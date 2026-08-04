The Round 23 NRL team lists for the 2026 season are in, with all clubs naming their squads for this week's matches. Stay across every lineup, late changes, and key ins and outs as they're confirmed.
Check out all team lists below, with updates added as official final teams are announced.
Titans vs Cowboys Team Lists: Round 23
2026-08-06T09:50:00Z
Cbus Super Stadium
GLD
2026-08-06T09:50:00Z
NQL
|1
|Keano Kini
|2
|Dean Ieremia
|3
|Jojo Fifita
|4
|AJ Brimson
|5
|Phillip Sami
|6
|Jayden Campbell
|7
|Lachlan Ilias
|8
|Moeaki Fotuaika
|9
|Oliver Pascoe
|10
|T. Fa'asuamaleaui
|11
|Arama Hau
|12
|Beau Fermor
|13
|Chris Randall
|INTERCHANGE
|14
|Kurtis Morrin
|15
|Josh Patston
|16
|Klese Haas
|17
|Cooper Bai
|18
|Sam Verrills
|19
|Adam Christensen
|RESERVES
|20
|Jaylan De Groot
|21
|Siale Faeamani
|22
|Jett Liu
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Scott Drinkwater
|1
|Braidon Burns
|2
|Zac Laybutt
|3
|Tom Chester
|4
|Murray Taulagi
|5
|Jake Clifford
|6
|Jaxon Purdue
|7
|Griffin Neame
|8
|Soni Luke
|9
|Jason Taumalolo
|10
|Heilum Luki
|11
|Kai O'Donnell
|12
|Reuben Cotter
|13
|INTERCHANGE
|Ethan King
|14
|Thomas Mikaele
|15
|Matthew Lodge
|16
|Coen Hess
|17
|Sam McIntyre
|18
|Kaiden Lahrs
|19
|RESERVES
|John Bateman
|20
|Liam Sutton
|21
|Ronald Philitoga
|22
Warriors vs Panthers Team Lists: Round 23
2026-08-07T08:00:00Z
Go Media Stadium
NZW
2026-08-07T08:00:00Z
PEN
|1
|C. Nicoll-Klokstad
|2
|D. Watene-Zelezniak
|3
|Ali Leiataua
|4
|Leka Halasima
|5
|A. Khan-Pereira
|6
|C. Harris-Tavita
|7
|Te Maire Martin
|8
|J. Fisher-Harris
|9
|Wayde Egan
|10
|Mitch Barnett
|11
|Kurt Capewell
|12
|Jacob Laban
|13
|Erin Clark
|INTERCHANGE
|14
|Samuel Healey
|15
|T. Stowers-Smith
|16
|Morgan Gannon
|17
|E. Ieremia-Toeava
|18
|Luke Metcalf
|20
|Taine Tuaupiki
|RESERVES
|21
|Riley Price
|22
|Makaia Tafua
|23
|Adam Pompey
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Jaxen Edgar
|1
|Thomas Jenkins
|2
|Paul Alamoti
|3
|Izack Tago
|4
|Brian To'o
|5
|Jack Cogger
|6
|Nathan Cleary
|7
|Moses Leota
|8
|Freddy Lussick
|9
|Lindsay Smith
|10
|Isaiah Papali'i
|11
|Liam Martin
|12
|Isaah Yeo
|13
|INTERCHANGE
|Billy Scott
|14
|Scott Sorensen
|15
|Liam Henry
|16
|Billy Phillips
|17
|Jack Cole
|18
|Blaize Talagi
|19
|RESERVES
|Jesse McLean
|20
|Luron Patea
|21
|K. Leuluai-Going
|22
Roosters vs Bulldogs Team Lists: Round 23
2026-08-07T10:00:00Z
Allianz Stadium
SYD
2026-08-07T10:00:00Z
CAN
|1
|James Tedesco
|2
|Billy Smith
|3
|Hugo Savala
|4
|Robert Toia
|5
|M. Nawaqanitawase
|6
|Daly Cherry-Evans
|7
|Sam Walker
|8
|Naufahu Whyte
|9
|Reece Robson
|10
|Spencer Leniu
|11
|Salesi Foketi
|12
|Siua Wong
|13
|Victor Radley
|INTERCHANGE
|14
|Connor Watson
|15
|Lindsay Collins
|16
|Nat Butcher
|17
|Egan Butcher
|18
|Cody Ramsey
|19
|Tommy Talau
|RESERVES
|20
|R. Bassingthwaighte
|21
|Benaiah Ioelu
|22
|De La Salle Va'a
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Connor Tracey
|1
|Jacob Kiraz
|2
|Matt Burton
|3
|Enari Tuala
|4
|Jethro Rinakama
|5
|Stephen Crichton
|6
|Lachlan Galvin
|7
|Max King
|8
|Bailey Hayward
|9
|Leo Thompson
|10
|Viliame Kikau
|11
|Jacob Preston
|12
|Jaeman Salmon
|13
|INTERCHANGE
|Kurt Mann
|14
|Josh Curran
|15
|Harry Hayes
|16
|Sitili Tupouniua
|17
|Bronson Xerri
|19
|Jake Turpin
|20
|RESERVES
|Alekolasimi Jones
|21
|Sean O'Sullivan
|22
|Jonathan Sua
|23
Storm vs Sea Eagles Team Lists: Round 23
2026-08-08T05:00:00Z
HBF Park
MEL
2026-08-08T05:00:00Z
MAN
|1
|Sua Fa'alogo
|2
|S. Tuimalatu-Brown
|3
|Jack Howarth
|4
|Nick Meaney
|5
|Moses Leo
|6
|Cameron Munster
|7
|Hayden Watson
|8
|Stefano Utoikamanu
|9
|Tyran Wishart
|10
|Josh King
|11
|Cooper Clarke
|12
|Oryn Keeley
|13
|Trent Loiero
|INTERCHANGE
|14
|Trent Toelau
|15
|Shawn Blore
|16
|Davvy Moale
|17
|Angus Hinchey
|18
|Joe Chan
|19
|Jack Hetherington
|RESERVES
|20
|Gabriel Satrick
|21
|Stanley Huen
|22
|Manaia Waitere
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Lehi Hopoate
|1
|Jason Saab
|2
|Tolutau Koula
|3
|Reuben Garrick
|4
|Blake Wilson
|5
|Joey Walsh
|6
|Jamal Fogarty
|7
|Taniela Paseka
|8
|Brandon Wakeham
|9
|Ethan Bullemor
|10
|Haumole Olakau'atu
|11
|Corey Waddell
|12
|Jake Trbojevic
|13
|INTERCHANGE
|Jake Simpkin
|14
|Nathan Brown
|15
|Simione Laiafi
|16
|Fletcher Baker
|17
|Jackson Shereb
|18
|Josh Feledy
|19
|RESERVES
|Onitoni Large
|20
|Nicholas Lenaz
|21
|Hugo Hart
|22
Dolphins vs Broncos Team Lists: Round 23
2026-08-08T07:30:00Z
Suncorp Stadium
DOL
2026-08-08T07:30:00Z
BRI
|1
|H. Tabuai-Fidow
|2
|Jamayne Isaako
|3
|Jack Bostock
|4
|Herbie Farnworth
|5
|Selwyn Cobbo
|6
|Kodi Nikorima
|7
|Isaiya Katoa
|8
|Tom Flegler
|9
|J. Marshall-King
|10
|Francis Molo
|11
|Connelly Lemuelu
|12
|K. Finefeuiaki
|13
|Morgan Knowles
|INTERCHANGE
|14
|Kurt Donoghoe
|15
|Max Plath
|16
|Tom Gilbert
|17
|Felise Kaufusi
|18
|Sebastian Su'a
|19
|Brad Schneider
|RESERVES
|20
|Brian Pouniu
|21
|Tevita Naufahu
|22
|Jake Averillo
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reece Walsh
|1
|Josiah Karapani
|2
|Kotoni Staggs
|3
|Deine Mariner
|4
|Grant Anderson
|5
|Ezra Mam
|6
|Tom Duffy
|7
|Xavier Willison
|8
|Billy Walters
|9
|Payne Haas
|10
|Jaiyden Hunt
|11
|Jordan Riki
|12
|Patrick Carrigan
|13
|INTERCHANGE
|Ben Hunt
|14
|Va'a Semu
|15
|Ben Talty
|16
|Gehamat Shibasaki
|17
|Jack Gosiewski
|18
|Hayze Perham
|19
|RESERVES
|Blake Mozer
|20
|Jesse Arthars
|21
|Aublix Tawha
|22
Rabbitohs vs Eels Team Lists: Round 23
2026-08-08T09:30:00Z
Allianz Stadium
SOU
2026-08-08T09:30:00Z
PAR
|1
|Matt Dufty
|2
|Alex Johnston
|3
|Tallis Duncan
|4
|Jack Wighton
|5
|Campbell Graham
|6
|Cody Walker
|7
|Ashton Ward
|8
|Tevita Tatola
|9
|Brandon Smith
|10
|Keaon Koloamatangi
|11
|David Fifita
|12
|Adam Elliott
|13
|Cameron Murray
|INTERCHANGE
|14
|Jye Gray
|15
|Lachlan Hubner
|16
|Sean Keppie
|17
|Jamie Humphreys
|18
|Jayden Sullivan
|19
|Thomas Fletcher
|RESERVES
|20
|Liam Le Blanc
|21
|Moala Graham-Taufa
|22
|John Radel
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Isaiah Iongi
|1
|Brian Kelly
|2
|Will Penisini
|3
|Jordan Samrani
|4
|Josh Addo-Carr
|5
|Ronald Volkman
|6
|Mitchell Moses
|7
|Sam Tuivaiti
|8
|Tallyn Da Silva
|9
|Luca Moretti
|10
|Jack Williams
|11
|Kitione Kautoga
|12
|Jack de Belin
|13
|INTERCHANGE
|Saxon Pryke
|14
|Junior Paulo
|15
|Teancum Brown
|16
|Kelma Tuilagi
|17
|Joash Papalii
|18
|Jezaiah Funa-Iuta
|19
|RESERVES
|Toni Mataele
|20
|Sean Russell
|21
|Ryley Smith
|22
Raiders vs Knights Team Lists: Round 23
2026-08-09T04:00:00Z
GIO Stadium
CBR
2026-08-09T04:00:00Z
NEW
|1
|Kaeo Weekes
|2
|Jed Stuart
|3
|Simi Sasagi
|4
|Matthew Timoko
|5
|Xavier Savage
|6
|Ethan Strange
|7
|Ethan Sanders
|8
|Corey Horsburgh
|9
|Owen Pattie
|10
|Joseph Tapine
|11
|Zac Hosking
|12
|Ata Mariota
|13
|Morgan Smithies
|INTERCHANGE
|14
|Tom Starling
|15
|Joe Roddy
|16
|Josh Papalii
|17
|Daine Laurie
|18
|Savelio Tamale
|19
|Matty Nicholson
|RESERVES
|20
|Coby Black
|21
|Mark Tuialii
|22
|Vena Patuki-Case
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Kalyn Ponga
|1
|Dominic Young
|2
|Dane Gagai
|3
|Bradman Best
|4
|Greg Marzhew
|5
|Fletcher Sharpe
|6
|Sandon Smith
|7
|Tyson Frizell
|8
|Phoenix Crossland
|9
|Trey Mooney
|10
|Jermaine McEwen
|11
|Francis Manuleleua
|12
|Mat Croker
|13
|INTERCHANGE
|Harrison Graham
|14
|Cody Hopwood
|15
|Lachlan Crouch
|16
|Thomas Cant
|17
|Fletcher Hunt
|18
|Brodie Jones
|19
|RESERVES
|Toby Winter
|20
|Kyle McCarthy
|21
|Diesel Hagan
|22
Dragons vs Sharks Team Lists: Round 23
2026-08-09T06:05:00Z
St George Venues Stadium
STI
2026-08-09T06:05:00Z
CRO
|1
|Clinton Gutherson
|2
|Setu Tu
|3
|Moses Suli
|4
|Valentine Holmes
|5
|Tyrell Sloan
|6
|Lyhkan King-Togia
|7
|Kyle Flanagan
|8
|L. Pasifiki Tonga
|9
|Damien Cook
|10
|Emre Guler
|11
|Dylan Egan
|12
|Hamish Stewart
|13
|Ryan Couchman
|INTERCHANGE
|14
|Jacob Liddle
|15
|Josh Kerr
|16
|Jacob Halangahu
|17
|Jacob Webster
|18
|Daniel Atkinson
|19
|Mathew Feagai
|RESERVES
|20
|Luciano Leilua
|21
|C. Tuipulotu
|22
|Ryan Hutchinson
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|William Kennedy
|1
|Sione Katoa
|2
|Jesse Ramien
|3
|Mawene Hiroti
|4
|Ronaldo Mulitalo
|5
|Braydon Trindall
|6
|Nicho Hynes
|7
|Addin Fonua-Blake
|8
|Blayke Brailey
|9
|Jesse Colquhoun
|10
|Briton Nikora
|11
|Teig Wilton
|12
|Cameron McInnes
|13
|INTERCHANGE
|Hohepa Puru
|14
|Billy Burns
|15
|Oregon Kaufusi
|16
|Thomas Hazelton
|17
|Michael Gabrael
|18
|Braden Uele
|19
|RESERVES
|Niwhai Puru
|20
|Sam Stonestreet
|21
|Tuku Hau Tapuha
|22