The Lisa Fiaola Cup will enter Round 2 this weekend, and Zero Tackle has you covered with all the team lists in the New South Wales competitions.

Cronulla Sharks vs Manly Sea Eagles
North Sydney Bears vs Parramatta Eels
Penrith Panthers vs Canterbury Bulldogs
South Sydney Rabbitohs vs St George Dragons
Wests Tigers vs Canberra Raiders
Central Coast Roosters vs Newcastle Knights

Cronulla Sharks vs Manly Sea Eagles

Cronulla Sharks

OUT: Tyra Lee

1. Charlotte Teplicanec (c)

2. Jade Pawson

3. Kalahni Crews

4. Makayla Vakauta

5. Sienna Best

6. Sophia Brightwell

7. Julliana Kolio

8. Manawanui James

9. Isabella McDonald

10. Heni Mayers

11. TBA

12. Zahri Lester

13. Dhillon-Natalia Baker Interchange

14. Tahli Weigand

15. Akoija George

16. Sam Stewart

17. Tunui-A-Rangi Nathan Manly Sea Eagles 1. Olivia Christian

2. Chaniel Berryman

3. Ember Joseph

4. Selene Koi-Ngaruhe

5. Kalolaine Brown

6. Hiva Mahe

7. Kelsey Berryman

8. Zaira-Mia Tofilau Talau-Brown

9. Kenzie Moujalli

10. Paula Halaholo

11. Leilani Carpenter

12. Grace Mahe

13. Lahni Moore Interchange

14. Katie Andrews

15. Liana Ngatai Mauri

16. Serenity-Breeze Tuainekore

17. Madison Butchart