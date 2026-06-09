The Round 15 NRL team lists for the 2026 season are in, with all clubs naming their squads for this week's matches. Stay across every lineup, late changes, and key ins and outs as they're confirmed.
Check out all team lists below, with updates added as official final teams are announced.
Rabbitohs vs Broncos Team Lists: Round 15
2026-06-11T09:50:00Z
Accor Stadium
SOU
2026-06-11T09:50:00Z
BRI
|1
|Jye Gray
|2
|Alex Johnston
|3
|Latrell Siegwalt
|4
|Tallis Duncan
|5
|Edward Kosi
|6
|Cody Walker
|7
|Ashton Ward
|8
|Tevita Tatola
|9
|Brandon Smith
|10
|Keaon Koloamatangi
|11
|David Fifita
|12
|Euan Aitken
|13
|Lachlan Hubner
|INTERCHANGE
|14
|Bronson Garlick
|15
|Jamie Humphreys
|16
|Jayden Sullivan
|17
|John Radel
|18
|Dayne Jennings
|19
|Liam Le Blanc
|RESERVES
|20
|Matt Dufty
|21
|Moala Graham-Taufa
|22
|Salesi Ataata
|23
|Jai Arrow
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Hayze Perham
|1
|Josiah Karapani
|2
|Antonio Verhoeven
|3
|Grant Anderson
|4
|Jesse Arthars
|5
|Tom Duffy
|6
|Adam Reynolds
|7
|Preston Riki
|8
|Cory Paix
|9
|Jack Gosiewski
|10
|Brendan Piakura
|11
|Jordan Riki
|12
|Xavier Willison
|13
|INTERCHANGE
|Ben Hunt
|14
|Ben Talty
|15
|Aublix Tawha
|17
|Ezra Mam
|18
|Josh Rogers
|19
|Jaiyden Hunt
|21
|RESERVES
|Phillip Coates
|20
|Blake Mozer
|22
|Luke Gale
|23
Dolphins vs Roosters Team Lists: Round 15
2026-06-12T10:00:00Z
Suncorp Stadium
DOL
2026-06-12T10:00:00Z
SYD
|1
|Trai Fuller
|2
|Jamayne Isaako
|3
|Jack Bostock
|4
|Herbie Farnworth
|5
|Tevita Naufahu
|6
|Kodi Nikorima
|7
|Isaiya Katoa
|8
|Felise Kaufusi
|9
|J. Marshall-King
|10
|Francis Molo
|11
|Connelly Lemuelu
|12
|Oryn Keeley
|13
|Morgan Knowles
|INTERCHANGE
|14
|Brad Schneider
|15
|Kurt Donoghoe
|16
|Tom Gilbert
|17
|Ray Stone
|18
|Sebastian Su'a
|19
|Brian Pouniu
|RESERVES
|20
|John Fineanganofo
|21
|LJ Nonu
|22
|Sam Elliott
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Cody Ramsey
|1
|Billy Smith
|2
|Reece Foley
|3
|Egan Butcher
|4
|Tommy Talau
|5
|Hugo Savala
|6
|Daly Cherry-Evans
|7
|Naufahu Whyte
|8
|Connor Watson
|9
|Spencer Leniu
|10
|Angus Crichton
|11
|Siua Wong
|12
|Salesi Foketi
|13
|INTERCHANGE
|Benaiah Ioelu
|14
|Taylor Losalu
|15
|Nat Butcher
|16
|R. Bassingthwaighte
|17
|De La Salle Va'a
|18
|Tom Rodwell
|19
|RESERVES
|Junior Tupou
|20
|Toby Rodwell
|21
|Max McCathie
|22
Warriors vs Sharks Team Lists: Round 15
2026-06-13T07:30:00Z
Go Media Stadium
NZW
2026-06-13T07:30:00Z
CRO
|1
|Taine Tuaupiki
|2
|D. Watene-Zelezniak
|3
|Ali Leiataua
|4
|Adam Pompey
|5
|A. Khan-Pereira
|6
|C. Harris-Tavita
|7
|Te Maire Martin
|8
|T. Stowers-Smith
|9
|Wayde Egan
|10
|Jackson Ford
|11
|Marata Niukore
|12
|Jacob Laban
|13
|Erin Clark
|INTERCHANGE
|14
|Makaia Tafua
|15
|E. Ieremia-Toeava
|16
|Demitric Vaimauga
|17
|Kayliss Fatialofa
|18
|Jason Salalilo
|20
|Jye Linnane
|RESERVES
|21
|Luke Metcalf
|22
|C. Nicoll-Klokstad
|23
|Jacob Laban
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|William Kennedy
|1
|Sam Stonestreet
|2
|Jesse Ramien
|3
|KL Iro
|4
|Ronaldo Mulitalo
|5
|Braydon Trindall
|6
|Niwhai Puru
|7
|Jesse Colquhoun
|8
|Jayden Berrell
|9
|Toby Rudolf
|10
|Billy Burns
|11
|Teig Wilton
|12
|Cameron McInnes
|13
|INTERCHANGE
|Mawene Hiroti
|14
|Oregon Kaufusi
|15
|Siosifa Talakai
|16
|Thomas Hazelton
|17
|Hohepa Puru
|18
|Tuku Hau Tapuha
|19
|RESERVES
|Sione Katoa
|20
|Michael Gabrael
|21
|Blake Hosking
|22
Eels vs Raiders Team Lists: Round 15
2026-06-13T09:30:00Z
CommBank Stadium
PAR
2026-06-13T09:30:00Z
CBR
|1
|Isaiah Iongi
|2
|Brian Kelly
|3
|Jordan Samrani
|4
|Sean Russell
|5
|Josh Addo-Carr
|6
|Joash Papalii
|7
|Ronald Volkman
|8
|Luca Moretti
|9
|Tallyn Da Silva
|10
|Jack Williams
|11
|Kelma Tuilagi
|12
|Kitione Kautoga
|13
|Jack de Belin
|INTERCHANGE
|14
|Dylan Walker
|15
|Sam Tuivaiti
|16
|Teancum Brown
|17
|Harrison Edwards
|18
|Te Hurinui Twidle
|19
|Charlie Guymer
|RESERVES
|20
|Toni Mataele
|21
|Ryley Smith
|22
|Araz Nanva
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Kaeo Weekes
|1
|Jed Stuart
|2
|Sebastian Kris
|3
|Matthew Timoko
|4
|Xavier Savage
|5
|Daine Laurie
|6
|Ethan Sanders
|7
|Corey Horsburgh
|8
|Tom Starling
|9
|Joseph Tapine
|10
|Ata Mariota
|11
|Zac Hosking
|12
|Jayden Brailey
|13
|INTERCHANGE
|Owen Pattie
|14
|Vena Patuki-Case
|15
|Morgan Smithies
|16
|Chevy Stewart
|17
|Coby Black
|18
|Joe Roddy
|19
|RESERVES
|Jordan Uta
|20
|Jake Clydsdale
|21
|Sione Finau
|22
Wests Tigers vs Titans Team Lists: Round 15
2026-06-14T06:05:00Z
Leichhardt Oval
WST
2026-06-14T06:05:00Z
GLD
|1
|Jahream Bula
|2
|Sunia Turuva
|3
|Taylan May
|4
|Starford To'a
|5
|Heamasi Makasini
|6
|Jarome Luai
|7
|Jock Madden
|8
|Terrell May
|9
|Latu Fainu
|10
|Fonua Pole
|11
|Tony Sukkar
|12
|Kai Pearce-Paul
|13
|Sione Fainu
|INTERCHANGE
|14
|Tristan Hope
|15
|Alex Seyfarth
|16
|Bunty Afoa
|17
|Patrick Herbert
|18
|Mavrik Geyer
|19
|Charlie Murray
|RESERVES
|20
|Luke Laulilii
|21
|Josese Lanyon
|22
|Javon Andrews
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Keano Kini
|1
|Jensen Taumoepeau
|2
|Jaylan De Groot
|3
|AJ Brimson
|4
|Phillip Sami
|5
|Jayden Campbell
|6
|Zane Harrison
|7
|Moeaki Fotuaika
|8
|Oliver Pascoe
|9
|Klese Haas
|10
|Arama Hau
|11
|Beau Fermor
|12
|Cooper Bai
|13
|INTERCHANGE
|Kurtis Morrin
|14
|Josh Patston
|15
|Jett Liu
|16
|Adam Christensen
|17
|Luke Sommerton
|18
|Max Feagai
|19
|RESERVES
|Lachlan Ilias
|20
|Tony Francis
|21
|Michael Molo
|22