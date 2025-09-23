Preliminary Finals Team Lists
 2025-09-26T09:50:00Z 
AAMI Park
MEL   
 2025-09-26T09:50:00Z 
   CRO
    #NRLStormSharks
1 Ryan PapenhuyzenRyan Papenhuyzen
2 Will WarbrickWill Warbrick
3 Jack HowarthJack Howarth
4 Nick MeaneyNick Meaney
5 Xavier CoatesXavier Coates
6 Cameron MunsterCameron Munster
7 Jahrome HughesJahrome Hughes
8 Stefano UtoikamanuStefano Utoikamanu
9 Harry GrantHarry Grant
10 Josh KingJosh King
11 Ativalu LisatiAtivalu Lisati
12 Eliesa KatoaEliesa Katoa
13 Trent LoieroTrent Loiero
 INTERCHANGE
14 Tyran WishartTyran Wishart
15 Shawn BloreShawn Blore
16 Tui KamikamicaTui Kamikamica
17 Alec MacDonaldAlec MacDonald
 RESERVES
18 Bronson GarlickBronson Garlick
19 Grant AndersonGrant Anderson
20 Joe ChanJoe Chan
21 Jonah PezetJonah Pezet
22 Sua Fa'alogoSua Fa'alogo
William KennedyWilliam Kennedy 1
Sione KatoaSione Katoa 2
Jesse RamienJesse Ramien 3
KL IroKL Iro 4
Ronaldo MulitaloRonaldo Mulitalo 5
Braydon TrindallBraydon Trindall 6
Nicho HynesNicho Hynes 7
Addin Fonua-BlakeAddin Fonua-Blake 8
Blayke BraileyBlayke Brailey 9
Toby RudolfToby Rudolf 10
Billy BurnsBilly Burns 11
Teig WiltonTeig Wilton 12
Jesse ColquhounJesse Colquhoun 13
 INTERCHANGE
Briton NikoraBriton Nikora 14
Siosifa TalakaiSiosifa Talakai 15
Oregon KaufusiOregon Kaufusi 16
Braden Hamlin-UeleBraden Hamlin-Uele 17
 RESERVES
Daniel AtkinsonDaniel Atkinson 18
Mawene HirotiMawene Hiroti 19
Jayden BerrellJayden Berrell 20
Tuku Hau TapuhaTuku Hau Tapuha 21
Hohepa PuruHohepa Puru 22

 2025-09-28T06:05:00Z 
Suncorp Stadium
BRI   
 2025-09-28T06:05:00Z 
   PEN
    #NRLBroncosPanthers
1 Reece WalshReece Walsh
2 Josiah KarapaniJosiah Karapani
3 Kotoni StaggsKotoni Staggs
4 Gehamat ShibasakiGehamat Shibasaki
5 Deine MarinerDeine Mariner
6 Ben HuntBen Hunt
7 Adam ReynoldsAdam Reynolds
8 Corey JensenCorey Jensen
9 Cory PaixCory Paix
10 Payne HaasPayne Haas
11 Brendan PiakuraBrendan Piakura
12 Jordan RikiJordan Riki
13 Tyson SmoothyTyson Smoothy
 INTERCHANGE
14 Ezra MamEzra Mam
15 Kobe HetheringtonKobe Hetherington
16 Xavier WillisonXavier Willison
17 Ben TaltyBen Talty
 RESERVES
18 Jesse ArtharsJesse Arthars
19 Jack GosiewskiJack Gosiewski
20 Selwyn CobboSelwyn Cobbo
21 Jaiyden HuntJaiyden Hunt
22 Jock MaddenJock Madden
Dylan EdwardsDylan Edwards 1
Paul AlamotiPaul Alamoti 2
Izack TagoIzack Tago 3
Casey McLeanCasey McLean 4
Brian To'oBrian To'o 5
Blaize TalagiBlaize Talagi 6
Nathan ClearyNathan Cleary 7
Moses LeotaMoses Leota 8
Mitch KennyMitch Kenny 9
Lindsay SmithLindsay Smith 10
Scott SorensenScott Sorensen 11
Liam MartinLiam Martin 12
Isaah YeoIsaah Yeo 13
 INTERCHANGE
Brad SchneiderBrad Schneider 14
Liam HenryLiam Henry 15
Isaiah Papali'iIsaiah Papali'i 16
Luke GarnerLuke Garner 17
 RESERVES
Daine LaurieDaine Laurie 18
Matthew EisenhuthMatthew Eisenhuth 19
Thomas JenkinsThomas Jenkins 20
Mavrik GeyerMavrik Geyer 21
Luke SommertonLuke Sommerton 22

