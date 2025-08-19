Round 25 Team Lists

2025-08-21T09:50:00Z
Accor Stadium
SOU
2025-08-21T09:50:00Z
STI
|1
|Jye Gray
|2
|Alex Johnston
|3
|Isaiah Tass
|4
|Tallis Duncan
|5
|Tyrone Munro
|6
|Ashton Ward
|7
|Jamie Humphreys
|8
|Sean Keppie
|9
|Siliva Havili
|10
|Keaon Koloamatangi
|11
|Jacob Host
|12
|Jai Arrow
|13
|Lachlan Hubner
|INTERCHANGE
|14
|Peter Mamouzelos
|15
|Brandon Smith
|16
|Cody Walker
|17
|Thomas Fletcher
|RESERVES
|18
|Shaquai Mitchell
|19
|Fletcher Myers
|20
|Salesi Ataata
|21
|Haizyn Mellars
|22
|Lewis Dodd
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Clinton Gutherson
|1
|C. Tuipulotu
|2
|Hayden Buchanan
|3
|Mathew Feagai
|4
|Corey Allan
|5
|Lyhkan King-Togia
|6
|Kyle Flanagan
|7
|Emre Guler
|8
|Damien Cook
|9
|David Klemmer
|10
|Luciano Leilua
|11
|Jacob Halangahu
|12
|Ben Murdoch-Masila
|13
|INTERCHANGE
|Jacob Liddle
|14
|Blake Lawrie
|15
|L. Pasifiki Tonga
|16
|Tyrell Sloan
|17
|RESERVES
|R. Faitala-Mariner
|18
|Viliami Fifita
|19
|Nathan Lawson
|20
|Lachlan Ilias
|21
2025-08-22T08:00:00Z
Glen Willow Oval
PEN
2025-08-22T08:00:00Z
CBR
|1
|Dylan Edwards
|2
|Thomas Jenkins
|3
|Izack Tago
|4
|Casey McLean
|5
|Brian To'o
|6
|Blaize Talagi
|7
|Nathan Cleary
|8
|Moses Leota
|9
|Mitch Kenny
|10
|Lindsay Smith
|11
|Luke Garner
|12
|Liam Martin
|13
|Isaiah Papali'i
|INTERCHANGE
|14
|Brad Schneider
|15
|Liam Henry
|16
|Matthew Eisenhuth
|17
|Scott Sorensen
|RESERVES
|18
|Paul Alamoti
|19
|Isaah Yeo
|20
|Mavrik Geyer
|21
|Daine Laurie
|22
|Luke Sommerton
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Kaeo Weekes
|1
|Jed Stuart
|2
|Matthew Timoko
|3
|Sebastian Kris
|4
|Xavier Savage
|5
|Ethan Strange
|6
|Jamal Fogarty
|7
|Josh Papalii
|8
|Tom Starling
|9
|Joseph Tapine
|10
|Hudson Young
|11
|Zac Hosking
|12
|Corey Horsburgh
|13
|INTERCHANGE
|Owen Pattie
|14
|Simi Sasagi
|15
|Morgan Smithies
|16
|Ata Mariota
|17
|RESERVES
|Noah Martin
|18
|Manaia Waitere
|19
|Danny Levi
|20
|Trey Mooney
|21
|Ethan Sanders
|22
2025-08-22T10:00:00Z
AAMI Park
MEL
2025-08-22T10:00:00Z
CAN
|1
|Cameron Munster
|2
|Grant Anderson
|3
|Marion Seve
|4
|Nick Meaney
|5
|Xavier Coates
|6
|Jonah Pezet
|7
|Tyran Wishart
|8
|Stefano Utoikamanu
|9
|Harry Grant
|10
|Josh King
|11
|Joe Chan
|12
|Eliesa Katoa
|13
|Trent Loiero
|INTERCHANGE
|14
|Bronson Garlick
|15
|Alec MacDonald
|16
|Tui Kamikamica
|17
|Ativalu Lisati
|RESERVES
|18
|S. Tuimalatu-Brown
|19
|Lazarus Vaalepu
|20
|Kane Bradley
|21
|Ryan Papenhuyzen
|22
|N. Asofa-Solomona
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Connor Tracey
|1
|Jacob Kiraz
|2
|Bronson Xerri
|3
|Stephen Crichton
|4
|Enari Tuala
|5
|Matt Burton
|6
|Lachlan Galvin
|7
|Max King
|8
|Bailey Hayward
|9
|Samuel Hughes
|10
|Viliame Kikau
|11
|Jacob Preston
|12
|Jaeman Salmon
|13
|INTERCHANGE
|Kurt Mann
|14
|Harry Hayes
|15
|Josh Curran
|16
|Reed Mahoney
|17
|RESERVES
|Toby Sexton
|19
|Jake Turpin
|20
|D. Suluka-Fifita
|21
|Marcelo Montoya
|22
|Sitili Tupouniua
|23
2025-08-23T05:00:00Z
4 Pines Park
MAN
2025-08-23T05:00:00Z
DOL
|1
|Tom Trbojevic
|2
|Jason Saab
|3
|Tolutau Koula
|4
|Tommy Talau
|5
|Lehi Hopoate
|6
|Luke Brooks
|7
|Daly Cherry-Evans
|8
|Matthew Lodge
|9
|Jake Simpkin
|10
|Siosiua Taukeiaho
|11
|Corey Waddell
|12
|Ben Trbojevic
|13
|Jazz Tevaga
|INTERCHANGE
|14
|Aaron Schoupp
|15
|Caleb Navale
|16
|Ethan Bullemor
|17
|Toafofoa Sipley
|RESERVES
|18
|Michael Chee-Kam
|19
|Clayton Faulalo
|20
|Joey Walsh
|21
|Simione Laiafi
|22
|G. Chan Kum Tong
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|H. Tabuai-Fidow
|1
|Jamayne Isaako
|2
|Jake Averillo
|3
|Max Feagai
|4
|Tevita Naufahu
|5
|Kodi Nikorima
|6
|Isaiya Katoa
|7
|Francis Molo
|8
|J. Marshall-King
|9
|Felise Kaufusi
|10
|K. Finefeuiaki
|11
|Oryn Keeley
|12
|Kurt Donoghoe
|13
|INTERCHANGE
|Trai Fuller
|14
|Connelly Lemuelu
|15
|Mark Nicholls
|16
|Josh Kerr
|17
|RESERVES
|Ray Stone
|18
|Aublix Tawha
|19
|Peter Hola
|20
|LJ Nonu
|21
|John Fineanganofo
|22
2025-08-23T07:30:00Z
Cbus Super Stadium
GLD
2025-08-23T07:30:00Z
NZW
|1
|AJ Brimson
|2
|Jaylan De Groot
|3
|Brian Kelly
|4
|Jojo Fifita
|5
|Phillip Sami
|6
|Kieran Foran
|7
|Jayden Campbell
|8
|Moeaki Fotuaika
|9
|Sam Verrills
|10
|R. Campbell-Gillard
|11
|Chris Randall
|12
|Beau Fermor
|13
|T. Fa'asuamaleaui
|INTERCHANGE
|14
|Keano Kini
|15
|Klese Haas
|16
|I. Fa'asuamaleaui
|17
|Josh Patston
|RESERVES
|18
|J. Alick-Wiencke
|19
|Tukimihia Simpkins
|20
|Sean Mullany
|21
|Thomas Weaver
|22
|Tony Francis
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|C. Nicoll-Klokstad
|1
|D. Watene-Zelezniak
|2
|Adam Pompey
|3
|Rocco Berry
|4
|R. Tuivasa-Sheck
|5
|C. Harris-Tavita
|6
|Tanah Boyd
|7
|J. Fisher-Harris
|8
|Wayde Egan
|9
|Demitric Vaimauga
|10
|Kurt Capewell
|11
|Marata Niukore
|12
|Erin Clark
|13
|INTERCHANGE
|Te Maire Martin
|14
|E. Ieremia-Toeava
|15
|T. Stowers-Smith
|16
|Leka Halasima
|17
|RESERVES
|Taine Tuaupiki
|18
|Samuel Healey
|20
|Bunty Afoa
|21
|Kalani Going
|22
|Edward Kosi
|23
2025-08-23T09:35:00Z
CommBank Stadium
PAR
2025-08-23T09:35:00Z
SYD
|1
|Isaiah Iongi
|2
|Zac Lomax
|3
|Will Penisini
|4
|Dylan Brown
|5
|Josh Addo-Carr
|6
|Joash Papalii
|7
|Mitchell Moses
|8
|J'maine Hopgood
|9
|Ryley Smith
|10
|Junior Paulo
|11
|Kelma Tuilagi
|12
|Jack Williams
|13
|Dylan Walker
|INTERCHANGE
|14
|Tallyn Da Silva
|15
|Charlie Guymer
|16
|Matt Doorey
|17
|Jordan Samrani
|RESERVES
|18
|Dean Hawkins
|19
|Haze Dunster
|20
|Dan Keir
|21
|Toni Mataele
|22
|Joey Lussick
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|James Tedesco
|1
|Junior Tupou
|2
|Billy Smith
|3
|Robert Toia
|4
|M. Nawaqanitawase
|5
|Hugo Savala
|6
|Sam Walker
|7
|Naufahu Whyte
|8
|Connor Watson
|9
|Lindsay Collins
|10
|Angus Crichton
|11
|Siua Wong
|12
|Victor Radley
|13
|INTERCHANGE
|Benaiah Ioelu
|14
|Salesi Foketi
|15
|Egan Butcher
|16
|Spencer Leniu
|17
|RESERVES
|Ethan King
|18
|Blake Steep
|19
|Taylor Losalu
|20
|Sandon Smith
|21
|Tom Rodwell
|22
2025-08-24T04:00:00Z
McDonald Jones
NEW
2025-08-24T04:00:00Z
BRI
|1
|Connor Votano
|2
|Dominic Young
|3
|Dane Gagai
|4
|Bradman Best
|5
|Greg Marzhew
|6
|Jake Arthur
|7
|Jack Cogger
|8
|Jacob Saifiti
|9
|Phoenix Crossland
|10
|Leo Thompson
|11
|Jermaine McEwen
|12
|Kai Pearce-Paul
|13
|Tyson Frizell
|INTERCHANGE
|14
|Jayden Brailey
|15
|Mat Croker
|16
|Thomas Cant
|17
|E. Salesa-Leaumoana
|RESERVES
|18
|Francis Manuleleua
|19
|James Schiller
|20
|Matt Arthur
|21
|Fletcher Hunt
|22
|Lachlan Crouch
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reece Walsh
|1
|Josiah Karapani
|2
|Kotoni Staggs
|3
|Gehamat Shibasaki
|4
|Deine Mariner
|5
|Billy Walters
|6
|Ben Hunt
|7
|Corey Jensen
|8
|Cory Paix
|9
|Payne Haas
|10
|Jaiyden Hunt
|11
|Jordan Riki
|12
|Patrick Carrigan
|13
|INTERCHANGE
|Tyson Smoothy
|14
|Kobe Hetherington
|15
|Ben Talty
|16
|Jesse Arthars
|17
|RESERVES
|Fletcher Baker
|18
|Delouise Hoeter
|19
|Jock Madden
|20
|Va'a Semu
|21
|Luke Gale
|22
2025-08-24T06:05:00Z
Leichhardt Oval
WST
2025-08-24T06:05:00Z
NQL
|1
|Jahream Bula
|2
|Sunia Turuva
|3
|Taylan May
|4
|Starford To'a
|5
|Jeral Skelton
|6
|Jarome Luai
|7
|Adam Doueihi
|8
|Terrell May
|9
|Apisai Koroisau
|10
|Fonua Pole
|11
|Samuela Fainu
|12
|Sione Fainu
|13
|Alex Twal
|INTERCHANGE
|14
|Latu Fainu
|15
|Royce Hunt
|16
|Charlie Murray
|17
|Tony Sukkar
|RESERVES
|18
|Heath Mason
|19
|Brent Naden
|20
|Kit Laulilii
|21
|K. Mapapalangi
|22
|Luke Laulilii
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Scott Drinkwater
|1
|Semi Valemei
|2
|Jaxon Purdue
|3
|Viliami Vailea
|4
|Braidon Burns
|5
|Jake Clifford
|6
|Tom Dearden
|7
|Jordan McLean
|8
|Reece Robson
|9
|Jason Taumalolo
|10
|John Bateman
|11
|Jeremiah Nanai
|12
|Reuben Cotter
|13
|INTERCHANGE
|Karl Lawton
|14
|Harrison Edwards
|15
|Zac Laybutt
|16
|Thomas Mikaele
|17
|RESERVES
|Kai O'Donnell
|18
|Marly Bitungane
|19
|Nicholas Lenaz
|20
|Jaxson Paulo
|21
|Kaiden Lahrs
|22