As the 2026 SG Ball Cup season slowly approaches, Zero Tackle will keep you updated with all the news and rumours surrounding player movements and each team's squad.
Updated as of October 25.
Balmain Tigers
|2026 Gains
|None
|2026 Losses
|None
|2026 Squad
|N/A
Canberra Raiders
|2026 Gains
|None
|2026 Losses
|None
|2026 Squad
|N/A
Canterbury-Bankstown Bulldogs
|2026 Gains
|None
|2026 Losses
|None
|2026 Squad
|N/A
Central Coast Roosters
|2026 Gains
|Blake McDonald, Brock Hines, Charlie Barnes (NMR Knights), Connor Cassidy, Cooper Close (Sea Eagles), Jack Keenan, Jett Hanson (NC Bulldogs), Josh Brown, Kyran Blair (NMR Knights), Laine Paulson (NC Bulldogs), Nate Simpson (NMR Knights), Orlani Angianga, Preston Scully, Sam Eggins (NC Bulldogs), Samuel Schilt (NC Bulldogs), Wyatt Katon (Knights), Zayne Shutes (NC Bulldogs)
|2026 Losses
|None
|2026 Squad (Summer Squad)
|Blake Field, Blake McDonald, Bodie Jeffreys, Brock Hines, Brock Mangan, Caleb Peterson, Charlie Barnes, Connor Cassidy, Cooper Close, Cooper Hall, Covelle Jurd, Jack Keenan, Jacob Flaherty, Jett Hanson, Josh Brown, Kaleb Burke, Keenan Tufi, Kyran Blair, Laine Paulson, Lincoln Turnbull, Nate Simpson, Orlani Angianga, Preston Scully, Riley Ilham, Sam Eggins, Samuel Schilt, Tali Kolofale, Tayte Bayley, Tyriq Campbell, Wyatt Katon, Zac Stokes, Zayne Shutes
Cronulla Sharks
|2026 Gains
|None
|2026 Losses
|None
|2026 Squad
|N/A
Illawarra Steelers
|2026 Gains
|Cameron Pope, Jack Harris (Bulls), Joshua Bender, Luca Pirrello, Mase Hillcoat (Macarthur Wests Tigers), Mason Bevan, Rhys Beddall, Rivah Jago, Tex Anderson, Tyler Dolenc, Tyler Quinn, Tyson Walker (Macarthur Wests Tigers)
|2026 Losses
|Aaymon Fitzgibbon (Bulldogs), Ben Jackson, Brodie Breakspear, Charles Heidke, Connor Sadler, Drew Langdon, Ezekiel Kennedy, Hudson Bailey, Jackson Smith, Joseph Elton, Jye Nightingale, Kye Andrews, Lucas Borg, Malokai Tomo, Noah Parker, Thomas Nelson, Tom Kirk, Tyrone Amone, Zachariah Taufa
|2026 Squad
|Aidan Turner, Archie Wheeler, Axel Antony, Beau Baldock, Cameron Pope, Chayce Brown, Cooper Morrison, Creighton Meafou, Flynn O'Mara, Hayden Whatman, Jack Harris, Jack Talbott, Jacob Birta, Jed Smith, Jordan Barlow, Joshua Bender, Kapene Karaitiana, Kye Lynch, Leeroy Weatherall, Likamani Richter, Luca Pirrello, Luke Butler, Marley McLaren, Mase Hillcoat, Mason Andrews, Mason Bevan, Mason Phillips, Ryder Brown, Rhys Beddall, Rivah Jago, Ruben Mayers, Sonny MacGregor, Tayler Humphries, Tex Anderson, Tyler Dolenc, Tyler Quinn, Tyson Walker, Zane Timmins
Manly Sea Eagles
|2026 Gains
|None
|2026 Losses
|None
|2026 Squad
|N/A
Melbourne Storm
|2026 Gains
|Cooper Votano (Knights), Cruz Dangerfield (Tweed Seagulls), Daniel Moananu, Elijah Po Ching, Hayden Watson (Burleigh Bears), Jett Ryan (Sunshine Coast Falcons), Joeseph Litidamu (Western Clydesdales), Junior Fungavaka Tupou, Lachlan Hails (NMR Knights), Tevita Tuifua
|2026 Losses
|Burnham Salesa, Charbel Kheirallah, Chae Sinclair, David Tuariki, Edward Lyons, Jethro Scanlan, Jordan Hamlin, Joseph Vela, Lucas Hinchey, Victory Isaako
|2026 Squad (Summer Squad)
|Alipate Vaka, Alize Clarke, Ben Stringer, Cooper Votano, Cruz Dangerfield, Daniel Moananu, Elijah Po Ching, Emmanuel Walker, Frank Howarth, Harlen Smith, Hayden Watson, Jactin Samaeli, Jake Lane, Jayden Matatumua, Jett Ryan, Joeseph Litidamu, Junior Fungavaka Tupou, Kobi Floro, Kyu Fiaiu, Lachlan Hails, Latrell Cordtz, Lockyer Azile-Foliola, Malachai Taupau, Matthew Kereti, Max Tokava, Micah Warena, Phoenix Woods, Riley Brannock, Ronnic Starkey, Sefita Tauali'i, Tevita Tuifua, Waka Hammond, Wivenshalom Tyrell, Zeph Faumuina
Newcastle Knights
|2026 Gains
|None
|2026 Losses
|Cooper Votano (Storm)
|2026 Squad
|N/A
North Sydney Bears
|2026 Gains
|Aden Baker, Anthony Time, Antwon Quinlin Randall (NC Bulldogs), Cody Field (Dragons), Colmon Rabati, Cooper Carr, Cooper Matia, Dante Ford-Tuveve, Declan Rooney, Dylan Pryor (Eels), Dylan Watkins (Tweed Seagulls), Jahkayis Mabbett (Warriors), Jake Maranda, Jerome Gargoles, Jordan Ercegovic (RM Bulls), Kody Pickersgill (Sea Eagles), Kory Taafe, Lachlan Hails (NMR Knights), Malaki Caleb Ah-Loo, Manu Elliot (Sea Eagles), Noah Sutcliffe (Western Rams), Raymond Maikhael, Samuel Bosley, Strantz Schaumkel (Eels), Will Vella
|2026 Losses
|Amari-Jay Tangi, Blake Pasfield, Brandon Navarro, Brodie Alderdice, Brady McMillan, Buster Hindmarsh, Callum Rossiter, Charlie Elaro, Charlie Strong, Charlie Woolf, Colby Martin, Cooper Woolley, Ethan Fulton, George Mapuilesua, Harvee Miller, Jeddlin Beninca, Jesse Charman, Jerome Goddard, Kailan Rehayem, Kade Payne, Lewis Saad, Liam Robertson, Louisa Saad, Mustapha Hawchar, Mouhamad Ayache, Samisoni Tuavao, Samuel Sherlock, Silaumuaoaana Talaese Fomai, Soteila Fatui, Tainyn Clarken, Tino Fomai, Tyson Kunkel
|2026 Squad (Summer Squad)
|Aden Baker, Aiden Crowley, Angus Autal, Anthony Time, Antwon Quinlin Randall, Archie Morris, Ben Davenport, Boston Cameron, Cody Field, Cohen Riddell, Colmon Rabati, Cooper Carr, Cooper Matia, Dante Ford-Tuveve, Declan Rooney, Dylan Pryor, Dylan Watkins, George Peacock, Hayden Moynihan, Jahkayis Mabbett, Jake Maranda, Jayden Dabit, Jerome Gargoles, Jordan Ercegovic, Joseph Wesser, Kane Epere, Kody Pickersgill, Kory Taafe, Lachlan Hails, Leon Burns, Malaki Caleb Ah-Loo, Manu Elliot, Moses Lewadromodromo, Noah Sutcliffe, Raymond Maikhael, Ryan Bath, Sam Ive, Samuel Bosley, Saxon Gaw, Strantz Schaumkel, Will Vella
Parramatta Eels
|2026 Gains
|None
|2026 Losses
|None
|2026 Squad
|N/A
Penrith Panthers
|2026 Gains
|None
|2026 Losses
|None
|2026 Squad
|N/A
South Sydney Rabbitohs
|2026 Gains
|None
|2026 Losses
|None
|2026 Squad
|N/A
St George Dragons
|2026 Gains
|None
|2026 Losses
|None
|2026 Squad
|N/A
Sydney Roosters
|2026 Gains
|None
|2026 Losses
|None
|2026 Squad
|N/A
Western Suburbs Magpies
|2026 Gains
|None
|2026 Losses
|None
|2026 Squad (Summer Squad)
|N/A