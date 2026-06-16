The Round 16 NRL team lists for the 2026 season are in, with all clubs naming their squads for this week's matches.

With Game 2 of the 2026 State of Origin series still to be played, expect lots of late changes and updates to their teams with coaches making the call on whether their stars backup and play on the weekend.

Stay across every lineup, late changes, and key ins and outs as they're confirmed. Check out all team lists below, with updates added as official final teams are announced.

Knights vs Dragons Team Lists: Round 16

 2026-06-19T10:00:00Z 
 
 
McDonald Jones
NEW   
 2026-06-19T10:00:00Z 
   STI
    #NRLKnightsDragons
MATCH CENTRE ▶︎   
1 Kalyn PongaKalyn Ponga
2 Dominic YoungDominic Young
3 Dane GagaiDane Gagai
4 Bradman BestBradman Best
5 Greg MarzhewGreg Marzhew
6 Fletcher SharpeFletcher Sharpe
7 Dylan BrownDylan Brown
8 Jacob SaifitiJacob Saifiti
9 Phoenix CrosslandPhoenix Crossland
10 Trey MooneyTrey Mooney
11 Dylan LucasDylan Lucas
12 Thomas CantThomas Cant
13 Mat CrokerMat Croker
 INTERCHANGE
14 Harrison GrahamHarrison Graham
15 Tyson FrizellTyson Frizell
16 Pasami SauloPasami Saulo
17 Cody HopwoodCody Hopwood
18 Fletcher HuntFletcher Hunt
19 Francis ManuleleuaFrancis Manuleleua
 RESERVES
20 Sandon SmithSandon Smith
21 Tyson GambleTyson Gamble
22 James SchillerJames Schiller
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Clinton GuthersonClinton Gutherson 1
Setu TuSetu Tu 2
Moses SuliMoses Suli 3
Valentine HolmesValentine Holmes 4
Mathew FeagaiMathew Feagai 5
Daniel AtkinsonDaniel Atkinson 6
Kyle FlanaganKyle Flanagan 7
L. Pasifiki TongaLoko Pasifiki Tonga 8
Damien CookDamien Cook 9
Toby CouchmanToby Couchman 10
Dylan EganDylan Egan 11
Hamish StewartHamish Stewart 12
Ryan CouchmanRyan Couchman 13
 INTERCHANGE
Jacob LiddleJacob Liddle 14
Luciano LeiluaLuciano Leilua 15
Josh KerrJosh Kerr 16
Blake LawrieBlake Lawrie 17
Emre GulerEmre Guler 18
Tyrell SloanTyrell Sloan 19
 RESERVES
Hame SeleHame Sele 20
Lyhkan King-TogiaLyhkan King-Togia 21
C. TuipulotuChristian Tuipulotu 22

Wests Tigers vs Dolphins Team Lists: Round 16

 2026-06-20T05:00:00Z 
 
 
Campbelltown
WST   
 2026-06-20T05:00:00Z 
   DOL
    #NRLTigersDolphins
MATCH CENTRE ▶︎   
1 Jahream BulaJahream Bula
2 Sunia TuruvaSunia Turuva
3 Taylan MayTaylan May
4 Patrick HerbertPatrick Herbert
5 Starford To'aStarford To'a
6 Jarome LuaiJarome Luai
7 Jock MaddenJock Madden
8 Terrell MayTerrell May
9 Apisai KoroisauApisai Koroisau
10 Fonua PoleFonua Pole
11 Tony SukkarTony Sukkar
12 Sione FainuSione Fainu
13 Alex SeyfarthAlex Seyfarth
 INTERCHANGE
14 Josese LanyonJosese Lanyon
15 Bunty AfoaBunty Afoa
16 Mavrik GeyerMavrik Geyer
17 Charlie MurrayCharlie Murray
18 Heamasi MakasiniHeamasi Makasini
19 Latu FainuLatu Fainu
 RESERVES
20 Heath MasonHeath Mason
21 Peter TaateoPeter Taateo
22 Adam DoueihiAdam Doueihi
 
 
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Reserves
Reserves
Trai FullerTrai Fuller 1
Jamayne IsaakoJamayne Isaako 2
Jack BostockJack Bostock 3
Herbie FarnworthHerbie Farnworth 4
Tevita NaufahuTevita Naufahu 5
Kodi NikorimaKodi Nikorima 6
Isaiya KatoaIsaiya Katoa 7
Felise KaufusiFelise Kaufusi 8
J. Marshall-KingJeremy Marshall-King 9
Francis MoloFrancis Molo 10
Connelly LemueluConnelly Lemuelu 11
Oryn KeeleyOryn Keeley 12
Morgan KnowlesMorgan Knowles 13
 INTERCHANGE
Brad SchneiderBrad Schneider 14
Kurt DonoghoeKurt Donoghoe 15
Tom GilbertTom Gilbert 16
Ray StoneRay Stone 17
Sebastian Su'aSebastian Su'a 18
Brian PouniuBrian Pouniu 19
 RESERVES
John FineanganofoJohn Fineanganofo 20
LJ NonuLJ Nonu 21
Sam ElliottSam Elliott 22
Max PlathMax Plath 23
K. FinefeuiakiKulikefu Finefeuiaki 24

Titans vs Panthers Team Lists: Round 16

 2026-06-20T07:30:00Z 
 
 
Cbus Super Stadium
GLD   
 2026-06-20T07:30:00Z 
   PEN
    #NRLTitansPanthers
MATCH CENTRE ▶︎   
1 Keano KiniKeano Kini
2 Jensen TaumoepeauJensen Taumoepeau
3 Jojo FifitaJojo Fifita
4 AJ BrimsonAJ Brimson
5 Phillip SamiPhillip Sami
6 Jayden CampbellJayden Campbell
7 Zane HarrisonZane Harrison
8 Moeaki FotuaikaMoeaki Fotuaika
9 Oliver PascoeOliver Pascoe
10 T. Fa'asuamaleauiTino Fa'asuamaleaui
11 Arama HauArama Hau
12 Beau FermorBeau Fermor
13 Cooper BaiCooper Bai
 INTERCHANGE
14 Kurtis MorrinKurtis Morrin
15 Josh PatstonJosh Patston
16 Klese HaasKlese Haas
17 Jaylan De GrootJaylan De Groot
18 Lachlan IliasLachlan Ilias
19 Jett LiuJett Liu
 RESERVES
20 Sam VerrillsSam Verrills
21 Adam ChristensenAdam Christensen
22 Bodhi SharpleyBodhi Sharpley
 
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Reserves
Dylan EdwardsDylan Edwards 1
Thomas JenkinsThomas Jenkins 2
Izack TagoIzack Tago 3
Luke GarnerLuke Garner 4
Paul AlamotiPaul Alamoti 5
Blaize TalagiBlaize Talagi 6
Jack CoggerJack Cogger 7
Moses LeotaMoses Leota 8
Freddy LussickFreddy Lussick 9
Liam HenryLiam Henry 10
Isaiah Papali'iIsaiah Papali'i 11
Liam MartinLiam Martin 12
Lindsay SmithLindsay Smith 13
 INTERCHANGE
Billy ScottBilly Scott 14
Scott SorensenScott Sorensen 15
Billy PhillipsBilly Phillips 16
Luron PateaLuron Patea 17
Jack ColeJack Cole 18
Sione FonuaSione Fonua 19
 RESERVES
Kalani GoingKalani Going 20
Isaah YeoIsaah Yeo 21
Brian To'oBrian To'o 22
Nathan ClearyNathan Cleary 23

Bulldogs vs Sea Eagles Team Lists: Round 16

 2026-06-20T09:30:00Z 
 
 
Accor Stadium
CAN   
 2026-06-20T09:30:00Z 
   MAN
    #NRLBulldogsManly
MATCH CENTRE ▶︎   
1 Connor TraceyConnor Tracey
2 Jacob KirazJacob Kiraz
3 Bronson XerriBronson Xerri
4 Stephen CrichtonStephen Crichton
5 Enari TualaEnari Tuala
6 Matt BurtonMatt Burton
7 Lachlan GalvinLachlan Galvin
8 Max KingMax King
9 Kurt MannKurt Mann
10 Leo ThompsonLeo Thompson
11 Sitili TupouniuaSitili Tupouniua
12 Jaeman SalmonJaeman Salmon
13 Harry HayesHarry Hayes
 INTERCHANGE
14 Bailey HaywardBailey Hayward
15 Jed ReardonJed Reardon
16 Jack UnderhillJack Underhill
17 Josh CurranJosh Curran
19 Jethro RinakamaJethro Rinakama
20 Logan SpinksLogan Spinks
 RESERVES
21 Lipoi HopoiLipoi Hopoi
22 Alex ContiAlex Conti
23 Alekolasimi JonesAlekolasimi Jones
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Tom TrbojevicTom Trbojevic 1
Jason SaabJason Saab 2
Tolutau KoulaTolutau Koula 3
Reuben GarrickReuben Garrick 4
Lehi HopoateLehi Hopoate 5
Luke BrooksLuke Brooks 6
Jamal FogartyJamal Fogarty 7
Taniela PasekaTaniela Paseka 8
Brandon WakehamBrandon Wakeham 9
Kobe HetheringtonKobe Hetherington 10
Haumole Olakau'atuHaumole Olakau'atu 11
Ben TrbojevicBen Trbojevic 12
Jake TrbojevicJake Trbojevic 13
 INTERCHANGE
Jake SimpkinJake Simpkin 14
Nathan BrownNathan Brown 15
Ethan BullemorEthan Bullemor 16
Simione LaiafiSimione Laiafi 17
Josh FeledyJosh Feledy 18
Joey WalshJoey Walsh 19
 RESERVES
Hugo HartHugo Hart 20
Blake WilsonBlake Wilson 21
Jackson SherebJackson Shereb 22

Warriors vs Cowboys Team Lists: Round 16

 2026-06-21T04:00:00Z 
 
 
One NZ Stadium
NZW   
 2026-06-21T04:00:00Z 
   NQL
    #NRLWarriorsCowboys
MATCH CENTRE ▶︎   
1 Taine TuaupikiTaine Tuaupiki
2 D. Watene-ZelezniakDallin Watene-Zelezniak
3 Ali LeiatauaAli Leiataua
4 Adam PompeyAdam Pompey
5 C. Nicoll-KlokstadCharnze Nicoll-Klokstad
6 C. Harris-TavitaChanel Harris-Tavita
7 Te Maire MartinTe Maire Martin
8 T. Stowers-SmithTanner Stowers-Smith
9 Wayde EganWayde Egan
10 Jackson FordJackson Ford
11 Jacob LabanJacob Laban
12 Marata NiukoreMarata Niukore
13 Erin ClarkErin Clark
 INTERCHANGE
14 Samuel HealeySamuel Healey
15 E. Ieremia-ToeavaEddie Ieremia-Toeava
16 Demitric VaimaugaDemitric Vaimauga
17 Kayliss FatialofaKayliss Fatialofa
18 Rocco BerryRocco Berry
20 Luke MetcalfLuke Metcalf
 RESERVES
21 Makaia TafuaMakaia Tafua
22 Mitch BarnettMitch Barnett
23 Kurt CapewellKurt Capewell
 
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Reserves
Scott DrinkwaterScott Drinkwater 1
Braidon BurnsBraidon Burns 2
Zac LaybuttZac Laybutt 3
Tom ChesterTom Chester 4
Murray TaulagiMurray Taulagi 5
Jaxon PurdueJaxon Purdue 6
Jake CliffordJake Clifford 7
Thomas MikaeleThomas Mikaele 8
Reed MahoneyReed Mahoney 9
Jason TaumaloloJason Taumalolo 10
Heilum LukiHeilum Luki 11
Jeremiah NanaiJeremiah Nanai 12
Reuben CotterReuben Cotter 13
 INTERCHANGE
Soni LukeSoni Luke 14
Griffin NeameGriffin Neame 15
Matthew LodgeMatthew Lodge 16
Coen HessCoen Hess 17
Liam SuttonLiam Sutton 18
Sam McIntyreSam McIntyre 19
 RESERVES
John BatemanJohn Bateman 20
Jaxson PauloJaxson Paulo 21
Ethan KingEthan King 22
Wiremu GreigWiremu Greig 23

Loading matchup…

Storm vs Raiders Team Lists: Round 16

 2026-06-21T06:05:00Z 
 
 
AAMI Park
MEL   
 2026-06-21T06:05:00Z 
   CBR
    #NRLStormRaiders
MATCH CENTRE ▶︎   
1 Sua Fa'alogoSua Fa'alogo
2 Will WarbrickWill Warbrick
3 Jack HowarthJack Howarth
4 Joe ChanJoe Chan
5 Moses LeoMoses Leo
6 Cameron MunsterCameron Munster
7 Jahrome HughesJahrome Hughes
8 Stefano UtoikamanuStefano Utoikamanu
9 Harry GrantHarry Grant
10 Josh KingJosh King
11 Cooper ClarkeCooper Clarke
12 Ativalu LisatiAtivalu Lisati
13 Trent LoieroTrent Loiero
 INTERCHANGE
14 Trent ToelauTrent Toelau
15 Alec MacDonaldAlec MacDonald
16 Jack HetheringtonJack Hetherington
17 Josiah PahuluJosiah Pahulu
18 Shawn BloreShawn Blore
19 Tyran WishartTyran Wishart
 RESERVES
20 Davvy MoaleDavvy Moale
21 Preston ConnPreston Conn
22 S. Tuimalatu-BrownSiulagi Tuimalatu-Brown
23 L. FoliolaLockyer-Azile Foliola
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Reserves
Kaeo WeekesKaeo Weekes 1
Savelio TamaleSavelio Tamale 2
Sebastian KrisSebastian Kris 3
Matthew TimokoMatthew Timoko 4
Xavier SavageXavier Savage 5
Ethan StrangeEthan Strange 6
Ethan SandersEthan Sanders 7
Corey HorsburghCorey Horsburgh 8
Tom StarlingTom Starling 9
Joseph TapineJoseph Tapine 10
Hudson YoungHudson Young 11
Zac HoskingZac Hosking 12
Jayden BraileyJayden Brailey 13
 INTERCHANGE
Owen PattieOwen Pattie 14
Ata MariotaAta Mariota 15
Morgan SmithiesMorgan Smithies 16
Daine LaurieDaine Laurie 17
Jed StuartJed Stuart 18
Vena Patuki-CaseVena Patuki-Case 19
 RESERVES
Coby BlackCoby Black 20
Jordan UtaJordan Uta 21
Chevy StewartChevy Stewart 22
 

Roosters vs Sharks Team Lists: Round 16

 2026-06-21T08:15:00Z 
 
 
Allianz Stadium
SYD   
 2026-06-21T08:15:00Z 
   CRO
    #NRLRoostersSharks
MATCH CENTRE ▶︎   
1 James TedescoJames Tedesco
2 Tommy TalauTommy Talau
3 Billy SmithBilly Smith
4 Robert ToiaRobert Toia
5 M. NawaqanitawaseMark Nawaqanitawase
6 Daly Cherry-EvansDaly Cherry-Evans
7 Sam WalkerSam Walker
8 Naufahu WhyteNaufahu Whyte
9 Reece RobsonReece Robson
10 Lindsay CollinsLindsay Collins
11 Angus CrichtonAngus Crichton
12 Siua WongSiua Wong
13 Victor RadleyVictor Radley
 INTERCHANGE
14 Connor WatsonConnor Watson
15 Spencer LeniuSpencer Leniu
16 Nat ButcherNat Butcher
17 Salesi FoketiSalesi Foketi
18 R. BassingthwaighteRex Bassingthwaighte
19 Toby RodwellToby Rodwell
 RESERVES
20 Benaiah IoeluBenaiah Ioelu
21 Junior TupouJunior Tupou
22 Egan ButcherEgan Butcher
23 Taylor LosaluTaylor Losalu
24 Cody RamseyCody Ramsey
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Reserves
Reserves
William KennedyWilliam Kennedy 1
Sione KatoaSione Katoa 2
Jesse RamienJesse Ramien 3
KL IroKL Iro 4
Ronaldo MulitaloRonaldo Mulitalo 5
Braydon TrindallBraydon Trindall 6
Niwhai PuruNiwhai Puru 7
Addin Fonua-BlakeAddin Fonua-Blake 8
Jayden BerrellJayden Berrell 9
Jesse ColquhounJesse Colquhoun 10
Briton NikoraBriton Nikora 11
Teig WiltonTeig Wilton 12
Cameron McInnesCameron McInnes 13
 INTERCHANGE
Billy BurnsBilly Burns 14
Oregon KaufusiOregon Kaufusi 15
Siosifa TalakaiSiosifa Talakai 16
Thomas HazeltonThomas Hazelton 17
Hohepa PuruHohepa Puru 18
Mawene HirotiMawene Hiroti 19
 RESERVES
Sam StonestreetSam Stonestreet 20
Blayke BraileyBlayke Brailey 21
Nicho HynesNicho Hynes 22
 
 