Samoa has slowly been building a formidable roster over the last few years, and will look to assert the same fear in their opponents in this year's Pacific Championships.
Despite missing Canterbury Bulldogs skipper Stephen Crichton, Samoa will still be one of the event's favourites, with a stacked 21-man squad littered with NRL stars.
2025 Toa Samoa squad
- Ata Mariota (Canberra Raiders)
- Benaiah Ioelu (Sydney Roosters)
- Blaize Talagi (Penrith Panthers)
- Brian To'o (Penrith Panthers)
- Chanel Harris-Tavita (New Zealand Warriors)
- Deine Mariner (Brisbane Broncos)
- Francis Molo (The Dolphins)
- Izack Tago (Penrith Panthers)
- Jarome Luai (Wests Tigers)
- Jaydn Su'A (St George Illawarra Dragons)
- Jazz Tevaga (Manly Sea Eagles)
- Jeremiah Nanai (North Queensland Cowboys)
- Josh Papalii (Canberra Raiders)
- Junior Paulo (Parramatta Eels)
- Lyhkan King-Togia (St George Illawarra Dragons)
- Murray Taulagi (North Queensland Cowboys)
- Payne Haas (Brisbane Broncos)
- Roger Tuivasa-Sheck (New Zealand Warriors)
- Simi Sasagi (Canberra Raiders)
- Taylan May (Wests Tigers)
- Terrell May (Wests Tigers)