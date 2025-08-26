Round 26 Team Lists
 2025-08-28T09:50:00Z 
Accor Stadium
CAN   
 2025-08-28T09:50:00Z 
   PEN
1 Connor TraceyConnor Tracey
2 Jacob KirazJacob Kiraz
3 Bronson XerriBronson Xerri
4 Stephen CrichtonStephen Crichton
5 Marcelo MontoyaMarcelo Montoya
6 Matt BurtonMatt Burton
7 Lachlan GalvinLachlan Galvin
8 Max KingMax King
9 Bailey HaywardBailey Hayward
10 Samuel HughesSamuel Hughes
11 Josh CurranJosh Curran
12 Jacob PrestonJacob Preston
13 Jaeman SalmonJaeman Salmon
 INTERCHANGE
14 Kurt MannKurt Mann
15 Sitili TupouniuaSitili Tupouniua
16 D. Suluka-FifitaDaniel Suluka-Fifita
17 Reed MahoneyReed Mahoney
 RESERVES
19 Enari TualaEnari Tuala
20 Kurtis MorrinKurtis Morrin
21 Lipoi HopoiLipoi Hopoi
22 Jake TurpinJake Turpin
23 Toby SextonToby Sexton
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Reserves
Reserves
Daine LaurieDaine Laurie 1
Jesse McLeanJesse McLean 2
Sione FonuaSione Fonua 3
David FaleDavid Fale 4
Paul AlamotiPaul Alamoti 5
Jack ColeJack Cole 6
Brad SchneiderBrad Schneider 7
Luron PateaLuron Patea 8
Luke SommertonLuke Sommerton 9
Austin DiasAustin Dias 10
Zac LipowiczZac Lipowicz 11
Mavrik GeyerMavrik Geyer 12
Matthew EisenhuthMatthew Eisenhuth 13
 INTERCHANGE
Soni LukeSoni Luke 14
Preston RikiPreston Riki 15
Riley PriceRiley Price 16
Billy PhillipsBilly Phillips 17
 RESERVES
Billy ScottBilly Scott 18
Niko ApeluNiko Apelu 19
Asu KepaoaAsu Kepaoa 20
Riley WakeRiley Wake 21
Jaxen EdgarJaxen Edgar 22

 2025-08-29T08:00:00Z 
Go Media Stadium
NZW   
 2025-08-29T08:00:00Z 
   PAR
1 C. Nicoll-KlokstadCharnze Nicoll-Klokstad
2 D. Watene-ZelezniakDallin Watene-Zelezniak
3 Adam PompeyAdam Pompey
4 Rocco BerryRocco Berry
5 R. Tuivasa-SheckRoger Tuivasa-Sheck
6 C. Harris-TavitaChanel Harris-Tavita
7 Tanah BoydTanah Boyd
8 J. Fisher-HarrisJames Fisher-Harris
9 Wayde EganWayde Egan
10 Demitric VaimaugaDemitric Vaimauga
11 Kurt CapewellKurt Capewell
12 Marata NiukoreMarata Niukore
13 Erin ClarkErin Clark
 INTERCHANGE
14 Te Maire MartinTe Maire Martin
15 E. Ieremia-ToeavaEddie Ieremia-Toeava
16 T. Stowers-SmithTanner Stowers-Smith
17 Leka HalasimaLeka Halasima
 RESERVES
18 Taine TuaupikiTaine Tuaupiki
20 Samuel HealeySamuel Healey
21 Bunty AfoaBunty Afoa
22 Kalani GoingKalani Going
23 Edward KosiEdward Kosi
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Reserves
Reserves
Isaiah IongiIsaiah Iongi 1
Zac LomaxZac Lomax 2
Will PenisiniWill Penisini 3
Dylan BrownDylan Brown 4
Josh Addo-CarrJosh Addo-Carr 5
Joash PapaliiJoash Papalii 6
Mitchell MosesMitchell Moses 7
J'maine HopgoodJ'maine Hopgood 8
Ryley SmithRyley Smith 9
Junior PauloJunior Paulo 10
Kelma TuilagiKelma Tuilagi 11
Jack WilliamsJack Williams 12
Dylan WalkerDylan Walker 13
 INTERCHANGE
Tallyn Da SilvaTallyn Da Silva 14
Matt DooreyMatt Doorey 15
Charlie GuymerCharlie Guymer 16
Jordan SamraniJordan Samrani 17
 RESERVES
Sean RussellSean Russell 18
Dean HawkinsDean Hawkins 19
Dan KeirDan Keir 20
Toni MataeleToni Mataele 21
Joey LussickJoey Lussick 22

 2025-08-29T10:00:00Z 
AAMI Park
MEL   
 2025-08-29T10:00:00Z 
   SYD
1 Ryan PapenhuyzenRyan Papenhuyzen
2 Kane BradleyKane Bradley
3 Marion SeveMarion Seve
4 Grant AndersonGrant Anderson
5 S. Tuimalatu-BrownSiulagi Tuimalatu-Brown
6 Cameron MunsterCameron Munster
7 Tyran WishartTyran Wishart
8 Stefano UtoikamanuStefano Utoikamanu
9 Bronson GarlickBronson Garlick
10 Alec MacDonaldAlec MacDonald
11 Shawn BloreShawn Blore
12 Joe ChanJoe Chan
13 Trent LoieroTrent Loiero
 INTERCHANGE
14 Jonah PezetJonah Pezet
15 Ativalu LisatiAtivalu Lisati
16 Lazarus VaalepuLazarus Vaalepu
17 N. Asofa-SolomonaNelson Asofa-Solomona
 RESERVES
18 Sua Fa'alogoSua Fa'alogo
19 Josiah PahuluJosiah Pahulu
20 Will WarbrickWill Warbrick
21 K. Russell-SmithKeagan Russell-Smith
22 Angus HincheyAngus Hinchey
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Reserves
Reserves
James TedescoJames Tedesco 1
Daniel TupouDaniel Tupou 2
Billy SmithBilly Smith 3
Robert ToiaRobert Toia 4
M. NawaqanitawaseMark Nawaqanitawase 5
Sandon SmithSandon Smith 6
Hugo SavalaHugo Savala 7
Spencer LeniuSpencer Leniu 8
Connor WatsonConnor Watson 9
Lindsay CollinsLindsay Collins 10
Angus CrichtonAngus Crichton 11
Victor RadleyVictor Radley 12
Naufahu WhyteNaufahu Whyte 13
 INTERCHANGE
Benaiah IoeluBenaiah Ioelu 14
Egan ButcherEgan Butcher 15
Salesi FoketiSalesi Foketi 16
Siua WongSiua Wong 17
 RESERVES
Ethan KingEthan King 18
Blake SteepBlake Steep 19
Toby RodwellToby Rodwell 20
Tom RodwellTom Rodwell 21
Taylor LosaluTaylor Losalu 22

 2025-08-30T05:00:00Z 
GIO Stadium
CBR   
 2025-08-30T05:00:00Z 
   WST
1 Kaeo WeekesKaeo Weekes
2 Savelio TamaleSavelio Tamale
3 Matthew TimokoMatthew Timoko
4 Sebastian KrisSebastian Kris
5 Jed StuartJed Stuart
6 Ethan StrangeEthan Strange
7 Jamal FogartyJamal Fogarty
8 Josh PapaliiJosh Papalii
9 Tom StarlingTom Starling
10 Joseph TapineJoseph Tapine
11 Hudson YoungHudson Young
12 Zac HoskingZac Hosking
13 Corey HorsburghCorey Horsburgh
 INTERCHANGE
14 Owen PattieOwen Pattie
15 Simi SasagiSimi Sasagi
16 Morgan SmithiesMorgan Smithies
17 Ata MariotaAta Mariota
 RESERVES
18 Noah MartinNoah Martin
19 Manaia WaitereManaia Waitere
20 Danny LeviDanny Levi
21 Trey MooneyTrey Mooney
22 Ethan SandersEthan Sanders
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Reserves
Reserves
Jahream BulaJahream Bula 1
Sunia TuruvaSunia Turuva 2
Taylan MayTaylan May 3
Starford To'aStarford To'a 4
Jeral SkeltonJeral Skelton 5
Jarome LuaiJarome Luai 6
Latu FainuLatu Fainu 7
Terrell MayTerrell May 8
Apisai KoroisauApisai Koroisau 9
Fonua PoleFonua Pole 10
Samuela FainuSamuela Fainu 11
Sione FainuSione Fainu 12
Alex TwalAlex Twal 13
 INTERCHANGE
Heath MasonHeath Mason 14
Royce HuntRoyce Hunt 15
Charlie MurrayCharlie Murray 16
Tony SukkarTony Sukkar 17
 RESERVES
Heamasi MakasiniHeamasi Makasini 18
Kit LauliliiKit Laulilii 19
K. MapapalangiKrystian Mapapalangi 20
Tristan HopeTristan Hope 21
Brent NadenBrent Naden 22

 2025-08-30T07:30:00Z 
Netstrata Jubilee
STI   
 2025-08-30T07:30:00Z 
   MAN
1 Clinton GuthersonClinton Gutherson
2 C. TuipulotuChristian Tuipulotu
3 Hayden BuchananHayden Buchanan
4 Mathew FeagaiMathew Feagai
5 Tyrell SloanTyrell Sloan
6 Lyhkan King-TogiaLyhkan King-Togia
7 Kyle FlanaganKyle Flanagan
8 Emre GulerEmre Guler
9 Damien CookDamien Cook
10 David KlemmerDavid Klemmer
11 Jacob HalangahuJacob Halangahu
12 Jaydn Su'AJaydn Su'A
13 Jack de BelinJack de Belin
 INTERCHANGE
14 Jacob LiddleJacob Liddle
15 Luciano LeiluaLuciano Leilua
16 Hame SeleHame Sele
17 L. Pasifiki TongaLoko Pasifiki Tonga
 RESERVES
18 Ben Murdoch-MasilaBen Murdoch-Masila
19 Corey AllanCorey Allan
20 Lachlan IliasLachlan Ilias
21 Nathan LawsonNathan Lawson
22 Blake LawrieBlake Lawrie
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Reserves
Reserves
Tom TrbojevicTom Trbojevic 1
Jason SaabJason Saab 2
Tolutau KoulaTolutau Koula 3
Tommy TalauTommy Talau 4
Lehi HopoateLehi Hopoate 5
Luke BrooksLuke Brooks 6
Daly Cherry-EvansDaly Cherry-Evans 7
Matthew LodgeMatthew Lodge 8
Jake SimpkinJake Simpkin 9
Siosiua TaukeiahoSiosiua Taukeiaho 10
Corey WaddellCorey Waddell 11
Ben TrbojevicBen Trbojevic 12
Jazz TevagaJazz Tevaga 13
 INTERCHANGE
Aaron SchouppAaron Schoupp 14
Caleb NavaleCaleb Navale 15
Ethan BullemorEthan Bullemor 16
Toafofoa SipleyToafofoa Sipley 17
 RESERVES
Joey WalshJoey Walsh 18
Clayton FaulaloClayton Faulalo 19
Michael Chee-KamMichael Chee-Kam 20
Simione LaiafiSimione Laiafi 21
G. Chan Kum TongGordon Chan Kum Tong 22

 2025-08-30T09:35:00Z 
QLD Country Bank
NQL   
 2025-08-30T09:35:00Z 
   BRI
1 Scott DrinkwaterScott Drinkwater
2 Semi ValemeiSemi Valemei
3 Jaxon PurdueJaxon Purdue
4 Viliami VaileaViliami Vailea
5 Braidon BurnsBraidon Burns
6 Jake CliffordJake Clifford
7 Tom DeardenTom Dearden
8 Jordan McLeanJordan McLean
9 Reece RobsonReece Robson
10 Jason TaumaloloJason Taumalolo
11 John BatemanJohn Bateman
12 Jeremiah NanaiJeremiah Nanai
13 Reuben CotterReuben Cotter
 INTERCHANGE
14 Zac LaybuttZac Laybutt
15 Karl LawtonKarl Lawton
16 Harrison EdwardsHarrison Edwards
17 Thomas MikaeleThomas Mikaele
 RESERVES
18 Kai O'DonnellKai O'Donnell
19 Marly BitunganeMarly Bitungane
20 Nicholas LenazNicholas Lenaz
21 Jaxson PauloJaxson Paulo
22 Kaiden LahrsKaiden Lahrs
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Reserves
Reserves
Reece WalshReece Walsh 1
Josiah KarapaniJosiah Karapani 2
Kotoni StaggsKotoni Staggs 3
Gehamat ShibasakiGehamat Shibasaki 4
Deine MarinerDeine Mariner 5
Billy WaltersBilly Walters 6
Ben HuntBen Hunt 7
Corey JensenCorey Jensen 8
Cory PaixCory Paix 9
Payne HaasPayne Haas 10
Jaiyden HuntJaiyden Hunt 11
Jordan RikiJordan Riki 12
Patrick CarriganPatrick Carrigan 13
 INTERCHANGE
Tyson SmoothyTyson Smoothy 14
Kobe HetheringtonKobe Hetherington 15
Ben TaltyBen Talty 16
Brendan PiakuraBrendan Piakura 17
 RESERVES
Jesse ArtharsJesse Arthars 18
Fletcher BakerFletcher Baker 19
Delouise HoeterDelouise Hoeter 20
Jock MaddenJock Madden 21
Adam ReynoldsAdam Reynolds 22

 2025-08-31T04:00:00Z 
Sharks Stadium
CRO   
 2025-08-31T04:00:00Z 
   NEW
1 William KennedyWilliam Kennedy
2 Sione KatoaSione Katoa
3 Mawene HirotiMawene Hiroti
4 KL IroKL Iro
5 Ronaldo MulitaloRonaldo Mulitalo
6 Braydon TrindallBraydon Trindall
7 Nicho HynesNicho Hynes
8 Addin Fonua-BlakeAddin Fonua-Blake
9 Blayke BraileyBlayke Brailey
10 Toby RudolfToby Rudolf
11 Billy BurnsBilly Burns
12 Teig WiltonTeig Wilton
13 Jesse ColquhounJesse Colquhoun
 INTERCHANGE
14 Hohepa PuruHohepa Puru
15 Siosifa TalakaiSiosifa Talakai
16 Thomas HazeltonThomas Hazelton
17 Braden Hamlin-UeleBraden Hamlin-Uele
 RESERVES
18 Daniel AtkinsonDaniel Atkinson
19 Tuku Hau TapuhaTuku Hau Tapuha
20 Jayden BerrellJayden Berrell
21 Sam StonestreetSam Stonestreet
22 Niwhai PuruNiwhai Puru
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Reserves
Reserves
Dane GagaiDane Gagai 1
Dominic YoungDominic Young 2
James SchillerJames Schiller 3
Bradman BestBradman Best 4
Fletcher HuntFletcher Hunt 5
Jake ArthurJake Arthur 6
Jack CoggerJack Cogger 7
Jacob SaifitiJacob Saifiti 8
Phoenix CrosslandPhoenix Crossland 9
Leo ThompsonLeo Thompson 10
Jermaine McEwenJermaine McEwen 11
Kai Pearce-PaulKai Pearce-Paul 12
Tyson FrizellTyson Frizell 13
 INTERCHANGE
Jayden BraileyJayden Brailey 14
Mat CrokerMat Croker 15
Thomas CantThomas Cant 16
E. Salesa-LeaumoanaElijah Salesa-Leaumoana 17
 RESERVES
Greg MarzhewGreg Marzhew 18
Jack HetheringtonJack Hetherington 19
Matt ArthurMatt Arthur 20
Connor VotanoConnor Votano 21
Lachlan CrouchLachlan Crouch 22

 2025-08-31T06:05:00Z 
Suncorp Stadium
DOL   
 2025-08-31T06:05:00Z 
   GLD
1 Trai FullerTrai Fuller
2 Jamayne IsaakoJamayne Isaako
3 Jake AverilloJake Averillo
4 H. Tabuai-FidowHamiso Tabuai-Fidow
5 Tevita NaufahuTevita Naufahu
6 Kodi NikorimaKodi Nikorima
7 Isaiya KatoaIsaiya Katoa
8 Francis MoloFrancis Molo
9 J. Marshall-KingJeremy Marshall-King
10 Felise KaufusiFelise Kaufusi
11 Connelly LemueluConnelly Lemuelu
12 Oryn KeeleyOryn Keeley
13 Kurt DonoghoeKurt Donoghoe
 INTERCHANGE
14 Aublix TawhaAublix Tawha
15 Ray StoneRay Stone
16 Mark NichollsMark Nicholls
17 Josh KerrJosh Kerr
 RESERVES
18 Kenneath BromwichKenneath Bromwich
19 LJ NonuLJ Nonu
20 James WalshJames Walsh
21 Peter HolaPeter Hola
22 John FineanganofoJohn Fineanganofo
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Reserves
Reserves
AJ BrimsonAJ Brimson 1
Jaylan De GrootJaylan De Groot 2
Brian KellyBrian Kelly 3
Jojo FifitaJojo Fifita 4
Phillip SamiPhillip Sami 5
Kieran ForanKieran Foran 6
Jayden CampbellJayden Campbell 7
Moeaki FotuaikaMoeaki Fotuaika 8
Sam VerrillsSam Verrills 9
R. Campbell-GillardReagan Campbell-Gillard 10
Chris RandallChris Randall 11
Beau FermorBeau Fermor 12
T. Fa'asuamaleauiTino Fa'asuamaleaui 13
 INTERCHANGE
Keano KiniKeano Kini 14
Klese HaasKlese Haas 15
I. Fa'asuamaleauiIszac Fa'asuamaleaui 16
Josh PatstonJosh Patston 17
 RESERVES
Tukimihia SimpkinsTukimihia Simpkins 18
Sean MullanySean Mullany 19
Cooper BaiCooper Bai 20
Carter GordonCarter Gordon 21
Tony FrancisTony Francis 22

