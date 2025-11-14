The NRL have again confirmed a number of themed rounds for 2026, led by Magic Round in Brisbane.

Other major rounds will be played around public holidays, while Indigenous Round and Beanie for Brain Cancer round will return.

Here are all the named special rounds throughout the 2026 season after Friday morning's full fixture release.

Easter Round

Round 7
Date: April 16 to April 19

Thursday, April 16, 7:50pm: North Queensland Cowboys vs Manly Sea Eagles at Queensland Country Bank Stadium

Friday, April 17, 6pm: Canberra Raiders vs Melbourne Storm at GIO Stadium

Friday, April 17, 8pm: The Dolphins vs Penrith Panthers at TIO Stadium, Darwin

Saturday, April 18, 3pm: New Zealand Warriors vs Gold Coast Titans at Go Media Stadium, Auckland

Saturday, April 18, 5:30pm: South Sydney Rabbitohs vs St George Illawarra Dragons at Accor Stadium

Saturday, April 18, 7:30pm: Wests Tigers vs Brisbane Broncos at Campbelltown Sports Stadium

Sunday, April 19, 2pm: Sydney Roosters vs Newcastle Knights at Allianz Stadium

Sunday, April 19, 4:05pm: Parramatta Eels vs Canterbury Bulldogs at CommBank Stadium

Bye: Cronulla Sharks

Anzac Round

Round 8
Date: April 23 to April 26

Thursday, April 23, 7:50pm: Wests Tigers vs Canberra Raiders at Leichhardt Oval, Sydney

Friday, April 24, 6pm: North Queensland Cowboys vs Cronulla Sharks at Queensland Country Bank Stadium, Townsville

Friday, April 24, 8pm: Brisbane Broncos vs Canterbury Bulldogs at Suncorp Stadium, Brisbane

Saturday, April 25, 4pm: St George Illawarra Dragons vs Sydney Roosters at Allianz Stadium, Sydney

Saturday, April 25, 6:05pm: New Zealand Warriors vs The Dolphins at Sky Stadium, Wellington

Saturday, April 25, 8:10pm: Melbourne Storm vs South Sydney Rabbitohs at AAMI Park, Melbourne

Sunday, April 26, 2pm: Newcastle Knights vs Penrith Panthers at McDonald Jones Stadium, Newcastle

Sunday, April 26, 4:05pm: Manly Sea Eagles vs Parramatta Eels at 4 Pines Park, Sydney

Bye: Gold Coast Titans

Women in League Round

Round 10
Date: May 7 to May 10

Thursday, May 7, 7:50pm: The Dolphins vs Canterbury Bulldogs at Suncorp Stadium, Brisbane

Friday, May 8, 6pm: Sydney Roosters vs Gold Coast Titans at Polytec Stadium, Gosford

Friday, May 8, 8pm: North Queensland Cowboys vs Parramatta Eels at Queensland Country Bank Stadium, Townsville

Saturday, May 9, 3pm: St George Illawarra Dragons vs Newcastle Knights at WIN Stadium, Wollongong

Saturday, May 9, 5:30pm: South Sydney Rabbitohs vs Cronulla Sharks at Accor Stadium, Sydney

Saturday, May 9, 7:30pm: Manly Sea Eagles vs Brisbane Broncos at 4 Pines Park, Sydney

Sunday, May 10, 2pm: Melbourne Storm vs Wests Tigers at AAMI Park, Melbourne

Sunday, May 10, 4:05pm: Canberra Raiders vs Penrith Panthers at GIO Stadium, Canberra

Bye: New Zealand Warriors

Magic Round

Round: 11
Date: May 15 to May 17

Friday, May 15, 6pm: Cronulla Sharks vs Canterbury Bulldogs at Suncorp Stadium

Friday, May 15, 8pm: South Sydney Rabbitohs vs The Dolphins at Suncorp Stadium

Saturday, May 16, 3pm: Wests Tigers vs Manly Sea Eagles at Suncorp Stadium

Saturday, May 16, 5:30pm: Sydney Roosters vs North Queensland Cowboys at Suncorp Stadium

Saturday, May 16, 7:45pm: Parramatta Eels vs Melbourne Storm at Suncorp Stadium

Sunday, May 17, 2pm: Gold Coast Titans vs Newcastle Knights at Suncorp Stadium

Sunday, May 17, 4:05pm: New Zealand Warriors vs Brisbane Broncos at Suncorp Stadium

Sunday, May 17, 6:25pm: Penrith Panthers vs St George Illawarra Dragons at Suncorp Stadium

Bye: Canberra Raiders

Beanie for Brain Cancer Round

Round 17
Date: June 25 to June 28

Thursday, June 25, 7:50pm: Parramatta Eels vs South Sydney Rabbitohs at CommBank Stadium, Sydney

Friday, June 26, 6pm: Gold Coast Titans vs Canterbury Bulldogs at Cbus Super Stadium, Gold Coast

Friday, June 26, 8pm: Brisbane Broncos vs Sydney Roosters at Suncorp Stadium, Brisbane

Saturday, June 27, 3pm: The Dolphins vs New Zealand Warriors at Suncorp Stadium, Brisbane

Saturday, June 27, 5:30pm: North Queensland Cowboys vs Penrith Panthers at Queensland Country Bank Stadium, Townsville

Saturday, June 27, 7:30pm: Manly Sea Eagles vs Melbourne Storm at 4 Pines Park, Sydney

Sunday, June 28, 2pm: Canberra Raiders vs St George Illawarra Dragons at GIO Stadium, Canberra

Sunday, June 28, 4:05pm: Newcastle Knights vs Wests Tigers at McDonald Jones Stadium, Newcastle

Bye: Cronulla Sharks

Indigenous Round(s)

Round 23 & 24
Date: August 6 to August 16

Thursday, August 6, 7:50pm: Gold Coast Titans vs North Queensland Cowboys at Cbus Super Stadium, Gold Coast

Friday, August 7, 6pm: New Zealand Warriors vs Penrith Panthers at Go Media Stadium, Auckland

Friday, August 7, 8pm: Sydney Roosters vs Canterbury Bulldogs at Allianz Stadium, Sydney

Saturday, August 8, 3pm: Melbourne Storm vs Manly Sea Eagles at HBF Park, Perth

Saturday, August 8, 5:30pm: The Dolphins vs Brisbane Broncos at Suncorp Stadium, Brisbane

Saturday, August 8, 7:30pm: South Sydney Rabbitohs vs Parramatta Eels at Allianz Stadium, Sydney

Sunday, August 9, 2pm: Canberra Raiders vs Newcastle Knights at GIO Stadium, Canberra

Sunday, August 9, 4:05pm: St George Illawarra Dragons vs Cronulla Sharks at Jubilee Oval, Sydney

Bye: Wests Tigers

Thursday, August 13, 7:50pm: Penrith Panthers vs Sydney Roosters at CommBank Stadium, Sydney

Friday, August 14, 6pm: Manly Sea Eagles vs The Dolphins at 4 Pines Park, Sydney

Friday, August 14, 8pm: Canterbury Bulldogs vs South Sydney Rabbitohs at Accor Stadium, Sydney

Saturday, August 15, 3pm: Cronulla Sharks vs Canberra Raiders at Sharks Stadium, Sydney

Saturday, August 15, 5:30pm: Parramatta Eels vs North Queensland Cowboys at CommBank Stadium, Sydney

Saturday, August 15, 7:30pm: Brisbane Broncos vs New Zealand Warriors at Suncorp Stadium, Brisbane

Sunday, August 16, 2pm: Newcastle Knights vs Gold Coast Titans at McDonald Jones Stadium, Newcastle

Sunday, August 16, 4:05pm: Wests Tigers vs St George Illawarra Dragons at CommBank Stadium, Sydney

Bye: Melbourne Storm

Country Round

Round 25
Date: August 20 to August 23

Thursday, August 20, 7:50pm: Melbourne Storm vs Penrith Panthers at AAMI Park, Melbourne

Friday, August 21, 6pm: Canberra Raiders vs Brisbane Broncos at GIO Stadium, Canberra

Friday, August 21, 8pm: The Dolphins vs Parramatta Eels at Suncorp Stadium, Brisbane

Saturday, August 22, 3pm: Newcastle Knights vs Manly Sea Eagles at McDonald Jones Stadium, Newcastle

Saturday, August 22, 5:30pm: South Sydney Rabbitohs vs New Zealand Warriors at Accor Stadium, Sydney

Saturday, August 22, 7:30pm: St George Illawarra Dragons vs Canterbury Bulldogs at Allianz Stadium, Sydney

Sunday, August 23, 2pm: Gold Coast Titans vs Cronulla Sharks at Cbus Super Stadium, Gold Coast

Sunday, August 23, 4:05pm: Sydney Roosters vs Wests Tigers at Allianz Stadium, Sydney

Bye: North Queensland Cowboys

JOIN THE DISCUSSION