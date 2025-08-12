Round 24 Team Lists
 2025-08-14T09:50:00Z 
CommBank Stadium
PEN   
 2025-08-14T09:50:00Z 
   MEL
    #NRLPanthersStorm
1 Dylan EdwardsDylan Edwards
2 Thomas JenkinsThomas Jenkins
3 Izack TagoIzack Tago
4 Casey McLeanCasey McLean
5 Brian To'oBrian To'o
6 Blaize TalagiBlaize Talagi
7 Nathan ClearyNathan Cleary
8 Moses LeotaMoses Leota
9 Mitch KennyMitch Kenny
10 Lindsay SmithLindsay Smith
11 Luke GarnerLuke Garner
12 Liam MartinLiam Martin
13 Isaiah Papali'iIsaiah Papali'i
14 Brad SchneiderBrad Schneider
15 Liam HenryLiam Henry
16 Matthew EisenhuthMatthew Eisenhuth
17 Scott SorensenScott Sorensen
18 Paul AlamotiPaul Alamoti
19 Jack ColeJack Cole
20 Daine LaurieDaine Laurie
21 Mavrik GeyerMavrik Geyer
22 Trent ToelauTrent Toelau
Nick MeaneyNick Meaney 1
Grant AndersonGrant Anderson 2
Joe ChanJoe Chan 3
Marion SeveMarion Seve 4
Xavier CoatesXavier Coates 5
Cameron MunsterCameron Munster 6
Tyran WishartTyran Wishart 7
Stefano UtoikamanuStefano Utoikamanu 8
Harry GrantHarry Grant 9
Josh KingJosh King 10
Shawn BloreShawn Blore 11
Eliesa KatoaEliesa Katoa 12
Trent LoieroTrent Loiero 13
Jonah PezetJonah Pezet 14
Alec MacDonaldAlec MacDonald 15
Tui KamikamicaTui Kamikamica 16
Ativalu LisatiAtivalu Lisati 17
Bronson GarlickBronson Garlick 18
Kane BradleyKane Bradley 19
S. Tuimalatu-BrownSiulagi Tuimalatu-Brown 20
Lazarus VaalepuLazarus Vaalepu 21
N. Asofa-SolomonaNelson Asofa-Solomona 22

 2025-08-15T08:00:00Z 
Go Media Stadium
NZW   
 2025-08-15T08:00:00Z 
   STI
    #NRLWarriorsDragons
1 Taine TuaupikiTaine Tuaupiki
2 D. Watene-ZelezniakDallin Watene-Zelezniak
3 Adam PompeyAdam Pompey
4 C. Nicoll-KlokstadCharnze Nicoll-Klokstad
5 R. Tuivasa-SheckRoger Tuivasa-Sheck
6 C. Harris-TavitaChanel Harris-Tavita
7 Tanah BoydTanah Boyd
8 J. Fisher-HarrisJames Fisher-Harris
9 Wayde EganWayde Egan
10 Jackson FordJackson Ford
11 Leka HalasimaLeka Halasima
12 Marata NiukoreMarata Niukore
13 Erin ClarkErin Clark
14 Samuel HealeySamuel Healey
15 E. Ieremia-ToeavaEddie Ieremia-Toeava
16 Demitric VaimaugaDemitric Vaimauga
17 T. Stowers-SmithTanner Stowers-Smith
18 Freddy LussickFreddy Lussick
20 Edward KosiEdward Kosi
21 Tom AleTom Ale
22 Kayliss FatialaosaKayliss Fatialaosa
25 Bunty AfoaBunty Afoa
Clinton GuthersonClinton Gutherson 1
Tyrell SloanTyrell Sloan 2
Hayden BuchananHayden Buchanan 3
Mathew FeagaiMathew Feagai 4
Corey AllanCorey Allan 5
Lyhkan King-TogiaLyhkan King-Togia 6
Kyle FlanaganKyle Flanagan 7
Emre GulerEmre Guler 8
Damien CookDamien Cook 9
David KlemmerDavid Klemmer 10
Luciano LeiluaLuciano Leilua 11
Hamish StewartHamish Stewart 12
Jack de BelinJack de Belin 13
Jacob LiddleJacob Liddle 14
Michael MoloMichael Molo 15
Hame SeleHame Sele 16
L. Pasifiki TongaLoko Pasifiki Tonga 17
Ben Murdoch-MasilaBen Murdoch-Masila 18
Lachlan IliasLachlan Ilias 19
Jacob HalangahuJacob Halangahu 20
Nathan LawsonNathan Lawson 21
C. TuipulotuChristian Tuipulotu 22

 2025-08-15T10:00:00Z 
Allianz Stadium
SYD   
 2025-08-15T10:00:00Z 
   CAN
    #NRLRoostersBulldogs
1 James TedescoJames Tedesco
2 Daniel TupouDaniel Tupou
3 Billy SmithBilly Smith
4 Robert ToiaRobert Toia
5 M. NawaqanitawaseMark Nawaqanitawase
6 Hugo SavalaHugo Savala
7 Sam WalkerSam Walker
8 Naufahu WhyteNaufahu Whyte
9 Connor WatsonConnor Watson
10 Lindsay CollinsLindsay Collins
11 Angus CrichtonAngus Crichton
12 Egan ButcherEgan Butcher
13 Victor RadleyVictor Radley
14 Benaiah IoeluBenaiah Ioelu
15 Salesi FoketiSalesi Foketi
16 Blake SteepBlake Steep
17 Spencer LeniuSpencer Leniu
18 Ethan KingEthan King
19 Taylor LosaluTaylor Losalu
20 Sandon SmithSandon Smith
21 Zach Dockar-ClayZach Dockar-Clay
22 Junior TupouJunior Tupou
Jacob KirazJacob Kiraz 1
Jethro RinakamaJethro Rinakama 2
Bronson XerriBronson Xerri 3
Stephen CrichtonStephen Crichton 4
Enari TualaEnari Tuala 5
Matt BurtonMatt Burton 6
Lachlan GalvinLachlan Galvin 7
Max KingMax King 8
Bailey HaywardBailey Hayward 9
Samuel HughesSamuel Hughes 10
Viliame KikauViliame Kikau 11
Jacob PrestonJacob Preston 12
Jaeman SalmonJaeman Salmon 13
Kurt MannKurt Mann 14
Harry HayesHarry Hayes 15
Josh CurranJosh Curran 16
Reed MahoneyReed Mahoney 17
Jake TurpinJake Turpin 19
D. Suluka-FifitaDaniel Suluka-Fifita 20
Connor TraceyConnor Tracey 21
Kurtis MorrinKurtis Morrin 22
Toby SextonToby Sexton 23

 2025-08-16T05:00:00Z 
Sharks Stadium
CRO   
 2025-08-16T05:00:00Z 
   GLD
    #NRLSharksTitans
1 William KennedyWilliam Kennedy
2 Sione KatoaSione Katoa
3 Mawene HirotiMawene Hiroti
4 Siosifa TalakaiSiosifa Talakai
5 Ronaldo MulitaloRonaldo Mulitalo
6 Braydon TrindallBraydon Trindall
7 Nicho HynesNicho Hynes
8 Addin Fonua-BlakeAddin Fonua-Blake
9 Blayke BraileyBlayke Brailey
10 Toby RudolfToby Rudolf
11 Billy BurnsBilly Burns
12 Teig WiltonTeig Wilton
13 Cameron McInnesCameron McInnes
14 Daniel AtkinsonDaniel Atkinson
15 Jesse ColquhounJesse Colquhoun
16 Thomas HazeltonThomas Hazelton
17 Braden Hamlin-UeleBraden Hamlin-Uele
18 Tuku Hau TapuhaTuku Hau Tapuha
19 Hohepa PuruHohepa Puru
20 Niwhai PuruNiwhai Puru
21 Jayden BerrellJayden Berrell
22 Chris Vea'ilaChris Vea'ila
AJ BrimsonAJ Brimson 1
Jaylan De GrootJaylan De Groot 2
Phillip SamiPhillip Sami 3
Jojo FifitaJojo Fifita 4
Tony FrancisTony Francis 5
Kieran ForanKieran Foran 6
Jayden CampbellJayden Campbell 7
Moeaki FotuaikaMoeaki Fotuaika 8
Sam VerrillsSam Verrills 9
Jaimin JolliffeJaimin Jolliffe 10
Chris RandallChris Randall 11
Beau FermorBeau Fermor 12
T. Fa'asuamaleauiTino Fa'asuamaleaui 13
Klese HaasKlese Haas 14
R. Campbell-GillardReagan Campbell-Gillard 15
I. Fa'asuamaleauiIszac Fa'asuamaleaui 16
Josh PatstonJosh Patston 17
Keano KiniKeano Kini 18
J. Alick-WienckeJacob Alick-Wiencke 19
Tukimihia SimpkinsTukimihia Simpkins 20
Thomas WeaverThomas Weaver 21
Allan FitzgibbonAllan Fitzgibbon 22

 2025-08-16T07:30:00Z 
Suncorp Stadium
BRI   
 2025-08-16T07:30:00Z 
   DOL
    #NRLBroncosDolphins
1 Reece WalshReece Walsh
2 Josiah KarapaniJosiah Karapani
3 Kotoni StaggsKotoni Staggs
4 Gehamat ShibasakiGehamat Shibasaki
5 Deine MarinerDeine Mariner
6 Billy WaltersBilly Walters
7 Ben HuntBen Hunt
8 Corey JensenCorey Jensen
9 Cory PaixCory Paix
10 Payne HaasPayne Haas
11 Jack GosiewskiJack Gosiewski
12 Jordan RikiJordan Riki
13 Patrick CarriganPatrick Carrigan
14 Tyson SmoothyTyson Smoothy
15 Kobe HetheringtonKobe Hetherington
16 Ben TaltyBen Talty
17 Jaiyden HuntJaiyden Hunt
18 Jesse ArtharsJesse Arthars
19 Va'a SemuVa'a Semu
20 Jock MaddenJock Madden
21 Delouise HoeterDelouise Hoeter
22 Josh RogersJosh Rogers
H. Tabuai-FidowHamiso Tabuai-Fidow 1
Jamayne IsaakoJamayne Isaako 2
Jake AverilloJake Averillo 3
Max FeagaiMax Feagai 4
Tevita NaufahuTevita Naufahu 5
Kodi NikorimaKodi Nikorima 6
Isaiya KatoaIsaiya Katoa 7
Mark NichollsMark Nicholls 8
J. Marshall-KingJeremy Marshall-King 9
Aublix TawhaAublix Tawha 10
K. FinefeuiakiKulikefu Finefeuiaki 11
Oryn KeeleyOryn Keeley 12
Kurt DonoghoeKurt Donoghoe 13
Ray StoneRay Stone 14
Connelly LemueluConnelly Lemuelu 15
Josh KerrJosh Kerr 16
Kenneath BromwichKenneath Bromwich 17
Peter HolaPeter Hola 18
LJ NonuLJ Nonu 19
Trai FullerTrai Fuller 20
Harrison GrahamHarrison Graham 21
James WalshJames Walsh 22

 2025-08-16T09:35:00Z 
Allianz Stadium
SOU   
 2025-08-16T09:35:00Z 
   PAR
    #NRLSouthsEels
1 Jye GrayJye Gray
2 Alex JohnstonAlex Johnston
3 Latrell MitchellLatrell Mitchell
4 Isaiah TassIsaiah Tass
5 B. Bentley-HapeBayleigh Bentley-Hape
6 Ashton WardAshton Ward
7 Jamie HumphreysJamie Humphreys
8 Siliva HaviliSiliva Havili
9 Peter MamouzelosPeter Mamouzelos
10 Sean KeppieSean Keppie
11 Jacob HostJacob Host
12 Tallis DuncanTallis Duncan
13 Jai ArrowJai Arrow
14 Shaquai MitchellShaquai Mitchell
15 Liam Le BlancLiam Le Blanc
16 Brandon SmithBrandon Smith
17 Thomas FletcherThomas Fletcher
18 Tyrone MunroTyrone Munro
19 Lewis DoddLewis Dodd
20 Salesi AtaataSalesi Ataata
21 Haizyn MellarsHaizyn Mellars
22 Cody WalkerCody Walker
Joash PapaliiJoash Papalii 1
Zac LomaxZac Lomax 2
Will PenisiniWill Penisini 3
Dylan BrownDylan Brown 4
Josh Addo-CarrJosh Addo-Carr 5
Dean HawkinsDean Hawkins 6
Mitchell MosesMitchell Moses 7
J'maine HopgoodJ'maine Hopgood 8
Ryley SmithRyley Smith 9
Junior PauloJunior Paulo 10
Charlie GuymerCharlie Guymer 11
Jack WilliamsJack Williams 12
Luca MorettiLuca Moretti 13
Tallyn Da SilvaTallyn Da Silva 14
Dylan WalkerDylan Walker 15
Matt DooreyMatt Doorey 16
Kelma TuilagiKelma Tuilagi 17
Jordan SamraniJordan Samrani 18
Dan KeirDan Keir 19
Haze DunsterHaze Dunster 20
Isaiah IongiIsaiah Iongi 21
Toni MataeleToni Mataele 22

 2025-08-17T04:00:00Z 
Allianz Stadium
WST   
 2025-08-17T04:00:00Z 
   MAN
    #NRLTigersManly
1 Jahream BulaJahream Bula
2 Sunia TuruvaSunia Turuva
3 Taylan MayTaylan May
4 Starford To'aStarford To'a
5 Jeral SkeltonJeral Skelton
6 Jarome LuaiJarome Luai
7 Adam DoueihiAdam Doueihi
8 Terrell MayTerrell May
9 Apisai KoroisauApisai Koroisau
10 Fonua PoleFonua Pole
11 Samuela FainuSamuela Fainu
12 Sione FainuSione Fainu
13 Alex TwalAlex Twal
14 Latu FainuLatu Fainu
15 Royce HuntRoyce Hunt
16 Charlie MurrayCharlie Murray
17 Tony SukkarTony Sukkar
18 Heath MasonHeath Mason
19 Brent NadenBrent Naden
20 Kit LauliliiKit Laulilii
21 K. MapapalangiKrystian Mapapalangi
22 Luke LauliliiLuke Laulilii
Tom TrbojevicTom Trbojevic 1
Jason SaabJason Saab 2
Tolutau KoulaTolutau Koula 3
Reuben GarrickReuben Garrick 4
Lehi HopoateLehi Hopoate 5
Luke BrooksLuke Brooks 6
Daly Cherry-EvansDaly Cherry-Evans 7
Matthew LodgeMatthew Lodge 8
Jake SimpkinJake Simpkin 9
Siosiua TaukeiahoSiosiua Taukeiaho 10
Corey WaddellCorey Waddell 11
Ben TrbojevicBen Trbojevic 12
Jazz TevagaJazz Tevaga 13
Tommy TalauTommy Talau 14
Caleb NavaleCaleb Navale 15
Ethan BullemorEthan Bullemor 16
Toafofoa SipleyToafofoa Sipley 17
Aaron SchouppAaron Schoupp 18
Clayton FaulaloClayton Faulalo 19
Michael Chee-KamMichael Chee-Kam 20
Joey WalshJoey Walsh 21
G. Chan Kum TongGordon Chan Kum Tong 22

 2025-08-17T06:05:00Z 
QLD Country Bank
NQL   
 2025-08-17T06:05:00Z 
   NEW
    #NRLCowboysKnights
1 Scott DrinkwaterScott Drinkwater
2 Semi ValemeiSemi Valemei
3 Jaxon PurdueJaxon Purdue
4 Zac LaybuttZac Laybutt
5 Braidon BurnsBraidon Burns
6 Jake CliffordJake Clifford
7 Tom DeardenTom Dearden
8 Jordan McLeanJordan McLean
9 Reece RobsonReece Robson
10 Jason TaumaloloJason Taumalolo
11 John BatemanJohn Bateman
12 Jeremiah NanaiJeremiah Nanai
13 Reuben CotterReuben Cotter
14 Karl LawtonKarl Lawton
15 Harrison EdwardsHarrison Edwards
16 Kai O'DonnellKai O'Donnell
17 Thomas MikaeleThomas Mikaele
18 Viliami VaileaViliami Vailea
19 Marly BitunganeMarly Bitungane
20 Nicholas LenazNicholas Lenaz
21 Jaxson PauloJaxson Paulo
22 Kaiden LahrsKaiden Lahrs
Connor VotanoConnor Votano 1
Dominic YoungDominic Young 2
Dane GagaiDane Gagai 3
Bradman BestBradman Best 4
Greg MarzhewGreg Marzhew 5
Jake ArthurJake Arthur 6
Jack CoggerJack Cogger 7
Jacob SaifitiJacob Saifiti 8
Jayden BraileyJayden Brailey 9
Leo ThompsonLeo Thompson 10
Jermaine McEwenJermaine McEwen 11
Kai Pearce-PaulKai Pearce-Paul 12
Tyson FrizellTyson Frizell 13
Matt ArthurMatt Arthur 14
Mat CrokerMat Croker 15
Thomas CantThomas Cant 16
Brodie JonesBrodie Jones 17
Jackson HastingsJackson Hastings 18
James SchillerJames Schiller 19
E. Salesa-LeaumoanaElijah Salesa-Leaumoana 20
Fletcher HuntFletcher Hunt 21
Jack HetheringtonJack Hetherington 22

