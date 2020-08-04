FULL TIME: Warriors vs Panthers – Round 14, 2020

2020-08-14T08:00:00Z - Central Coast Stadium
Match Summary
Warriors
Panthers
|2
|TRIES
|3
R. Tuivasa-Sheck 40'
P. Herbert 56'
B. Naden 9'
A. Koroisau 24'
D. Edwards 34'
|2/2
|CONVERSIONS
|2/3
P. Herbert 40'
P. Herbert 57'
N. Cleary 26'
N. Cleary 36'
|0/0
|PENALTY GOALS
|1/1
N. Cleary 60'
|6
|HALF TIME
|16
Team Stats
Warriors
Panthers
All Runs153
All Run Metres1254
Line Breaks2
Offloads8
Kick Metres444
40/200
Tackles443
Missed Tackles42
Penalties Conceded7
Errors12
Player Stats
Top Point Scorer
|Patrick Herbert
|8
|Nathan Cleary
|6
|Brent Naden
|4
|Dylan Edwards
|4
|Apisai Koroisau
|4
Top Goal Kicker
|Nathan Cleary
|3
|Patrick Herbert
|2
|Wayde Egan
|0
|Viliame Kikau
|0
|Adam Blair
|0
Top Try Scorer
|Brent Naden
|1
|Dylan Edwards
|1
|Apisai Koroisau
|1
|Patrick Herbert
|1
|R. Tuivasa-Sheck
|1
Top Try Assists
|Josh Mansour
|1
|C. Harris-Tavita
|1
|Peta Hiku
|1
|Nathan Cleary
|1
|Wayde Egan
|0
Top Runs
|Dylan Edwards
|21
|J. Fisher-Harris
|21
|James Tamou
|20
|Isaah Yeo
|17
|Josh Mansour
|16
Top Run Metres
|Dylan Edwards
|212
|J. Fisher-Harris
|186
|James Tamou
|182
|S. Crichton
|169
|Isaah Yeo
|156
Top Linebreaks
|Brent Naden
|1
|Isaiah Papali'i
|1
|Apisai Koroisau
|1
|Patrick Herbert
|1
|Viliame Kikau
|0
Top Offloads
|Viliame Kikau
|3
|Kodi Nikorima
|2
|Nathan Cleary
|2
|Dylan Edwards
|1
|Eliesa Katoa
|1
Top Tackles
|Tohu Harris
|58
|Apisai Koroisau
|53
|Karl Lawton
|44
|Jazz Tevaga
|43
|Eliesa Katoa
|38
Top Missed Tackles
|Kodi Nikorima
|5
|Karl Lawton
|4
|C. Harris-Tavita
|4
|Jazz Tevaga
|4
|R. Tuivasa-Sheck
|4
Top Tackle Breaks
|Dylan Edwards
|9
|Apisai Koroisau
|6
|Viliame Kikau
|5
|Jarome Luai
|5
|S. Crichton
|4
Top Linebreak Assists
|Peta Hiku
|1
|Kodi Nikorima
|1
|Nathan Cleary
|1
|Wayde Egan
|0
|Viliame Kikau
|0
Top Kick Metres
|Nathan Cleary
|432
|Kodi Nikorima
|302
|Jarome Luai
|152
|Wayde Egan
|44
|Karl Lawton
|44
Top Penalties
|Wayde Egan
|1
|Adam Blair
|1
|Moses Leota
|1
|Lachlan Burr
|1
|Dylan Edwards
|1
Team Lists
Warriors
Panthers
|1
|R. Tuivasa-Sheck
|2
|Patrick Herbert
|3
|Adam Pompey
|4
|Peta Hiku
|5
|George Jennings
|6
|Kodi Nikorima
|7
|C. Harris-Tavita
|8
|J. Taunoa-Brown
|9
|Karl Lawton
|10
|Lachlan Burr
|11
|Eliesa Katoa
|12
|Tohu Harris
|13
|Jazz Tevaga
|14
|Wayde Egan
|15
|Adam Blair
|16
|Daniel Alvaro
|17
|Isaiah Papali'i
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Dylan Edwards
|19
|Josh Mansour
|2
|Tyrone May
|3
|S. Crichton
|4
|Brent Naden
|5
|Jarome Luai
|6
|Nathan Cleary
|7
|James Tamou
|8
|Apisai Koroisau
|9
|J. Fisher-Harris
|10
|Viliame Kikau
|11
|Liam Martin
|12
|Isaah Yeo
|13
|Daine Laurie
|14
|Spencer Leniu
|15
|Moses Leota
|16
|Zane Tetevano
|17
Preview
Previous 5 Games
Warriors
|DATE
|OPP
|RESULT
|7/8/20
|Sea Eagles
|W 22 - 26
|31/7/20
|Wests Tigers
|W 20 - 26
|25/7/20
|Roosters
|L 10 - 18
|19/7/20
|Sharks
|L 10 - 46
|10/7/20
|Titans
|L 16 - 12
Penrith
|DATE
|OPP
|RESULT
|8/8/20
|Raiders
|W 28 - 12
|1/8/20
|Sea Eagles
|W 12 - 42
|26/7/20
|Titans
|W 14 - 22
|19/7/20
|Cowboys
|W 22 - 10
|11/7/20
|Sharks
|W 24 - 56