2025-11-09T05:05:00Z
CommBank Stadium
NZL
2025-11-09T05:05:00Z
SAM
|1
|Keano Kini
|2
|Jamayne Isaako
|3
|Matthew Timoko
|4
|C. Nicoll-Klokstad
|5
|Casey McLean
|6
|Dylan Brown
|7
|Kieran Foran
|8
|J. Fisher-Harris
|9
|Phoenix Crossland
|10
|Moses Leota
|11
|Briton Nikora
|12
|Isaiah Papali'i
|13
|Joseph Tapine
|INTERCHANGE
|14
|Te Maire Martin
|15
|Naufahu Whyte
|16
|Erin Clark
|17
|Xavier Willison
|RESERVES
|18
|Scott Sorensen
|19
|Zach Dockar-Clay
|20
|Josiah Karapani
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|R. Tuivasa-Sheck
|1
|Brian To'o
|2
|Izack Tago
|3
|Deine Mariner
|4
|Murray Taulagi
|5
|Blaize Talagi
|6
|Jarome Luai
|7
|Francis Molo
|8
|Jazz Tevaga
|9
|Payne Haas
|10
|Jaydn Su'A
|11
|Simi Sasagi
|12
|Junior Paulo
|13
|INTERCHANGE
|C. Harris-Tavita
|14
|Benaiah Ioelu
|15
|Terrell May
|16
|Josh Papalii
|17
|RESERVES
|Ata Mariota
|18
|Ativalu Lisati
|19
|Clayton Faulalo
|20
|Lyhkan King-Togia
|21