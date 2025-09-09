Finals Week 1 Team Lists
 2025-09-12T09:50:00Z 
    $1.50   STORM TO WIN
 
BULLDOGS TO WIN   $2.60    
AAMI Park
MEL   
 2025-09-12T09:50:00Z 
   CAN
    #NRLStormBulldogs
1 Nick MeaneyNick Meaney
2 Will WarbrickWill Warbrick
3 Grant AndersonGrant Anderson
4 Joe ChanJoe Chan
5 Xavier CoatesXavier Coates
6 Cameron MunsterCameron Munster
7 Tyran WishartTyran Wishart
8 Stefano UtoikamanuStefano Utoikamanu
9 Harry GrantHarry Grant
10 Josh KingJosh King
11 Ativalu LisatiAtivalu Lisati
12 Eliesa KatoaEliesa Katoa
13 Trent LoieroTrent Loiero
 INTERCHANGE
14 Jonah PezetJonah Pezet
15 Alec MacDonaldAlec MacDonald
16 Tui KamikamicaTui Kamikamica
17 Bronson GarlickBronson Garlick
 RESERVES
18 Kane BradleyKane Bradley
19 Marion SeveMarion Seve
20 Jack HowarthJack Howarth
21 Sua Fa'alogoSua Fa'alogo
22 Lazarus VaalepuLazarus Vaalepu
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Reserves
Reserves
Connor TraceyConnor Tracey 1
Jethro RinakamaJethro Rinakama 2
Enari TualaEnari Tuala 3
Stephen CrichtonStephen Crichton 4
Blake WilsonBlake Wilson 5
Matt BurtonMatt Burton 6
Lachlan GalvinLachlan Galvin 7
Max KingMax King 8
Bailey HaywardBailey Hayward 9
Samuel HughesSamuel Hughes 10
Viliame KikauViliame Kikau 11
Jacob PrestonJacob Preston 12
Jaeman SalmonJaeman Salmon 13
 INTERCHANGE
Kurt MannKurt Mann 14
Sitili TupouniuaSitili Tupouniua 15
Josh CurranJosh Curran 16
Reed MahoneyReed Mahoney 17
 RESERVES
Jake TurpinJake Turpin 19
Kurtis MorrinKurtis Morrin 20
Toby SextonToby Sexton 21
Harry HayesHarry Hayes 22
Jacob KirazJacob Kiraz 23

 2025-09-13T06:05:00Z 
    $3.50   WARRIORS TO WIN
 
PANTHERS TO WIN   $1.30    
Go Media Stadium
NZW   
 2025-09-13T06:05:00Z 
   PEN
    #NRLWarriorsPanthers
1 C. Nicoll-KlokstadCharnze Nicoll-Klokstad
2 D. Watene-ZelezniakDallin Watene-Zelezniak
3 Adam PompeyAdam Pompey
4 Kurt CapewellKurt Capewell
5 R. Tuivasa-SheckRoger Tuivasa-Sheck
6 C. Harris-TavitaChanel Harris-Tavita
7 Tanah BoydTanah Boyd
8 J. Fisher-HarrisJames Fisher-Harris
9 Wayde EganWayde Egan
10 Jackson FordJackson Ford
11 Leka HalasimaLeka Halasima
12 Marata NiukoreMarata Niukore
13 Erin ClarkErin Clark
 INTERCHANGE
14 Te Maire MartinTe Maire Martin
15 E. Ieremia-ToeavaEddie Ieremia-Toeava
16 Demitric VaimaugaDemitric Vaimauga
17 T. Stowers-SmithTanner Stowers-Smith
 RESERVES
18 Taine TuaupikiTaine Tuaupiki
20 Samuel HealeySamuel Healey
21 Kalani GoingKalani Going
22 Bunty AfoaBunty Afoa
23 Edward KosiEdward Kosi
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Reserves
Reserves
Dylan EdwardsDylan Edwards 1
Paul AlamotiPaul Alamoti 2
Izack TagoIzack Tago 3
Casey McLeanCasey McLean 4
Brian To'oBrian To'o 5
Blaize TalagiBlaize Talagi 6
Nathan ClearyNathan Cleary 7
Moses LeotaMoses Leota 8
Luke SommertonLuke Sommerton 9
Lindsay SmithLindsay Smith 10
Scott SorensenScott Sorensen 11
Liam MartinLiam Martin 12
Isaah YeoIsaah Yeo 13
 INTERCHANGE
Brad SchneiderBrad Schneider 14
Liam HenryLiam Henry 15
Isaiah Papali'iIsaiah Papali'i 16
Luke GarnerLuke Garner 17
 RESERVES
Thomas JenkinsThomas Jenkins 18
Matthew EisenhuthMatthew Eisenhuth 19
Daine LaurieDaine Laurie 20
Mavrik GeyerMavrik Geyer 21
Trent ToelauTrent Toelau 22

 2025-09-13T09:50:00Z 
    $2.00   SHARKS TO WIN
 
ROOSTERS TO WIN   $1.80    
Sharks Stadium
CRO   
 2025-09-13T09:50:00Z 
   SYD
    #NRLSharksRoosters
1 William KennedyWilliam Kennedy
2 Sione KatoaSione Katoa
3 Jesse RamienJesse Ramien
4 KL IroKL Iro
5 Ronaldo MulitaloRonaldo Mulitalo
6 Braydon TrindallBraydon Trindall
7 Nicho HynesNicho Hynes
8 Addin Fonua-BlakeAddin Fonua-Blake
9 Blayke BraileyBlayke Brailey
10 Toby RudolfToby Rudolf
11 Billy BurnsBilly Burns
12 Teig WiltonTeig Wilton
13 Jesse ColquhounJesse Colquhoun
 INTERCHANGE
14 Oregon KaufusiOregon Kaufusi
15 Siosifa TalakaiSiosifa Talakai
16 Thomas HazeltonThomas Hazelton
17 Braden Hamlin-UeleBraden Hamlin-Uele
 RESERVES
18 Daniel AtkinsonDaniel Atkinson
19 Mawene HirotiMawene Hiroti
20 Jayden BerrellJayden Berrell
21 Briton NikoraBriton Nikora
22 Hohepa PuruHohepa Puru
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Reserves
Reserves
James TedescoJames Tedesco 1
Daniel TupouDaniel Tupou 2
Billy SmithBilly Smith 3
Robert ToiaRobert Toia 4
M. NawaqanitawaseMark Nawaqanitawase 5
Hugo SavalaHugo Savala 6
Sam WalkerSam Walker 7
Spencer LeniuSpencer Leniu 8
Connor WatsonConnor Watson 9
Lindsay CollinsLindsay Collins 10
Angus CrichtonAngus Crichton 11
Victor RadleyVictor Radley 12
Naufahu WhyteNaufahu Whyte 13
 INTERCHANGE
Benaiah IoeluBenaiah Ioelu 14
Egan ButcherEgan Butcher 15
Blake SteepBlake Steep 16
Siua WongSiua Wong 17
 RESERVES
Ethan KingEthan King 18
Salesi FoketiSalesi Foketi 19
Sandon SmithSandon Smith 20
Tom RodwellTom Rodwell 21
Makahesi MakatoaMakahesi Makatoa 22

 2025-09-14T06:05:00Z 
    $1.70   RAIDERS TO WIN
 
BRONCOS TO WIN   $2.15    
GIO Stadium
CBR   
 2025-09-14T06:05:00Z 
   BRI
    #NRLRaidersBroncos
1 Kaeo WeekesKaeo Weekes
2 Savelio TamaleSavelio Tamale
3 Matthew TimokoMatthew Timoko
4 Sebastian KrisSebastian Kris
5 Jed StuartJed Stuart
6 Ethan StrangeEthan Strange
7 Jamal FogartyJamal Fogarty
8 Josh PapaliiJosh Papalii
9 Tom StarlingTom Starling
10 Joseph TapineJoseph Tapine
11 Hudson YoungHudson Young
12 Zac HoskingZac Hosking
13 Corey HorsburghCorey Horsburgh
 INTERCHANGE
14 Owen PattieOwen Pattie
15 Simi SasagiSimi Sasagi
16 Morgan SmithiesMorgan Smithies
17 Ata MariotaAta Mariota
 RESERVES
18 Matty NicholsonMatty Nicholson
19 Danny LeviDanny Levi
20 Ethan SandersEthan Sanders
21 Noah MartinNoah Martin
22 Trey MooneyTrey Mooney
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Reserves
Reserves
Reece WalshReece Walsh 1
Josiah KarapaniJosiah Karapani 2
Kotoni StaggsKotoni Staggs 3
Gehamat ShibasakiGehamat Shibasaki 4
Deine MarinerDeine Mariner 5
Billy WaltersBilly Walters 6
Ben HuntBen Hunt 7
Corey JensenCorey Jensen 8
Cory PaixCory Paix 9
Payne HaasPayne Haas 10
Brendan PiakuraBrendan Piakura 11
Jordan RikiJordan Riki 12
Patrick CarriganPatrick Carrigan 13
 INTERCHANGE
Tyson SmoothyTyson Smoothy 14
Kobe HetheringtonKobe Hetherington 15
Ben TaltyBen Talty 16
Jaiyden HuntJaiyden Hunt 17
 RESERVES
Jesse ArtharsJesse Arthars 18
Fletcher BakerFletcher Baker 19
Delouise HoeterDelouise Hoeter 20
Jack GosiewskiJack Gosiewski 21
Jock MaddenJock Madden 22

