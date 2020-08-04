FULL TIME: Warriors vs Panthers – Round 14, 2020

2020-08-14T08:00:00Z - Central Coast Stadium
#NRLWarriorsPanthers
Warriors
12
Panthers
18
FULL TIME
2020-08-14T08:00:00Z - Central Coast Stadium
#NRLWarriorsPanthers

Match Summary

Warriors

Panthers

2TRIES3
Roger Tuivasa-Sheck 40'
R. Tuivasa-Sheck 40'
Patrick Herbert 56'
P. Herbert 56'
 
Brent Naden 9'
B. Naden 9'
Apisai Koroisau 24'
A. Koroisau 24'
Dylan Edwards 34'
D. Edwards 34'
2/2CONVERSIONS2/3
Patrick Herbert 40'
P. Herbert 40'
Patrick Herbert 57'
P. Herbert 57'
 
Nathan Cleary 26'
N. Cleary 26'
Nathan Cleary 36'
N. Cleary 36'
0/0PENALTY GOALS1/1
  
Nathan Cleary 60'
N. Cleary 60'
6HALF TIME16
 

Team Stats

Warriors

Panthers

All Runs

153
203

All Run Metres

1254
1855

Line Breaks

2
2

Offloads

8
8

Kick Metres

444
656

40/20

0
0

Tackles

443
318

Missed Tackles

42
10

Penalties Conceded

7
6

Errors

12
5

Player Stats

Top Point Scorer

Patrick Herbert8
Nathan Cleary6
Brent Naden4
Dylan Edwards4
Apisai Koroisau4

Top Goal Kicker

Nathan Cleary3
Patrick Herbert2
Wayde Egan0
Viliame Kikau0
Adam Blair0

Top Try Scorer

Brent Naden1
Dylan Edwards1
Apisai Koroisau1
Patrick Herbert1
R. Tuivasa-Sheck1

Top Try Assists

Josh Mansour1
C. Harris-Tavita1
Peta Hiku1
Nathan Cleary1
Wayde Egan0

Top Runs

Dylan Edwards21
J. Fisher-Harris21
James Tamou20
Isaah Yeo17
Josh Mansour16

Top Run Metres

Dylan Edwards212
J. Fisher-Harris186
James Tamou182
S. Crichton169
Isaah Yeo156

Top Linebreaks

Brent Naden1
Isaiah Papali'i1
Apisai Koroisau1
Patrick Herbert1
Viliame Kikau0

Top Offloads

Viliame Kikau3
Kodi Nikorima2
Nathan Cleary2
Dylan Edwards1
Eliesa Katoa1

Top Tackles

Tohu Harris58
Apisai Koroisau53
Karl Lawton44
Jazz Tevaga43
Eliesa Katoa38

Top Missed Tackles

Kodi Nikorima5
Karl Lawton4
C. Harris-Tavita4
Jazz Tevaga4
R. Tuivasa-Sheck4

Top Tackle Breaks

Dylan Edwards9
Apisai Koroisau6
Viliame Kikau5
Jarome Luai5
S. Crichton4

Top Linebreak Assists

Peta Hiku1
Kodi Nikorima1
Nathan Cleary1
Wayde Egan0
Viliame Kikau0

Top Kick Metres

Nathan Cleary432
Kodi Nikorima302
Jarome Luai152
Wayde Egan44
Karl Lawton44

Top Penalties

Wayde Egan1
Adam Blair1
Moses Leota1
Lachlan Burr1
Dylan Edwards1

Top Errors

Tyrone May2
Jazz Tevaga2
Kodi Nikorima2
Viliame Kikau1
C. Harris-Tavita1

Team Lists

Warriors

Panthers

1R. Tuivasa-SheckRoger Tuivasa-Sheck
2Patrick HerbertPatrick Herbert
3Adam PompeyAdam Pompey
4Peta HikuPeta Hiku
5George JenningsGeorge Jennings
6Kodi NikorimaKodi Nikorima
7C. Harris-TavitaChanel Harris-Tavita
8J. Taunoa-BrownJamayne Taunoa-Brown
9Karl LawtonKarl Lawton
10Lachlan BurrLachlan Burr
11Eliesa KatoaEliesa Katoa
12Tohu HarrisTohu Harris
13Jazz TevagaJazz Tevaga
 
14Wayde EganWayde Egan
15Adam BlairAdam Blair
16Daniel AlvaroDaniel Alvaro
17Isaiah Papali'iIsaiah Papali'i
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Dylan EdwardsDylan Edwards19
Josh MansourJosh Mansour2
Tyrone MayTyrone May3
S. CrichtonStephen Crichton4
Brent NadenBrent Naden5
Jarome LuaiJarome Luai6
Nathan ClearyNathan Cleary7
James TamouJames Tamou8
Apisai KoroisauApisai Koroisau9
J. Fisher-HarrisJames Fisher-Harris10
Viliame KikauViliame Kikau11
Liam MartinLiam Martin12
Isaah YeoIsaah Yeo13
 
Daine LaurieDaine Laurie14
Spencer LeniuSpencer Leniu15
Moses LeotaMoses Leota16
Zane TetevanoZane Tetevano17

Preview

Previous 5 Games

Warriors

DATEOPPRESULT
7/8/20Sea EaglesW 22 - 26
31/7/20Wests TigersW 20 - 26
25/7/20RoostersL 10 - 18
19/7/20SharksL 10 - 46
10/7/20TitansL 16 - 12

Penrith

DATEOPPRESULT
8/8/20RaidersW 28 - 12
1/8/20Sea EaglesW 12 - 42
26/7/20TitansW 14 - 22
19/7/20CowboysW 22 - 10
11/7/20SharksW 24 - 56
 