Billy Slater faces a number of key selection questions for his Queensland Maroons heading into the 2025 State of Origin series, with the state losing last year's series.

A number of forwards are back from injury in a major boost for the Maroons, and many will feature prominently in what could be a new-look side.

We asked our team - editor Scott Pryde, rugby league coach Lee Addison and writers Ethan Lee Chalk and Dan Nichols - who they would pick for Game 1.

Here are their responses.

Lee Addison

1. Kalyn Ponga

2. Xavier Coates

3. Valentine Holmes

4. Hamiso Tabuai-Fidow

5. Murray Taulagi

6. Cameron Munster

7. Tom Dearden

8. Tino Fa'asuamaleaui

9. Harry Grant

10. Moeaki Fotuaika

11. Jaydn Su'A

12. Tom Gilbert

13. J'maine Hopgood

Interchange

14. Reed Mahoney

15. Patrick Carrigan

16. Corey Horsburgh

17. Reuben Cotter

Ethan Lee Chalk

1. Kalyn Ponga

2. Xavier Coates

3. Hamiso Tabuai-Fidow

4. Valentine Holmes

5. Selwyn Cobbo

6. Cameron Munster

7. Daly Cherry-Evans

8. Patrick Carrigan

9. Harry Grant

10. Tino Fa'asuamaleaui

11. Reuben Cotter

12. Jaydn Su'A

13. Trent Loiero

Interchange

14. Ben Hunt

15. Moeaki Fotuaika

16. Corey Horsburgh

17. Tom Gilbert

Dan Nichols

1. Kalyn Ponga

2. Xavier Coates

3. Valentine Holmes

4. Hamiso Tabuai-Fidow

5. Murray Taulagi

6. Cameron Munster

7. Daly Cherry-Evans

8. Tino Fa'asuamaleaui

9. Harry Grant

10. Patrick Carrigan

11. David Fifita

12. Jaydn Su'A

13. Tom Gilbert

Interchange</strong

14. Ben Hunt

15. Reuben Cotter

16. Corey Horsburgh

17. Moeaki Fotuaika

Scott Pryde

1. Kalyn Ponga

2. Xavier Coates

3. Hamiso Tabuai-Fidow

4. Valentine Holmes

5. Murray Taulagi

6. Cameron Munster

7. Daly Cherry-Evans

8. Tino Fa'asuamaleaui

9. Harry Grant

10. Patrick Carrigan

11. Jaydn Su'A

12. David Fifita

13. Tom Gilbert

Interchange

14. Ben Hunt

15. Corey Horsburgh

16. Jeremiah Nanai

17. Reuben Cotter

Most popular

1. Kalyn Ponga (4/4)

2. Xavier Coates (4/4)

3. Valentine Holmes (4/4)

4. Hamiso Tabuai-Fidow (4/4)

5. Murray Taulagi (3/4)

6. Cameron Munster (4/4)

7. Daly Cherry-Evans (3/4)

8. Tino Fa'asuamaleaui (4/4)

9. Harry Grant (4/4)

10. Patrick Carrigan (3/4) - with one on bench

11. Jaydn Su'A (4/4)

12. David Fifita (2/4)

13. Tom Gilbert (2/4) - with one at lock, one on bench

Interchange

14. Ben Hunt (3/4)

15. Corey Horsburgh (4/4)

16. Reuben Cotter (3/4) - with one starting

17. Moeaki Fotuaika (2/4) - with one starting