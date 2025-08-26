Round 26 Team Lists

2025-08-28T09:50:00Z
Accor Stadium
CAN
2025-08-28T09:50:00Z
PEN
|1
|Connor Tracey
|2
|Jacob Kiraz
|3
|Bronson Xerri
|4
|Stephen Crichton
|5
|Marcelo Montoya
|6
|Matt Burton
|7
|Lachlan Galvin
|8
|Max King
|9
|Bailey Hayward
|10
|Samuel Hughes
|11
|Josh Curran
|12
|Jacob Preston
|13
|Jaeman Salmon
|INTERCHANGE
|14
|Kurt Mann
|15
|Sitili Tupouniua
|16
|D. Suluka-Fifita
|17
|Reed Mahoney
|RESERVES
|19
|Enari Tuala
|20
|Kurtis Morrin
|21
|Lipoi Hopoi
|22
|Jake Turpin
|23
|Toby Sexton
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Daine Laurie
|1
|Jesse McLean
|2
|Sione Fonua
|3
|David Fale
|4
|Paul Alamoti
|5
|Jack Cole
|6
|Brad Schneider
|7
|Luron Patea
|8
|Luke Sommerton
|9
|Austin Dias
|10
|Zac Lipowicz
|11
|Mavrik Geyer
|12
|Matthew Eisenhuth
|13
|INTERCHANGE
|Soni Luke
|14
|Preston Riki
|15
|Riley Price
|16
|Billy Phillips
|17
|RESERVES
|Billy Scott
|18
|Niko Apelu
|19
|Asu Kepaoa
|20
|Riley Wake
|21
|Jaxen Edgar
|22
2025-08-29T08:00:00Z
Go Media Stadium
NZW
2025-08-29T08:00:00Z
PAR
|1
|C. Nicoll-Klokstad
|2
|D. Watene-Zelezniak
|3
|Adam Pompey
|4
|Rocco Berry
|5
|R. Tuivasa-Sheck
|6
|C. Harris-Tavita
|7
|Tanah Boyd
|8
|J. Fisher-Harris
|9
|Wayde Egan
|10
|Demitric Vaimauga
|11
|Kurt Capewell
|12
|Marata Niukore
|13
|Erin Clark
|INTERCHANGE
|14
|Te Maire Martin
|15
|E. Ieremia-Toeava
|16
|T. Stowers-Smith
|17
|Leka Halasima
|RESERVES
|18
|Taine Tuaupiki
|20
|Samuel Healey
|21
|Bunty Afoa
|22
|Kalani Going
|23
|Edward Kosi
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Isaiah Iongi
|1
|Zac Lomax
|2
|Will Penisini
|3
|Dylan Brown
|4
|Josh Addo-Carr
|5
|Joash Papalii
|6
|Mitchell Moses
|7
|J'maine Hopgood
|8
|Ryley Smith
|9
|Junior Paulo
|10
|Kelma Tuilagi
|11
|Jack Williams
|12
|Dylan Walker
|13
|INTERCHANGE
|Tallyn Da Silva
|14
|Matt Doorey
|15
|Charlie Guymer
|16
|Jordan Samrani
|17
|RESERVES
|Sean Russell
|18
|Dean Hawkins
|19
|Dan Keir
|20
|Toni Mataele
|21
|Joey Lussick
|22
2025-08-29T10:00:00Z
AAMI Park
MEL
2025-08-29T10:00:00Z
SYD
|1
|Ryan Papenhuyzen
|2
|Kane Bradley
|3
|Marion Seve
|4
|Grant Anderson
|5
|S. Tuimalatu-Brown
|6
|Cameron Munster
|7
|Tyran Wishart
|8
|Stefano Utoikamanu
|9
|Bronson Garlick
|10
|Alec MacDonald
|11
|Shawn Blore
|12
|Joe Chan
|13
|Trent Loiero
|INTERCHANGE
|14
|Jonah Pezet
|15
|Ativalu Lisati
|16
|Lazarus Vaalepu
|17
|N. Asofa-Solomona
|RESERVES
|18
|Sua Fa'alogo
|19
|Josiah Pahulu
|20
|Will Warbrick
|21
|K. Russell-Smith
|22
|Angus Hinchey
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|James Tedesco
|1
|Daniel Tupou
|2
|Billy Smith
|3
|Robert Toia
|4
|M. Nawaqanitawase
|5
|Sandon Smith
|6
|Hugo Savala
|7
|Spencer Leniu
|8
|Connor Watson
|9
|Lindsay Collins
|10
|Angus Crichton
|11
|Victor Radley
|12
|Naufahu Whyte
|13
|INTERCHANGE
|Benaiah Ioelu
|14
|Egan Butcher
|15
|Salesi Foketi
|16
|Siua Wong
|17
|RESERVES
|Ethan King
|18
|Blake Steep
|19
|Toby Rodwell
|20
|Tom Rodwell
|21
|Taylor Losalu
|22
2025-08-30T05:00:00Z
GIO Stadium
CBR
2025-08-30T05:00:00Z
WST
|1
|Kaeo Weekes
|2
|Savelio Tamale
|3
|Matthew Timoko
|4
|Sebastian Kris
|5
|Jed Stuart
|6
|Ethan Strange
|7
|Jamal Fogarty
|8
|Josh Papalii
|9
|Tom Starling
|10
|Joseph Tapine
|11
|Hudson Young
|12
|Zac Hosking
|13
|Corey Horsburgh
|INTERCHANGE
|14
|Owen Pattie
|15
|Simi Sasagi
|16
|Morgan Smithies
|17
|Ata Mariota
|RESERVES
|18
|Noah Martin
|19
|Manaia Waitere
|20
|Danny Levi
|21
|Trey Mooney
|22
|Ethan Sanders
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Jahream Bula
|1
|Sunia Turuva
|2
|Taylan May
|3
|Starford To'a
|4
|Jeral Skelton
|5
|Jarome Luai
|6
|Latu Fainu
|7
|Terrell May
|8
|Apisai Koroisau
|9
|Fonua Pole
|10
|Samuela Fainu
|11
|Sione Fainu
|12
|Alex Twal
|13
|INTERCHANGE
|Heath Mason
|14
|Royce Hunt
|15
|Charlie Murray
|16
|Tony Sukkar
|17
|RESERVES
|Heamasi Makasini
|18
|Kit Laulilii
|19
|K. Mapapalangi
|20
|Tristan Hope
|21
|Brent Naden
|22
2025-08-30T07:30:00Z
Netstrata Jubilee
STI
2025-08-30T07:30:00Z
MAN
|1
|Clinton Gutherson
|2
|C. Tuipulotu
|3
|Hayden Buchanan
|4
|Mathew Feagai
|5
|Tyrell Sloan
|6
|Lyhkan King-Togia
|7
|Kyle Flanagan
|8
|Emre Guler
|9
|Damien Cook
|10
|David Klemmer
|11
|Jacob Halangahu
|12
|Jaydn Su'A
|13
|Jack de Belin
|INTERCHANGE
|14
|Jacob Liddle
|15
|Luciano Leilua
|16
|Hame Sele
|17
|L. Pasifiki Tonga
|RESERVES
|18
|Ben Murdoch-Masila
|19
|Corey Allan
|20
|Lachlan Ilias
|21
|Nathan Lawson
|22
|Blake Lawrie
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Tom Trbojevic
|1
|Jason Saab
|2
|Tolutau Koula
|3
|Tommy Talau
|4
|Lehi Hopoate
|5
|Luke Brooks
|6
|Daly Cherry-Evans
|7
|Matthew Lodge
|8
|Jake Simpkin
|9
|Siosiua Taukeiaho
|10
|Corey Waddell
|11
|Ben Trbojevic
|12
|Jazz Tevaga
|13
|INTERCHANGE
|Aaron Schoupp
|14
|Caleb Navale
|15
|Ethan Bullemor
|16
|Toafofoa Sipley
|17
|RESERVES
|Joey Walsh
|18
|Clayton Faulalo
|19
|Michael Chee-Kam
|20
|Simione Laiafi
|21
|G. Chan Kum Tong
|22
2025-08-30T09:35:00Z
QLD Country Bank
NQL
2025-08-30T09:35:00Z
BRI
|1
|Scott Drinkwater
|2
|Semi Valemei
|3
|Jaxon Purdue
|4
|Viliami Vailea
|5
|Braidon Burns
|6
|Jake Clifford
|7
|Tom Dearden
|8
|Jordan McLean
|9
|Reece Robson
|10
|Jason Taumalolo
|11
|John Bateman
|12
|Jeremiah Nanai
|13
|Reuben Cotter
|INTERCHANGE
|14
|Zac Laybutt
|15
|Karl Lawton
|16
|Harrison Edwards
|17
|Thomas Mikaele
|RESERVES
|18
|Kai O'Donnell
|19
|Marly Bitungane
|20
|Nicholas Lenaz
|21
|Jaxson Paulo
|22
|Kaiden Lahrs
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reece Walsh
|1
|Josiah Karapani
|2
|Kotoni Staggs
|3
|Gehamat Shibasaki
|4
|Deine Mariner
|5
|Billy Walters
|6
|Ben Hunt
|7
|Corey Jensen
|8
|Cory Paix
|9
|Payne Haas
|10
|Jaiyden Hunt
|11
|Jordan Riki
|12
|Patrick Carrigan
|13
|INTERCHANGE
|Tyson Smoothy
|14
|Kobe Hetherington
|15
|Ben Talty
|16
|Brendan Piakura
|17
|RESERVES
|Jesse Arthars
|18
|Fletcher Baker
|19
|Delouise Hoeter
|20
|Jock Madden
|21
|Adam Reynolds
|22
2025-08-31T04:00:00Z
Sharks Stadium
CRO
2025-08-31T04:00:00Z
NEW
|1
|William Kennedy
|2
|Sione Katoa
|3
|Mawene Hiroti
|4
|KL Iro
|5
|Ronaldo Mulitalo
|6
|Braydon Trindall
|7
|Nicho Hynes
|8
|Addin Fonua-Blake
|9
|Blayke Brailey
|10
|Toby Rudolf
|11
|Billy Burns
|12
|Teig Wilton
|13
|Jesse Colquhoun
|INTERCHANGE
|14
|Hohepa Puru
|15
|Siosifa Talakai
|16
|Thomas Hazelton
|17
|Braden Hamlin-Uele
|RESERVES
|18
|Daniel Atkinson
|19
|Tuku Hau Tapuha
|20
|Jayden Berrell
|21
|Sam Stonestreet
|22
|Niwhai Puru
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Dane Gagai
|1
|Dominic Young
|2
|James Schiller
|3
|Bradman Best
|4
|Fletcher Hunt
|5
|Jake Arthur
|6
|Jack Cogger
|7
|Jacob Saifiti
|8
|Phoenix Crossland
|9
|Leo Thompson
|10
|Jermaine McEwen
|11
|Kai Pearce-Paul
|12
|Tyson Frizell
|13
|INTERCHANGE
|Jayden Brailey
|14
|Mat Croker
|15
|Thomas Cant
|16
|E. Salesa-Leaumoana
|17
|RESERVES
|Greg Marzhew
|18
|Jack Hetherington
|19
|Matt Arthur
|20
|Connor Votano
|21
|Lachlan Crouch
|22
2025-08-31T06:05:00Z
Suncorp Stadium
DOL
2025-08-31T06:05:00Z
GLD
|1
|Trai Fuller
|2
|Jamayne Isaako
|3
|Jake Averillo
|4
|H. Tabuai-Fidow
|5
|Tevita Naufahu
|6
|Kodi Nikorima
|7
|Isaiya Katoa
|8
|Francis Molo
|9
|J. Marshall-King
|10
|Felise Kaufusi
|11
|Connelly Lemuelu
|12
|Oryn Keeley
|13
|Kurt Donoghoe
|INTERCHANGE
|14
|Aublix Tawha
|15
|Ray Stone
|16
|Mark Nicholls
|17
|Josh Kerr
|RESERVES
|18
|Kenneath Bromwich
|19
|LJ Nonu
|20
|James Walsh
|21
|Peter Hola
|22
|John Fineanganofo
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|AJ Brimson
|1
|Jaylan De Groot
|2
|Brian Kelly
|3
|Jojo Fifita
|4
|Phillip Sami
|5
|Kieran Foran
|6
|Jayden Campbell
|7
|Moeaki Fotuaika
|8
|Sam Verrills
|9
|R. Campbell-Gillard
|10
|Chris Randall
|11
|Beau Fermor
|12
|T. Fa'asuamaleaui
|13
|INTERCHANGE
|Keano Kini
|14
|Klese Haas
|15
|I. Fa'asuamaleaui
|16
|Josh Patston
|17
|RESERVES
|Tukimihia Simpkins
|18
|Sean Mullany
|19
|Cooper Bai
|20
|Carter Gordon
|21
|Tony Francis
|22