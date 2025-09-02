Round 27 Team Lists
 2025-09-04T09:50:00Z 
Suncorp Stadium
BRI   
 2025-09-04T09:50:00Z 
   MEL
    #NRLBroncosStorm
1 Reece WalshReece Walsh
2 Josiah KarapaniJosiah Karapani
3 Kotoni StaggsKotoni Staggs
4 Deine MarinerDeine Mariner
5 Jesse ArtharsJesse Arthars
6 Billy WaltersBilly Walters
7 Ben HuntBen Hunt
8 Corey JensenCorey Jensen
9 Cory PaixCory Paix
10 Payne HaasPayne Haas
11 Brendan PiakuraBrendan Piakura
12 Jordan RikiJordan Riki
13 Patrick CarriganPatrick Carrigan
 INTERCHANGE
14 Tyson SmoothyTyson Smoothy
15 Kobe HetheringtonKobe Hetherington
16 Ben TaltyBen Talty
17 Jaiyden HuntJaiyden Hunt
 RESERVES
18 Delouise HoeterDelouise Hoeter
19 Fletcher BakerFletcher Baker
20 Jock MaddenJock Madden
21 Va'a SemuVa'a Semu
22 Gehamat ShibasakiGehamat Shibasaki
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Reserves
Reserves
Ryan PapenhuyzenRyan Papenhuyzen 1
Will WarbrickWill Warbrick 2
Grant AndersonGrant Anderson 3
Nick MeaneyNick Meaney 4
Xavier CoatesXavier Coates 5
Cameron MunsterCameron Munster 6
Jahrome HughesJahrome Hughes 7
N. Asofa-SolomonaNelson Asofa-Solomona 8
Bronson GarlickBronson Garlick 9
Josh KingJosh King 10
Ativalu LisatiAtivalu Lisati 11
Eliesa KatoaEliesa Katoa 12
Trent LoieroTrent Loiero 13
 INTERCHANGE
Tyran WishartTyran Wishart 14
Alec MacDonaldAlec MacDonald 15
Tui KamikamicaTui Kamikamica 16
Joe ChanJoe Chan 17
 RESERVES
Marion SeveMarion Seve 18
Jack HowarthJack Howarth 19
Jonah PezetJonah Pezet 20
Kane BradleyKane Bradley 21
Lazarus VaalepuLazarus Vaalepu 22

 2025-09-05T08:00:00Z 
4 Pines Park
MAN   
 2025-09-05T08:00:00Z 
   NZW
    #NRLManlyWarriors
1 Tom TrbojevicTom Trbojevic
2 Jason SaabJason Saab
3 Clayton FaulaloClayton Faulalo
4 Tommy TalauTommy Talau
5 Lehi HopoateLehi Hopoate
6 Luke BrooksLuke Brooks
7 Daly Cherry-EvansDaly Cherry-Evans
8 Matthew LodgeMatthew Lodge
9 Jake SimpkinJake Simpkin
10 Siosiua TaukeiahoSiosiua Taukeiaho
11 Corey WaddellCorey Waddell
12 Ben TrbojevicBen Trbojevic
13 Jazz TevagaJazz Tevaga
 INTERCHANGE
14 Joey WalshJoey Walsh
15 Caleb NavaleCaleb Navale
16 Ethan BullemorEthan Bullemor
17 Toafofoa SipleyToafofoa Sipley
 RESERVES
18 Aaron SchouppAaron Schoupp
19 Navren WillettNavren Willett
20 D. Pua'avaseD'Jazirhae Pua'avase
21 Simione LaiafiSimione Laiafi
22 G. Chan Kum TongGordon Chan Kum Tong
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Reserves
Reserves
C. Nicoll-KlokstadCharnze Nicoll-Klokstad 1
D. Watene-ZelezniakDallin Watene-Zelezniak 2
Adam PompeyAdam Pompey 3
Rocco BerryRocco Berry 4
R. Tuivasa-SheckRoger Tuivasa-Sheck 5
C. Harris-TavitaChanel Harris-Tavita 6
Tanah BoydTanah Boyd 7
J. Fisher-HarrisJames Fisher-Harris 8
Samuel HealeySamuel Healey 9
T. Stowers-SmithTanner Stowers-Smith 10
Kurt CapewellKurt Capewell 11
Marata NiukoreMarata Niukore 12
Erin ClarkErin Clark 13
 INTERCHANGE
Te Maire MartinTe Maire Martin 14
E. Ieremia-ToeavaEddie Ieremia-Toeava 15
Demitric VaimaugaDemitric Vaimauga 16
Leka HalasimaLeka Halasima 17
 RESERVES
Taine TuaupikiTaine Tuaupiki 18
Kalani GoingKalani Going 20
Bunty AfoaBunty Afoa 21
Edward KosiEdward Kosi 22
Luke HansonLuke Hanson 23

 2025-09-05T10:00:00Z 
Allianz Stadium
SYD   
 2025-09-05T10:00:00Z 
   SOU
    #NRLRoostersSouths
1 James TedescoJames Tedesco
2 Daniel TupouDaniel Tupou
3 Billy SmithBilly Smith
4 Robert ToiaRobert Toia
5 M. NawaqanitawaseMark Nawaqanitawase
6 Hugo SavalaHugo Savala
7 Sam WalkerSam Walker
8 Spencer LeniuSpencer Leniu
9 Connor WatsonConnor Watson
10 Lindsay CollinsLindsay Collins
11 Angus CrichtonAngus Crichton
12 Victor RadleyVictor Radley
13 Naufahu WhyteNaufahu Whyte
 INTERCHANGE
14 Benaiah IoeluBenaiah Ioelu
15 Egan ButcherEgan Butcher
16 Blake SteepBlake Steep
17 Siua WongSiua Wong
 RESERVES
18 Ethan KingEthan King
19 Salesi FoketiSalesi Foketi
20 Sandon SmithSandon Smith
21 Tom RodwellTom Rodwell
22 Makahesi MakatoaMakahesi Makatoa
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Reserves
Reserves
Jye GrayJye Gray 1
Alex JohnstonAlex Johnston 2
Isaiah TassIsaiah Tass 3
Jack WightonJack Wighton 4
Tyrone MunroTyrone Munro 5
Ashton WardAshton Ward 6
Jamie HumphreysJamie Humphreys 7
Sean KeppieSean Keppie 8
Siliva HaviliSiliva Havili 9
Keaon KoloamatangiKeaon Koloamatangi 10
Tallis DuncanTallis Duncan 11
Jai ArrowJai Arrow 12
Lachlan HubnerLachlan Hubner 13
 INTERCHANGE
Brandon SmithBrandon Smith 14
Jacob HostJacob Host 15
Cody WalkerCody Walker 16
Cameron MurrayCameron Murray 17
 RESERVES
Euan AitkenEuan Aitken 18
Peter MamouzelosPeter Mamouzelos 19
Shaquai MitchellShaquai Mitchell 20
B. Bentley-HapeBayleigh Bentley-Hape 21
Lewis DoddLewis Dodd 22

 2025-09-06T05:00:00Z 
WIN Stadium
STI   
 2025-09-06T05:00:00Z 
   PEN
    #NRLDragonsPanthers
1 Clinton GuthersonClinton Gutherson
2 C. TuipulotuChristian Tuipulotu
3 Hayden BuchananHayden Buchanan
4 Mathew FeagaiMathew Feagai
5 Tyrell SloanTyrell Sloan
6 Lyhkan King-TogiaLyhkan King-Togia
7 Kyle FlanaganKyle Flanagan
8 Emre GulerEmre Guler
9 Damien CookDamien Cook
10 David KlemmerDavid Klemmer
11 Jacob HalangahuJacob Halangahu
12 Jaydn Su'AJaydn Su'A
13 Jack de BelinJack de Belin
 INTERCHANGE
14 Jacob LiddleJacob Liddle
15 Luciano LeiluaLuciano Leilua
16 Hame SeleHame Sele
17 L. Pasifiki TongaLoko Pasifiki Tonga
 RESERVES
18 Ben Murdoch-MasilaBen Murdoch-Masila
19 Corey AllanCorey Allan
20 Lachlan IliasLachlan Ilias
21 Michael MoloMichael Molo
22 Blake LawrieBlake Lawrie
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Reserves
Reserves
Dylan EdwardsDylan Edwards 1
Thomas JenkinsThomas Jenkins 2
Izack TagoIzack Tago 3
Casey McLeanCasey McLean 4
Paul AlamotiPaul Alamoti 5
Blaize TalagiBlaize Talagi 6
Nathan ClearyNathan Cleary 7
Moses LeotaMoses Leota 8
Mitch KennyMitch Kenny 9
Lindsay SmithLindsay Smith 10
Scott SorensenScott Sorensen 11
Luke GarnerLuke Garner 12
Isaah YeoIsaah Yeo 13
 INTERCHANGE
Brad SchneiderBrad Schneider 14
Liam HenryLiam Henry 15
Isaiah Papali'iIsaiah Papali'i 16
Matthew EisenhuthMatthew Eisenhuth 17
 RESERVES
Daine LaurieDaine Laurie 18
Mavrik GeyerMavrik Geyer 19
Riley PriceRiley Price 20
Luron PateaLuron Patea 21
Jaxen EdgarJaxen Edgar 22

 2025-09-06T07:30:00Z 
Cbus Super Stadium
GLD   
 2025-09-06T07:30:00Z 
   WST
    #NRLTitansTigers
1 Keano KiniKeano Kini
2 Brian KellyBrian Kelly
3 AJ BrimsonAJ Brimson
4 Carter GordonCarter Gordon
5 Phillip SamiPhillip Sami
6 Kieran ForanKieran Foran
7 Jayden CampbellJayden Campbell
8 Moeaki FotuaikaMoeaki Fotuaika
9 Sam VerrillsSam Verrills
10 R. Campbell-GillardReagan Campbell-Gillard
11 Chris RandallChris Randall
12 Beau FermorBeau Fermor
13 T. Fa'asuamaleauiTino Fa'asuamaleaui
 INTERCHANGE
14 Cooper BaiCooper Bai
15 Klese HaasKlese Haas
16 I. Fa'asuamaleauiIszac Fa'asuamaleaui
17 Josh PatstonJosh Patston
 RESERVES
18 Tukimihia SimpkinsTukimihia Simpkins
19 Jaylan De GrootJaylan De Groot
20 Thomas WeaverThomas Weaver
21 Sean MullanySean Mullany
22 Tony FrancisTony Francis
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Reserves
Reserves
Jahream BulaJahream Bula 1
Sunia TuruvaSunia Turuva 2
Taylan MayTaylan May 3
Starford To'aStarford To'a 4
Heamasi MakasiniHeamasi Makasini 5
Jarome LuaiJarome Luai 6
Latu FainuLatu Fainu 7
Terrell MayTerrell May 8
Apisai KoroisauApisai Koroisau 9
Fonua PoleFonua Pole 10
Samuela FainuSamuela Fainu 11
Sione FainuSione Fainu 12
Alex TwalAlex Twal 13
 INTERCHANGE
Heath MasonHeath Mason 14
Royce HuntRoyce Hunt 15
Alex SeyfarthAlex Seyfarth 16
Tony SukkarTony Sukkar 17
 RESERVES
Tristan HopeTristan Hope 18
Charlie MurrayCharlie Murray 19
Kit LauliliiKit Laulilii 20
K. MapapalangiKrystian Mapapalangi 21
Charlie StainesCharlie Staines 22

 2025-09-06T09:35:00Z 
Accor Stadium
CAN   
 2025-09-06T09:35:00Z 
   CRO
    #NRLBulldogsSharks
1 Connor TraceyConnor Tracey
2 Enari TualaEnari Tuala
3 Bronson XerriBronson Xerri
4 Stephen CrichtonStephen Crichton
5 Marcelo MontoyaMarcelo Montoya
6 Matt BurtonMatt Burton
7 Lachlan GalvinLachlan Galvin
8 Max KingMax King
9 Bailey HaywardBailey Hayward
10 Samuel HughesSamuel Hughes
11 Viliame KikauViliame Kikau
12 Jacob PrestonJacob Preston
13 Jaeman SalmonJaeman Salmon
 INTERCHANGE
14 Kurt MannKurt Mann
15 Sitili TupouniuaSitili Tupouniua
16 Josh CurranJosh Curran
17 Reed MahoneyReed Mahoney
 RESERVES
19 Jake TurpinJake Turpin
20 D. Suluka-FifitaDaniel Suluka-Fifita
21 Kurtis MorrinKurtis Morrin
22 Jethro RinakamaJethro Rinakama
23 Toby SextonToby Sexton
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Reserves
Reserves
William KennedyWilliam Kennedy 1
Sione KatoaSione Katoa 2
Jesse RamienJesse Ramien 3
KL IroKL Iro 4
Ronaldo MulitaloRonaldo Mulitalo 5
Braydon TrindallBraydon Trindall 6
Nicho HynesNicho Hynes 7
Addin Fonua-BlakeAddin Fonua-Blake 8
Blayke BraileyBlayke Brailey 9
Toby RudolfToby Rudolf 10
Billy BurnsBilly Burns 11
Teig WiltonTeig Wilton 12
Jesse ColquhounJesse Colquhoun 13
 INTERCHANGE
Hohepa PuruHohepa Puru 14
Siosifa TalakaiSiosifa Talakai 15
Thomas HazeltonThomas Hazelton 16
Braden Hamlin-UeleBraden Hamlin-Uele 17
 RESERVES
Daniel AtkinsonDaniel Atkinson 18
Mawene HirotiMawene Hiroti 19
Jayden BerrellJayden Berrell 20
Oregon KaufusiOregon Kaufusi 21
Tuku Hau TapuhaTuku Hau Tapuha 22

 2025-09-07T04:00:00Z 
Kayo Stadium
DOL   
 2025-09-07T04:00:00Z 
   CBR
    #NRLDolphinsRaiders
1 Trai FullerTrai Fuller
2 Jamayne IsaakoJamayne Isaako
3 Jake AverilloJake Averillo
4 H. Tabuai-FidowHamiso Tabuai-Fidow
5 Tevita NaufahuTevita Naufahu
6 Kodi NikorimaKodi Nikorima
7 Isaiya KatoaIsaiya Katoa
8 Francis MoloFrancis Molo
9 J. Marshall-KingJeremy Marshall-King
10 Felise KaufusiFelise Kaufusi
11 K. FinefeuiakiKulikefu Finefeuiaki
12 Oryn KeeleyOryn Keeley
13 Kurt DonoghoeKurt Donoghoe
 INTERCHANGE
14 Aublix TawhaAublix Tawha
15 Ray StoneRay Stone
16 Mark NichollsMark Nicholls
17 Josh KerrJosh Kerr
 RESERVES
18 Kenneath BromwichKenneath Bromwich
19 LJ NonuLJ Nonu
20 James WalshJames Walsh
21 Peter HolaPeter Hola
22 Herbie FarnworthHerbie Farnworth
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Reserves
Reserves
Chevy StewartChevy Stewart 1
Savelio TamaleSavelio Tamale 2
Matthew TimokoMatthew Timoko 3
Sebastian KrisSebastian Kris 4
Michael AsomuaMichael Asomua 5
Adam CookAdam Cook 6
Ethan SandersEthan Sanders 7
Corey HorsburghCorey Horsburgh 8
Owen PattieOwen Pattie 9
Ata MariotaAta Mariota 10
Noah MartinNoah Martin 11
Matty NicholsonMatty Nicholson 12
Morgan SmithiesMorgan Smithies 13
 INTERCHANGE
Danny LeviDanny Levi 14
Trey MooneyTrey Mooney 15
Manaia WaitereManaia Waitere 16
Joe RoddyJoe Roddy 17
 RESERVES
Kain AndersonKain Anderson 18
Vena Patuki-CaseVena Patuki-Case 19
Shaun PackerShaun Packer 20
Ethan SandersEthan Sanders 21
Myles MartinMyles Martin 22

 2025-09-07T06:05:00Z 
CommBank Stadium
PAR   
 2025-09-07T06:05:00Z 
   NEW
    #NRLEelsKnights
1 Isaiah IongiIsaiah Iongi
2 Zac LomaxZac Lomax
3 Will PenisiniWill Penisini
4 Sean RussellSean Russell
5 Josh Addo-CarrJosh Addo-Carr
6 Dylan BrownDylan Brown
7 Mitchell MosesMitchell Moses
8 J'maine HopgoodJ'maine Hopgood
9 Ryley SmithRyley Smith
10 Junior PauloJunior Paulo
11 Kelma TuilagiKelma Tuilagi
12 Jack WilliamsJack Williams
13 Dylan WalkerDylan Walker
 INTERCHANGE
14 Tallyn Da SilvaTallyn Da Silva
15 Matt DooreyMatt Doorey
16 Charlie GuymerCharlie Guymer
17 Jordan SamraniJordan Samrani
 RESERVES
18 Dean HawkinsDean Hawkins
19 Dan KeirDan Keir
20 Toni MataeleToni Mataele
21 Joey LussickJoey Lussick
22 Joash PapaliiJoash Papalii
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Reserves
Reserves
Fletcher HuntFletcher Hunt 1
Dominic YoungDominic Young 2
Dane GagaiDane Gagai 3
Bradman BestBradman Best 4
Greg MarzhewGreg Marzhew 5
Jake ArthurJake Arthur 6
Jack CoggerJack Cogger 7
Jacob SaifitiJacob Saifiti 8
Phoenix CrosslandPhoenix Crossland 9
Leo ThompsonLeo Thompson 10
Jermaine McEwenJermaine McEwen 11
Kai Pearce-PaulKai Pearce-Paul 12
Tyson FrizellTyson Frizell 13
 INTERCHANGE
Jayden BraileyJayden Brailey 14
Mat CrokerMat Croker 15
Thomas CantThomas Cant 16
E. Salesa-LeaumoanaElijah Salesa-Leaumoana 17
 RESERVES
James SchillerJames Schiller 18
Cody HopwoodCody Hopwood 19
Matt ArthurMatt Arthur 20
Connor VotanoConnor Votano 21
Lachlan CrouchLachlan Crouch 22

