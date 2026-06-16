The Round 16 NRL team lists for the 2026 season are in, with all clubs naming their squads for this week's matches.
With Game 2 of the 2026 State of Origin series still to be played, expect lots of late changes and updates to their teams with coaches making the call on whether their stars backup and play on the weekend.
Stay across every lineup, late changes, and key ins and outs as they're confirmed. Check out all team lists below, with updates added as official final teams are announced.
Knights vs Dragons Team Lists: Round 16
2026-06-19T10:00:00Z
McDonald Jones
NEW
2026-06-19T10:00:00Z
STI
|1
|Kalyn Ponga
|2
|Dominic Young
|3
|Dane Gagai
|4
|Bradman Best
|5
|Greg Marzhew
|6
|Fletcher Sharpe
|7
|Dylan Brown
|8
|Jacob Saifiti
|9
|Phoenix Crossland
|10
|Trey Mooney
|11
|Dylan Lucas
|12
|Thomas Cant
|13
|Mat Croker
|INTERCHANGE
|14
|Harrison Graham
|15
|Tyson Frizell
|16
|Pasami Saulo
|17
|Cody Hopwood
|18
|Fletcher Hunt
|19
|Francis Manuleleua
|RESERVES
|20
|Sandon Smith
|21
|Tyson Gamble
|22
|James Schiller
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Clinton Gutherson
|1
|Setu Tu
|2
|Moses Suli
|3
|Valentine Holmes
|4
|Mathew Feagai
|5
|Daniel Atkinson
|6
|Kyle Flanagan
|7
|L. Pasifiki Tonga
|8
|Damien Cook
|9
|Toby Couchman
|10
|Dylan Egan
|11
|Hamish Stewart
|12
|Ryan Couchman
|13
|INTERCHANGE
|Jacob Liddle
|14
|Luciano Leilua
|15
|Josh Kerr
|16
|Blake Lawrie
|17
|Emre Guler
|18
|Tyrell Sloan
|19
|RESERVES
|Hame Sele
|20
|Lyhkan King-Togia
|21
|C. Tuipulotu
|22
Wests Tigers vs Dolphins Team Lists: Round 16
2026-06-20T05:00:00Z
Campbelltown
WST
2026-06-20T05:00:00Z
DOL
|1
|Jahream Bula
|2
|Sunia Turuva
|3
|Taylan May
|4
|Patrick Herbert
|5
|Starford To'a
|6
|Jarome Luai
|7
|Jock Madden
|8
|Terrell May
|9
|Apisai Koroisau
|10
|Fonua Pole
|11
|Tony Sukkar
|12
|Sione Fainu
|13
|Alex Seyfarth
|INTERCHANGE
|14
|Josese Lanyon
|15
|Bunty Afoa
|16
|Mavrik Geyer
|17
|Charlie Murray
|18
|Heamasi Makasini
|19
|Latu Fainu
|RESERVES
|20
|Heath Mason
|21
|Peter Taateo
|22
|Adam Doueihi
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Trai Fuller
|1
|Jamayne Isaako
|2
|Jack Bostock
|3
|Herbie Farnworth
|4
|Tevita Naufahu
|5
|Kodi Nikorima
|6
|Isaiya Katoa
|7
|Felise Kaufusi
|8
|J. Marshall-King
|9
|Francis Molo
|10
|Connelly Lemuelu
|11
|Oryn Keeley
|12
|Morgan Knowles
|13
|INTERCHANGE
|Brad Schneider
|14
|Kurt Donoghoe
|15
|Tom Gilbert
|16
|Ray Stone
|17
|Sebastian Su'a
|18
|Brian Pouniu
|19
|RESERVES
|John Fineanganofo
|20
|LJ Nonu
|21
|Sam Elliott
|22
|Max Plath
|23
|K. Finefeuiaki
|24
Titans vs Panthers Team Lists: Round 16
2026-06-20T07:30:00Z
Cbus Super Stadium
GLD
2026-06-20T07:30:00Z
PEN
|1
|Keano Kini
|2
|Jensen Taumoepeau
|3
|Jojo Fifita
|4
|AJ Brimson
|5
|Phillip Sami
|6
|Jayden Campbell
|7
|Zane Harrison
|8
|Moeaki Fotuaika
|9
|Oliver Pascoe
|10
|T. Fa'asuamaleaui
|11
|Arama Hau
|12
|Beau Fermor
|13
|Cooper Bai
|INTERCHANGE
|14
|Kurtis Morrin
|15
|Josh Patston
|16
|Klese Haas
|17
|Jaylan De Groot
|18
|Lachlan Ilias
|19
|Jett Liu
|RESERVES
|20
|Sam Verrills
|21
|Adam Christensen
|22
|Bodhi Sharpley
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Dylan Edwards
|1
|Thomas Jenkins
|2
|Izack Tago
|3
|Luke Garner
|4
|Paul Alamoti
|5
|Blaize Talagi
|6
|Jack Cogger
|7
|Moses Leota
|8
|Freddy Lussick
|9
|Liam Henry
|10
|Isaiah Papali'i
|11
|Liam Martin
|12
|Lindsay Smith
|13
|INTERCHANGE
|Billy Scott
|14
|Scott Sorensen
|15
|Billy Phillips
|16
|Luron Patea
|17
|Jack Cole
|18
|Sione Fonua
|19
|RESERVES
|Kalani Going
|20
|Isaah Yeo
|21
|Brian To'o
|22
|Nathan Cleary
|23
Bulldogs vs Sea Eagles Team Lists: Round 16
2026-06-20T09:30:00Z
Accor Stadium
CAN
2026-06-20T09:30:00Z
MAN
|1
|Connor Tracey
|2
|Jacob Kiraz
|3
|Bronson Xerri
|4
|Stephen Crichton
|5
|Enari Tuala
|6
|Matt Burton
|7
|Lachlan Galvin
|8
|Max King
|9
|Kurt Mann
|10
|Leo Thompson
|11
|Sitili Tupouniua
|12
|Jaeman Salmon
|13
|Harry Hayes
|INTERCHANGE
|14
|Bailey Hayward
|15
|Jed Reardon
|16
|Jack Underhill
|17
|Josh Curran
|19
|Jethro Rinakama
|20
|Logan Spinks
|RESERVES
|21
|Lipoi Hopoi
|22
|Alex Conti
|23
|Alekolasimi Jones
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Tom Trbojevic
|1
|Jason Saab
|2
|Tolutau Koula
|3
|Reuben Garrick
|4
|Lehi Hopoate
|5
|Luke Brooks
|6
|Jamal Fogarty
|7
|Taniela Paseka
|8
|Brandon Wakeham
|9
|Kobe Hetherington
|10
|Haumole Olakau'atu
|11
|Ben Trbojevic
|12
|Jake Trbojevic
|13
|INTERCHANGE
|Jake Simpkin
|14
|Nathan Brown
|15
|Ethan Bullemor
|16
|Simione Laiafi
|17
|Josh Feledy
|18
|Joey Walsh
|19
|RESERVES
|Hugo Hart
|20
|Blake Wilson
|21
|Jackson Shereb
|22
Warriors vs Cowboys Team Lists: Round 16
2026-06-21T04:00:00Z
One NZ Stadium
NZW
2026-06-21T04:00:00Z
NQL
|1
|Taine Tuaupiki
|2
|D. Watene-Zelezniak
|3
|Ali Leiataua
|4
|Adam Pompey
|5
|C. Nicoll-Klokstad
|6
|C. Harris-Tavita
|7
|Te Maire Martin
|8
|T. Stowers-Smith
|9
|Wayde Egan
|10
|Jackson Ford
|11
|Jacob Laban
|12
|Marata Niukore
|13
|Erin Clark
|INTERCHANGE
|14
|Samuel Healey
|15
|E. Ieremia-Toeava
|16
|Demitric Vaimauga
|17
|Kayliss Fatialofa
|18
|Rocco Berry
|20
|Luke Metcalf
|RESERVES
|21
|Makaia Tafua
|22
|Mitch Barnett
|23
|Kurt Capewell
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Scott Drinkwater
|1
|Braidon Burns
|2
|Zac Laybutt
|3
|Tom Chester
|4
|Murray Taulagi
|5
|Jaxon Purdue
|6
|Jake Clifford
|7
|Thomas Mikaele
|8
|Reed Mahoney
|9
|Jason Taumalolo
|10
|Heilum Luki
|11
|Jeremiah Nanai
|12
|Reuben Cotter
|13
|INTERCHANGE
|Soni Luke
|14
|Griffin Neame
|15
|Matthew Lodge
|16
|Coen Hess
|17
|Liam Sutton
|18
|Sam McIntyre
|19
|RESERVES
|John Bateman
|20
|Jaxson Paulo
|21
|Ethan King
|22
|Wiremu Greig
|23
Storm vs Raiders Team Lists: Round 16
2026-06-21T06:05:00Z
AAMI Park
MEL
2026-06-21T06:05:00Z
CBR
|1
|Sua Fa'alogo
|2
|Will Warbrick
|3
|Jack Howarth
|4
|Joe Chan
|5
|Moses Leo
|6
|Cameron Munster
|7
|Jahrome Hughes
|8
|Stefano Utoikamanu
|9
|Harry Grant
|10
|Josh King
|11
|Cooper Clarke
|12
|Ativalu Lisati
|13
|Trent Loiero
|INTERCHANGE
|14
|Trent Toelau
|15
|Alec MacDonald
|16
|Jack Hetherington
|17
|Josiah Pahulu
|18
|Shawn Blore
|19
|Tyran Wishart
|RESERVES
|20
|Davvy Moale
|21
|Preston Conn
|22
|S. Tuimalatu-Brown
|23
|L. Foliola
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Kaeo Weekes
|1
|Savelio Tamale
|2
|Sebastian Kris
|3
|Matthew Timoko
|4
|Xavier Savage
|5
|Ethan Strange
|6
|Ethan Sanders
|7
|Corey Horsburgh
|8
|Tom Starling
|9
|Joseph Tapine
|10
|Hudson Young
|11
|Zac Hosking
|12
|Jayden Brailey
|13
|INTERCHANGE
|Owen Pattie
|14
|Ata Mariota
|15
|Morgan Smithies
|16
|Daine Laurie
|17
|Jed Stuart
|18
|Vena Patuki-Case
|19
|RESERVES
|Coby Black
|20
|Jordan Uta
|21
|Chevy Stewart
|22
Roosters vs Sharks Team Lists: Round 16
2026-06-21T08:15:00Z
Allianz Stadium
SYD
2026-06-21T08:15:00Z
CRO
|1
|James Tedesco
|2
|Tommy Talau
|3
|Billy Smith
|4
|Robert Toia
|5
|M. Nawaqanitawase
|6
|Daly Cherry-Evans
|7
|Sam Walker
|8
|Naufahu Whyte
|9
|Reece Robson
|10
|Lindsay Collins
|11
|Angus Crichton
|12
|Siua Wong
|13
|Victor Radley
|INTERCHANGE
|14
|Connor Watson
|15
|Spencer Leniu
|16
|Nat Butcher
|17
|Salesi Foketi
|18
|R. Bassingthwaighte
|19
|Toby Rodwell
|RESERVES
|20
|Benaiah Ioelu
|21
|Junior Tupou
|22
|Egan Butcher
|23
|Taylor Losalu
|24
|Cody Ramsey
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|William Kennedy
|1
|Sione Katoa
|2
|Jesse Ramien
|3
|KL Iro
|4
|Ronaldo Mulitalo
|5
|Braydon Trindall
|6
|Niwhai Puru
|7
|Addin Fonua-Blake
|8
|Jayden Berrell
|9
|Jesse Colquhoun
|10
|Briton Nikora
|11
|Teig Wilton
|12
|Cameron McInnes
|13
|INTERCHANGE
|Billy Burns
|14
|Oregon Kaufusi
|15
|Siosifa Talakai
|16
|Thomas Hazelton
|17
|Hohepa Puru
|18
|Mawene Hiroti
|19
|RESERVES
|Sam Stonestreet
|20
|Blayke Brailey
|21
|Nicho Hynes
|22