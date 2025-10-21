Pacific Championships Week 2 Team Lists
 2025-10-25T05:00:00Z 
 
 
 
PNG Football Stadium
PNG   
 2025-10-25T05:00:00Z 
   COK
    #PacificChampionships
MATCH CENTRE ▶︎   
1 Morea MoreaMorea Morea
2 Robert DerbyRobert Derby
3 Zac LaybuttZac Laybutt
4 Nene MacdonaldNene Macdonald
5 Alex JohnstonAlex Johnston
6 Gairo VoroGairo Voro
7 Lachlan LamLachlan Lam
8 Epel KapiniasEpel Kapinias
9 Edwin IpapeEdwin Ipape
10 Jack de BelinJack de Belin
11 Rhyse MartinRhyse Martin
12 Nixon PuttNixon Putt
13 Liam HorneLiam Horne
 INTERCHANGE
14 Finley GlareFinley Glare
15 J. Alick-WienckeJacob Alick-Wiencke
16 Cooper BaiCooper Bai
17 Sylvester NamoSylvester Namo
 RESERVES
18 Robert MathiasRobert Mathias
19 Dudley DotoiDudley Dotoi
20 Valentine RichardValentine Richard
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Esan MarstersEsan Marsters 1
Paul UlbergPaul Ulberg 2
KL IroKL Iro 3
Reubenn RennieReubenn Rennie 4
Esom IokaEsom Ioka 5
Caelys-Paul PutokoCaelys-Paul Putoko 6
Cassius CowleyCassius Cowley 7
Makahesi MakatoaMakahesi Makatoa 8
Mason TeagueMason Teague 9
Tepai MoeroaTepai Moeroa 10
Brendan PiakuraBrendan Piakura 11
Reuben PorterReuben Porter 12
P. Petterson-RobatiPride Petterson-Robati 13
 INTERCHANGE
Ruatapu NgatikauraRuatapu Ngatikaura 14
Rhys DakinRhys Dakin 17
Delahia WigmoreDelahia Wigmore 18
Justin MakirereJustin Makirere 20
 RESERVES
Teapo StoltmanTeapo Stoltman 19
 
 

 2025-10-26T05:00:00Z 
 
 
 
Suncorp Stadium
TON   
 2025-10-26T05:00:00Z 
   SAM
    #PacificChampionships
MATCH CENTRE ▶︎   
1 Lehi HopoateLehi Hopoate
2 Daniel TupouDaniel Tupou
3 Tolutau KoulaTolutau Koula
4 Robert ToiaRobert Toia
5 Sione KatoaSione Katoa
6 Isaiah IongiIsaiah Iongi
7 Isaiya KatoaIsaiya Katoa
8 Addin Fonua-BlakeAddin Fonua-Blake
9 Siliva HaviliSiliva Havili
10 Stefano UtoikamanuStefano Utoikamanu
11 Siua WongSiua Wong
12 Eliesa KatoaEliesa Katoa
13 Jason TaumaloloJason Taumalolo
 INTERCHANGE
14 Soni LukeSoni Luke
15 Leka HalasimaLeka Halasima
16 Felise KaufusiFelise Kaufusi
17 Moeaki FotuaikaMoeaki Fotuaika
 RESERVES
18 Demitric VaimaugaDemitric Vaimauga
19 Paul AlamotiPaul Alamoti
20 K. FinefeuiakiKulikefu Finefeuiaki
21 Will PenisiniWill Penisini
Fullback
Wing
Centre
Centre
Wing
Five-eighth
Halfback
Prop
Hooker
Prop
Second Row
Second Row
Lock
 
Interchange
Interchange
Interchange
Interchange
 
Reserves
Reserves
Reserves
Reserves
R. Tuivasa-SheckRoger Tuivasa-Sheck 1
Brian To'oBrian To'o 2
Izack TagoIzack Tago 3
Deine MarinerDeine Mariner 4
Murray TaulagiMurray Taulagi 5
Blaize TalagiBlaize Talagi 6
Jarome LuaiJarome Luai 7
Josh PapaliiJosh Papalii 8
Jazz TevagaJazz Tevaga 9
Payne HaasPayne Haas 10
Jeremiah NanaiJeremiah Nanai 11
Simi SasagiSimi Sasagi 12
Junior PauloJunior Paulo 13
 INTERCHANGE
C. Harris-TavitaChanel Harris-Tavita 14
Benaiah IoeluBenaiah Ioelu 15
Ativalu LisatiAtivalu Lisati 16
Francis MoloFrancis Molo 17
 RESERVES
Lyhkan King-TogiaLyhkan King-Togia 18
Clayton FaulaloClayton Faulalo 19
Terrell MayTerrell May 20
Tyrone MayTyrone May 21

JOIN THE DISCUSSION