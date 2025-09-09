Finals Week 1 Team Lists

2025-09-12T09:50:00Z
AAMI Park
MEL
2025-09-12T09:50:00Z
CAN
|1
|Nick Meaney
|2
|Will Warbrick
|3
|Grant Anderson
|4
|Joe Chan
|5
|Xavier Coates
|6
|Cameron Munster
|7
|Tyran Wishart
|8
|Stefano Utoikamanu
|9
|Harry Grant
|10
|Josh King
|11
|Ativalu Lisati
|12
|Eliesa Katoa
|13
|Trent Loiero
|INTERCHANGE
|14
|Jonah Pezet
|15
|Alec MacDonald
|16
|Tui Kamikamica
|17
|Bronson Garlick
|RESERVES
|18
|Kane Bradley
|19
|Marion Seve
|20
|Jack Howarth
|21
|Sua Fa'alogo
|22
|Lazarus Vaalepu
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Connor Tracey
|1
|Jethro Rinakama
|2
|Enari Tuala
|3
|Stephen Crichton
|4
|Blake Wilson
|5
|Matt Burton
|6
|Lachlan Galvin
|7
|Max King
|8
|Bailey Hayward
|9
|Samuel Hughes
|10
|Viliame Kikau
|11
|Jacob Preston
|12
|Jaeman Salmon
|13
|INTERCHANGE
|Kurt Mann
|14
|Sitili Tupouniua
|15
|Josh Curran
|16
|Reed Mahoney
|17
|RESERVES
|Jake Turpin
|19
|Kurtis Morrin
|20
|Toby Sexton
|21
|Harry Hayes
|22
|Jacob Kiraz
|23
2025-09-13T06:05:00Z
Go Media Stadium
NZW
2025-09-13T06:05:00Z
PEN
|1
|C. Nicoll-Klokstad
|2
|D. Watene-Zelezniak
|3
|Adam Pompey
|4
|Kurt Capewell
|5
|R. Tuivasa-Sheck
|6
|C. Harris-Tavita
|7
|Tanah Boyd
|8
|J. Fisher-Harris
|9
|Wayde Egan
|10
|Jackson Ford
|11
|Leka Halasima
|12
|Marata Niukore
|13
|Erin Clark
|INTERCHANGE
|14
|Te Maire Martin
|15
|E. Ieremia-Toeava
|16
|Demitric Vaimauga
|17
|T. Stowers-Smith
|RESERVES
|18
|Taine Tuaupiki
|20
|Samuel Healey
|21
|Kalani Going
|22
|Bunty Afoa
|23
|Edward Kosi
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Dylan Edwards
|1
|Paul Alamoti
|2
|Izack Tago
|3
|Casey McLean
|4
|Brian To'o
|5
|Blaize Talagi
|6
|Nathan Cleary
|7
|Moses Leota
|8
|Luke Sommerton
|9
|Lindsay Smith
|10
|Scott Sorensen
|11
|Liam Martin
|12
|Isaah Yeo
|13
|INTERCHANGE
|Brad Schneider
|14
|Liam Henry
|15
|Isaiah Papali'i
|16
|Luke Garner
|17
|RESERVES
|Thomas Jenkins
|18
|Matthew Eisenhuth
|19
|Daine Laurie
|20
|Mavrik Geyer
|21
|Trent Toelau
|22
2025-09-13T09:50:00Z
Sharks Stadium
CRO
2025-09-13T09:50:00Z
SYD
|1
|William Kennedy
|2
|Sione Katoa
|3
|Jesse Ramien
|4
|KL Iro
|5
|Ronaldo Mulitalo
|6
|Braydon Trindall
|7
|Nicho Hynes
|8
|Addin Fonua-Blake
|9
|Blayke Brailey
|10
|Toby Rudolf
|11
|Billy Burns
|12
|Teig Wilton
|13
|Jesse Colquhoun
|INTERCHANGE
|14
|Oregon Kaufusi
|15
|Siosifa Talakai
|16
|Thomas Hazelton
|17
|Braden Hamlin-Uele
|RESERVES
|18
|Daniel Atkinson
|19
|Mawene Hiroti
|20
|Jayden Berrell
|21
|Briton Nikora
|22
|Hohepa Puru
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|James Tedesco
|1
|Daniel Tupou
|2
|Billy Smith
|3
|Robert Toia
|4
|M. Nawaqanitawase
|5
|Hugo Savala
|6
|Sam Walker
|7
|Spencer Leniu
|8
|Connor Watson
|9
|Lindsay Collins
|10
|Angus Crichton
|11
|Victor Radley
|12
|Naufahu Whyte
|13
|INTERCHANGE
|Benaiah Ioelu
|14
|Egan Butcher
|15
|Blake Steep
|16
|Siua Wong
|17
|RESERVES
|Ethan King
|18
|Salesi Foketi
|19
|Sandon Smith
|20
|Tom Rodwell
|21
|Makahesi Makatoa
|22
2025-09-14T06:05:00Z
GIO Stadium
CBR
2025-09-14T06:05:00Z
BRI
|1
|Kaeo Weekes
|2
|Savelio Tamale
|3
|Matthew Timoko
|4
|Sebastian Kris
|5
|Jed Stuart
|6
|Ethan Strange
|7
|Jamal Fogarty
|8
|Josh Papalii
|9
|Tom Starling
|10
|Joseph Tapine
|11
|Hudson Young
|12
|Zac Hosking
|13
|Corey Horsburgh
|INTERCHANGE
|14
|Owen Pattie
|15
|Simi Sasagi
|16
|Morgan Smithies
|17
|Ata Mariota
|RESERVES
|18
|Matty Nicholson
|19
|Danny Levi
|20
|Ethan Sanders
|21
|Noah Martin
|22
|Trey Mooney
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reece Walsh
|1
|Josiah Karapani
|2
|Kotoni Staggs
|3
|Gehamat Shibasaki
|4
|Deine Mariner
|5
|Billy Walters
|6
|Ben Hunt
|7
|Corey Jensen
|8
|Cory Paix
|9
|Payne Haas
|10
|Brendan Piakura
|11
|Jordan Riki
|12
|Patrick Carrigan
|13
|INTERCHANGE
|Tyson Smoothy
|14
|Kobe Hetherington
|15
|Ben Talty
|16
|Jaiyden Hunt
|17
|RESERVES
|Jesse Arthars
|18
|Fletcher Baker
|19
|Delouise Hoeter
|20
|Jack Gosiewski
|21
|Jock Madden
|22