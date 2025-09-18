The NSW Cup and QLD Cup will enter the third week of the finals this weekend, and Zero Tackle has you covered with all the team lists and changes in the New South Wales and Queensland competitions.
NSW Cup - New Zealand Warriors vs Parramatta Eels
New Zealand Warriors
1. Taine Tuaupiki 2. Setu Tu 3. Morgan Harper 4. Moala Graham-Taufa 5. Edward Kosi 6. Luke Hanson 7. Jett Cleary 8. Bunty Afoa 9. Samuel Healey 10. Tanner Stowers-Smith 11. Kayliss Fatialofa 12. Eddie Ieremia-Toeava 13. Kalani Going
Interchange: 14. Tom Ale 15. Jason Seu Salalilo 16. Tobias Crosby 17. Geronimo Doyle
Parramatta Eels
1. Te Hurinui Twidle 2. Jake Tago 3. Araz Nanva 4. Jordan Samrani 5. Samuel Loizou 6. Lorenzo Talataina 7. Ronald Volkman 8. Wiremu Greig 9. Joey Lussick 10. Toni Mataele 11. Jezaiah Funa-Iuta 12. Will Lewis 13. Dan Keir
Interchange: 14. Kruz Niutili-Schmidt 15. Brock Parker 16. Ryda Talagi 17. Tyrese Lokeni
QLD Cup - Burleigh Bears vs Redcliffe Dolphins
Burleigh Bears
1. Creedence Toia 2. Troy Leo 3. Nicholas O'Meley 4. Kea Pere 5. Mitch Watson 6. Josh Rogers 7. Guy Hamilton 8. Fletcher Baker 9. Paul Roache 10. Matthew Koellner 11. Adam Christensen 12. Ewan Moore 13. Sam Coster
Interchange: 14. Cole Geyer 15. Sami Sauiluma 16. Takitau Mapapalangi 17. Kurt De Luis
Reserves: 18. Lochlyn Sheldon 19. Jesse Arthars 20. Lorenzo Mulitalo 21. Bailey Butler 22. Joseph Duffy 23. Ryan Jones 24. Jordan Scott
Redcliffe Dolphins
1. Zachariah Miles 2. William Dobson 3. Will Partridge 4. Max Feagai 5. Nat McGavin 6. Dantoray Lui 7. Joshua James 8. Josh Allen 9. Jordan Plath 10. Tray Lolesio 11. Jaron Purcell 12. Tom Opacic 13. Sheldon Pitama
Interchange: 14. Karl Oloapu 15. Max Bailey 16. LJ Nonu 17. Jack Johnson
Reserves: 18. Ethan Quai-Ward 19. Lopeti Mafi 20. Kyle Schneider
QLD Cup - Norths Devils vs Wynnum Manly Seagulls
Norths Devils
1. Matthew Milson 2. Tony Tumusa 3. Jordan Lipp 4. Jacob Gagan 5. Manase Kaho 6. Jack Ahearn 7. Sean O'Sullivan 8. Peter Hola 9. Kierran Moseley 10. Sebastian Su'a 11. Jackson Shereb 12. Sam Elliott 13. James Flack
Interchange: 14. Lauloto Salei 15. Ben Nakubuwai 16. Jerome Veve 17. Brody Tamarua
Reserves: 18. Blake Paskins 19. Ben Stevanovic 20. Wyatt Reynolds 21. Zach Brooks 22. Kenneath Bromwich 23. Zac McGuire 24. Brandon Finnegan
Wynnum Manly Seagulls
1. Ben Farr 2. Ronald Philitoga 3. Tieran Ross 4. Delouise Hoeter 5. Garry Tuilekutu 6. Liam Sutton 7. Jock Madden 8. Joshua Coric 9. Cameron Bukowski 10. Jordan Grant 11. Brendan Frei 12. Luke Gale 13. Jamie Hill
Interchange: 14. Chaz Jarvis 15. James Uesele 16. Toni Tupouniua 17. Nathan Ward
Reserves: 18. Cassius Cowley 19. Cooper Roberts 20. Tahj Amone 21. Ethan Unicomb 22. Kalolo Saitaua 23. Selwyn Cobbo 24. Ethan Malt