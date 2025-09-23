Preliminary Finals Team Lists

2025-09-26T09:50:00Z
AAMI Park
MEL
2025-09-26T09:50:00Z
CRO
|1
|Ryan Papenhuyzen
|2
|Will Warbrick
|3
|Jack Howarth
|4
|Nick Meaney
|5
|Xavier Coates
|6
|Cameron Munster
|7
|Jahrome Hughes
|8
|Stefano Utoikamanu
|9
|Harry Grant
|10
|Josh King
|11
|Ativalu Lisati
|12
|Eliesa Katoa
|13
|Trent Loiero
|INTERCHANGE
|14
|Tyran Wishart
|15
|Shawn Blore
|16
|Tui Kamikamica
|17
|Alec MacDonald
|RESERVES
|18
|Bronson Garlick
|19
|Grant Anderson
|20
|Joe Chan
|21
|Jonah Pezet
|22
|Sua Fa'alogo
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|William Kennedy
|1
|Sione Katoa
|2
|Jesse Ramien
|3
|KL Iro
|4
|Ronaldo Mulitalo
|5
|Braydon Trindall
|6
|Nicho Hynes
|7
|Addin Fonua-Blake
|8
|Blayke Brailey
|9
|Toby Rudolf
|10
|Billy Burns
|11
|Teig Wilton
|12
|Jesse Colquhoun
|13
|INTERCHANGE
|Briton Nikora
|14
|Siosifa Talakai
|15
|Oregon Kaufusi
|16
|Braden Hamlin-Uele
|17
|RESERVES
|Daniel Atkinson
|18
|Mawene Hiroti
|19
|Jayden Berrell
|20
|Tuku Hau Tapuha
|21
|Hohepa Puru
|22
2025-09-28T06:05:00Z
Suncorp Stadium
BRI
2025-09-28T06:05:00Z
PEN
|1
|Reece Walsh
|2
|Josiah Karapani
|3
|Kotoni Staggs
|4
|Gehamat Shibasaki
|5
|Deine Mariner
|6
|Ben Hunt
|7
|Adam Reynolds
|8
|Corey Jensen
|9
|Cory Paix
|10
|Payne Haas
|11
|Brendan Piakura
|12
|Jordan Riki
|13
|Tyson Smoothy
|INTERCHANGE
|14
|Ezra Mam
|15
|Kobe Hetherington
|16
|Xavier Willison
|17
|Ben Talty
|RESERVES
|18
|Jesse Arthars
|19
|Jack Gosiewski
|20
|Selwyn Cobbo
|21
|Jaiyden Hunt
|22
|Jock Madden
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Dylan Edwards
|1
|Paul Alamoti
|2
|Izack Tago
|3
|Casey McLean
|4
|Brian To'o
|5
|Blaize Talagi
|6
|Nathan Cleary
|7
|Moses Leota
|8
|Mitch Kenny
|9
|Lindsay Smith
|10
|Scott Sorensen
|11
|Liam Martin
|12
|Isaah Yeo
|13
|INTERCHANGE
|Brad Schneider
|14
|Liam Henry
|15
|Isaiah Papali'i
|16
|Luke Garner
|17
|RESERVES
|Daine Laurie
|18
|Matthew Eisenhuth
|19
|Thomas Jenkins
|20
|Mavrik Geyer
|21
|Luke Sommerton
|22