Rugby League 26 has finally made its long-awaited debut, breaking an eight-year drought in rugby league video games.

We have run the rule on release day so you don't have to.

Here is how the game has rated every single NRL player.

Brisbane Broncos

Payne Haas - 93

Patrick Carrigan - 90

Reece Walsh - 90

Ezra Mam - 87

Adam Reynolds - 87

Kotoni Staggs - 86

Ben Hunt - 85

Jordan Riki - 84

Selwyn Cobbo - 83

Gehamat Shibasaki - 83

Jesse Arthars - 82

Kobe Hetherington - 82

Brendan Piakura - 81

Corey Jensen - 80

Deine Mariner - 80

Xavier Willison - 80

Jack Gosiewski - 79

Billy Walters - 79

Josiah Karapani - 78

Cory Paix - 78

Jock Madden - 77

Blake Mozer - 77

Fletcher Baker - 76

Coby Black - 76

Tyson Smoothy - 75

Delouise Hoeter - 74

Cameron Bukowski - 73

Jaiyden Hunt - 73

Josh Rogers - 73

Israel Leota - 72

Hayze Perham - 72

Martin Taupau - 72

Benjamin Te Kura - 72

Va'a Semu - 71

Jett Bryce - 70

Canberra Raiders

Joseph Tapine - 90

Hudson Young - 89

Jamal Fogarty - 86

Corey Horsburgh - 86

Josh Papalii - 86

Sebastian Kris - 85

Matty Nicholson - 84

Matthew Timoko - 84

Morgan Smithies - 84

Ethan Strange - 83

Xavier Savage - 82

Kaeo Weekes - 82

Zac Hosking - 81

Simi Sasagi - 81

Tom Starling - 81

Savelio Tamale - 81

Ata Mariota - 79

Owen Pattie - 79

Trey Mooney - 76

Ethan Sanders - 76

Albert Hopoate - 74

Jordan Martin - 71

Jake Clydsdale - 70

Vena Patuki-Case - 69

Mark Tuialii - 68

Malachi Smith - 67

Canterbury Bulldogs

Stephen Crichton - 91

Viliame Kikau - 88

Jacob Kiraz - 87

Jacob Preston - 87

Matt Burton - 86

Max King - 86

Kurt Mann - 86

Josh Curran - 85

Sitili Tupouniua - 85

Reed Mahoney - 84

Connor Tracey - 84

Bronson Xerri - 84

Harry Hayes - 83

Marcelo Montoya - 83

Lachlan Galvin - 82

Samuel Hughes - 80

Bailey Hayward - 79

Jaeman Salmon - 79

Blake Wilson - 79

Kurtis Morrin - 78

Toby Sexton - 78

Lipoi Hopoi - 77

Daniel Suluka-Fifita - 76

Blake Taaffe - 76

Enari Tuala - 76

Drew Hutchison - 74

Jake Turpin - 74

Mitchell Woods - 74

Zyon Maiu'u - 73

Jonathan Sua - 72

Jack Todd - 72

Joseph O'Neill - 71

Sosaia Alatini - 70

Finau Latu - 70

Jethro Rinakama - 70

Logan Spinks - 70

Jack Underhill - 70

Luke Smith - 69

Cassius Tia - 69

Patrick Young - 69

Cronulla Sharks

Teig Wilton - 89

Addin Fonua-Blake - 87

Cameron McInnes - 87

KL Iro - 86

Ronaldo Mulitalo - 86

Briton Nikora - 86

Blayke Brailey - 85

William Kennedy - 85

Nicho Hynes - 84

Sione Katoa - 84

Siosifa Talakai - 84

Jesse Ramien - 82

Braydon Trindall - 82

Thomas Hazelton - 80

Billy Burns - 79

Braden Hamlin-Uele - 79

Daniel Atkinson - 78

Mawene Hiroti - 78

Sam Stonestreet - 78

Hohepa Puru - 77

Toby Rudolf - 76

Jayden Berrell - 75

Jesse Colquhoun - 75

Kade Dykes - 74

Oregon Kaufusi - 73

Tuku Hau Tapuha - 72

Liam Ison - 72

Michael Gabrael - 71

Riley Pollard - 71

Niwhai Puru - 71

Chris Vea'ila - 71

Max Bradbury - 70

Dylan Coutts - 69

Gold Coast Titans

Tino Fa'asuamaleaui - 89

Beau Fermor - 86

David Fifita - 86

Moeaki Fotuaika - 85

Alofiana Khan-Pereira - 85

Keano Kini - 85

Reagan Campbell-Gillard - 84

AJ Brimson - 82

Jayden Campbell - 82

Phillip Sami - 82

Brian Kelly - 81

Chris Randall - 81

Klese Haas - 80

Kieran Foran - 79

Jojo Fifita - 78

Jaimin Jolliffe - 78

Sam Verrills - 78

Tony Francis - 76

Carter Gordon - 76

Jaylan De Groot - 75

Jacob Alick-Wiencke - 74

Allan Fitzgibbon - 74

Ken Maumalo - 74

Sean Mullany - 74

Harley Smith-Shields - 74

Iszac Fa'asuamaleaui - 73

Brock Gray - 73

Thomas Weaver - 73

Zane Harrison - 71

Arama Hau - 71

Ben Liyou - 70

Tukimihia Simpkins - 70

Sam Stephenson - 70

Ryan Foran - 69

Josh Patston - 66

Manly Sea Eagles

Daly Cherry-Evans - 89

Haumole Olakau'atu - 88

Tom Trbojevic - 88

Jason Saab - 87

Reuben Garrick - 86

Jake Trbojevic - 86

Jazz Tevaga - 85

Lehi Hopoate - 84

Tolutau Koula - 84

Taniela Paseka - 84

Ethan Bullemor - 83

Ben Trbojevic - 82

Nathan Brown - 80

Luke Brooks - 79

Lachlan Croker - 78

Jake Simpkin - 78

Tommy Talau - 78

Toafofoa Sipley - 77

Raymond Tuaimalo Vaega - 77

Josh Aloiai - 75

Michael Chee-Kam - 75

Caleb Navale - 75

Gordon Chan Kum Tong - 74

Siosiua Taukeiaho - 74

Clayton Faulalo - 73

Matthew Lodge - 73

Aaron Schoupp - 73

Zaidas Muagututia - 72

Paul Bryan - 71

Aitasi James - 71

Dean Matterson - 71

Joey Walsh - 71

Simione Laiafi - 70

Corey Waddell - 70

D'Jazirhae Pua'avase - 69

Melbourne Storm

Harry Grant - 91

Jahrome Hughes - 91

Cameron Munster - 90

Xavier Coates - 89

Eliesa Katoa - 89

Ryan Papenhuyzen - 89

Stefano Utoikamanu - 87

Trent Loiero - 86

Josh King - 85

Will Warbrick - 85

Shawn Blore - 83

Alec MacDonald - 83

Nick Meaney - 82

Grant Anderson - 81

Jack Howarth - 81

Sua Fa'alogo - 80

Tui Kamikamica - 80

Nelson Asofa-Solomona - 79

Kane Bradley - 78

Tyran Wishart - 78

Moses Leo - 77

Jonah Pezet - 77

Joe Chan - 76

Bronson Garlick - 76

Dean Ieremia - 74

Josiah Pahulu - 74

Keagan Russell-Smith - 74

Marion Seve - 74

Lazarus Vaalepu - 74

Stanley Huen - 72

Ativalu Lisati - 72

Gabriel Satrick - 72

Angus Hinchey - 69

Coby Williamson - 68

Newcastle Knights

Kalyn Ponga - 90

Jackson Hastings - 89

Bradman Best - 87

Dylan Lucas - 87

Leo Thompson - 85

Tyson Frizell - 84

Greg Marzhew - 84

Kai Pearce-Paul - 84

Adam Elliott - 83

Fletcher Sharpe - 83

Dane Gagai - 82

Dominic Young - 82

Thomas Cant - 81

Phoenix Crossland - 81

Jacob Saifiti - 81

Jayden Brailey - 79

Jack Cogger - 79

James Schiller - 78

Jack Hetherington - 77

Brodie Jones - 77

Mat Croker - 76

Kyle McCarthy - 76

Matt Arthur - 75

Tyson Gamble - 75

Jermaine McEwen - 74

Jake Arthur - 73

Riley Jones - 72

Mason Teague - 72

Connor Votano - 72

Tyrone Thompson - 71

Taj Annan - 70

Jye Linnane - 70

Wil Sullivan - 70

Wilson De Courcey - 69

Cody Hopwood - 69

Francis Manuleleua - 69

Elijah Salesa-Leaumoana - 69

Marcus D'Acre - 68

Brock Greacen - 68

Fletcher Hunt - 68

New Zealand Warriors

Mitchell Barnett - 87

Wayde Egan - 87

James Fisher-Harris - 87

Dallin Watene-Zelezniak - 86

Erin Clark - 85

Leka Halasima - 85

Kurt Capewell - 84

Luke Metcalf - 84

Charnze Nicoll-Klokstad - 84

Jacob Laban - 83

Roger Tuivasa-Sheck - 83

Marata Niukore - 82

Chanel Harris-Tavita - 80

Ali Leiataua - 80

Adam Pompey - 80

Rocco Berry - 79

Jackson Ford - 79

Edward Kosi - 79

Taine Tuaupiki - 78

Samuel Healey - 77

Te Maire Martin - 77

Demitric Vaimauga - 77

Morgan Harper - 75

Bunty Afoa - 74

Freddy Lussick - 74

Tanah Boyd - 73

Tanner Stowers-Smith - 73

Tom Ale - 72

Luke Hanson - 72

Eddie Ieremia-Toeava - 72

Kayliss Fatialofa - 70

Kalani Going - 70

Sio Kali - 70

Patrick Moimoi - 70

Motu Pasikala - 70

Moala Graham-Taufa - 69

Kahu Capper - 68

North Queensland Cowboys

Reece Robson - 89

Tom Dearden - 88

Scott Drinkwater - 88

Reuben Cotter - 86

Heilum Luki - 85

Jeremiah Nanai - 85

Murray Taulagi - 85

Sam McIntyre - 83

Griffin Neame - 81

Jaxon Purdue - 81

Jason Taumalolo - 81

Viliami Vailea - 80

Zac Laybutt - 79

Robert Derby - 78

Braidon Burns - 77

Tom Chester - 77

Jake Clifford - 77

Jordan McLean - 77

Kai O'Donnell - 77

Semi Valemei - 77

John Bateman - 75

Coen Hess - 75

Karl Lawton - 75

Jaxson Paulo - 75

Tom Duffy - 74

Thomas Mikaele - 74

Harrison Edwards - 73

Kaiden Lahrs - 71

Jamal Shibasaki - 71

Marly Bitungane - 70

Zac Herdegen - 70

Mason Kira - 70

Xavier Kerrisk - 68

Parramatta Eels

Mitchell Moses - 90

Zac Lomax - 89

Junior Paulo - 85

Jack Williams - 85

Josh Addo-Carr - 84

Dylan Brown - 84

Kitione Kautoga - 84

Dylan Walker - 84

J'maine Hopgood - 83

Isaiah Iongi - 83

Luca Moretti - 83

Will Penisini - 82

Ryan Matterson - 80

Ryley Smith - 80

Bailey Simonsson - 79

Kelma Tuilagi - 79

Tallyn Da Silva - 78

Sean Russell - 78

Jordan Samrani - 77

Joey Lussick - 76

Matt Doorey - 75

Charlie Guymer - 75

Brendan Hands - 75

Jake Tago - 75

Wiremu Greig - 74

Dean Hawkins - 74

Joash Papalii - 74

Sam Tuivaiti - 74

Haze Dunster - 73

Dan Keir - 73

Ronald Volkman - 73

Toni Mataele - 70

Arthur Miller-Stephen - 70

Richard Penisini - 70

Saxon Pryke - 70

William Latu - 68

Shaun Lane - 64

Penrith Panthers

Nathan Cleary - 93

Isaah Yeo - 92

Dylan Edwards - 91

Brian To'o - 90

Liam Martin - 89

Scott Sorensen - 87

Liam Henry - 86

Moses Leota - 85

Luke Garner - 83

Lindsay Smith - 83

Izack Tago - 83

Mitch Kenny - 82

Isaiah Papali'i - 82

Paul Alamoti - 80

Daine Laurie - 80

Blaize Talagi - 80

Thomas Jenkins - 78

Casey McLean - 78

Jack Cole - 77

Matthew Eisenhuth - 77

Brad Schneider - 77

Asu Kepaoa - 76

Soni Luke - 75

Jesse McLean - 75

Luke Sommerton - 75

Harrison Hassett - 74

Trent Toelau - 74

Sione Fonua - 72

Mavrik Geyer - 72

Luron Patea - 72

Jaxen Edgar - 71

Riley Price - 70

John Sagaga - 70

Zack Lamont - 69

South Sydney Rabbitohs

Latrell Mitchell - 90

Cameron Murray - 89

Keaon Koloamatangi - 86

Jacob Host - 85

Campbell Graham - 84

Lachlan Hubner - 84

Cody Walker - 84

Tallis Duncan - 83

Alex Johnston - 83

Jai Arrow - 82

Brandon Smith - 82

Jye Gray - 81

Jack Wighton - 81

Davvy Moale - 80

Euan Aitken - 79

Siliva Havili - 79

Tyrone Munro - 78

Junior Tevita Tatola - 78

Jamie Humphreys - 77

Peter Mamouzelos - 77

Isaiah Tass - 77

Bayleigh Bentley-Hape - 76

Mikaele Ravalawa - 76

Lewis Dodd - 74

Thomas Fletcher - 74

Sean Keppie - 74

Fletcher Myers - 74

Jayden Sullivan - 74

Liam Le Blanc - 72

Haizyn Mellars - 71

Shaquai Mitchell - 71

Josh Schuster - 71

Ben Lovett - 70

Nazareth Taua - 70

Salesi Ataata - 69

Gerome Burns - 69

Max McCarthy - 69

Ryan Gray - 68

Talanoa Penitani - 68

St George Illawarra Dragons

Tom Eisenhuth - 90

Clint Gutherson - 87

Kyle Flanagan - 86

Valentine Holmes - 86

Damien Cook - 85

Jack de Belin - 84

Jaydn Su'A - 84

Toby Couchman - 81

Luciano Leilua - 81

Moses Suli - 81

Jacob Liddle - 80

Christian Tuipulotu - 80

Ryan Couchman - 79

Raymond Faitala-Mariner - 79

Tyrell Sloan - 79

Hamish Stewart - 79

Dylan Egan - 78

Lyhkan King-Togia - 78

Loko Pasifiki Tonga - 78

Mathew Feagai - 77

Corey Allan - 76

Lachlan Ilias - 76

Viliami Fifita - 75

Emre Guler - 75

David Klemmer - 75

Blake Lawrie - 75

Michael Molo - 75

Sione Finau - 74

Jacob Halangahu - 74

Ben Rumble - 72

Hame Sele - 72

Ben Murdoch-Masila - 71

Corey Ackers - 70

Daniel Meafou - 70

Cyrus Stanley-Traill - 69

Sydney Roosters

Angus Crichton - 91

James Tedesco - 91

Victor Radley - 86

Connor Watson - 86

Naufahu Whyte - 86

Siua Wong - 86

Lindsay Collins - 85

Spencer Leniu - 85

Mark Nawaqanitawase - 85

Sam Walker - 84

Robert Toia - 83

Daniel Tupou - 83

Billy Smith - 81

Salesi Foketi - 79

Hugo Savala - 79

Egan Butcher - 78

Sandon Smith - 78

Blake Steep - 78

Benaiah Ioelu - 77

Junior Pauga - 76

Chad Townsend - 76

Nat Butcher - 75

Zach Dockar-Clay - 75

Taylor Losalu - 75

Junior Tupou - 75

Xavier Va'a - 75

De La Salle Va'a - 74

Reece Foley - 72

Makahesi Makatoa - 72

Tyler Moriarty - 72

Toby Rodwell - 72

Jake Elliott - 71

Ethan King - 71

Ethan Roberts - 69

Max Mccathie - 68

Tom Rodwell - 68

The Dolphins

Herbie Farnworth - 90

Hamiso Tabuai-Fidow - 89

Tom Gilbert - 88

Isaiya Katoa - 87

Kulikefu Finefeuiaki - 86

Jamayne Isaako - 86

Jeremy Marshall-King - 86

Thomas Flegler - 85

Connelly Lemuelu - 84

Max Plath - 84

Jake Averillo - 82

Jack Bostock - 81

Kurt Donoghoe - 81

Kodi Nikorima - 81

Daniel Saifiti - 81

Oryn Keeley - 80

Max Feagai - 78

Trai Fuller - 78

Francis Molo - 78

Ray Stone - 78

Kenneath Bromwich - 77

Felise Kaufusi - 77

Mark Nicholls - 77

Sean O'Sullivan - 75

Josh Kerr - 74

Harrison Graham - 72

Aublix Tawha - 72

James Walsh - 71

Ryan Jackson - 70

Tevita Naufahu - 70

Sebastian Su'a - 70

Lewis Symonds - 70

Tyreece Tait - 70

Michael Waqa - 70

Elijah Rasmussen - 69

Wests Tigers

Apisai Koroisau - 90

Jarome Luai - 89

Terrell May - 89

Fonua Pole - 86

Jahream Bula - 84

Samuela Fainu - 84

Sunia Turuva - 84

Starford To'a - 83

Alex Twal - 83

Adam Doueihi - 81

Alex Seyfarth - 81

Brent Naden - 79

Jeral Skelton - 79

Jack Bird - 78

Latu Fainu - 78

Solomona Faataape - 77

Royce Hunt - 77

Charlie Staines - 76

Tony Sukkar - 76

Sione Fainu - 75

Heath Mason - 75

Reuben Porter - 75

Tristan Hope - 74

Luke Laulilii - 74

Josh Feledy - 73

Alex Lobb - 73

Kit Laulilii - 72

Will Craig - 71

Justin Matamua - 71

Heamasi Makasini - 70

Solomone Saukuru - 70

Brandon Tumeth - 70

Charlie Murray - 69