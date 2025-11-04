 2025-11-09T05:05:00Z 
 
 
 
CommBank Stadium
NZL   
 2025-11-09T05:05:00Z 
   SAM
    #PacificChampionships
MATCH CENTRE ▶︎   
1 Keano KiniKeano Kini
2 Jamayne IsaakoJamayne Isaako
3 Matthew TimokoMatthew Timoko
4 C. Nicoll-KlokstadCharnze Nicoll-Klokstad
5 Casey McLeanCasey McLean
6 Dylan BrownDylan Brown
7 Kieran ForanKieran Foran
8 J. Fisher-HarrisJames Fisher-Harris
9 Phoenix CrosslandPhoenix Crossland
10 Moses LeotaMoses Leota
11 Briton NikoraBriton Nikora
12 Isaiah Papali'iIsaiah Papali'i
13 Joseph TapineJoseph Tapine
 INTERCHANGE
14 Te Maire MartinTe Maire Martin
15 Naufahu WhyteNaufahu Whyte
16 Erin ClarkErin Clark
17 Xavier WillisonXavier Willison
 RESERVES
18 Scott SorensenScott Sorensen
19 Zach Dockar-ClayZach Dockar-Clay
20 Josiah KarapaniJosiah Karapani
 
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Reserves
R. Tuivasa-SheckRoger Tuivasa-Sheck 1
Brian To'oBrian To'o 2
Izack TagoIzack Tago 3
Deine MarinerDeine Mariner 4
Murray TaulagiMurray Taulagi 5
Blaize TalagiBlaize Talagi 6
Jarome LuaiJarome Luai 7
Francis MoloFrancis Molo 8
Jazz TevagaJazz Tevaga 9
Payne HaasPayne Haas 10
Jaydn Su'AJaydn Su'A 11
Simi SasagiSimi Sasagi 12
Junior PauloJunior Paulo 13
 INTERCHANGE
C. Harris-TavitaChanel Harris-Tavita 14
Benaiah IoeluBenaiah Ioelu 15
Terrell MayTerrell May 16
Josh PapaliiJosh Papalii 17
 RESERVES
Ata MariotaAta Mariota 18
Ativalu LisatiAtivalu Lisati 19
Clayton FaulaloClayton Faulalo 20
Lyhkan King-TogiaLyhkan King-Togia 21

