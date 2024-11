It's November 1.

NRL silly season has arrived.

Right now, the scramble is underway with over 175 players who are still off-contract at the end of 2025 officially able to negotiate and sign with rival clubs.

Based on previous years, we won't see any actual confirmed moves until about the middle of November, but here is the list, club-by-club, of every player able to negotiate, including those on player or mutual options.

Brisbane Broncos

Fletcher Baker, Selwyn Cobbo, Jack Gosiewski, Kobe Hetherington, Jaiyden Hunt, Corey Jensen, Israel Leota, Blake Mozer, Cory Paix, Adam Reynolds, Tyson Smoothy, Kotoni Staggs, Xavier Willison

Canberra Raiders

Emre Guler, Corey Harawira-Naera (player option), Albert Hopoate, Danny Levi, Josh Papalii, Simi Sasagi, Xavier Savage, Tom Starling

Canterbury Bulldogs

Bailey Hayward, Drew Hutchison, Kitione Kautoga, Kurt Mann, Kurtis Morrin, Jaeman Salmon, Toby Sexton, Daniel Suluka-Fifita, Ryan Sutton, Blake Taaffe, Jake Turpin, Blake Wilson, Bronson Xerri

Cronulla Sharks

Daniel Atkinson, Jayden Berrell, Billy Burns, Kade Dykes, Tuku Hau Tapuha, Thomas Hazelton, Oregon Kaufusi, William Kennedy, Cameron McInnes, Ronaldo Mulitalo, Briton Nikora, Niwhai Puru, Sam Stonestreet, Braydon Trindall, Teig Wilton

Gold Coast Titans

Iszac Fa'asuamaleaui, Jojo Fifita, Kieran Foran, Ryan Foran, Tony Francis, Ben Liyou, Ken Maumalo, Josiah Pahulu, Harley Smith-Shields, Arama Hau (club option)

Manly Sea Eagles

Jake Arthur, Ethan Bullemor, Gordon Chan Kum Tong, Daly Cherry-Evans, Clayton Faulalo, Aitasi James, Dean Matterson, Aaron Schoupp, Toafofoa Sipley, Tommy Talau, Jazz Tevaga, Josh Aloiai

Melbourne Storm

Grant Anderson, Bronson Garlick, Tui Kamikamica, Josh King, Trent Loiero, Ryan Papenhuyzen, Lazarus Vaalepu, Christian Welch (mutual option), Jonah Pezet, Tyran Wishart (club option)

Newcastle Knights

Jayden Brailey, Paul Bryan, Mat Croker, Adam Elliott, Tyson Frizell (mutual option), Jackson Hastings, Jack Hetherington, Brodie Jones, Riley Jones, Kai Pearce-Paul, Will Pryce, Sebastian Su'a, Leo Thompson, Connor Votano

New Zealand Warriors

Bunty Afoa, Tom Ale, Tohu Harris, Edward Kosi, Te Maire Martin, Charnze Nicoll-Klokstad, Adam Pompey, Dylan Walker, Tanner Stowers-Smith, Kalani Going

North Queensland Cowboys

Braidon Burns, Tom Chester, Jake Clifford, Robert Derby, Tom Duffy, Zac Laybutt, D'Jazirhae Pua'Avase, Reece Robson, Viliami Vailea, Semi Valemei, Jamal Shibasaki, Emarly Bitungane

Parramatta Eels

Dylan Brown (player option), Bryce Cartwright, Haze Dunster, Wiremu Greig, Clint Gutherson, Brendan Hands, Shaun Lane (mutual option), Joey Lussick, Toni Mataele, Ryan Matterson (player option), Luca Moretti, Joe Ofahengaue, Will Penisini (player option), Saxon Pryke (mutual option), Sean Russell, Kelma Tuilagi, Sam Tuivaiti

Penrith Panthers

Mavrik Geyer, Harrison Hassett, Asu Kepaoa, Daine Laurie, Soni Luke, Riley Price, Preston Riki, Brad Schneider, Luke Sommerton

South Sydney Rabbitohs

Siliva Havili, Jacob Host, Lachlan Ilias, Alex Johnston, Ben Lovett, Haizyn Mellars, Shaquai Mitchell, Davvy Moale, Tyrone Munro, Fletcher Myers, Josh Schuster, Cody Walker, Liam Le Blanc, Tallis Duncan

St George Illawarra Dragons

Corey Allan, Ryan Couchman, Toby Couchman, Jack de Belin, Dylan Egan, Raymond Faitala-Mariner, Viliami Fifita, Sione Finau, Kyle Flanagan, Jacob Halangahu, Jacob Liddle (mutual option), Michael Molo, Christian Tuipulotu, Corey Ackers

Sydney Roosters

Egan Butcher, Tyler Moriarty, Brandon Smith, James Tedesco, Robert Toia, Chad Townsend, Sam Walker

The Dolphins

Kenneath Bromwich, Harrison Graham, Robert Jennings, Felise Kaufusi, Josh Kerr, Connelly Lemuelu, Mark Nicholls, Sean O'Sullivan, Mason Teague

Wests Tigers

Adam Doueihi, Chris Faagutu, Josh Feledy, Tim Johannssen (player option), David Klemmer (mutual option), Justin Matamua, Brent Naden, Fonua Pole, Alex Seyfarth, Charlie Staines, Heath Mason, Will Craig, Reuben Porter, Alex Lobb

