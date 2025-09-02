Round 27 Team Lists

2025-09-04T09:50:00Z
Suncorp Stadium
BRI
2025-09-04T09:50:00Z
MEL
|1
|Reece Walsh
|2
|Josiah Karapani
|3
|Kotoni Staggs
|4
|Deine Mariner
|5
|Jesse Arthars
|6
|Billy Walters
|7
|Ben Hunt
|8
|Corey Jensen
|9
|Cory Paix
|10
|Payne Haas
|11
|Brendan Piakura
|12
|Jordan Riki
|13
|Patrick Carrigan
|INTERCHANGE
|14
|Tyson Smoothy
|15
|Kobe Hetherington
|16
|Ben Talty
|17
|Jaiyden Hunt
|RESERVES
|18
|Delouise Hoeter
|19
|Fletcher Baker
|20
|Jock Madden
|21
|Va'a Semu
|22
|Gehamat Shibasaki
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Ryan Papenhuyzen
|1
|Will Warbrick
|2
|Grant Anderson
|3
|Nick Meaney
|4
|Xavier Coates
|5
|Cameron Munster
|6
|Jahrome Hughes
|7
|N. Asofa-Solomona
|8
|Bronson Garlick
|9
|Josh King
|10
|Ativalu Lisati
|11
|Eliesa Katoa
|12
|Trent Loiero
|13
|INTERCHANGE
|Tyran Wishart
|14
|Alec MacDonald
|15
|Tui Kamikamica
|16
|Joe Chan
|17
|RESERVES
|Marion Seve
|18
|Jack Howarth
|19
|Jonah Pezet
|20
|Kane Bradley
|21
|Lazarus Vaalepu
|22
2025-09-05T08:00:00Z
4 Pines Park
MAN
2025-09-05T08:00:00Z
NZW
|1
|Tom Trbojevic
|2
|Jason Saab
|3
|Clayton Faulalo
|4
|Tommy Talau
|5
|Lehi Hopoate
|6
|Luke Brooks
|7
|Daly Cherry-Evans
|8
|Matthew Lodge
|9
|Jake Simpkin
|10
|Siosiua Taukeiaho
|11
|Corey Waddell
|12
|Ben Trbojevic
|13
|Jazz Tevaga
|INTERCHANGE
|14
|Joey Walsh
|15
|Caleb Navale
|16
|Ethan Bullemor
|17
|Toafofoa Sipley
|RESERVES
|18
|Aaron Schoupp
|19
|Navren Willett
|20
|D. Pua'avase
|21
|Simione Laiafi
|22
|G. Chan Kum Tong
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|C. Nicoll-Klokstad
|1
|D. Watene-Zelezniak
|2
|Adam Pompey
|3
|Rocco Berry
|4
|R. Tuivasa-Sheck
|5
|C. Harris-Tavita
|6
|Tanah Boyd
|7
|J. Fisher-Harris
|8
|Samuel Healey
|9
|T. Stowers-Smith
|10
|Kurt Capewell
|11
|Marata Niukore
|12
|Erin Clark
|13
|INTERCHANGE
|Te Maire Martin
|14
|E. Ieremia-Toeava
|15
|Demitric Vaimauga
|16
|Leka Halasima
|17
|RESERVES
|Taine Tuaupiki
|18
|Kalani Going
|20
|Bunty Afoa
|21
|Edward Kosi
|22
|Luke Hanson
|23
2025-09-05T10:00:00Z
Allianz Stadium
SYD
2025-09-05T10:00:00Z
SOU
|1
|James Tedesco
|2
|Daniel Tupou
|3
|Billy Smith
|4
|Robert Toia
|5
|M. Nawaqanitawase
|6
|Hugo Savala
|7
|Sam Walker
|8
|Spencer Leniu
|9
|Connor Watson
|10
|Lindsay Collins
|11
|Angus Crichton
|12
|Victor Radley
|13
|Naufahu Whyte
|INTERCHANGE
|14
|Benaiah Ioelu
|15
|Egan Butcher
|16
|Blake Steep
|17
|Siua Wong
|RESERVES
|18
|Ethan King
|19
|Salesi Foketi
|20
|Sandon Smith
|21
|Tom Rodwell
|22
|Makahesi Makatoa
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Jye Gray
|1
|Alex Johnston
|2
|Isaiah Tass
|3
|Jack Wighton
|4
|Tyrone Munro
|5
|Ashton Ward
|6
|Jamie Humphreys
|7
|Sean Keppie
|8
|Siliva Havili
|9
|Keaon Koloamatangi
|10
|Tallis Duncan
|11
|Jai Arrow
|12
|Lachlan Hubner
|13
|INTERCHANGE
|Brandon Smith
|14
|Jacob Host
|15
|Cody Walker
|16
|Cameron Murray
|17
|RESERVES
|Euan Aitken
|18
|Peter Mamouzelos
|19
|Shaquai Mitchell
|20
|B. Bentley-Hape
|21
|Lewis Dodd
|22
2025-09-06T05:00:00Z
WIN Stadium
STI
2025-09-06T05:00:00Z
PEN
|1
|Clinton Gutherson
|2
|C. Tuipulotu
|3
|Hayden Buchanan
|4
|Mathew Feagai
|5
|Tyrell Sloan
|6
|Lyhkan King-Togia
|7
|Kyle Flanagan
|8
|Emre Guler
|9
|Damien Cook
|10
|David Klemmer
|11
|Jacob Halangahu
|12
|Jaydn Su'A
|13
|Jack de Belin
|INTERCHANGE
|14
|Jacob Liddle
|15
|Luciano Leilua
|16
|Hame Sele
|17
|L. Pasifiki Tonga
|RESERVES
|18
|Ben Murdoch-Masila
|19
|Corey Allan
|20
|Lachlan Ilias
|21
|Michael Molo
|22
|Blake Lawrie
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Dylan Edwards
|1
|Thomas Jenkins
|2
|Izack Tago
|3
|Casey McLean
|4
|Paul Alamoti
|5
|Blaize Talagi
|6
|Nathan Cleary
|7
|Moses Leota
|8
|Mitch Kenny
|9
|Lindsay Smith
|10
|Scott Sorensen
|11
|Luke Garner
|12
|Isaah Yeo
|13
|INTERCHANGE
|Brad Schneider
|14
|Liam Henry
|15
|Isaiah Papali'i
|16
|Matthew Eisenhuth
|17
|RESERVES
|Daine Laurie
|18
|Mavrik Geyer
|19
|Riley Price
|20
|Luron Patea
|21
|Jaxen Edgar
|22
2025-09-06T07:30:00Z
Cbus Super Stadium
GLD
2025-09-06T07:30:00Z
WST
|1
|Keano Kini
|2
|Brian Kelly
|3
|AJ Brimson
|4
|Carter Gordon
|5
|Phillip Sami
|6
|Kieran Foran
|7
|Jayden Campbell
|8
|Moeaki Fotuaika
|9
|Sam Verrills
|10
|R. Campbell-Gillard
|11
|Chris Randall
|12
|Beau Fermor
|13
|T. Fa'asuamaleaui
|INTERCHANGE
|14
|Cooper Bai
|15
|Klese Haas
|16
|I. Fa'asuamaleaui
|17
|Josh Patston
|RESERVES
|18
|Tukimihia Simpkins
|19
|Jaylan De Groot
|20
|Thomas Weaver
|21
|Sean Mullany
|22
|Tony Francis
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Jahream Bula
|1
|Sunia Turuva
|2
|Taylan May
|3
|Starford To'a
|4
|Heamasi Makasini
|5
|Jarome Luai
|6
|Latu Fainu
|7
|Terrell May
|8
|Apisai Koroisau
|9
|Fonua Pole
|10
|Samuela Fainu
|11
|Sione Fainu
|12
|Alex Twal
|13
|INTERCHANGE
|Heath Mason
|14
|Royce Hunt
|15
|Alex Seyfarth
|16
|Tony Sukkar
|17
|RESERVES
|Tristan Hope
|18
|Charlie Murray
|19
|Kit Laulilii
|20
|K. Mapapalangi
|21
|Charlie Staines
|22
2025-09-06T09:35:00Z
Accor Stadium
CAN
2025-09-06T09:35:00Z
CRO
|1
|Connor Tracey
|2
|Enari Tuala
|3
|Bronson Xerri
|4
|Stephen Crichton
|5
|Marcelo Montoya
|6
|Matt Burton
|7
|Lachlan Galvin
|8
|Max King
|9
|Bailey Hayward
|10
|Samuel Hughes
|11
|Viliame Kikau
|12
|Jacob Preston
|13
|Jaeman Salmon
|INTERCHANGE
|14
|Kurt Mann
|15
|Sitili Tupouniua
|16
|Josh Curran
|17
|Reed Mahoney
|RESERVES
|19
|Jake Turpin
|20
|D. Suluka-Fifita
|21
|Kurtis Morrin
|22
|Jethro Rinakama
|23
|Toby Sexton
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|William Kennedy
|1
|Sione Katoa
|2
|Jesse Ramien
|3
|KL Iro
|4
|Ronaldo Mulitalo
|5
|Braydon Trindall
|6
|Nicho Hynes
|7
|Addin Fonua-Blake
|8
|Blayke Brailey
|9
|Toby Rudolf
|10
|Billy Burns
|11
|Teig Wilton
|12
|Jesse Colquhoun
|13
|INTERCHANGE
|Hohepa Puru
|14
|Siosifa Talakai
|15
|Thomas Hazelton
|16
|Braden Hamlin-Uele
|17
|RESERVES
|Daniel Atkinson
|18
|Mawene Hiroti
|19
|Jayden Berrell
|20
|Oregon Kaufusi
|21
|Tuku Hau Tapuha
|22
2025-09-07T04:00:00Z
Kayo Stadium
DOL
2025-09-07T04:00:00Z
CBR
|1
|Trai Fuller
|2
|Jamayne Isaako
|3
|Jake Averillo
|4
|H. Tabuai-Fidow
|5
|Tevita Naufahu
|6
|Kodi Nikorima
|7
|Isaiya Katoa
|8
|Francis Molo
|9
|J. Marshall-King
|10
|Felise Kaufusi
|11
|K. Finefeuiaki
|12
|Oryn Keeley
|13
|Kurt Donoghoe
|INTERCHANGE
|14
|Aublix Tawha
|15
|Ray Stone
|16
|Mark Nicholls
|17
|Josh Kerr
|RESERVES
|18
|Kenneath Bromwich
|19
|LJ Nonu
|20
|James Walsh
|21
|Peter Hola
|22
|Herbie Farnworth
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Chevy Stewart
|1
|Savelio Tamale
|2
|Matthew Timoko
|3
|Sebastian Kris
|4
|Michael Asomua
|5
|Adam Cook
|6
|Ethan Sanders
|7
|Corey Horsburgh
|8
|Owen Pattie
|9
|Ata Mariota
|10
|Noah Martin
|11
|Matty Nicholson
|12
|Morgan Smithies
|13
|INTERCHANGE
|Danny Levi
|14
|Trey Mooney
|15
|Manaia Waitere
|16
|Joe Roddy
|17
|RESERVES
|Kain Anderson
|18
|Vena Patuki-Case
|19
|Shaun Packer
|20
|Ethan Sanders
|21
|Myles Martin
|22
2025-09-07T06:05:00Z
CommBank Stadium
PAR
2025-09-07T06:05:00Z
NEW
|1
|Isaiah Iongi
|2
|Zac Lomax
|3
|Will Penisini
|4
|Sean Russell
|5
|Josh Addo-Carr
|6
|Dylan Brown
|7
|Mitchell Moses
|8
|J'maine Hopgood
|9
|Ryley Smith
|10
|Junior Paulo
|11
|Kelma Tuilagi
|12
|Jack Williams
|13
|Dylan Walker
|INTERCHANGE
|14
|Tallyn Da Silva
|15
|Matt Doorey
|16
|Charlie Guymer
|17
|Jordan Samrani
|RESERVES
|18
|Dean Hawkins
|19
|Dan Keir
|20
|Toni Mataele
|21
|Joey Lussick
|22
|Joash Papalii
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Fletcher Hunt
|1
|Dominic Young
|2
|Dane Gagai
|3
|Bradman Best
|4
|Greg Marzhew
|5
|Jake Arthur
|6
|Jack Cogger
|7
|Jacob Saifiti
|8
|Phoenix Crossland
|9
|Leo Thompson
|10
|Jermaine McEwen
|11
|Kai Pearce-Paul
|12
|Tyson Frizell
|13
|INTERCHANGE
|Jayden Brailey
|14
|Mat Croker
|15
|Thomas Cant
|16
|E. Salesa-Leaumoana
|17
|RESERVES
|James Schiller
|18
|Cody Hopwood
|19
|Matt Arthur
|20
|Connor Votano
|21
|Lachlan Crouch
|22