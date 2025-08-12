Round 24 Team Lists

2025-08-14T09:50:00Z
CommBank Stadium
PEN
2025-08-14T09:50:00Z
MEL
|1
|Dylan Edwards
|2
|Thomas Jenkins
|3
|Izack Tago
|4
|Casey McLean
|5
|Brian To'o
|6
|Blaize Talagi
|7
|Nathan Cleary
|8
|Moses Leota
|9
|Mitch Kenny
|10
|Lindsay Smith
|11
|Luke Garner
|12
|Liam Martin
|13
|Isaiah Papali'i
|INTERCHANGE
|14
|Brad Schneider
|15
|Liam Henry
|16
|Matthew Eisenhuth
|17
|Scott Sorensen
|RESERVES
|18
|Paul Alamoti
|19
|Jack Cole
|20
|Daine Laurie
|21
|Mavrik Geyer
|22
|Trent Toelau
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Nick Meaney
|1
|Grant Anderson
|2
|Joe Chan
|3
|Marion Seve
|4
|Xavier Coates
|5
|Cameron Munster
|6
|Tyran Wishart
|7
|Stefano Utoikamanu
|8
|Harry Grant
|9
|Josh King
|10
|Shawn Blore
|11
|Eliesa Katoa
|12
|Trent Loiero
|13
|INTERCHANGE
|Jonah Pezet
|14
|Alec MacDonald
|15
|Tui Kamikamica
|16
|Ativalu Lisati
|17
|RESERVES
|Bronson Garlick
|18
|Kane Bradley
|19
|S. Tuimalatu-Brown
|20
|Lazarus Vaalepu
|21
|N. Asofa-Solomona
|22
2025-08-15T08:00:00Z
Go Media Stadium
NZW
2025-08-15T08:00:00Z
STI
|1
|Taine Tuaupiki
|2
|D. Watene-Zelezniak
|3
|Adam Pompey
|4
|C. Nicoll-Klokstad
|5
|R. Tuivasa-Sheck
|6
|C. Harris-Tavita
|7
|Tanah Boyd
|8
|J. Fisher-Harris
|9
|Wayde Egan
|10
|Jackson Ford
|11
|Leka Halasima
|12
|Marata Niukore
|13
|Erin Clark
|INTERCHANGE
|14
|Samuel Healey
|15
|E. Ieremia-Toeava
|16
|Demitric Vaimauga
|17
|T. Stowers-Smith
|RESERVES
|18
|Freddy Lussick
|20
|Edward Kosi
|21
|Tom Ale
|22
|Kayliss Fatialaosa
|25
|Bunty Afoa
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Clinton Gutherson
|1
|Tyrell Sloan
|2
|Hayden Buchanan
|3
|Mathew Feagai
|4
|Corey Allan
|5
|Lyhkan King-Togia
|6
|Kyle Flanagan
|7
|Emre Guler
|8
|Damien Cook
|9
|David Klemmer
|10
|Luciano Leilua
|11
|Hamish Stewart
|12
|Jack de Belin
|13
|INTERCHANGE
|Jacob Liddle
|14
|Michael Molo
|15
|Hame Sele
|16
|L. Pasifiki Tonga
|17
|RESERVES
|Ben Murdoch-Masila
|18
|Lachlan Ilias
|19
|Jacob Halangahu
|20
|Nathan Lawson
|21
|C. Tuipulotu
|22
2025-08-15T10:00:00Z
Allianz Stadium
SYD
2025-08-15T10:00:00Z
CAN
|1
|James Tedesco
|2
|Daniel Tupou
|3
|Billy Smith
|4
|Robert Toia
|5
|M. Nawaqanitawase
|6
|Hugo Savala
|7
|Sam Walker
|8
|Naufahu Whyte
|9
|Connor Watson
|10
|Lindsay Collins
|11
|Angus Crichton
|12
|Egan Butcher
|13
|Victor Radley
|INTERCHANGE
|14
|Benaiah Ioelu
|15
|Salesi Foketi
|16
|Blake Steep
|17
|Spencer Leniu
|RESERVES
|18
|Ethan King
|19
|Taylor Losalu
|20
|Sandon Smith
|21
|Zach Dockar-Clay
|22
|Junior Tupou
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Jacob Kiraz
|1
|Jethro Rinakama
|2
|Bronson Xerri
|3
|Stephen Crichton
|4
|Enari Tuala
|5
|Matt Burton
|6
|Lachlan Galvin
|7
|Max King
|8
|Bailey Hayward
|9
|Samuel Hughes
|10
|Viliame Kikau
|11
|Jacob Preston
|12
|Jaeman Salmon
|13
|INTERCHANGE
|Kurt Mann
|14
|Harry Hayes
|15
|Josh Curran
|16
|Reed Mahoney
|17
|RESERVES
|Jake Turpin
|19
|D. Suluka-Fifita
|20
|Connor Tracey
|21
|Kurtis Morrin
|22
|Toby Sexton
|23
2025-08-16T05:00:00Z
Sharks Stadium
CRO
2025-08-16T05:00:00Z
GLD
|1
|William Kennedy
|2
|Sione Katoa
|3
|Mawene Hiroti
|4
|Siosifa Talakai
|5
|Ronaldo Mulitalo
|6
|Braydon Trindall
|7
|Nicho Hynes
|8
|Addin Fonua-Blake
|9
|Blayke Brailey
|10
|Toby Rudolf
|11
|Billy Burns
|12
|Teig Wilton
|13
|Cameron McInnes
|INTERCHANGE
|14
|Daniel Atkinson
|15
|Jesse Colquhoun
|16
|Thomas Hazelton
|17
|Braden Hamlin-Uele
|RESERVES
|18
|Tuku Hau Tapuha
|19
|Hohepa Puru
|20
|Niwhai Puru
|21
|Jayden Berrell
|22
|Chris Vea'ila
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|AJ Brimson
|1
|Jaylan De Groot
|2
|Phillip Sami
|3
|Jojo Fifita
|4
|Tony Francis
|5
|Kieran Foran
|6
|Jayden Campbell
|7
|Moeaki Fotuaika
|8
|Sam Verrills
|9
|Jaimin Jolliffe
|10
|Chris Randall
|11
|Beau Fermor
|12
|T. Fa'asuamaleaui
|13
|INTERCHANGE
|Klese Haas
|14
|R. Campbell-Gillard
|15
|I. Fa'asuamaleaui
|16
|Josh Patston
|17
|RESERVES
|Keano Kini
|18
|J. Alick-Wiencke
|19
|Tukimihia Simpkins
|20
|Thomas Weaver
|21
|Allan Fitzgibbon
|22
2025-08-16T07:30:00Z
Suncorp Stadium
BRI
2025-08-16T07:30:00Z
DOL
|1
|Reece Walsh
|2
|Josiah Karapani
|3
|Kotoni Staggs
|4
|Gehamat Shibasaki
|5
|Deine Mariner
|6
|Billy Walters
|7
|Ben Hunt
|8
|Corey Jensen
|9
|Cory Paix
|10
|Payne Haas
|11
|Jack Gosiewski
|12
|Jordan Riki
|13
|Patrick Carrigan
|INTERCHANGE
|14
|Tyson Smoothy
|15
|Kobe Hetherington
|16
|Ben Talty
|17
|Jaiyden Hunt
|RESERVES
|18
|Jesse Arthars
|19
|Va'a Semu
|20
|Jock Madden
|21
|Delouise Hoeter
|22
|Josh Rogers
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|H. Tabuai-Fidow
|1
|Jamayne Isaako
|2
|Jake Averillo
|3
|Max Feagai
|4
|Tevita Naufahu
|5
|Kodi Nikorima
|6
|Isaiya Katoa
|7
|Mark Nicholls
|8
|J. Marshall-King
|9
|Aublix Tawha
|10
|K. Finefeuiaki
|11
|Oryn Keeley
|12
|Kurt Donoghoe
|13
|INTERCHANGE
|Ray Stone
|14
|Connelly Lemuelu
|15
|Josh Kerr
|16
|Kenneath Bromwich
|17
|RESERVES
|Peter Hola
|18
|LJ Nonu
|19
|Trai Fuller
|20
|Harrison Graham
|21
|James Walsh
|22
2025-08-16T09:35:00Z
Allianz Stadium
SOU
2025-08-16T09:35:00Z
PAR
|1
|Jye Gray
|2
|Alex Johnston
|3
|Latrell Mitchell
|4
|Isaiah Tass
|5
|B. Bentley-Hape
|6
|Ashton Ward
|7
|Jamie Humphreys
|8
|Siliva Havili
|9
|Peter Mamouzelos
|10
|Sean Keppie
|11
|Jacob Host
|12
|Tallis Duncan
|13
|Jai Arrow
|INTERCHANGE
|14
|Shaquai Mitchell
|15
|Liam Le Blanc
|16
|Brandon Smith
|17
|Thomas Fletcher
|RESERVES
|18
|Tyrone Munro
|19
|Lewis Dodd
|20
|Salesi Ataata
|21
|Haizyn Mellars
|22
|Cody Walker
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Joash Papalii
|1
|Zac Lomax
|2
|Will Penisini
|3
|Dylan Brown
|4
|Josh Addo-Carr
|5
|Dean Hawkins
|6
|Mitchell Moses
|7
|J'maine Hopgood
|8
|Ryley Smith
|9
|Junior Paulo
|10
|Charlie Guymer
|11
|Jack Williams
|12
|Luca Moretti
|13
|INTERCHANGE
|Tallyn Da Silva
|14
|Dylan Walker
|15
|Matt Doorey
|16
|Kelma Tuilagi
|17
|RESERVES
|Jordan Samrani
|18
|Dan Keir
|19
|Haze Dunster
|20
|Isaiah Iongi
|21
|Toni Mataele
|22
2025-08-17T04:00:00Z
Allianz Stadium
WST
2025-08-17T04:00:00Z
MAN
|1
|Jahream Bula
|2
|Sunia Turuva
|3
|Taylan May
|4
|Starford To'a
|5
|Jeral Skelton
|6
|Jarome Luai
|7
|Adam Doueihi
|8
|Terrell May
|9
|Apisai Koroisau
|10
|Fonua Pole
|11
|Samuela Fainu
|12
|Sione Fainu
|13
|Alex Twal
|INTERCHANGE
|14
|Latu Fainu
|15
|Royce Hunt
|16
|Charlie Murray
|17
|Tony Sukkar
|RESERVES
|18
|Heath Mason
|19
|Brent Naden
|20
|Kit Laulilii
|21
|K. Mapapalangi
|22
|Luke Laulilii
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Tom Trbojevic
|1
|Jason Saab
|2
|Tolutau Koula
|3
|Reuben Garrick
|4
|Lehi Hopoate
|5
|Luke Brooks
|6
|Daly Cherry-Evans
|7
|Matthew Lodge
|8
|Jake Simpkin
|9
|Siosiua Taukeiaho
|10
|Corey Waddell
|11
|Ben Trbojevic
|12
|Jazz Tevaga
|13
|INTERCHANGE
|Tommy Talau
|14
|Caleb Navale
|15
|Ethan Bullemor
|16
|Toafofoa Sipley
|17
|RESERVES
|Aaron Schoupp
|18
|Clayton Faulalo
|19
|Michael Chee-Kam
|20
|Joey Walsh
|21
|G. Chan Kum Tong
|22
2025-08-17T06:05:00Z
QLD Country Bank
NQL
2025-08-17T06:05:00Z
NEW
|1
|Scott Drinkwater
|2
|Semi Valemei
|3
|Jaxon Purdue
|4
|Zac Laybutt
|5
|Braidon Burns
|6
|Jake Clifford
|7
|Tom Dearden
|8
|Jordan McLean
|9
|Reece Robson
|10
|Jason Taumalolo
|11
|John Bateman
|12
|Jeremiah Nanai
|13
|Reuben Cotter
|INTERCHANGE
|14
|Karl Lawton
|15
|Harrison Edwards
|16
|Kai O'Donnell
|17
|Thomas Mikaele
|RESERVES
|18
|Viliami Vailea
|19
|Marly Bitungane
|20
|Nicholas Lenaz
|21
|Jaxson Paulo
|22
|Kaiden Lahrs
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Connor Votano
|1
|Dominic Young
|2
|Dane Gagai
|3
|Bradman Best
|4
|Greg Marzhew
|5
|Jake Arthur
|6
|Jack Cogger
|7
|Jacob Saifiti
|8
|Jayden Brailey
|9
|Leo Thompson
|10
|Jermaine McEwen
|11
|Kai Pearce-Paul
|12
|Tyson Frizell
|13
|INTERCHANGE
|Matt Arthur
|14
|Mat Croker
|15
|Thomas Cant
|16
|Brodie Jones
|17
|RESERVES
|Jackson Hastings
|18
|James Schiller
|19
|E. Salesa-Leaumoana
|20
|Fletcher Hunt
|21
|Jack Hetherington
|22