The Round 15 NRL team lists for the 2026 season are in, with all clubs naming their squads for this week's matches. Stay across every lineup, late changes, and key ins and outs as they're confirmed.

Check out all team lists below, with updates added as official final teams are announced.

Rabbitohs vs Broncos Team Lists: Round 15

 2026-06-11T09:50:00Z 
 
 
Accor Stadium
SOU   
 2026-06-11T09:50:00Z 
   BRI
    #NRLSouthsBroncos
MATCH CENTRE ▶︎   
1 Jye GrayJye Gray
2 Alex JohnstonAlex Johnston
3 Latrell SiegwaltLatrell Siegwalt
4 Tallis DuncanTallis Duncan
5 Edward KosiEdward Kosi
6 Cody WalkerCody Walker
7 Ashton WardAshton Ward
8 Tevita TatolaTevita Tatola
9 Brandon SmithBrandon Smith
10 Keaon KoloamatangiKeaon Koloamatangi
11 David FifitaDavid Fifita
12 Euan AitkenEuan Aitken
13 Lachlan HubnerLachlan Hubner
 INTERCHANGE
14 Bronson GarlickBronson Garlick
15 Jamie HumphreysJamie Humphreys
16 Jayden SullivanJayden Sullivan
17 John RadelJohn Radel
18 Dayne JenningsDayne Jennings
19 Liam Le BlancLiam Le Blanc
 RESERVES
20 Matt DuftyMatt Dufty
21 Moala Graham-TaufaMoala Graham-Taufa
22 Salesi AtaataSalesi Ataata
23 Jai ArrowJai Arrow
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Reserves
Hayze PerhamHayze Perham 1
Josiah KarapaniJosiah Karapani 2
Antonio VerhoevenAntonio Verhoeven 3
Grant AndersonGrant Anderson 4
Jesse ArtharsJesse Arthars 5
Tom DuffyTom Duffy 6
Adam ReynoldsAdam Reynolds 7
Preston RikiPreston Riki 8
Cory PaixCory Paix 9
Jack GosiewskiJack Gosiewski 10
Brendan PiakuraBrendan Piakura 11
Jordan RikiJordan Riki 12
Xavier WillisonXavier Willison 13
 INTERCHANGE
Ben HuntBen Hunt 14
Ben TaltyBen Talty 15
Aublix TawhaAublix Tawha 17
Ezra MamEzra Mam 18
Josh RogersJosh Rogers 19
Jaiyden HuntJaiyden Hunt 21
 RESERVES
Phillip CoatesPhillip Coates 20
Blake MozerBlake Mozer 22
Luke GaleLuke Gale 23
 

Dolphins vs Roosters Team Lists: Round 15

 2026-06-12T10:00:00Z 
 
 
Suncorp Stadium
DOL   
 2026-06-12T10:00:00Z 
   SYD
    #NRLDolphinsRoosters
MATCH CENTRE ▶︎   
1 Trai FullerTrai Fuller
2 Jamayne IsaakoJamayne Isaako
3 Jack BostockJack Bostock
4 Herbie FarnworthHerbie Farnworth
5 Tevita NaufahuTevita Naufahu
6 Kodi NikorimaKodi Nikorima
7 Isaiya KatoaIsaiya Katoa
8 Felise KaufusiFelise Kaufusi
9 J. Marshall-KingJeremy Marshall-King
10 Francis MoloFrancis Molo
11 Connelly LemueluConnelly Lemuelu
12 Oryn KeeleyOryn Keeley
13 Morgan KnowlesMorgan Knowles
 INTERCHANGE
14 Brad SchneiderBrad Schneider
15 Kurt DonoghoeKurt Donoghoe
16 Tom GilbertTom Gilbert
17 Ray StoneRay Stone
18 Sebastian Su'aSebastian Su'a
19 Brian PouniuBrian Pouniu
 RESERVES
20 John FineanganofoJohn Fineanganofo
21 LJ NonuLJ Nonu
22 Sam ElliottSam Elliott
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Cody RamseyCody Ramsey 1
Billy SmithBilly Smith 2
Reece FoleyReece Foley 3
Egan ButcherEgan Butcher 4
Tommy TalauTommy Talau 5
Hugo SavalaHugo Savala 6
Daly Cherry-EvansDaly Cherry-Evans 7
Naufahu WhyteNaufahu Whyte 8
Connor WatsonConnor Watson 9
Spencer LeniuSpencer Leniu 10
Angus CrichtonAngus Crichton 11
Siua WongSiua Wong 12
Salesi FoketiSalesi Foketi 13
 INTERCHANGE
Benaiah IoeluBenaiah Ioelu 14
Taylor LosaluTaylor Losalu 15
Nat ButcherNat Butcher 16
R. BassingthwaighteRex Bassingthwaighte 17
De La Salle Va'aDe La Salle Va'a 18
Tom RodwellTom Rodwell 19
 RESERVES
Junior TupouJunior Tupou 20
Toby RodwellToby Rodwell 21
Max McCathieMax McCathie 22

Warriors vs Sharks Team Lists: Round 15

 2026-06-13T07:30:00Z 
 
 
Go Media Stadium
NZW   
 2026-06-13T07:30:00Z 
   CRO
    #NRLWarriorsSharks
MATCH CENTRE ▶︎   
1 Taine TuaupikiTaine Tuaupiki
2 D. Watene-ZelezniakDallin Watene-Zelezniak
3 Ali LeiatauaAli Leiataua
4 Adam PompeyAdam Pompey
5 A. Khan-PereiraAlofiana Khan-Pereira
6 C. Harris-TavitaChanel Harris-Tavita
7 Te Maire MartinTe Maire Martin
8 T. Stowers-SmithTanner Stowers-Smith
9 Wayde EganWayde Egan
10 Jackson FordJackson Ford
11 Marata NiukoreMarata Niukore
12 Jacob LabanJacob Laban
13 Erin ClarkErin Clark
 INTERCHANGE
14 Makaia TafuaMakaia Tafua
15 E. Ieremia-ToeavaEddie Ieremia-Toeava
16 Demitric VaimaugaDemitric Vaimauga
17 Kayliss FatialofaKayliss Fatialofa
18 Jason SalaliloJason Salalilo
20 Jye LinnaneJye Linnane
 RESERVES
21 Luke MetcalfLuke Metcalf
22 C. Nicoll-KlokstadCharnze Nicoll-Klokstad
23 Jacob LabanJacob Laban
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
William KennedyWilliam Kennedy 1
Sam StonestreetSam Stonestreet 2
Jesse RamienJesse Ramien 3
KL IroKL Iro 4
Ronaldo MulitaloRonaldo Mulitalo 5
Braydon TrindallBraydon Trindall 6
Niwhai PuruNiwhai Puru 7
Jesse ColquhounJesse Colquhoun 8
Jayden BerrellJayden Berrell 9
Toby RudolfToby Rudolf 10
Billy BurnsBilly Burns 11
Teig WiltonTeig Wilton 12
Cameron McInnesCameron McInnes 13
 INTERCHANGE
Mawene HirotiMawene Hiroti 14
Oregon KaufusiOregon Kaufusi 15
Siosifa TalakaiSiosifa Talakai 16
Thomas HazeltonThomas Hazelton 17
Hohepa PuruHohepa Puru 18
Tuku Hau TapuhaTuku Hau Tapuha 19
 RESERVES
Sione KatoaSione Katoa 20
Michael GabraelMichael Gabrael 21
Blake HoskingBlake Hosking 22

Eels vs Raiders Team Lists: Round 15

 2026-06-13T09:30:00Z 
 
 
CommBank Stadium
PAR   
 2026-06-13T09:30:00Z 
   CBR
    #NRLEelsRaiders
MATCH CENTRE ▶︎   
1 Isaiah IongiIsaiah Iongi
2 Brian KellyBrian Kelly
3 Jordan SamraniJordan Samrani
4 Sean RussellSean Russell
5 Josh Addo-CarrJosh Addo-Carr
6 Joash PapaliiJoash Papalii
7 Ronald VolkmanRonald Volkman
8 Luca MorettiLuca Moretti
9 Tallyn Da SilvaTallyn Da Silva
10 Jack WilliamsJack Williams
11 Kelma TuilagiKelma Tuilagi
12 Kitione KautogaKitione Kautoga
13 Jack de BelinJack de Belin
 INTERCHANGE
14 Dylan WalkerDylan Walker
15 Sam TuivaitiSam Tuivaiti
16 Teancum BrownTeancum Brown
17 Harrison EdwardsHarrison Edwards
18 Te Hurinui TwidleTe Hurinui Twidle
19 Charlie GuymerCharlie Guymer
 RESERVES
20 Toni MataeleToni Mataele
21 Ryley SmithRyley Smith
22 Araz NanvaAraz Nanva
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Kaeo WeekesKaeo Weekes 1
Jed StuartJed Stuart 2
Sebastian KrisSebastian Kris 3
Matthew TimokoMatthew Timoko 4
Xavier SavageXavier Savage 5
Daine LaurieDaine Laurie 6
Ethan SandersEthan Sanders 7
Corey HorsburghCorey Horsburgh 8
Tom StarlingTom Starling 9
Joseph TapineJoseph Tapine 10
Ata MariotaAta Mariota 11
Zac HoskingZac Hosking 12
Jayden BraileyJayden Brailey 13
 INTERCHANGE
Owen PattieOwen Pattie 14
Vena Patuki-CaseVena Patuki-Case 15
Morgan SmithiesMorgan Smithies 16
Chevy StewartChevy Stewart 17
Coby BlackCoby Black 18
Joe RoddyJoe Roddy 19
 RESERVES
Jordan UtaJordan Uta 20
Jake ClydsdaleJake Clydsdale 21
Sione FinauSione Finau 22

Wests Tigers vs Titans Team Lists: Round 15

 2026-06-14T06:05:00Z 
 
 
Leichhardt Oval
WST   
 2026-06-14T06:05:00Z 
   GLD
    #NRLTigersTitans
MATCH CENTRE ▶︎   
1 Jahream BulaJahream Bula
2 Sunia TuruvaSunia Turuva
3 Taylan MayTaylan May
4 Starford To'aStarford To'a
5 Heamasi MakasiniHeamasi Makasini
6 Jarome LuaiJarome Luai
7 Jock MaddenJock Madden
8 Terrell MayTerrell May
9 Latu FainuLatu Fainu
10 Fonua PoleFonua Pole
11 Tony SukkarTony Sukkar
12 Kai Pearce-PaulKai Pearce-Paul
13 Sione FainuSione Fainu
 INTERCHANGE
14 Tristan HopeTristan Hope
15 Alex SeyfarthAlex Seyfarth
16 Bunty AfoaBunty Afoa
17 Patrick HerbertPatrick Herbert
18 Mavrik GeyerMavrik Geyer
19 Charlie MurrayCharlie Murray
 RESERVES
20 Luke LauliliiLuke Laulilii
21 Josese LanyonJosese Lanyon
22 Javon AndrewsJavon Andrews
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Keano KiniKeano Kini 1
Jensen TaumoepeauJensen Taumoepeau 2
Jaylan De GrootJaylan De Groot 3
AJ BrimsonAJ Brimson 4
Phillip SamiPhillip Sami 5
Jayden CampbellJayden Campbell 6
Zane HarrisonZane Harrison 7
Moeaki FotuaikaMoeaki Fotuaika 8
Oliver PascoeOliver Pascoe 9
Klese HaasKlese Haas 10
Arama HauArama Hau 11
Beau FermorBeau Fermor 12
Cooper BaiCooper Bai 13
 INTERCHANGE
Kurtis MorrinKurtis Morrin 14
Josh PatstonJosh Patston 15
Jett LiuJett Liu 16
Adam ChristensenAdam Christensen 17
Luke SommertonLuke Sommerton 18
Max FeagaiMax Feagai 19
 RESERVES
Lachlan IliasLachlan Ilias 20
Tony FrancisTony Francis 21
Michael MoloMichael Molo 22