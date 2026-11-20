The draw for the 2027 NRL season has dropped. Here's who each player who's moved clubs will play their old teammates.
Headlining the list is Jarome Luai, who made the high-profile switch from the Tigers to the Eels ahead of his entry to the PNG Chiefs in 2028. He will face the Tigers in Round 4 at CommBank Stadium.
Meanwhile, Payne Haas will play against the Broncos for the first time in Round 10 at Suncorp Stadium after he made the decision to leave the club to link back up with Wayne Bennett at the Rabbitohs.
Dragons enforcer Keaon Koloamatangi will face Haas and his former Bunnies teammates on Round 6, Allianz Stadium.
Here is when every player that's moved club is facing their old team.
|Player
|Former club
|New club
|Match details
|Scott Drinkwater
|Cowboys
|Dragons
|Round 1, Jubilee Stadium
|Jaiyden Hunt
|Broncos
|Raiders
|Round 1, GIO Stadium
|Blake Wilson
|Sea Eagles
|Bears
|Round 1, Optus Stadium
|Corey Horsburgh
|Raiders
|Bears
|Round 2, HBF Park
|Morgan Smithies
|Raiders
|Bears
|Round 2, HBF Park
|Kodi Nikorima
|Dolphins
|Dragons
|Round 2, WIN Stadium
|Spencer Leniu
|Roosters
|Eels
|Round 3, Allianz Stadium
|Mavrik Geyer
|Tigers
|Bears
|Round 3, Campbelltown Sports Stadium
|Heath Mason
|Tigers
|Bears
|Round 3, Campbelltown Sports Stadium
|Marata Niukore
|Warriors
|Knights
|Round 3, McDonald Jones Stadium
|Jamayne Isaako
|Dolphins
|Storm
|Round 3, Suncorp Stadium
|Jarome Luai
|Tigers
|Eels
|Round 4, CommBank Stadium
|Sam McIntyre
|Cowboys
|Warriors
|Round 4, Queensland Country Bank Stadium
|Dane Gagai
|Knights
|Broncos
|Round 4, Suncorp Stadium
|Wilson De Courcey
|Knights
|Broncos
|Round 4, Suncorp Stadium
|Kurt Mann
|Bulldogs
|Tigers
|Round 5, Campbelltown Sports Stadium
|Jeral Skelton
|Tigers
|Bulldogs
|Round 5, Campbelltown Sports Stadium
|Jaydn Su'A
|Dragons
|Eels
|Round 5, CommBank Stadium
|Tyran Wishart
|Storm
|Bears
|Round 5, HBF Park
|Nick Meaney
|Storm
|Bears
|Round 5, HBF Park
|Will Warbick
|Storm
|Warriors
|Round 6, AAMI Park
|Adam Pompey
|Warriors
|Storm
|Round 6, AAMI Park
|Keaon Koloamatangi
|Rabbitohs
|Dragons
|Round 6, Allianz Stadium
|Toni Mataele
|Eels
|Sea Eagles
|Round 6, CommBank Stadium
|Josiah Pahulu
|Storm
|Raiders
|Round 7, GIO Stadium
|Connor Watson
|Roosters
|Dragons
|Round 8, Allianz Stadium
|Jonah Pezet
|Eels
|Broncos
|Round 8, Suncorp Stadium
|Tyson Frizell
|Knights
|Tigers
|Round 9, McDonald Jones Stadium
|Sam Verrills
|Titans
|Roosters
|Round 9, CBUS Super Stadium
|Jake Averillo
|Dolphins
|Tigers
|Round 10, Campbelltoiwn Sports Stadium
|Freddy Lussick
|Panthers
|Bulldogs
|Round 10, Helloworld Stadium
|Jesse McLean
|Panthers
|Bulldogs
|Round 10, Helloworld Stadium
|Mawene Hiroti
|Sharks
|Titans
|Round 10, Ocean Protect Stadium
|Payne Haas
|Broncos
|Rabbitohs
|Round 10, Suncorp Stadium
|Sean Russell
|Eels
|Bears
|Round 11, Suncorp Stadium
|Apa Twidle
|Eels
|Bears
|Round 11, Suncorp Stadium
|Jayden Brailey
|Raiders
|Tigers
|Round 11, Suncorp Stadium
|Mitch Barnett
|Warriors
|Broncos
|Round 12, Go Media Stadium
|James Schiller
|Knights
|Eels
|Round 13, McDonald Jones Stadium
|Jett Cleary
|Warriors
|Panthers
|Round 14, Helloworld Stadium
|Luke Metcalf
|Warriors
|Dragons
|Round 15, Eden Park
|Gehamat Shibasaki
|Broncos
|Bears
|Round 15, HBF Park
|Luke Laulilii
|Warriors
|Bears
|Round 16, Go Media Stadium
|Sione Katoa
|Sharks
|Cowboys
|Round 16, Queensland Country Bank Stadium
|Jesse Ramien
|Sharks
|Cowboys
|Round 16, Queensland Country Bank Stadium
|Braden Uele
|Sharks
|Roosters
|Round 18, Ocean Protect Stadium
|Joe Chan
|Storm
|Cowboys
|Round 19, AAMI Park
|Bronson Xerri
|Bulldogs
|Storm
|Round 20, AAMI Park
|Reuben Garrick
|Sea Eagles
|Roosters
|Round 20, Allianz Stadium
|Liam Le Blanc
|Rabbitohs
|Panthers
|Round 20, Helloworld Stadium
|Lipoi Hopoi
|Bulldogs
|Raiders
|Round 21, Accor Stadium
|Junior Tupou
|Roosters
|Tigers
|Round 21, Allianz Stadium
|Kayliss Fatialofa
|Warriors
|Sea Eagles
|Round 22, Go Media Stadium
|Niwhai Puru
|Sharks
|Bears
|Round 22, Ocean Protect Stadium
|Siosifa Talakai
|Sharks
|Bears
|Round 22, Ocean Protect Stadium
|Chris Vea'ila
|Sharks
|Bears
|Round 22, Ocean Protect Stadium
|Shawn Blore
|Storm
|Broncos
|Round 23, AAMI Park
|Starford To'a
|Tigers
|Sea Eagles
|Round 24, Cambelltown Sports Stadium
|Josh Curran
|Bulldogs
|Bears
|Round 24, HBF Park
|Jonathan Sua
|Bulldogs
|Bears
|Round 24, HBF Park
|Luke Hanson
|Warriors
|Titans
|Round 25, CBUS Super Stadium
|Davvy Moale
|Storm
|Sea Eagles
|Round 26, 4 Pines Park
|Thomas Fletcher
|Rabbitohs
|Warriors
|Round 26, Go Media Stadium
|Grant Anderson
|Broncos
|Warriors
|Round 26, Go Media Stadium
|Phillip Sami
|Titans
|Dragons
|Round 26, Jubilee Stadium
|Jake Elliot
|Roosters
|Cowboys
|Round 26, Queensland Country Bank Stadium
|Kelma Tuilagi
|Eels
|Storm
|Round 27, CommBank Stadium
|Jack Cole
|Panthers
|Bears
|Round 27, Helloworld Stadium
|Liam Henry
|Panthers
|Bears
|Round 27, Helloworld Stadium
|Scott Sorrenson
|Panthers
|Bears
|Round 27, Helloworld Stadium