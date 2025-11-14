The NRL have again confirmed a number of themed rounds for 2026, led by Magic Round in Brisbane.
Other major rounds will be played around public holidays, while Indigenous Round and Beanie for Brain Cancer round will return.
Here are all the named special rounds throughout the 2026 season after Friday morning's full fixture release.
Easter Round
Round 7
Date: April 16 to April 19
Thursday, April 16, 7:50pm: North Queensland Cowboys vs Manly Sea Eagles at Queensland Country Bank Stadium
Friday, April 17, 6pm: Canberra Raiders vs Melbourne Storm at GIO Stadium
Friday, April 17, 8pm: The Dolphins vs Penrith Panthers at TIO Stadium, Darwin
Saturday, April 18, 3pm: New Zealand Warriors vs Gold Coast Titans at Go Media Stadium, Auckland
Saturday, April 18, 5:30pm: South Sydney Rabbitohs vs St George Illawarra Dragons at Accor Stadium
Saturday, April 18, 7:30pm: Wests Tigers vs Brisbane Broncos at Campbelltown Sports Stadium
Sunday, April 19, 2pm: Sydney Roosters vs Newcastle Knights at Allianz Stadium
Sunday, April 19, 4:05pm: Parramatta Eels vs Canterbury Bulldogs at CommBank Stadium
Bye: Cronulla Sharks
Anzac Round
Round 8
Date: April 23 to April 26
Thursday, April 23, 7:50pm: Wests Tigers vs Canberra Raiders at Leichhardt Oval, Sydney
Friday, April 24, 6pm: North Queensland Cowboys vs Cronulla Sharks at Queensland Country Bank Stadium, Townsville
Friday, April 24, 8pm: Brisbane Broncos vs Canterbury Bulldogs at Suncorp Stadium, Brisbane
Saturday, April 25, 4pm: St George Illawarra Dragons vs Sydney Roosters at Allianz Stadium, Sydney
Saturday, April 25, 6:05pm: New Zealand Warriors vs The Dolphins at Sky Stadium, Wellington
Saturday, April 25, 8:10pm: Melbourne Storm vs South Sydney Rabbitohs at AAMI Park, Melbourne
Sunday, April 26, 2pm: Newcastle Knights vs Penrith Panthers at McDonald Jones Stadium, Newcastle
Sunday, April 26, 4:05pm: Manly Sea Eagles vs Parramatta Eels at 4 Pines Park, Sydney
Bye: Gold Coast Titans
Women in League Round
Round 10
Date: May 7 to May 10
Thursday, May 7, 7:50pm: The Dolphins vs Canterbury Bulldogs at Suncorp Stadium, Brisbane
Friday, May 8, 6pm: Sydney Roosters vs Gold Coast Titans at Polytec Stadium, Gosford
Friday, May 8, 8pm: North Queensland Cowboys vs Parramatta Eels at Queensland Country Bank Stadium, Townsville
Saturday, May 9, 3pm: St George Illawarra Dragons vs Newcastle Knights at WIN Stadium, Wollongong
Saturday, May 9, 5:30pm: South Sydney Rabbitohs vs Cronulla Sharks at Accor Stadium, Sydney
Saturday, May 9, 7:30pm: Manly Sea Eagles vs Brisbane Broncos at 4 Pines Park, Sydney
Sunday, May 10, 2pm: Melbourne Storm vs Wests Tigers at AAMI Park, Melbourne
Sunday, May 10, 4:05pm: Canberra Raiders vs Penrith Panthers at GIO Stadium, Canberra
Bye: New Zealand Warriors
Magic Round
Round: 11
Date: May 15 to May 17
Friday, May 15, 6pm: Cronulla Sharks vs Canterbury Bulldogs at Suncorp Stadium
Friday, May 15, 8pm: South Sydney Rabbitohs vs The Dolphins at Suncorp Stadium
Saturday, May 16, 3pm: Wests Tigers vs Manly Sea Eagles at Suncorp Stadium
Saturday, May 16, 5:30pm: Sydney Roosters vs North Queensland Cowboys at Suncorp Stadium
Saturday, May 16, 7:45pm: Parramatta Eels vs Melbourne Storm at Suncorp Stadium
Sunday, May 17, 2pm: Gold Coast Titans vs Newcastle Knights at Suncorp Stadium
Sunday, May 17, 4:05pm: New Zealand Warriors vs Brisbane Broncos at Suncorp Stadium
Sunday, May 17, 6:25pm: Penrith Panthers vs St George Illawarra Dragons at Suncorp Stadium
Bye: Canberra Raiders
Beanie for Brain Cancer Round
Round 17
Date: June 25 to June 28
Thursday, June 25, 7:50pm: Parramatta Eels vs South Sydney Rabbitohs at CommBank Stadium, Sydney
Friday, June 26, 6pm: Gold Coast Titans vs Canterbury Bulldogs at Cbus Super Stadium, Gold Coast
Friday, June 26, 8pm: Brisbane Broncos vs Sydney Roosters at Suncorp Stadium, Brisbane
Saturday, June 27, 3pm: The Dolphins vs New Zealand Warriors at Suncorp Stadium, Brisbane
Saturday, June 27, 5:30pm: North Queensland Cowboys vs Penrith Panthers at Queensland Country Bank Stadium, Townsville
Saturday, June 27, 7:30pm: Manly Sea Eagles vs Melbourne Storm at 4 Pines Park, Sydney
Sunday, June 28, 2pm: Canberra Raiders vs St George Illawarra Dragons at GIO Stadium, Canberra
Sunday, June 28, 4:05pm: Newcastle Knights vs Wests Tigers at McDonald Jones Stadium, Newcastle
Bye: Cronulla Sharks
Indigenous Round(s)
Round 23 & 24
Date: August 6 to August 16
Thursday, August 6, 7:50pm: Gold Coast Titans vs North Queensland Cowboys at Cbus Super Stadium, Gold Coast
Friday, August 7, 6pm: New Zealand Warriors vs Penrith Panthers at Go Media Stadium, Auckland
Friday, August 7, 8pm: Sydney Roosters vs Canterbury Bulldogs at Allianz Stadium, Sydney
Saturday, August 8, 3pm: Melbourne Storm vs Manly Sea Eagles at HBF Park, Perth
Saturday, August 8, 5:30pm: The Dolphins vs Brisbane Broncos at Suncorp Stadium, Brisbane
Saturday, August 8, 7:30pm: South Sydney Rabbitohs vs Parramatta Eels at Allianz Stadium, Sydney
Sunday, August 9, 2pm: Canberra Raiders vs Newcastle Knights at GIO Stadium, Canberra
Sunday, August 9, 4:05pm: St George Illawarra Dragons vs Cronulla Sharks at Jubilee Oval, Sydney
Bye: Wests Tigers
Thursday, August 13, 7:50pm: Penrith Panthers vs Sydney Roosters at CommBank Stadium, Sydney
Friday, August 14, 6pm: Manly Sea Eagles vs The Dolphins at 4 Pines Park, Sydney
Friday, August 14, 8pm: Canterbury Bulldogs vs South Sydney Rabbitohs at Accor Stadium, Sydney
Saturday, August 15, 3pm: Cronulla Sharks vs Canberra Raiders at Sharks Stadium, Sydney
Saturday, August 15, 5:30pm: Parramatta Eels vs North Queensland Cowboys at CommBank Stadium, Sydney
Saturday, August 15, 7:30pm: Brisbane Broncos vs New Zealand Warriors at Suncorp Stadium, Brisbane
Sunday, August 16, 2pm: Newcastle Knights vs Gold Coast Titans at McDonald Jones Stadium, Newcastle
Sunday, August 16, 4:05pm: Wests Tigers vs St George Illawarra Dragons at CommBank Stadium, Sydney
Bye: Melbourne Storm
Country Round
Round 25
Date: August 20 to August 23
Thursday, August 20, 7:50pm: Melbourne Storm vs Penrith Panthers at AAMI Park, Melbourne
Friday, August 21, 6pm: Canberra Raiders vs Brisbane Broncos at GIO Stadium, Canberra
Friday, August 21, 8pm: The Dolphins vs Parramatta Eels at Suncorp Stadium, Brisbane
Saturday, August 22, 3pm: Newcastle Knights vs Manly Sea Eagles at McDonald Jones Stadium, Newcastle
Saturday, August 22, 5:30pm: South Sydney Rabbitohs vs New Zealand Warriors at Accor Stadium, Sydney
Saturday, August 22, 7:30pm: St George Illawarra Dragons vs Canterbury Bulldogs at Allianz Stadium, Sydney
Sunday, August 23, 2pm: Gold Coast Titans vs Cronulla Sharks at Cbus Super Stadium, Gold Coast
Sunday, August 23, 4:05pm: Sydney Roosters vs Wests Tigers at Allianz Stadium, Sydney