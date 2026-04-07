The Round 6 NRL team lists for the 2026 season are in, with all clubs naming their squads for this week's matches. Stay across every lineup, late changes, and key ins and outs as they're confirmed.
Check out all team lists below, with updates added as official final teams are announced.
Bulldogs vs Panthers Team Lists: Round 6
2026-04-09T09:50:00Z
Accor Stadium
PEN
|1
|Connor Tracey
|2
|Jacob Kiraz
|3
|Enari Tuala
|4
|Bronson Xerri
|5
|Marcelo Montoya
|6
|Matt Burton
|7
|Lachlan Galvin
|8
|Max King
|9
|Bailey Hayward
|10
|Samuel Hughes
|11
|Viliame Kikau
|12
|Jacob Preston
|13
|Jaeman Salmon
|INTERCHANGE
|14
|Kurt Mann
|15
|Sitili Tupouniua
|16
|Harry Hayes
|17
|Sean O'Sullivan
|19
|Jake Turpin
|20
|Lipoi Hopoi
|RESERVES
|21
|Alekolasimi Jones
|22
|Logan Spinks
|23
|Jethro Rinakama
|Dylan Edwards
|1
|Thomas Jenkins
|2
|Paul Alamoti
|3
|Casey McLean
|4
|Brian To'o
|5
|Blaize Talagi
|6
|Nathan Cleary
|7
|Moses Leota
|8
|Mitch Kenny
|9
|Lindsay Smith
|10
|Isaiah Papali'i
|11
|Liam Martin
|12
|Isaah Yeo
|13
|INTERCHANGE
|Jack Cogger
|14
|Billy Phillips
|15
|Scott Sorensen
|16
|Luke Garner
|17
|Izack Tago
|18
|Freddy Lussick
|19
|RESERVES
|Sione Fonua
|20
|Kalani Going
|21
|Jack Cole
|22
Dragons vs Sea Eagles Team Lists: Round 6
2026-04-10T08:00:00Z
WIN Stadium
MAN
|1
|Tyrell Sloan
|2
|C. Tuipulotu
|3
|Moses Suli
|4
|Valentine Holmes
|5
|Setu Tu
|6
|Daniel Atkinson
|7
|Kyle Flanagan
|8
|Emre Guler
|9
|Damien Cook
|10
|Toby Couchman
|11
|Luciano Leilua
|12
|Jaydn Su'A
|13
|Hamish Stewart
|INTERCHANGE
|14
|Jacob Liddle
|15
|Blake Lawrie
|16
|Jacob Halangahu
|17
|Josh Kerr
|18
|Hame Sele
|19
|Kade Reed
|RESERVES
|20
|Mathew Feagai
|21
|L. Pasifiki Tonga
|22
|Lyhkan King-Togia
|Tom Trbojevic
|1
|Jason Saab
|2
|Tolutau Koula
|3
|Reuben Garrick
|4
|Lehi Hopoate
|5
|Luke Brooks
|6
|Jamal Fogarty
|7
|Taniela Paseka
|8
|Brandon Wakeham
|9
|Kobe Hetherington
|10
|Haumole Olakau'atu
|11
|Ben Trbojevic
|12
|Jake Trbojevic
|13
|INTERCHANGE
|Jake Simpkin
|14
|Corey Waddell
|15
|Ethan Bullemor
|16
|Simione Laiafi
|17
|Paul Bryan
|18
|Clayton Faulalo
|19
|RESERVES
|Joey Walsh
|20
|Josh Feledy
|21
|Nathan Brown
|22
Broncos vs Cowboys Team Lists: Round 6
2026-04-10T10:00:00Z
Suncorp Stadium
NQL
|1
|Jesse Arthars
|2
|Josiah Karapani
|3
|Kotoni Staggs
|4
|Gehamat Shibasaki
|5
|Deine Mariner
|6
|Ezra Mam
|7
|Adam Reynolds
|8
|Corey Jensen
|9
|Cory Paix
|10
|Payne Haas
|11
|Brendan Piakura
|12
|Jordan Riki
|13
|Patrick Carrigan
|INTERCHANGE
|14
|Blake Mozer
|15
|Xavier Willison
|16
|Ben Talty
|17
|Aublix Tawha
|18
|Tom Duffy
|19
|Hayze Perham
|RESERVES
|20
|Jaiyden Hunt
|21
|Va'a Semu
|22
|Josh Rogers
|Scott Drinkwater
|1
|Braidon Burns
|2
|Jaxon Purdue
|3
|Tom Chester
|4
|Murray Taulagi
|5
|Jake Clifford
|6
|Tom Dearden
|7
|Coen Hess
|8
|Reed Mahoney
|9
|Jason Taumalolo
|10
|Heilum Luki
|11
|Kai O'Donnell
|12
|Reuben Cotter
|13
|INTERCHANGE
|Soni Luke
|14
|Griffin Neame
|15
|Thomas Mikaele
|16
|Matthew Lodge
|17
|Zac Laybutt
|18
|Mason Barber
|19
|RESERVES
|Harrison Edwards
|20
|Kaiden Lahrs
|21
|Robert Derby
|22
Rabbitohs vs Raiders Team Lists: Round 6
2026-04-11T05:00:00Z
Optus Stadium
CBR
|1
|Jye Gray
|2
|Alex Johnston
|3
|Latrell Mitchell
|4
|Jack Wighton
|5
|Campbell Graham
|6
|Cody Walker
|7
|Jamie Humphreys
|8
|Tevita Tatola
|9
|Brandon Smith
|10
|Keaon Koloamatangi
|11
|David Fifita
|12
|Tallis Duncan
|13
|Cameron Murray
|INTERCHANGE
|14
|Peter Mamouzelos
|15
|Lachlan Hubner
|16
|Sean Keppie
|17
|Liam Le Blanc
|18
|Bronson Garlick
|19
|Jayden Sullivan
|RESERVES
|20
|Edward Kosi
|21
|Thomas Fletcher
|22
|Latrell Siegwalt
|Kaeo Weekes
|1
|Savelio Tamale
|2
|Simi Sasagi
|3
|Sebastian Kris
|4
|Jed Stuart
|5
|Ethan Strange
|6
|Ethan Sanders
|7
|Josh Papalii
|8
|Tom Starling
|9
|Joseph Tapine
|10
|Hudson Young
|11
|Noah Martin
|12
|Corey Horsburgh
|13
|INTERCHANGE
|Jayden Brailey
|14
|Zac Hosking
|15
|Ata Mariota
|16
|Morgan Smithies
|17
|Daine Laurie
|18
|Joe Roddy
|19
|RESERVES
|Owen Pattie
|20
|Matthew Timoko
|21
|Chevy Stewart
|22
Sharks vs Roosters Team Lists: Round 6
2026-04-11T07:30:00Z
Optus Stadium
SYD
|1
|William Kennedy
|2
|Sione Katoa
|3
|Mawene Hiroti
|4
|KL Iro
|5
|Sam Stonestreet
|6
|Braydon Trindall
|7
|Nicho Hynes
|8
|Addin Fonua-Blake
|9
|Blayke Brailey
|10
|Toby Rudolf
|11
|Billy Burns
|12
|Teig Wilton
|13
|Jesse Colquhoun
|INTERCHANGE
|14
|Briton Nikora
|15
|Siosifa Talakai
|16
|Oregon Kaufusi
|17
|Thomas Hazelton
|18
|Hohepa Puru
|19
|Tuku Hau Tapuha
|RESERVES
|20
|Jayden Berrell
|21
|Riley Jones
|22
|Chris Vea'ila
|James Tedesco
|1
|Daniel Tupou
|2
|Hugo Savala
|3
|Robert Toia
|4
|M. Nawaqanitawase
|5
|Daly Cherry-Evans
|6
|Sam Walker
|7
|Naufahu Whyte
|8
|Reece Robson
|9
|Lindsay Collins
|10
|Angus Crichton
|11
|Siua Wong
|12
|Victor Radley
|13
|INTERCHANGE
|Connor Watson
|14
|Spencer Leniu
|15
|Nat Butcher
|16
|Salesi Foketi
|17
|Cody Ramsey
|18
|Tommy Talau
|19
|RESERVES
|Benaiah Ioelu
|20
|Egan Butcher
|21
|Blake Steep
|22
Storm vs Warriors Team Lists: Round 6
2026-04-11T09:30:00Z
AAMI Park
NZW
|1
|Sua Fa'alogo
|2
|Will Warbrick
|3
|Jack Howarth
|4
|Nick Meaney
|5
|Moses Leo
|6
|Cameron Munster
|7
|Jahrome Hughes
|8
|Stefano Utoikamanu
|9
|Harry Grant
|10
|Josh King
|11
|Joe Chan
|12
|Cooper Clarke
|13
|Trent Loiero
|INTERCHANGE
|14
|Tyran Wishart
|15
|Alec MacDonald
|16
|Jack Hetherington
|17
|Davvy Moale
|18
|Lazarus Vaalepu
|19
|Manaia Waitere
|RESERVES
|20
|Preston Conn
|21
|Hugo Peel
|22
|Trent Toelau
|Taine Tuaupiki
|1
|D. Watene-Zelezniak
|2
|C. Nicoll-Klokstad
|3
|Adam Pompey
|4
|R. Tuivasa-Sheck
|5
|C. Harris-Tavita
|6
|Tanah Boyd
|7
|J. Fisher-Harris
|8
|Wayde Egan
|9
|Jackson Ford
|10
|Leka Halasima
|11
|Jacob Laban
|12
|Erin Clark
|13
|INTERCHANGE
|Samuel Healey
|14
|Marata Niukore
|15
|Demitric Vaimauga
|16
|T. Stowers-Smith
|17
|E. Ieremia-Toeava
|18
|A. Khan-Pereira
|20
|RESERVES
|Morgan Gannon
|21
|Luke Hanson
|22
|Ali Leiataua
|23
Eels vs Titans Team Lists: Round 6
2026-04-12T04:00:00Z
CommBank Stadium
GLD
|1
|Joash Papalii
|2
|Araz Nanva
|3
|Will Penisini
|4
|Brian Kelly
|5
|Josh Addo-Carr
|6
|Ronald Volkman
|7
|Mitchell Moses
|8
|Jack Williams
|9
|Ryley Smith
|10
|Junior Paulo
|11
|Kelma Tuilagi
|12
|Kitione Kautoga
|13
|Dylan Walker
|INTERCHANGE
|14
|Tallyn Da Silva
|15
|Charlie Guymer
|16
|Sam Tuivaiti
|17
|Luca Moretti
|18
|Jack de Belin
|19
|Teancum Brown
|RESERVES
|20
|Mohamed Alameddine
|21
|Jezaiah Funa-Iuta
|22
|Lorenzo Talataina
|Keano Kini
|1
|Siale Faeamani
|2
|Jojo Fifita
|3
|AJ Brimson
|4
|Phillip Sami
|5
|Lachlan Ilias
|6
|Jayden Campbell
|7
|Klese Haas
|8
|Sam Verrills
|9
|T. Fa'asuamaleaui
|10
|Arama Hau
|11
|Beau Fermor
|12
|Chris Randall
|13
|INTERCHANGE
|Kurtis Morrin
|14
|Cooper Bai
|15
|Moeaki Fotuaika
|16
|Oliver Pascoe
|17
|Jaylan De Groot
|18
|Jett Liu
|19
|RESERVES
|Zane Harrison
|20
|Adam Christensen
|21
|Jensen Taumoepeau
|22
Wests Tigers vs Knights Team Lists: Round 6
2026-04-12T06:05:00Z
Campbelltown
NEW
|1
|Jahream Bula
|2
|Tino Tavana
|3
|Sunia Turuva
|4
|Heamasi Makasini
|5
|Jeral Skelton
|6
|Jock Madden
|7
|Adam Doueihi
|8
|Terrell May
|9
|Apisai Koroisau
|10
|Fonua Pole
|11
|Samuela Fainu
|12
|Kai Pearce-Paul
|13
|Alex Twal
|INTERCHANGE
|14
|Latu Fainu
|15
|Sione Fainu
|16
|Royce Hunt
|17
|Alex Seyfarth
|18
|Tristan Hope
|19
|Patrick Herbert
|RESERVES
|20
|Bunty Afoa
|21
|Tony Sukkar
|22
|Charlie Murray
|Fletcher Hunt
|1
|Dominic Young
|2
|Dane Gagai
|3
|Wilson De Courcey
|4
|Greg Marzhew
|5
|Fletcher Sharpe
|6
|Sandon Smith
|7
|Jacob Saifiti
|8
|Phoenix Crossland
|9
|Trey Mooney
|10
|Dylan Lucas
|11
|Jermaine McEwen
|12
|Mat Croker
|13
|INTERCHANGE
|Harrison Graham
|14
|Tyson Frizell
|15
|Pasami Saulo
|16
|Thomas Cant
|17
|Tyson Gamble
|18
|Cody Hopwood
|19
|RESERVES
|Francis Manuleleua
|20
|E. Salesa-Leaumoana
|21
|James Schiller
|22