Sunia TuruvaSunia Turuva
3 Taylan MayTaylan May
4 Starford To'aStarford To'a
5 Luke LauliliiLuke Laulilii
6 Jarome LuaiJarome Luai
7 Adam DoueihiAdam Doueihi
8 Terrell MayTerrell May
9 Apisai KoroisauApisai Koroisau
10 Fonua PoleFonua Pole
11 Samuela FainuSamuela Fainu
12 Kai Pearce-PaulKai Pearce-Paul
13 Alex TwalAlex Twal
 INTERCHANGE
14 Jock MaddenJock Madden
15 Sione FainuSione Fainu
16 Royce HuntRoyce Hunt
17 Alex SeyfarthAlex Seyfarth
18 Patrick HerbertPatrick Herbert
19 Tristan HopeTristan Hope
 RESERVES
20 Latu FainuLatu Fainu
21 Jeral SkeltonJeral Skelton
22 Tony SukkarTony Sukkar
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Kaeo WeekesKaeo Weekes 1
Sebastian KrisSebastian Kris 2
Simi SasagiSimi Sasagi 3
Matthew TimokoMatthew Timoko 4
Jed StuartJed Stuart 5
Ethan StrangeEthan Strange 6
Ethan SandersEthan Sanders 7
Ata MariotaAta Mariota 8
Tom StarlingTom Starling 9
Joseph TapineJoseph Tapine 10
Zac HoskingZac Hosking 11
Noah MartinNoah Martin 12
Corey HorsburghCorey Horsburgh 13
 INTERCHANGE
Jayden BraileyJayden Brailey 14
Daine LaurieDaine Laurie 15
Joe RoddyJoe Roddy 16
Morgan SmithiesMorgan Smithies 17
Chevy StewartChevy Stewart 18
Savelio TamaleSavelio Tamale 19
 RESERVES
Owen PattieOwen Pattie 20
Jordan UtaJordan Uta 21
Jake ClydsdaleJake Clydsdale 22

Cowboys vs Sharks Team Lists: Round 8

QLD Country Bank
NQL   
   CRO
    #NRLCowboysSharks
MATCH CENTRE ▶︎   
1 Scott DrinkwaterScott Drinkwater
2 Braidon BurnsBraidon Burns
3 Jaxon PurdueJaxon Purdue
4 Tom ChesterTom Chester
5 Murray TaulagiMurray Taulagi
6 Jake CliffordJake Clifford
7 Tom DeardenTom Dearden
8 Coen HessCoen Hess
9 Reed MahoneyReed Mahoney
10 Jason TaumaloloJason Taumalolo
11 Heilum LukiHeilum Luki
12 Jeremiah NanaiJeremiah Nanai
13 Reuben CotterReuben Cotter
 INTERCHANGE
14 Soni LukeSoni Luke
15 Sam McIntyreSam McIntyre
16 Thomas MikaeleThomas Mikaele
17 Griffin NeameGriffin Neame
18 Matthew LodgeMatthew Lodge
19 Kai O'DonnellKai O'Donnell
 RESERVES
20 Zac LaybuttZac Laybutt
21 Kaiden LahrsKaiden Lahrs
22 Robert DerbyRobert Derby
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
William KennedyWilliam Kennedy 1
Mawene HirotiMawene Hiroti 2
Siosifa TalakaiSiosifa Talakai 3
KL IroKL Iro 4
Sam StonestreetSam Stonestreet 5
Braydon TrindallBraydon Trindall 6
Nicho HynesNicho Hynes 7
Addin Fonua-BlakeAddin Fonua-Blake 8
Blayke BraileyBlayke Brailey 9
Toby RudolfToby Rudolf 10
Billy BurnsBilly Burns 11
Teig WiltonTeig Wilton 12
Jesse ColquhounJesse Colquhoun 13
 INTERCHANGE
Briton NikoraBriton Nikora 14
Cameron McInnesCameron McInnes 15
Oregon KaufusiOregon Kaufusi 16
Thomas HazeltonThomas Hazelton 17
Hohepa PuruHohepa Puru 18
Tuku Hau TapuhaTuku Hau Tapuha 19
 RESERVES
Riley JonesRiley Jones 20
Riley PollardRiley Pollard 21
Sione KatoaSione Katoa 22

Broncos vs Bulldogs Team Lists: Round 8

Suncorp Stadium
BRI   
   CAN
    #NRLBroncosBulldogs
MATCH CENTRE ▶︎   
1 Jesse ArtharsJesse Arthars
2 Josiah KarapaniJosiah Karapani
3 Kotoni StaggsKotoni Staggs
4 Gehamat ShibasakiGehamat Shibasaki
5 Deine MarinerDeine Mariner
6 Ezra MamEzra Mam
7 Adam ReynoldsAdam Reynolds
8 Ben TaltyBen Talty
9 Cory PaixCory Paix
10 Jack GosiewskiJack Gosiewski
11 Brendan PiakuraBrendan Piakura
12 Jordan RikiJordan Riki
13 Xavier WillisonXavier Willison
 INTERCHANGE
14 Josh RogersJosh Rogers
15 Jaiyden HuntJaiyden Hunt
16 Jordan RikiJordan Riki
17 Va'a SemuVa'a Semu
18 Hayze PerhamHayze Perham
19 Antonio VerhoevenAntonio Verhoeven
 RESERVES
20 Tom DuffyTom Duffy
21 Cameron BukowskiCameron Bukowski
 
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Connor TraceyConnor Tracey 1
Jonathan SuaJonathan Sua 2
Bronson XerriBronson Xerri 3
Stephen CrichtonStephen Crichton 4
Marcelo MontoyaMarcelo Montoya 5
Matt BurtonMatt Burton 6
Lachlan GalvinLachlan Galvin 7
Samuel HughesSamuel Hughes 8
Bailey HaywardBailey Hayward 9
Leo ThompsonLeo Thompson 10
Viliame KikauViliame Kikau 11
Jacob PrestonJacob Preston 12
Jaeman SalmonJaeman Salmon 13
 INTERCHANGE
Kurt MannKurt Mann 14
Sitili TupouniuaSitili Tupouniua 15
Harry HayesHarry Hayes 16
Jake TurpinJake Turpin 17
Josh CurranJosh Curran 19
Lipoi HopoiLipoi Hopoi 20
 RESERVES
Jethro RinakamaJethro Rinakama 21
Alekolasimi JonesAlekolasimi Jones 22
Alex ContiAlex Conti 23

Dragons vs Roosters Team Lists: Round 8

Allianz Stadium
STI   
   SYD
    #NRLDragonsRoosters
MATCH CENTRE ▶︎   
1 Tyrell SloanTyrell Sloan
2 Setu TuSetu Tu
3 Moses SuliMoses Suli
4 Valentine HolmesValentine Holmes
5 Mathew FeagaiMathew Feagai
6 Daniel AtkinsonDaniel Atkinson
7 Kade ReedKade Reed
8 Emre GulerEmre Guler
9 Damien CookDamien Cook
10 Toby CouchmanToby Couchman
11 Luciano LeiluaLuciano Leilua
12 Ryan CouchmanRyan Couchman
13 Hamish StewartHamish Stewart
 INTERCHANGE
14 Josh KerrJosh Kerr
15 L. Pasifiki TongaLoko Pasifiki Tonga
16 Blake LawrieBlake Lawrie
17 Jacob HalangahuJacob Halangahu
18 Kyle FlanaganKyle Flanagan
19 C. TuipulotuChristian Tuipulotu
 RESERVES
20 Hayden BuchananHayden Buchanan
21 Hame SeleHame Sele
22 Ryan HutchinsonRyan Hutchinson
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
James TedescoJames Tedesco 1
Daniel TupouDaniel Tupou 2
Hugo SavalaHugo Savala 3
Robert ToiaRobert Toia 4
M. NawaqanitawaseMark Nawaqanitawase 5
Daly Cherry-EvansDaly Cherry-Evans 6
Sam WalkerSam Walker 7
Naufahu WhyteNaufahu Whyte 8
Reece RobsonReece Robson 9
Lindsay CollinsLindsay Collins 10
Angus CrichtonAngus Crichton 11
Siua WongSiua Wong 12
Victor RadleyVictor Radley 13
 INTERCHANGE
Connor WatsonConnor Watson 14
Spencer LeniuSpencer Leniu 15
Nat ButcherNat Butcher 16
Salesi FoketiSalesi Foketi 17
Cody RamseyCody Ramsey 18
Billy SmithBilly Smith 19
 RESERVES
Benaiah IoeluBenaiah Ioelu 20
Egan ButcherEgan Butcher 21
Tommy TalauTommy Talau 22

Warriors vs Dolphins Team Lists: Round 8

Sky Stadium
NZW   
   DOL
    #NRLWarriorsDolphins
MATCH CENTRE ▶︎   
1 Taine TuaupikiTaine Tuaupiki
2 D. Watene-ZelezniakDallin Watene-Zelezniak
3 R. Tuivasa-SheckRoger Tuivasa-Sheck
4 Ali LeiatauaAli Leiataua
5 A. Khan-PereiraAlofiana Khan-Pereira
6 C. Harris-TavitaChanel Harris-Tavita
7 Tanah BoydTanah Boyd
8 J. Fisher-HarrisJames Fisher-Harris
9 Wayde EganWayde Egan
10 Jackson FordJackson Ford
11 Leka HalasimaLeka Halasima
12 Kurt CapewellKurt Capewell
13 Erin ClarkErin Clark
 INTERCHANGE
14 Samuel HealeySamuel Healey
15 Mitch BarnettMitch Barnett
16 Demitric VaimaugaDemitric Vaimauga
17 Jacob LabanJacob Laban
18 Marata NiukoreMarata Niukore
20 Luke HansonLuke Hanson
 RESERVES
21 E. Ieremia-ToeavaEddie Ieremia-Toeava
22 Adam PompeyAdam Pompey
23 Makaia TafuaMakaia Tafua
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
H. Tabuai-FidowHamiso Tabuai-Fidow 1
Jamayne IsaakoJamayne Isaako 2
Jake AverilloJake Averillo 3
Herbie FarnworthHerbie Farnworth 4
Selwyn CobboSelwyn Cobbo 5
Brad SchneiderBrad Schneider 6
Isaiya KatoaIsaiya Katoa 7
Tom GilbertTom Gilbert 8
Max PlathMax Plath 9
Francis MoloFrancis Molo 10
Connelly LemueluConnelly Lemuelu 11
K. FinefeuiakiKulikefu Finefeuiaki 12
Morgan KnowlesMorgan Knowles 13
 INTERCHANGE
Ray StoneRay Stone 14
Tom FleglerTom Flegler 15
Felise KaufusiFelise Kaufusi 16
Trai FullerTrai Fuller 17
Lewis SymondsLewis Symonds 18
Tevita NaufahuTevita Naufahu 19
 RESERVES
Brian PouniuBrian Pouniu 20
Oryn KeeleyOryn Keeley 21
John FineanganofoJohn Fineanganofo 22

Storm vs Rabbitohs Team Lists: Round 8

AAMI Park
MEL   
   SOU
    #NRLStormSouths
MATCH CENTRE ▶︎   
1 Sua Fa'alogoSua Fa'alogo
2 Will WarbrickWill Warbrick
3 Jack HowarthJack Howarth
4 Nick MeaneyNick Meaney
5 Manaia WaitereManaia Waitere
6 Cameron MunsterCameron Munster
7 Jahrome HughesJahrome Hughes
8 Stefano UtoikamanuStefano Utoikamanu
9 Harry GrantHarry Grant
10 Josh KingJosh King
11 Joe ChanJoe Chan
12 Cooper ClarkeCooper Clarke
13 Trent LoieroTrent Loiero
 INTERCHANGE
14 Tyran WishartTyran Wishart
15 Alec MacDonaldAlec MacDonald
16 Shawn BloreShawn Blore
17 Davvy MoaleDavvy Moale
18 Jack HetheringtonJack Hetherington
19 Hugo PeelHugo Peel
 RESERVES
20 Trent ToelauTrent Toelau
21 Josiah PahuluJosiah Pahulu
22 Moses LeoMoses Leo
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Matt DuftyMatt Dufty 1
Alex JohnstonAlex Johnston 2
Latrell MitchellLatrell Mitchell 3
Jack WightonJack Wighton 4
Campbell GrahamCampbell Graham 5
Cody WalkerCody Walker 6
Jamie HumphreysJamie Humphreys 7
Tevita TatolaTevita Tatola 8
Bronson GarlickBronson Garlick 9
Sean KeppieSean Keppie 10
Brandon SmithBrandon Smith 11
Tallis DuncanTallis Duncan 12
Cameron MurrayCameron Murray 13
 INTERCHANGE
Peter MamouzelosPeter Mamouzelos 14
Lachlan HubnerLachlan Hubner 15
Jayden SullivanJayden Sullivan 16
Keaon KoloamatangiKeaon Koloamatangi 17
Euan AitkenEuan Aitken 18
Liam Le BlancLiam Le Blanc 19
 RESERVES
Latrell SiegwaltLatrell Siegwalt 20
Thomas FletcherThomas Fletcher 21
Edward KosiEdward Kosi 22

Loading matchup…

Knights vs Panthers Team Lists: Round 8

McDonald Jones
NEW   
   PEN
    #NRLKnightsPanthers
MATCH CENTRE ▶︎   
1 Fletcher SharpeFletcher Sharpe
2 Dominic YoungDominic Young
3 Dane GagaiDane Gagai
4 Fletcher HuntFletcher Hunt
5 James SchillerJames Schiller
6 Sandon SmithSandon Smith
7 Dylan BrownDylan Brown
8 Jacob SaifitiJacob Saifiti
9 Phoenix CrosslandPhoenix Crossland
10 Trey MooneyTrey Mooney
11 Francis ManuleleuaFrancis Manuleleua
12 Jermaine McEwenJermaine McEwen
13 Mat CrokerMat Croker
 INTERCHANGE
14 Harrison GrahamHarrison Graham
15 Pasami SauloPasami Saulo
16 Cody HopwoodCody Hopwood
17 E. Salesa-LeaumoanaElijah Salesa-Leaumoana
18 Asu KepaoaAsu Kepaoa
19 Kyle McCarthyKyle McCarthy
 RESERVES
20 Peter HolaPeter Hola
21 Lachlan CrouchLachlan Crouch
22 Wilson De CourceyWilson De Courcey
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Dylan EdwardsDylan Edwards 1
Thomas JenkinsThomas Jenkins 2
Paul AlamotiPaul Alamoti 3
Casey McLeanCasey McLean 4
Brian To'oBrian To'o 5
Blaize TalagiBlaize Talagi 6
Nathan ClearyNathan Cleary 7
Moses LeotaMoses Leota 8
Freddy LussickFreddy Lussick 9
Lindsay SmithLindsay Smith 10
Isaiah Papali'iIsaiah Papali'i 11
Luke GarnerLuke Garner 12
Isaah YeoIsaah Yeo 13
 INTERCHANGE
Jack CoggerJack Cogger 14
Scott SorensenScott Sorensen 15
Kalani GoingKalani Going 16
Billy PhillipsBilly Phillips 17
Izack TagoIzack Tago 18
Jack ColeJack Cole 19
 RESERVES
Luron PateaLuron Patea 20
Billy ScottBilly Scott 21
Sione FonuaSione Fonua 22

Sea Eagles vs Eels Team Lists: Round 8

4 Pines Park
MAN   
   PAR
    #NRLManlyEels
MATCH CENTRE ▶︎   
1 Tolutau KoulaTolutau Koula
2 Jason SaabJason Saab
3 Clayton FaulaloClayton Faulalo
4 Reuben GarrickReuben Garrick
5 Lehi HopoateLehi Hopoate
6 Luke BrooksLuke Brooks
7 Jamal FogartyJamal Fogarty
8 Taniela PasekaTaniela Paseka
9 Brandon WakehamBrandon Wakeham
10 Kobe HetheringtonKobe Hetherington
11 Haumole Olakau'atuHaumole Olakau'atu
12 Ben TrbojevicBen Trbojevic
13 Jake TrbojevicJake Trbojevic
 INTERCHANGE
14 Jake SimpkinJake Simpkin
15 Corey WaddellCorey Waddell
16 Ethan BullemorEthan Bullemor
17 Siosiua TaukeiahoSiosiua Taukeiaho
18 Simione LaiafiSimione Laiafi
19 Josh FeledyJosh Feledy
 RESERVES
20 Nathan BrownNathan Brown
21 Joey WalshJoey Walsh
22 Jackson SherebJackson Shereb
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Joash PapaliiJoash Papalii 1
Brian KellyBrian Kelly 2
Will PenisiniWill Penisini 3
Sean RussellSean Russell 4
Josh Addo-CarrJosh Addo-Carr 5
Ronald VolkmanRonald Volkman 6
Mitchell MosesMitchell Moses 7
Luca MorettiLuca Moretti 8
Ryley SmithRyley Smith 9
Junior PauloJunior Paulo 10
Charlie GuymerCharlie Guymer 11
Jack WilliamsJack Williams 12
Dylan WalkerDylan Walker 13
 INTERCHANGE
Tallyn Da SilvaTallyn Da Silva 14
Saxon PrykeSaxon Pryke 15
Toni MataeleToni Mataele 16
Jack de BelinJack de Belin 17
Kelma TuilagiKelma Tuilagi 18
Lorenzo TalatainaLorenzo Talataina 19
 RESERVES
Araz NanvaAraz Nanva 20
Jezaiah Funa-IutaJezaiah Funa-Iuta 21
Teancum BrownTeancum Brown 22