The Round 23 NRL team lists for the 2026 season are in, with all clubs naming their squads for this week's matches. Stay across every lineup, late changes, and key ins and outs as they're confirmed.

Check out all team lists below, with updates added as official final teams are announced.

Titans vs Cowboys Team Lists: Round 23

 2026-08-06T09:50:00Z 
 
 
Cbus Super Stadium
GLD   
 2026-08-06T09:50:00Z 
   NQL
    #NRLTitansCowboys
MATCH CENTRE ▶︎   
1 Keano KiniKeano Kini
2 Dean IeremiaDean Ieremia
3 Jojo FifitaJojo Fifita
4 AJ BrimsonAJ Brimson
5 Phillip SamiPhillip Sami
6 Jayden CampbellJayden Campbell
7 Lachlan IliasLachlan Ilias
8 Moeaki FotuaikaMoeaki Fotuaika
9 Oliver PascoeOliver Pascoe
10 T. Fa'asuamaleauiTino Fa'asuamaleaui
11 Arama HauArama Hau
12 Beau FermorBeau Fermor
13 Chris RandallChris Randall
 INTERCHANGE
14 Kurtis MorrinKurtis Morrin
15 Josh PatstonJosh Patston
16 Klese HaasKlese Haas
17 Cooper BaiCooper Bai
18 Sam VerrillsSam Verrills
19 Adam ChristensenAdam Christensen
 RESERVES
20 Jaylan De GrootJaylan De Groot
21 Siale FaeamaniSiale Faeamani
22 Jett LiuJett Liu
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Scott DrinkwaterScott Drinkwater 1
Braidon BurnsBraidon Burns 2
Zac LaybuttZac Laybutt 3
Tom ChesterTom Chester 4
Murray TaulagiMurray Taulagi 5
Jake CliffordJake Clifford 6
Jaxon PurdueJaxon Purdue 7
Griffin NeameGriffin Neame 8
Soni LukeSoni Luke 9
Jason TaumaloloJason Taumalolo 10
Heilum LukiHeilum Luki 11
Kai O'DonnellKai O'Donnell 12
Reuben CotterReuben Cotter 13
 INTERCHANGE
Ethan KingEthan King 14
Thomas MikaeleThomas Mikaele 15
Matthew LodgeMatthew Lodge 16
Coen HessCoen Hess 17
Sam McIntyreSam McIntyre 18
Kaiden LahrsKaiden Lahrs 19
 RESERVES
John BatemanJohn Bateman 20
Liam SuttonLiam Sutton 21
Ronald PhilitogaRonald Philitoga 22

Warriors vs Panthers Team Lists: Round 23

 2026-08-07T08:00:00Z 
 
 
Go Media Stadium
NZW   
 2026-08-07T08:00:00Z 
   PEN
    #NRLWarriorsPanthers
MATCH CENTRE ▶︎   
1 C. Nicoll-KlokstadCharnze Nicoll-Klokstad
2 D. Watene-ZelezniakDallin Watene-Zelezniak
3 Ali LeiatauaAli Leiataua
4 Leka HalasimaLeka Halasima
5 A. Khan-PereiraAlofiana Khan-Pereira
6 C. Harris-TavitaChanel Harris-Tavita
7 Te Maire MartinTe Maire Martin
8 J. Fisher-HarrisJames Fisher-Harris
9 Wayde EganWayde Egan
10 Mitch BarnettMitch Barnett
11 Kurt CapewellKurt Capewell
12 Jacob LabanJacob Laban
13 Erin ClarkErin Clark
 INTERCHANGE
14 Samuel HealeySamuel Healey
15 T. Stowers-SmithTanner Stowers-Smith
16 Morgan GannonMorgan Gannon
17 E. Ieremia-ToeavaEddie Ieremia-Toeava
18 Luke MetcalfLuke Metcalf
20 Taine TuaupikiTaine Tuaupiki
 RESERVES
21 Riley PriceRiley Price
22 Makaia TafuaMakaia Tafua
23 Adam PompeyAdam Pompey
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Jaxen EdgarJaxen Edgar 1
Thomas JenkinsThomas Jenkins 2
Paul AlamotiPaul Alamoti 3
Izack TagoIzack Tago 4
Brian To'oBrian To'o 5
Jack CoggerJack Cogger 6
Nathan ClearyNathan Cleary 7
Moses LeotaMoses Leota 8
Freddy LussickFreddy Lussick 9
Lindsay SmithLindsay Smith 10
Isaiah Papali'iIsaiah Papali'i 11
Liam MartinLiam Martin 12
Isaah YeoIsaah Yeo 13
 INTERCHANGE
Billy ScottBilly Scott 14
Scott SorensenScott Sorensen 15
Liam HenryLiam Henry 16
Billy PhillipsBilly Phillips 17
Jack ColeJack Cole 18
Blaize TalagiBlaize Talagi 19
 RESERVES
Jesse McLeanJesse McLean 20
Luron PateaLuron Patea 21
K. Leuluai-GoingKalani Leuluai-Going 22

Roosters vs Bulldogs Team Lists: Round 23

 2026-08-07T10:00:00Z 
 
 
Allianz Stadium
SYD   
 2026-08-07T10:00:00Z 
   CAN
    #NRLRoostersBulldogs
MATCH CENTRE ▶︎   
1 James TedescoJames Tedesco
2 Billy SmithBilly Smith
3 Hugo SavalaHugo Savala
4 Robert ToiaRobert Toia
5 M. NawaqanitawaseMark Nawaqanitawase
6 Daly Cherry-EvansDaly Cherry-Evans
7 Sam WalkerSam Walker
8 Naufahu WhyteNaufahu Whyte
9 Reece RobsonReece Robson
10 Spencer LeniuSpencer Leniu
11 Salesi FoketiSalesi Foketi
12 Siua WongSiua Wong
13 Victor RadleyVictor Radley
 INTERCHANGE
14 Connor WatsonConnor Watson
15 Lindsay CollinsLindsay Collins
16 Nat ButcherNat Butcher
17 Egan ButcherEgan Butcher
18 Cody RamseyCody Ramsey
19 Tommy TalauTommy Talau
 RESERVES
20 R. BassingthwaighteRex Bassingthwaighte
21 Benaiah IoeluBenaiah Ioelu
22 De La Salle Va'aDe La Salle Va'a
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Connor TraceyConnor Tracey 1
Jacob KirazJacob Kiraz 2
Matt BurtonMatt Burton 3
Enari TualaEnari Tuala 4
Jethro RinakamaJethro Rinakama 5
Stephen CrichtonStephen Crichton 6
Lachlan GalvinLachlan Galvin 7
Max KingMax King 8
Bailey HaywardBailey Hayward 9
Leo ThompsonLeo Thompson 10
Viliame KikauViliame Kikau 11
Jacob PrestonJacob Preston 12
Jaeman SalmonJaeman Salmon 13
 INTERCHANGE
Kurt MannKurt Mann 14
Josh CurranJosh Curran 15
Harry HayesHarry Hayes 16
Sitili TupouniuaSitili Tupouniua 17
Bronson XerriBronson Xerri 19
Jake TurpinJake Turpin 20
 RESERVES
Alekolasimi JonesAlekolasimi Jones 21
Sean O'SullivanSean O'Sullivan 22
Jonathan SuaJonathan Sua 23

Storm vs Sea Eagles Team Lists: Round 23

 2026-08-08T05:00:00Z 
 
 
HBF Park
MEL   
 2026-08-08T05:00:00Z 
   MAN
    #NRLStormManly
MATCH CENTRE ▶︎   
1 Sua Fa'alogoSua Fa'alogo
2 S. Tuimalatu-BrownSiulagi Tuimalatu-Brown
3 Jack HowarthJack Howarth
4 Nick MeaneyNick Meaney
5 Moses LeoMoses Leo
6 Cameron MunsterCameron Munster
7 Hayden WatsonHayden Watson
8 Stefano UtoikamanuStefano Utoikamanu
9 Tyran WishartTyran Wishart
10 Josh KingJosh King
11 Cooper ClarkeCooper Clarke
12 Oryn KeeleyOryn Keeley
13 Trent LoieroTrent Loiero
 INTERCHANGE
14 Trent ToelauTrent Toelau
15 Shawn BloreShawn Blore
16 Davvy MoaleDavvy Moale
17 Angus HincheyAngus Hinchey
18 Joe ChanJoe Chan
19 Jack HetheringtonJack Hetherington
 RESERVES
20 Gabriel SatrickGabriel Satrick
21 Stanley HuenStanley Huen
22 Manaia WaitereManaia Waitere
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Lehi HopoateLehi Hopoate 1
Jason SaabJason Saab 2
Tolutau KoulaTolutau Koula 3
Reuben GarrickReuben Garrick 4
Blake WilsonBlake Wilson 5
Joey WalshJoey Walsh 6
Jamal FogartyJamal Fogarty 7
Taniela PasekaTaniela Paseka 8
Brandon WakehamBrandon Wakeham 9
Ethan BullemorEthan Bullemor 10
Haumole Olakau'atuHaumole Olakau'atu 11
Corey WaddellCorey Waddell 12
Jake TrbojevicJake Trbojevic 13
 INTERCHANGE
Jake SimpkinJake Simpkin 14
Nathan BrownNathan Brown 15
Simione LaiafiSimione Laiafi 16
Fletcher BakerFletcher Baker 17
Jackson SherebJackson Shereb 18
Josh FeledyJosh Feledy 19
 RESERVES
Onitoni LargeOnitoni Large 20
Nicholas LenazNicholas Lenaz 21
Hugo HartHugo Hart 22

Dolphins vs Broncos Team Lists: Round 23

 2026-08-08T07:30:00Z 
 
 
Suncorp Stadium
DOL   
 2026-08-08T07:30:00Z 
   BRI
    #NRLDolphinsBroncos
MATCH CENTRE ▶︎   
1 H. Tabuai-FidowHamiso Tabuai-Fidow
2 Jamayne IsaakoJamayne Isaako
3 Jack BostockJack Bostock
4 Herbie FarnworthHerbie Farnworth
5 Selwyn CobboSelwyn Cobbo
6 Kodi NikorimaKodi Nikorima
7 Isaiya KatoaIsaiya Katoa
8 Tom FleglerTom Flegler
9 J. Marshall-KingJeremy Marshall-King
10 Francis MoloFrancis Molo
11 Connelly LemueluConnelly Lemuelu
12 K. FinefeuiakiKulikefu Finefeuiaki
13 Morgan KnowlesMorgan Knowles
 INTERCHANGE
14 Kurt DonoghoeKurt Donoghoe
15 Max PlathMax Plath
16 Tom GilbertTom Gilbert
17 Felise KaufusiFelise Kaufusi
18 Sebastian Su'aSebastian Su'a
19 Brad SchneiderBrad Schneider
 RESERVES
20 Brian PouniuBrian Pouniu
21 Tevita NaufahuTevita Naufahu
22 Jake AverilloJake Averillo
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Reece WalshReece Walsh 1
Josiah KarapaniJosiah Karapani 2
Kotoni StaggsKotoni Staggs 3
Deine MarinerDeine Mariner 4
Grant AndersonGrant Anderson 5
Ezra MamEzra Mam 6
Tom DuffyTom Duffy 7
Xavier WillisonXavier Willison 8
Billy WaltersBilly Walters 9
Payne HaasPayne Haas 10
Jaiyden HuntJaiyden Hunt 11
Jordan RikiJordan Riki 12
Patrick CarriganPatrick Carrigan 13
 INTERCHANGE
Ben HuntBen Hunt 14
Va'a SemuVa'a Semu 15
Ben TaltyBen Talty 16
Gehamat ShibasakiGehamat Shibasaki 17
Jack GosiewskiJack Gosiewski 18
Hayze PerhamHayze Perham 19
 RESERVES
Blake MozerBlake Mozer 20
Jesse ArtharsJesse Arthars 21
Aublix TawhaAublix Tawha 22

Rabbitohs vs Eels Team Lists: Round 23

 2026-08-08T09:30:00Z 
 
 
Allianz Stadium
SOU   
 2026-08-08T09:30:00Z 
   PAR
    #NRLSouthsEels
MATCH CENTRE ▶︎   
1 Matt DuftyMatt Dufty
2 Alex JohnstonAlex Johnston
3 Tallis DuncanTallis Duncan
4 Jack WightonJack Wighton
5 Campbell GrahamCampbell Graham
6 Cody WalkerCody Walker
7 Ashton WardAshton Ward
8 Tevita TatolaTevita Tatola
9 Brandon SmithBrandon Smith
10 Keaon KoloamatangiKeaon Koloamatangi
11 David FifitaDavid Fifita
12 Adam ElliottAdam Elliott
13 Cameron MurrayCameron Murray
 INTERCHANGE
14 Jye GrayJye Gray
15 Lachlan HubnerLachlan Hubner
16 Sean KeppieSean Keppie
17 Jamie HumphreysJamie Humphreys
18 Jayden SullivanJayden Sullivan
19 Thomas FletcherThomas Fletcher
 RESERVES
20 Liam Le BlancLiam Le Blanc
21 Moala Graham-TaufaMoala Graham-Taufa
22 John RadelJohn Radel
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Isaiah IongiIsaiah Iongi 1
Brian KellyBrian Kelly 2
Will PenisiniWill Penisini 3
Jordan SamraniJordan Samrani 4
Josh Addo-CarrJosh Addo-Carr 5
Ronald VolkmanRonald Volkman 6
Mitchell MosesMitchell Moses 7
Sam TuivaitiSam Tuivaiti 8
Tallyn Da SilvaTallyn Da Silva 9
Luca MorettiLuca Moretti 10
Jack WilliamsJack Williams 11
Kitione KautogaKitione Kautoga 12
Jack de BelinJack de Belin 13
 INTERCHANGE
Saxon PrykeSaxon Pryke 14
Junior PauloJunior Paulo 15
Teancum BrownTeancum Brown 16
Kelma TuilagiKelma Tuilagi 17
Joash PapaliiJoash Papalii 18
Jezaiah Funa-IutaJezaiah Funa-Iuta 19
 RESERVES
Toni MataeleToni Mataele 20
Sean RussellSean Russell 21
Ryley SmithRyley Smith 22

Loading matchup…

Raiders vs Knights Team Lists: Round 23

 2026-08-09T04:00:00Z 
 
 
GIO Stadium
CBR   
 2026-08-09T04:00:00Z 
   NEW
    #NRLRaidersKnights
MATCH CENTRE ▶︎   
1 Kaeo WeekesKaeo Weekes
2 Jed StuartJed Stuart
3 Simi SasagiSimi Sasagi
4 Matthew TimokoMatthew Timoko
5 Xavier SavageXavier Savage
6 Ethan StrangeEthan Strange
7 Ethan SandersEthan Sanders
8 Corey HorsburghCorey Horsburgh
9 Owen PattieOwen Pattie
10 Joseph TapineJoseph Tapine
11 Zac HoskingZac Hosking
12 Ata MariotaAta Mariota
13 Morgan SmithiesMorgan Smithies
 INTERCHANGE
14 Tom StarlingTom Starling
15 Joe RoddyJoe Roddy
16 Josh PapaliiJosh Papalii
17 Daine LaurieDaine Laurie
18 Savelio TamaleSavelio Tamale
19 Matty NicholsonMatty Nicholson
 RESERVES
20 Coby BlackCoby Black
21 Mark TuialiiMark Tuialii
22 Vena Patuki-CaseVena Patuki-Case
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Kalyn PongaKalyn Ponga 1
Dominic YoungDominic Young 2
Dane GagaiDane Gagai 3
Bradman BestBradman Best 4
Greg MarzhewGreg Marzhew 5
Fletcher SharpeFletcher Sharpe 6
Sandon SmithSandon Smith 7
Tyson FrizellTyson Frizell 8
Phoenix CrosslandPhoenix Crossland 9
Trey MooneyTrey Mooney 10
Jermaine McEwenJermaine McEwen 11
Francis ManuleleuaFrancis Manuleleua 12
Mat CrokerMat Croker 13
 INTERCHANGE
Harrison GrahamHarrison Graham 14
Cody HopwoodCody Hopwood 15
Lachlan CrouchLachlan Crouch 16
Thomas CantThomas Cant 17
Fletcher HuntFletcher Hunt 18
Brodie JonesBrodie Jones 19
 RESERVES
Toby WinterToby Winter 20
Kyle McCarthyKyle McCarthy 21
Diesel HaganDiesel Hagan 22

Dragons vs Sharks Team Lists: Round 23

 2026-08-09T06:05:00Z 
 
 
St George Venues Stadium
STI   
 2026-08-09T06:05:00Z 
   CRO
    #NRLDragonsSharks
MATCH CENTRE ▶︎   
1 Clinton GuthersonClinton Gutherson
2 Setu TuSetu Tu
3 Moses SuliMoses Suli
4 Valentine HolmesValentine Holmes
5 Tyrell SloanTyrell Sloan
6 Lyhkan King-TogiaLyhkan King-Togia
7 Kyle FlanaganKyle Flanagan
8 L. Pasifiki TongaLoko Pasifiki Tonga
9 Damien CookDamien Cook
10 Emre GulerEmre Guler
11 Dylan EganDylan Egan
12 Hamish StewartHamish Stewart
13 Ryan CouchmanRyan Couchman
 INTERCHANGE
14 Jacob LiddleJacob Liddle
15 Josh KerrJosh Kerr
16 Jacob HalangahuJacob Halangahu
17 Jacob WebsterJacob Webster
18 Daniel AtkinsonDaniel Atkinson
19 Mathew FeagaiMathew Feagai
 RESERVES
20 Luciano LeiluaLuciano Leilua
21 C. TuipulotuChristian Tuipulotu
22 Ryan HutchinsonRyan Hutchinson
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
William KennedyWilliam Kennedy 1
Sione KatoaSione Katoa 2
Jesse RamienJesse Ramien 3
Mawene HirotiMawene Hiroti 4
Ronaldo MulitaloRonaldo Mulitalo 5
Braydon TrindallBraydon Trindall 6
Nicho HynesNicho Hynes 7
Addin Fonua-BlakeAddin Fonua-Blake 8
Blayke BraileyBlayke Brailey 9
Jesse ColquhounJesse Colquhoun 10
Briton NikoraBriton Nikora 11
Teig WiltonTeig Wilton 12
Cameron McInnesCameron McInnes 13
 INTERCHANGE
Hohepa PuruHohepa Puru 14
Billy BurnsBilly Burns 15
Oregon KaufusiOregon Kaufusi 16
Thomas HazeltonThomas Hazelton 17
Michael GabraelMichael Gabrael 18
Braden UeleBraden Uele 19
 RESERVES
Niwhai PuruNiwhai Puru 20
Sam StonestreetSam Stonestreet 21
Tuku Hau TapuhaTuku Hau Tapuha 22