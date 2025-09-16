Finals Week 2 Team Lists

2025-09-20T09:50:00Z
GIO Stadium
CBR
2025-09-20T09:50:00Z
CRO
|1
|Kaeo Weekes
|2
|Savelio Tamale
|3
|Matthew Timoko
|4
|Sebastian Kris
|5
|Jed Stuart
|6
|Ethan Strange
|7
|Jamal Fogarty
|8
|Josh Papalii
|9
|Tom Starling
|10
|Joseph Tapine
|11
|Hudson Young
|12
|Zac Hosking
|13
|Corey Horsburgh
|INTERCHANGE
|14
|Owen Pattie
|15
|Simi Sasagi
|16
|Morgan Smithies
|17
|Ata Mariota
|RESERVES
|18
|Matty Nicholson
|19
|Danny Levi
|20
|Trey Mooney
|21
|Ethan Sanders
|22
|Chevy Stewart
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|William Kennedy
|1
|Sione Katoa
|2
|Jesse Ramien
|3
|KL Iro
|4
|Ronaldo Mulitalo
|5
|Braydon Trindall
|6
|Nicho Hynes
|7
|Addin Fonua-Blake
|8
|Blayke Brailey
|9
|Toby Rudolf
|10
|Billy Burns
|11
|Teig Wilton
|12
|Jesse Colquhoun
|13
|INTERCHANGE
|Briton Nikora
|14
|Siosifa Talakai
|15
|Oregon Kaufusi
|16
|Braden Hamlin-Uele
|17
|RESERVES
|Daniel Atkinson
|18
|Mawene Hiroti
|19
|Jayden Berrell
|20
|Thomas Hazelton
|21
|Hohepa Puru
|22
2025-09-21T06:05:00Z
Accor Stadium
CAN
2025-09-21T06:05:00Z
PEN
|1
|Connor Tracey
|2
|Jacob Kiraz
|3
|Bronson Xerri
|4
|Matt Burton
|5
|Jethro Rinakama
|6
|Lachlan Galvin
|7
|Toby Sexton
|8
|Max King
|9
|Bailey Hayward
|10
|Josh Curran
|11
|Viliame Kikau
|12
|Jacob Preston
|13
|Jaeman Salmon
|INTERCHANGE
|14
|Kurt Mann
|15
|Sitili Tupouniua
|16
|Harry Hayes
|17
|Reed Mahoney
|RESERVES
|19
|Blake Wilson
|20
|Jake Turpin
|21
|Samuel Hughes
|22
|Marcelo Montoya
|23
|Stephen Crichton
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Dylan Edwards
|1
|Paul Alamoti
|2
|Izack Tago
|3
|Casey McLean
|4
|Brian To'o
|5
|Blaize Talagi
|6
|Nathan Cleary
|7
|Moses Leota
|8
|Luke Sommerton
|9
|Lindsay Smith
|10
|Scott Sorensen
|11
|Liam Martin
|12
|Isaah Yeo
|13
|INTERCHANGE
|Brad Schneider
|14
|Liam Henry
|15
|Isaiah Papali'i
|16
|Luke Garner
|17
|RESERVES
|Thomas Jenkins
|18
|Matthew Eisenhuth
|19
|Daine Laurie
|20
|Mavrik Geyer
|21
|Mitch Kenny
|22