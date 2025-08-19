Round 25 Team Lists
 2025-08-21T09:50:00Z 
    $1.80   RABBITOHS TO WIN
 
DRAGONS TO WIN   $2.00    
Accor Stadium
SOU   
 2025-08-21T09:50:00Z 
   STI
    #NRLSouthsDragons
MATCH CENTRE ▶︎   
1 Jye GrayJye Gray
2 Alex JohnstonAlex Johnston
3 Isaiah TassIsaiah Tass
4 Tallis DuncanTallis Duncan
5 Tyrone MunroTyrone Munro
6 Ashton WardAshton Ward
7 Jamie HumphreysJamie Humphreys
8 Sean KeppieSean Keppie
9 Siliva HaviliSiliva Havili
10 Keaon KoloamatangiKeaon Koloamatangi
11 Jacob HostJacob Host
12 Jai ArrowJai Arrow
13 Lachlan HubnerLachlan Hubner
 INTERCHANGE
14 Peter MamouzelosPeter Mamouzelos
15 Brandon SmithBrandon Smith
16 Cody WalkerCody Walker
17 Thomas FletcherThomas Fletcher
 RESERVES
18 Shaquai MitchellShaquai Mitchell
19 Fletcher MyersFletcher Myers
20 Salesi AtaataSalesi Ataata
21 Haizyn MellarsHaizyn Mellars
22 Lewis DoddLewis Dodd
Clinton GuthersonClinton Gutherson 1
C. TuipulotuChristian Tuipulotu 2
Hayden BuchananHayden Buchanan 3
Mathew FeagaiMathew Feagai 4
Corey AllanCorey Allan 5
Lyhkan King-TogiaLyhkan King-Togia 6
Kyle FlanaganKyle Flanagan 7
Emre GulerEmre Guler 8
Damien CookDamien Cook 9
David KlemmerDavid Klemmer 10
Luciano LeiluaLuciano Leilua 11
Jacob HalangahuJacob Halangahu 12
Ben Murdoch-MasilaBen Murdoch-Masila 13
 INTERCHANGE
Jacob LiddleJacob Liddle 14
Blake LawrieBlake Lawrie 15
L. Pasifiki TongaLoko Pasifiki Tonga 16
Tyrell SloanTyrell Sloan 17
 RESERVES
R. Faitala-MarinerRaymond Faitala-Mariner 18
Viliami FifitaViliami Fifita 19
Nathan LawsonNathan Lawson 20
Lachlan IliasLachlan Ilias 21
 

 2025-08-22T08:00:00Z 
    $1.65   PANTHERS TO WIN
 
RAIDERS TO WIN   $2.25    
Glen Willow Oval
PEN   
 2025-08-22T08:00:00Z 
   CBR
    #NRLPanthersRaiders
MATCH CENTRE ▶︎   
1 Dylan EdwardsDylan Edwards
2 Thomas JenkinsThomas Jenkins
3 Izack TagoIzack Tago
4 Casey McLeanCasey McLean
5 Brian To'oBrian To'o
6 Blaize TalagiBlaize Talagi
7 Nathan ClearyNathan Cleary
8 Moses LeotaMoses Leota
9 Mitch KennyMitch Kenny
10 Lindsay SmithLindsay Smith
11 Luke GarnerLuke Garner
12 Liam MartinLiam Martin
13 Isaiah Papali'iIsaiah Papali'i
 INTERCHANGE
14 Brad SchneiderBrad Schneider
15 Liam HenryLiam Henry
16 Matthew EisenhuthMatthew Eisenhuth
17 Scott SorensenScott Sorensen
 RESERVES
18 Paul AlamotiPaul Alamoti
19 Isaah YeoIsaah Yeo
20 Mavrik GeyerMavrik Geyer
21 Daine LaurieDaine Laurie
22 Luke SommertonLuke Sommerton
Kaeo WeekesKaeo Weekes 1
Jed StuartJed Stuart 2
Matthew TimokoMatthew Timoko 3
Sebastian KrisSebastian Kris 4
Xavier SavageXavier Savage 5
Ethan StrangeEthan Strange 6
Jamal FogartyJamal Fogarty 7
Josh PapaliiJosh Papalii 8
Tom StarlingTom Starling 9
Joseph TapineJoseph Tapine 10
Hudson YoungHudson Young 11
Zac HoskingZac Hosking 12
Corey HorsburghCorey Horsburgh 13
 INTERCHANGE
Owen PattieOwen Pattie 14
Simi SasagiSimi Sasagi 15
Morgan SmithiesMorgan Smithies 16
Ata MariotaAta Mariota 17
 RESERVES
Noah MartinNoah Martin 18
Manaia WaitereManaia Waitere 19
Danny LeviDanny Levi 20
Trey MooneyTrey Mooney 21
Ethan SandersEthan Sanders 22

 2025-08-22T10:00:00Z 
    $1.42   STORM TO WIN
 
BULLDOGS TO WIN   $2.85    
AAMI Park
MEL   
 2025-08-22T10:00:00Z 
   CAN
    #NRLStormBulldogs
MATCH CENTRE ▶︎   
1 Cameron MunsterCameron Munster
2 Grant AndersonGrant Anderson
3 Marion SeveMarion Seve
4 Nick MeaneyNick Meaney
5 Xavier CoatesXavier Coates
6 Jonah PezetJonah Pezet
7 Tyran WishartTyran Wishart
8 Stefano UtoikamanuStefano Utoikamanu
9 Harry GrantHarry Grant
10 Josh KingJosh King
11 Joe ChanJoe Chan
12 Eliesa KatoaEliesa Katoa
13 Trent LoieroTrent Loiero
 INTERCHANGE
14 Bronson GarlickBronson Garlick
15 Alec MacDonaldAlec MacDonald
16 Tui KamikamicaTui Kamikamica
17 Ativalu LisatiAtivalu Lisati
 RESERVES
18 S. Tuimalatu-BrownSiulagi Tuimalatu-Brown
19 Lazarus VaalepuLazarus Vaalepu
20 Kane BradleyKane Bradley
21 Ryan PapenhuyzenRyan Papenhuyzen
22 N. Asofa-SolomonaNelson Asofa-Solomona
Connor TraceyConnor Tracey 1
Jacob KirazJacob Kiraz 2
Bronson XerriBronson Xerri 3
Stephen CrichtonStephen Crichton 4
Enari TualaEnari Tuala 5
Matt BurtonMatt Burton 6
Lachlan GalvinLachlan Galvin 7
Max KingMax King 8
Bailey HaywardBailey Hayward 9
Samuel HughesSamuel Hughes 10
Viliame KikauViliame Kikau 11
Jacob PrestonJacob Preston 12
Jaeman SalmonJaeman Salmon 13
 INTERCHANGE
Kurt MannKurt Mann 14
Harry HayesHarry Hayes 15
Josh CurranJosh Curran 16
Reed MahoneyReed Mahoney 17
 RESERVES
Toby SextonToby Sexton 19
Jake TurpinJake Turpin 20
D. Suluka-FifitaDaniel Suluka-Fifita 21
Marcelo MontoyaMarcelo Montoya 22
Sitili TupouniuaSitili Tupouniua 23

 2025-08-23T05:00:00Z 
    $1.85   SEA EAGLES TO WIN
 
DOLPHINS TO WIN   $1.95    
4 Pines Park
MAN   
 2025-08-23T05:00:00Z 
   DOL
    #NRLManlyDolphins
MATCH CENTRE ▶︎   
1 Tom TrbojevicTom Trbojevic
2 Jason SaabJason Saab
3 Tolutau KoulaTolutau Koula
4 Tommy TalauTommy Talau
5 Lehi HopoateLehi Hopoate
6 Luke BrooksLuke Brooks
7 Daly Cherry-EvansDaly Cherry-Evans
8 Matthew LodgeMatthew Lodge
9 Jake SimpkinJake Simpkin
10 Siosiua TaukeiahoSiosiua Taukeiaho
11 Corey WaddellCorey Waddell
12 Ben TrbojevicBen Trbojevic
13 Jazz TevagaJazz Tevaga
 INTERCHANGE
14 Aaron SchouppAaron Schoupp
15 Caleb NavaleCaleb Navale
16 Ethan BullemorEthan Bullemor
17 Toafofoa SipleyToafofoa Sipley
 RESERVES
18 Michael Chee-KamMichael Chee-Kam
19 Clayton FaulaloClayton Faulalo
20 Joey WalshJoey Walsh
21 Simione LaiafiSimione Laiafi
22 G. Chan Kum TongGordon Chan Kum Tong
H. Tabuai-FidowHamiso Tabuai-Fidow 1
Jamayne IsaakoJamayne Isaako 2
Jake AverilloJake Averillo 3
Max FeagaiMax Feagai 4
Tevita NaufahuTevita Naufahu 5
Kodi NikorimaKodi Nikorima 6
Isaiya KatoaIsaiya Katoa 7
Francis MoloFrancis Molo 8
J. Marshall-KingJeremy Marshall-King 9
Felise KaufusiFelise Kaufusi 10
K. FinefeuiakiKulikefu Finefeuiaki 11
Oryn KeeleyOryn Keeley 12
Kurt DonoghoeKurt Donoghoe 13
 INTERCHANGE
Trai FullerTrai Fuller 14
Connelly LemueluConnelly Lemuelu 15
Mark NichollsMark Nicholls 16
Josh KerrJosh Kerr 17
 RESERVES
Ray StoneRay Stone 18
Aublix TawhaAublix Tawha 19
Peter HolaPeter Hola 20
LJ NonuLJ Nonu 21
John FineanganofoJohn Fineanganofo 22

 2025-08-23T07:30:00Z 
    $2.35   TITANS TO WIN
 
WARRIORS TO WIN   $1.60    
Cbus Super Stadium
GLD   
 2025-08-23T07:30:00Z 
   NZW
    #NRLTitansWarriors
MATCH CENTRE ▶︎   
1 AJ BrimsonAJ Brimson
2 Jaylan De GrootJaylan De Groot
3 Brian KellyBrian Kelly
4 Jojo FifitaJojo Fifita
5 Phillip SamiPhillip Sami
6 Kieran ForanKieran Foran
7 Jayden CampbellJayden Campbell
8 Moeaki FotuaikaMoeaki Fotuaika
9 Sam VerrillsSam Verrills
10 R. Campbell-GillardReagan Campbell-Gillard
11 Chris RandallChris Randall
12 Beau FermorBeau Fermor
13 T. Fa'asuamaleauiTino Fa'asuamaleaui
 INTERCHANGE
14 Keano KiniKeano Kini
15 Klese HaasKlese Haas
16 I. Fa'asuamaleauiIszac Fa'asuamaleaui
17 Josh PatstonJosh Patston
 RESERVES
18 J. Alick-WienckeJacob Alick-Wiencke
19 Tukimihia SimpkinsTukimihia Simpkins
20 Sean MullanySean Mullany
21 Thomas WeaverThomas Weaver
22 Tony FrancisTony Francis
C. Nicoll-KlokstadCharnze Nicoll-Klokstad 1
D. Watene-ZelezniakDallin Watene-Zelezniak 2
Adam PompeyAdam Pompey 3
Rocco BerryRocco Berry 4
R. Tuivasa-SheckRoger Tuivasa-Sheck 5
C. Harris-TavitaChanel Harris-Tavita 6
Tanah BoydTanah Boyd 7
J. Fisher-HarrisJames Fisher-Harris 8
Wayde EganWayde Egan 9
Demitric VaimaugaDemitric Vaimauga 10
Kurt CapewellKurt Capewell 11
Marata NiukoreMarata Niukore 12
Erin ClarkErin Clark 13
 INTERCHANGE
Te Maire MartinTe Maire Martin 14
E. Ieremia-ToeavaEddie Ieremia-Toeava 15
T. Stowers-SmithTanner Stowers-Smith 16
Leka HalasimaLeka Halasima 17
 RESERVES
Taine TuaupikiTaine Tuaupiki 18
Samuel HealeySamuel Healey 20
Bunty AfoaBunty Afoa 21
Kalani GoingKalani Going 22
Edward KosiEdward Kosi 23

 2025-08-23T09:35:00Z 
    $3.20   EELS TO WIN
 
ROOSTERS TO WIN   $1.35    
CommBank Stadium
PAR   
 2025-08-23T09:35:00Z 
   SYD
    #NRLEelsRoosters
MATCH CENTRE ▶︎   
1 Isaiah IongiIsaiah Iongi
2 Zac LomaxZac Lomax
3 Will PenisiniWill Penisini
4 Dylan BrownDylan Brown
5 Josh Addo-CarrJosh Addo-Carr
6 Joash PapaliiJoash Papalii
7 Mitchell MosesMitchell Moses
8 J'maine HopgoodJ'maine Hopgood
9 Ryley SmithRyley Smith
10 Junior PauloJunior Paulo
11 Kelma TuilagiKelma Tuilagi
12 Jack WilliamsJack Williams
13 Dylan WalkerDylan Walker
 INTERCHANGE
14 Tallyn Da SilvaTallyn Da Silva
15 Charlie GuymerCharlie Guymer
16 Matt DooreyMatt Doorey
17 Jordan SamraniJordan Samrani
 RESERVES
18 Dean HawkinsDean Hawkins
19 Haze DunsterHaze Dunster
20 Dan KeirDan Keir
21 Toni MataeleToni Mataele
22 Joey LussickJoey Lussick
James TedescoJames Tedesco 1
Junior TupouJunior Tupou 2
Billy SmithBilly Smith 3
Robert ToiaRobert Toia 4
M. NawaqanitawaseMark Nawaqanitawase 5
Hugo SavalaHugo Savala 6
Sam WalkerSam Walker 7
Naufahu WhyteNaufahu Whyte 8
Connor WatsonConnor Watson 9
Lindsay CollinsLindsay Collins 10
Angus CrichtonAngus Crichton 11
Siua WongSiua Wong 12
Victor RadleyVictor Radley 13
 INTERCHANGE
Benaiah IoeluBenaiah Ioelu 14
Salesi FoketiSalesi Foketi 15
Egan ButcherEgan Butcher 16
Spencer LeniuSpencer Leniu 17
 RESERVES
Ethan KingEthan King 18
Blake SteepBlake Steep 19
Taylor LosaluTaylor Losalu 20
Sandon SmithSandon Smith 21
Tom RodwellTom Rodwell 22

 2025-08-24T04:00:00Z 
    $3.20   KNIGHTS TO WIN
 
BRONCOS TO WIN   $1.35    
McDonald Jones
NEW   
 2025-08-24T04:00:00Z 
   BRI
    #NRLKnightsBroncos
MATCH CENTRE ▶︎   
1 Connor VotanoConnor Votano
2 Dominic YoungDominic Young
3 Dane GagaiDane Gagai
4 Bradman BestBradman Best
5 Greg MarzhewGreg Marzhew
6 Jake ArthurJake Arthur
7 Jack CoggerJack Cogger
8 Jacob SaifitiJacob Saifiti
9 Phoenix CrosslandPhoenix Crossland
10 Leo ThompsonLeo Thompson
11 Jermaine McEwenJermaine McEwen
12 Kai Pearce-PaulKai Pearce-Paul
13 Tyson FrizellTyson Frizell
 INTERCHANGE
14 Jayden BraileyJayden Brailey
15 Mat CrokerMat Croker
16 Thomas CantThomas Cant
17 E. Salesa-LeaumoanaElijah Salesa-Leaumoana
 RESERVES
18 Francis ManuleleuaFrancis Manuleleua
19 James SchillerJames Schiller
20 Matt ArthurMatt Arthur
21 Fletcher HuntFletcher Hunt
22 Lachlan CrouchLachlan Crouch
Reece WalshReece Walsh 1
Josiah KarapaniJosiah Karapani 2
Kotoni StaggsKotoni Staggs 3
Gehamat ShibasakiGehamat Shibasaki 4
Deine MarinerDeine Mariner 5
Billy WaltersBilly Walters 6
Ben HuntBen Hunt 7
Corey JensenCorey Jensen 8
Cory PaixCory Paix 9
Payne HaasPayne Haas 10
Jaiyden HuntJaiyden Hunt 11
Jordan RikiJordan Riki 12
Patrick CarriganPatrick Carrigan 13
 INTERCHANGE
Tyson SmoothyTyson Smoothy 14
Kobe HetheringtonKobe Hetherington 15
Ben TaltyBen Talty 16
Jesse ArtharsJesse Arthars 17
 RESERVES
Fletcher BakerFletcher Baker 18
Delouise HoeterDelouise Hoeter 19
Jock MaddenJock Madden 20
Va'a SemuVa'a Semu 21
Luke GaleLuke Gale 22

 2025-08-24T06:05:00Z 
    $1.70   WESTS TIGERS TO WIN
 
COWBOYS TO WIN   $2.15    
Leichhardt Oval
WST   
 2025-08-24T06:05:00Z 
   NQL
    #NRLTigersCowboys
MATCH CENTRE ▶︎   
1 Jahream BulaJahream Bula
2 Sunia TuruvaSunia Turuva
3 Taylan MayTaylan May
4 Starford To'aStarford To'a
5 Jeral SkeltonJeral Skelton
6 Jarome LuaiJarome Luai
7 Adam DoueihiAdam Doueihi
8 Terrell MayTerrell May
9 Apisai KoroisauApisai Koroisau
10 Fonua PoleFonua Pole
11 Samuela FainuSamuela Fainu
12 Sione FainuSione Fainu
13 Alex TwalAlex Twal
 INTERCHANGE
14 Latu FainuLatu Fainu
15 Royce HuntRoyce Hunt
16 Charlie MurrayCharlie Murray
17 Tony SukkarTony Sukkar
 RESERVES
18 Heath MasonHeath Mason
19 Brent NadenBrent Naden
20 Kit LauliliiKit Laulilii
21 K. MapapalangiKrystian Mapapalangi
22 Luke LauliliiLuke Laulilii
Scott DrinkwaterScott Drinkwater 1
Semi ValemeiSemi Valemei 2
Jaxon PurdueJaxon Purdue 3
Viliami VaileaViliami Vailea 4
Braidon BurnsBraidon Burns 5
Jake CliffordJake Clifford 6
Tom DeardenTom Dearden 7
Jordan McLeanJordan McLean 8
Reece RobsonReece Robson 9
Jason TaumaloloJason Taumalolo 10
John BatemanJohn Bateman 11
Jeremiah NanaiJeremiah Nanai 12
Reuben CotterReuben Cotter 13
 INTERCHANGE
Karl LawtonKarl Lawton 14
Harrison EdwardsHarrison Edwards 15
Zac LaybuttZac Laybutt 16
Thomas MikaeleThomas Mikaele 17
 RESERVES
Kai O'DonnellKai O'Donnell 18
Marly BitunganeMarly Bitungane 19
Nicholas LenazNicholas Lenaz 20
Jaxson PauloJaxson Paulo 21
Kaiden LahrsKaiden Lahrs 22

JOIN THE DISCUSSION