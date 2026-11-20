The NRL have confirmed the full season structure for 2027, as well as when byes will take place.
The first byes will not occur until Round 9, with the NRL then lumping all the byes in between then, and Round 23, allowing for each team to have three weeks off, predominantly stacked around the Origin window.
It also means the NRL will have 13 rounds of a full nine-game slate throughout the course of the year, which is scheduled to run as follows.
2027 NRL season dates
Round 1: Sunday, February 28 (Las Vegas) and Thursday, March 4 - Sunday, March 7
Round 2: Thursday, March 11 - Sunday, March 14
Round 3: Thursday, March 18 - Sunday, March 21
Round 4: Thursday, March 25 - Monday, March 29 (Easter Weekend)
Round 5: Thursday, April 1 - Sunday, April 4
Round 6: Thursday, April 8 - Sunday, April 11
Round 7: Thursday, April 15 - Sunday, April 18
Round 8: Thursday, April 22 - Monday, April 26 (Anzac weekend)
Round 9: Thursday, April 29 - Sunday, May 2
Round 10: Thursday, May 6 - Sunday, May 9
Round 11: Thursday, May 13 - Sunday, May 16 (Magic Round)
Round 12: Thursday, May 20 - Sunday, May 23
State of Origin Game 1: Wednesday, May 26 (Brisbane)
Round 13: Friday, May 28 - Sunday, May 30
Round 14: Thursday, June 3 - Sunday, June 6
Round 15: Thursday, June 10 - Monday, June 14 (King's Birthday weekend)
State of Origin Game 2: Wednesday, June 16 (Auckland)
Round 16: Friday, June 18 - Sunday, June 20
Round 17: Thursday, June 24 - Sunday, June 27
Round 18: Thursday, July 1 - Sunday, July 4
State of Origin Game 3: Wednesday, July 7 (Sydney)
Round 19: Friday, July 9 - Sunday, July 11
Round 20: Thursday, July 15 - Sunday, July 18
Round 21: Thursday, July 22 - Sunday, July 25
Round 22: Thursday, July 29 - Sunday, August 1
Round 23: Thursday, August 5 - Sunday, August 8
Round 24: Thursday, August 12 - Sunday, August 15
Round 25: Thursday, August 19 - Sunday, August 22
Round 26: Thursday, August 26 - Sunday, August 29
Round 27: Thursday, September 2 - Sunday, September 5
Finals Week 1: Thursday, September 9 - Sunday, September 12
Finals Week 2: Friday September 17 - Sunday, September 19
Finals Week 3: Friday, September 24 - Sunday, September 26
Grand final: Sunday, October 3
Bye structure
36 of the 54 byes in 2027 are lumped in to the State of Origin period, with the others in Round 9, 10, 20, 21, 22 and 23.
Round 1: 0 byes, 9 games
Round 2: 0 byes, 9 games
Round 3: 0 byes, 9 games
Round 4: 0 byes, 9 games
Round 5: 0 byes, 9 games
Round 6: 0 byes, 9 games
Round 7: 0 byes, 9 games
Round 8: 0 byes, 9 games
Round 9: 2 byes, 8 games
Round 10: 2 byes, 8 games
Round 11: 0 byes, 9 games
Round 12: 8 byes, 5 games
Round 13: 4 byes, 7 games
Round 14: 4 byes, 7 games
Round 15: 6 byes, 6 games
Round 16: 4 byes, 7 games
Round 17: 2 byes, 8 games
Round 18: 8 byes, 5 games
Round 19: 4 byes, 7 games
Round 20: 4 byes, 7 games
Round 21: 2 byes, 8 games
Round 22: 2 byes, 8 games
Round 23: 2 byes, 8 games
Round 24: 0 byes, 9 games
Round 25: 0 byes, 9 games
Round 26: 0 byes, 9 games
Round 27: 0 byes, 9 games