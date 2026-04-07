The Round 6 NRL team lists for the 2026 season are in, with all clubs naming their squads for this week's matches. Stay across every lineup, late changes, and key ins and outs as they're confirmed.

Check out all team lists below, with updates added as official final teams are announced.

Bulldogs vs Panthers Team Lists: Round 6

Accor Stadium
CAN   
   PEN
1 Connor TraceyConnor Tracey
2 Jacob KirazJacob Kiraz
3 Enari TualaEnari Tuala
4 Bronson XerriBronson Xerri
5 Marcelo MontoyaMarcelo Montoya
6 Matt BurtonMatt Burton
7 Lachlan GalvinLachlan Galvin
8 Max KingMax King
9 Bailey HaywardBailey Hayward
10 Samuel HughesSamuel Hughes
11 Viliame KikauViliame Kikau
12 Jacob PrestonJacob Preston
13 Jaeman SalmonJaeman Salmon
 INTERCHANGE
14 Kurt MannKurt Mann
15 Sitili TupouniuaSitili Tupouniua
16 Harry HayesHarry Hayes
17 Sean O'SullivanSean O'Sullivan
19 Jake TurpinJake Turpin
20 Lipoi HopoiLipoi Hopoi
 RESERVES
21 Alekolasimi JonesAlekolasimi Jones
22 Logan SpinksLogan Spinks
23 Jethro RinakamaJethro Rinakama
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Dylan EdwardsDylan Edwards 1
Thomas JenkinsThomas Jenkins 2
Paul AlamotiPaul Alamoti 3
Casey McLeanCasey McLean 4
Brian To'oBrian To'o 5
Blaize TalagiBlaize Talagi 6
Nathan ClearyNathan Cleary 7
Moses LeotaMoses Leota 8
Mitch KennyMitch Kenny 9
Lindsay SmithLindsay Smith 10
Isaiah Papali'iIsaiah Papali'i 11
Liam MartinLiam Martin 12
Isaah YeoIsaah Yeo 13
 INTERCHANGE
Jack CoggerJack Cogger 14
Billy PhillipsBilly Phillips 15
Scott SorensenScott Sorensen 16
Luke GarnerLuke Garner 17
Izack TagoIzack Tago 18
Freddy LussickFreddy Lussick 19
 RESERVES
Sione FonuaSione Fonua 20
Kalani GoingKalani Going 21
Jack ColeJack Cole 22

Dragons vs Sea Eagles Team Lists: Round 6

WIN Stadium
STI   
   MAN
1 Tyrell SloanTyrell Sloan
2 C. TuipulotuChristian Tuipulotu
3 Moses SuliMoses Suli
4 Valentine HolmesValentine Holmes
5 Setu TuSetu Tu
6 Daniel AtkinsonDaniel Atkinson
7 Kyle FlanaganKyle Flanagan
8 Emre GulerEmre Guler
9 Damien CookDamien Cook
10 Toby CouchmanToby Couchman
11 Luciano LeiluaLuciano Leilua
12 Jaydn Su'AJaydn Su'A
13 Hamish StewartHamish Stewart
 INTERCHANGE
14 Jacob LiddleJacob Liddle
15 Blake LawrieBlake Lawrie
16 Jacob HalangahuJacob Halangahu
17 Josh KerrJosh Kerr
18 Hame SeleHame Sele
19 Kade ReedKade Reed
 RESERVES
20 Mathew FeagaiMathew Feagai
21 L. Pasifiki TongaLoko Pasifiki Tonga
22 Lyhkan King-TogiaLyhkan King-Togia
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Tom TrbojevicTom Trbojevic 1
Jason SaabJason Saab 2
Tolutau KoulaTolutau Koula 3
Reuben GarrickReuben Garrick 4
Lehi HopoateLehi Hopoate 5
Luke BrooksLuke Brooks 6
Jamal FogartyJamal Fogarty 7
Taniela PasekaTaniela Paseka 8
Brandon WakehamBrandon Wakeham 9
Kobe HetheringtonKobe Hetherington 10
Haumole Olakau'atuHaumole Olakau'atu 11
Ben TrbojevicBen Trbojevic 12
Jake TrbojevicJake Trbojevic 13
 INTERCHANGE
Jake SimpkinJake Simpkin 14
Corey WaddellCorey Waddell 15
Ethan BullemorEthan Bullemor 16
Simione LaiafiSimione Laiafi 17
Paul BryanPaul Bryan 18
Clayton FaulaloClayton Faulalo 19
 RESERVES
Joey WalshJoey Walsh 20
Josh FeledyJosh Feledy 21
Nathan BrownNathan Brown 22

Broncos vs Cowboys Team Lists: Round 6

Suncorp Stadium
BRI   
   NQL
1 Jesse ArtharsJesse Arthars
2 Josiah KarapaniJosiah Karapani
3 Kotoni StaggsKotoni Staggs
4 Gehamat ShibasakiGehamat Shibasaki
5 Deine MarinerDeine Mariner
6 Ezra MamEzra Mam
7 Adam ReynoldsAdam Reynolds
8 Corey JensenCorey Jensen
9 Cory PaixCory Paix
10 Payne HaasPayne Haas
11 Brendan PiakuraBrendan Piakura
12 Jordan RikiJordan Riki
13 Patrick CarriganPatrick Carrigan
 INTERCHANGE
14 Blake MozerBlake Mozer
15 Xavier WillisonXavier Willison
16 Ben TaltyBen Talty
17 Aublix TawhaAublix Tawha
18 Tom DuffyTom Duffy
19 Hayze PerhamHayze Perham
 RESERVES
20 Jaiyden HuntJaiyden Hunt
21 Va'a SemuVa'a Semu
22 Josh RogersJosh Rogers
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Scott DrinkwaterScott Drinkwater 1
Braidon BurnsBraidon Burns 2
Jaxon PurdueJaxon Purdue 3
Tom ChesterTom Chester 4
Murray TaulagiMurray Taulagi 5
Jake CliffordJake Clifford 6
Tom DeardenTom Dearden 7
Coen HessCoen Hess 8
Reed MahoneyReed Mahoney 9
Jason TaumaloloJason Taumalolo 10
Heilum LukiHeilum Luki 11
Kai O'DonnellKai O'Donnell 12
Reuben CotterReuben Cotter 13
 INTERCHANGE
Soni LukeSoni Luke 14
Griffin NeameGriffin Neame 15
Thomas MikaeleThomas Mikaele 16
Matthew LodgeMatthew Lodge 17
Zac LaybuttZac Laybutt 18
Mason BarberMason Barber 19
 RESERVES
Harrison EdwardsHarrison Edwards 20
Kaiden LahrsKaiden Lahrs 21
Robert DerbyRobert Derby 22

Rabbitohs vs Raiders Team Lists: Round 6

Optus Stadium
SOU   
   CBR
1 Jye GrayJye Gray
2 Alex JohnstonAlex Johnston
3 Latrell MitchellLatrell Mitchell
4 Jack WightonJack Wighton
5 Campbell GrahamCampbell Graham
6 Cody WalkerCody Walker
7 Jamie HumphreysJamie Humphreys
8 Tevita TatolaTevita Tatola
9 Brandon SmithBrandon Smith
10 Keaon KoloamatangiKeaon Koloamatangi
11 David FifitaDavid Fifita
12 Tallis DuncanTallis Duncan
13 Cameron MurrayCameron Murray
 INTERCHANGE
14 Peter MamouzelosPeter Mamouzelos
15 Lachlan HubnerLachlan Hubner
16 Sean KeppieSean Keppie
17 Liam Le BlancLiam Le Blanc
18 Bronson GarlickBronson Garlick
19 Jayden SullivanJayden Sullivan
 RESERVES
20 Edward KosiEdward Kosi
21 Thomas FletcherThomas Fletcher
22 Latrell SiegwaltLatrell Siegwalt
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Kaeo WeekesKaeo Weekes 1
Savelio TamaleSavelio Tamale 2
Simi SasagiSimi Sasagi 3
Sebastian KrisSebastian Kris 4
Jed StuartJed Stuart 5
Ethan StrangeEthan Strange 6
Ethan SandersEthan Sanders 7
Josh PapaliiJosh Papalii 8
Tom StarlingTom Starling 9
Joseph TapineJoseph Tapine 10
Hudson YoungHudson Young 11
Noah MartinNoah Martin 12
Corey HorsburghCorey Horsburgh 13
 INTERCHANGE
Jayden BraileyJayden Brailey 14
Zac HoskingZac Hosking 15
Ata MariotaAta Mariota 16
Morgan SmithiesMorgan Smithies 17
Daine LaurieDaine Laurie 18
Joe RoddyJoe Roddy 19
 RESERVES
Owen PattieOwen Pattie 20
Matthew TimokoMatthew Timoko 21
Chevy StewartChevy Stewart 22

Sharks vs Roosters Team Lists: Round 6

Optus Stadium
CRO   
   SYD
1 William KennedyWilliam Kennedy
2 Sione KatoaSione Katoa
3 Mawene HirotiMawene Hiroti
4 KL IroKL Iro
5 Sam StonestreetSam Stonestreet
6 Braydon TrindallBraydon Trindall
7 Nicho HynesNicho Hynes
8 Addin Fonua-BlakeAddin Fonua-Blake
9 Blayke BraileyBlayke Brailey
10 Toby RudolfToby Rudolf
11 Billy BurnsBilly Burns
12 Teig WiltonTeig Wilton
13 Jesse ColquhounJesse Colquhoun
 INTERCHANGE
14 Briton NikoraBriton Nikora
15 Siosifa TalakaiSiosifa Talakai
16 Oregon KaufusiOregon Kaufusi
17 Thomas HazeltonThomas Hazelton
18 Hohepa PuruHohepa Puru
19 Tuku Hau TapuhaTuku Hau Tapuha
 RESERVES
20 Jayden BerrellJayden Berrell
21 Riley JonesRiley Jones
22 Chris Vea'ilaChris Vea'ila
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
James TedescoJames Tedesco 1
Daniel TupouDaniel Tupou 2
Hugo SavalaHugo Savala 3
Robert ToiaRobert Toia 4
M. NawaqanitawaseMark Nawaqanitawase 5
Daly Cherry-EvansDaly Cherry-Evans 6
Sam WalkerSam Walker 7
Naufahu WhyteNaufahu Whyte 8
Reece RobsonReece Robson 9
Lindsay CollinsLindsay Collins 10
Angus CrichtonAngus Crichton 11
Siua WongSiua Wong 12
Victor RadleyVictor Radley 13
 INTERCHANGE
Connor WatsonConnor Watson 14
Spencer LeniuSpencer Leniu 15
Nat ButcherNat Butcher 16
Salesi FoketiSalesi Foketi 17
Cody RamseyCody Ramsey 18
Tommy TalauTommy Talau 19
 RESERVES
Benaiah IoeluBenaiah Ioelu 20
Egan ButcherEgan Butcher 21
Blake SteepBlake Steep 22

Storm vs Warriors Team Lists: Round 6

AAMI Park
MEL   
   NZW
1 Sua Fa'alogoSua Fa'alogo
2 Will WarbrickWill Warbrick
3 Jack HowarthJack Howarth
4 Nick MeaneyNick Meaney
5 Moses LeoMoses Leo
6 Cameron MunsterCameron Munster
7 Jahrome HughesJahrome Hughes
8 Stefano UtoikamanuStefano Utoikamanu
9 Harry GrantHarry Grant
10 Josh KingJosh King
11 Joe ChanJoe Chan
12 Cooper ClarkeCooper Clarke
13 Trent LoieroTrent Loiero
 INTERCHANGE
14 Tyran WishartTyran Wishart
15 Alec MacDonaldAlec MacDonald
16 Jack HetheringtonJack Hetherington
17 Davvy MoaleDavvy Moale
18 Lazarus VaalepuLazarus Vaalepu
19 Manaia WaitereManaia Waitere
 RESERVES
20 Preston ConnPreston Conn
21 Hugo PeelHugo Peel
22 Trent ToelauTrent Toelau
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Taine TuaupikiTaine Tuaupiki 1
D. Watene-ZelezniakDallin Watene-Zelezniak 2
C. Nicoll-KlokstadCharnze Nicoll-Klokstad 3
Adam PompeyAdam Pompey 4
R. Tuivasa-SheckRoger Tuivasa-Sheck 5
C. Harris-TavitaChanel Harris-Tavita 6
Tanah BoydTanah Boyd 7
J. Fisher-HarrisJames Fisher-Harris 8
Wayde EganWayde Egan 9
Jackson FordJackson Ford 10
Leka HalasimaLeka Halasima 11
Jacob LabanJacob Laban 12
Erin ClarkErin Clark 13
 INTERCHANGE
Samuel HealeySamuel Healey 14
Marata NiukoreMarata Niukore 15
Demitric VaimaugaDemitric Vaimauga 16
T. Stowers-SmithTanner Stowers-Smith 17
E. Ieremia-ToeavaEddie Ieremia-Toeava 18
A. Khan-PereiraAlofiana Khan-Pereira 20
 RESERVES
Morgan GannonMorgan Gannon 21
Luke HansonLuke Hanson 22
Ali LeiatauaAli Leiataua 23

Eels vs Titans Team Lists: Round 6

CommBank Stadium
PAR   
   GLD
1 Joash PapaliiJoash Papalii
2 Araz NanvaAraz Nanva
3 Will PenisiniWill Penisini
4 Brian KellyBrian Kelly
5 Josh Addo-CarrJosh Addo-Carr
6 Ronald VolkmanRonald Volkman
7 Mitchell MosesMitchell Moses
8 Jack WilliamsJack Williams
9 Ryley SmithRyley Smith
10 Junior PauloJunior Paulo
11 Kelma TuilagiKelma Tuilagi
12 Kitione KautogaKitione Kautoga
13 Dylan WalkerDylan Walker
 INTERCHANGE
14 Tallyn Da SilvaTallyn Da Silva
15 Charlie GuymerCharlie Guymer
16 Sam TuivaitiSam Tuivaiti
17 Luca MorettiLuca Moretti
18 Jack de BelinJack de Belin
19 Teancum BrownTeancum Brown
 RESERVES
20 Mohamed AlameddineMohamed Alameddine
21 Jezaiah Funa-IutaJezaiah Funa-Iuta
22 Lorenzo TalatainaLorenzo Talataina
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Keano KiniKeano Kini 1
Siale FaeamaniSiale Faeamani 2
Jojo FifitaJojo Fifita 3
AJ BrimsonAJ Brimson 4
Phillip SamiPhillip Sami 5
Lachlan IliasLachlan Ilias 6
Jayden CampbellJayden Campbell 7
Klese HaasKlese Haas 8
Sam VerrillsSam Verrills 9
T. Fa'asuamaleauiTino Fa'asuamaleaui 10
Arama HauArama Hau 11
Beau FermorBeau Fermor 12
Chris RandallChris Randall 13
 INTERCHANGE
Kurtis MorrinKurtis Morrin 14
Cooper BaiCooper Bai 15
Moeaki FotuaikaMoeaki Fotuaika 16
Oliver PascoeOliver Pascoe 17
Jaylan De GrootJaylan De Groot 18
Jett LiuJett Liu 19
 RESERVES
Zane HarrisonZane Harrison 20
Adam ChristensenAdam Christensen 21
Jensen TaumoepeauJensen Taumoepeau 22

Wests Tigers vs Knights Team Lists: Round 6

Campbelltown
WST   
   NEW
1 Jahream BulaJahream Bula
2 Tino TavanaTino Tavana
3 Sunia TuruvaSunia Turuva
4 Heamasi MakasiniHeamasi Makasini
5 Jeral SkeltonJeral Skelton
6 Jock MaddenJock Madden
7 Adam DoueihiAdam Doueihi
8 Terrell MayTerrell May
9 Apisai KoroisauApisai Koroisau
10 Fonua PoleFonua Pole
11 Samuela FainuSamuela Fainu
12 Kai Pearce-PaulKai Pearce-Paul
13 Alex TwalAlex Twal
 INTERCHANGE
14 Latu FainuLatu Fainu
15 Sione FainuSione Fainu
16 Royce HuntRoyce Hunt
17 Alex SeyfarthAlex Seyfarth
18 Tristan HopeTristan Hope
19 Patrick HerbertPatrick Herbert
 RESERVES
20 Bunty AfoaBunty Afoa
21 Tony SukkarTony Sukkar
22 Charlie MurrayCharlie Murray
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Fletcher HuntFletcher Hunt 1
Dominic YoungDominic Young 2
Dane GagaiDane Gagai 3
Wilson De CourceyWilson De Courcey 4
Greg MarzhewGreg Marzhew 5
Fletcher SharpeFletcher Sharpe 6
Sandon SmithSandon Smith 7
Jacob SaifitiJacob Saifiti 8
Phoenix CrosslandPhoenix Crossland 9
Trey MooneyTrey Mooney 10
Dylan LucasDylan Lucas 11
Jermaine McEwenJermaine McEwen 12
Mat CrokerMat Croker 13
 INTERCHANGE
Harrison GrahamHarrison Graham 14
Tyson FrizellTyson Frizell 15
Pasami SauloPasami Saulo 16
Thomas CantThomas Cant 17
Tyson GambleTyson Gamble 18
Cody HopwoodCody Hopwood 19
 RESERVES
Francis ManuleleuaFrancis Manuleleua 20
E. Salesa-LeaumoanaElijah Salesa-Leaumoana 21
James SchillerJames Schiller 22