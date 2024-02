The Mal Meninga Cup will enter Round 1 this weekend, and Zero Tackle has you covered with all the team lists in the Queensland competition.

Wynumn Manly Seagulls vs Tweed Seagulls

Wynumn Manly Seagulls

1. Charlie Johnstone

2. Topaz Mohi

3. Kylem Vunipola

4. Tariq Tanner

5. Jaycob Kingston-Francis

6. Campbell Rolfe

7. Preston Cassidy

8. Beni Allen

9. Caden Frame

10. Zane Ford

11. Harry Armstrong (c)

12. William Allen

13. Cayleb Johnson Interchange: 14. Xavier Kirk 15. Cooper Day 16. Isopo Taunuu 17. Dempsey Taylor Tweed Seagulls 1. Mason Barber

2. Joshua Donovan

3. Brock Lennox

4. Sam Stephenson

5. Tyson Ploegsma

6. Ryder Williams

7. Zane Harrison (c)

8. Jack Schmidt

9. Jack Hudson

10. Zac Kumbamong

11. Junior Fillimaua

12. Jac Finigan

13. Isaac Harrison

Interchange:
14. Cory Pearse
15. Hiawe King
16. Billy Wellard
17. Billy Tonkin