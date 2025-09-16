Finals Week 2 Team Lists
 2025-09-20T09:50:00Z 
    $1.53   RAIDERS TO WIN
 
SHARKS TO WIN   $2.50    
GIO Stadium
CBR   
 2025-09-20T09:50:00Z 
   CRO
    #NRLRaidersSharks
MATCH CENTRE ▶︎   
1 Kaeo WeekesKaeo Weekes
2 Savelio TamaleSavelio Tamale
3 Matthew TimokoMatthew Timoko
4 Sebastian KrisSebastian Kris
5 Jed StuartJed Stuart
6 Ethan StrangeEthan Strange
7 Jamal FogartyJamal Fogarty
8 Josh PapaliiJosh Papalii
9 Tom StarlingTom Starling
10 Joseph TapineJoseph Tapine
11 Hudson YoungHudson Young
12 Zac HoskingZac Hosking
13 Corey HorsburghCorey Horsburgh
 INTERCHANGE
14 Owen PattieOwen Pattie
15 Simi SasagiSimi Sasagi
16 Morgan SmithiesMorgan Smithies
17 Ata MariotaAta Mariota
 RESERVES
18 Matty NicholsonMatty Nicholson
19 Danny LeviDanny Levi
20 Trey MooneyTrey Mooney
21 Ethan SandersEthan Sanders
22 Chevy StewartChevy Stewart
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Reserves
Reserves
William KennedyWilliam Kennedy 1
Sione KatoaSione Katoa 2
Jesse RamienJesse Ramien 3
KL IroKL Iro 4
Ronaldo MulitaloRonaldo Mulitalo 5
Braydon TrindallBraydon Trindall 6
Nicho HynesNicho Hynes 7
Addin Fonua-BlakeAddin Fonua-Blake 8
Blayke BraileyBlayke Brailey 9
Toby RudolfToby Rudolf 10
Billy BurnsBilly Burns 11
Teig WiltonTeig Wilton 12
Jesse ColquhounJesse Colquhoun 13
 INTERCHANGE
Briton NikoraBriton Nikora 14
Siosifa TalakaiSiosifa Talakai 15
Oregon KaufusiOregon Kaufusi 16
Braden Hamlin-UeleBraden Hamlin-Uele 17
 RESERVES
Daniel AtkinsonDaniel Atkinson 18
Mawene HirotiMawene Hiroti 19
Jayden BerrellJayden Berrell 20
Thomas HazeltonThomas Hazelton 21
Hohepa PuruHohepa Puru 22

 2025-09-21T06:05:00Z 
    $3.40   BULLDOGS TO WIN
 
PANTHERS TO WIN   $1.32    
Accor Stadium
CAN   
 2025-09-21T06:05:00Z 
   PEN
    #NRLBulldogsPanthers
MATCH CENTRE ▶︎   
1 Connor TraceyConnor Tracey
2 Jacob KirazJacob Kiraz
3 Bronson XerriBronson Xerri
4 Matt BurtonMatt Burton
5 Jethro RinakamaJethro Rinakama
6 Lachlan GalvinLachlan Galvin
7 Toby SextonToby Sexton
8 Max KingMax King
9 Bailey HaywardBailey Hayward
10 Josh CurranJosh Curran
11 Viliame KikauViliame Kikau
12 Jacob PrestonJacob Preston
13 Jaeman SalmonJaeman Salmon
 INTERCHANGE
14 Kurt MannKurt Mann
15 Sitili TupouniuaSitili Tupouniua
16 Harry HayesHarry Hayes
17 Reed MahoneyReed Mahoney
 RESERVES
19 Blake WilsonBlake Wilson
20 Jake TurpinJake Turpin
21 Samuel HughesSamuel Hughes
22 Marcelo MontoyaMarcelo Montoya
23 Stephen CrichtonStephen Crichton
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Reserves
Reserves
Dylan EdwardsDylan Edwards 1
Paul AlamotiPaul Alamoti 2
Izack TagoIzack Tago 3
Casey McLeanCasey McLean 4
Brian To'oBrian To'o 5
Blaize TalagiBlaize Talagi 6
Nathan ClearyNathan Cleary 7
Moses LeotaMoses Leota 8
Luke SommertonLuke Sommerton 9
Lindsay SmithLindsay Smith 10
Scott SorensenScott Sorensen 11
Liam MartinLiam Martin 12
Isaah YeoIsaah Yeo 13
 INTERCHANGE
Brad SchneiderBrad Schneider 14
Liam HenryLiam Henry 15
Isaiah Papali'iIsaiah Papali'i 16
Luke GarnerLuke Garner 17
 RESERVES
Thomas JenkinsThomas Jenkins 18
Matthew EisenhuthMatthew Eisenhuth 19
Daine LaurieDaine Laurie 20
Mavrik GeyerMavrik Geyer 21
Mitch KennyMitch Kenny 22

JOIN THE DISCUSSION