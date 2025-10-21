Pacific Championships Week 2 Team Lists

2025-10-25T05:00:00Z
PNG Football Stadium
PNG
2025-10-25T05:00:00Z
COK
|1
|Morea Morea
|2
|Robert Derby
|3
|Zac Laybutt
|4
|Nene Macdonald
|5
|Alex Johnston
|6
|Gairo Voro
|7
|Lachlan Lam
|8
|Epel Kapinias
|9
|Edwin Ipape
|10
|Jack de Belin
|11
|Rhyse Martin
|12
|Nixon Putt
|13
|Liam Horne
|INTERCHANGE
|14
|Finley Glare
|15
|J. Alick-Wiencke
|16
|Cooper Bai
|17
|Sylvester Namo
|RESERVES
|18
|Robert Mathias
|19
|Dudley Dotoi
|20
|Valentine Richard
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Esan Marsters
|1
|Paul Ulberg
|2
|KL Iro
|3
|Reubenn Rennie
|4
|Esom Ioka
|5
|Caelys-Paul Putoko
|6
|Cassius Cowley
|7
|Makahesi Makatoa
|8
|Mason Teague
|9
|Tepai Moeroa
|10
|Brendan Piakura
|11
|Reuben Porter
|12
|P. Petterson-Robati
|13
|INTERCHANGE
|Ruatapu Ngatikaura
|14
|Rhys Dakin
|17
|Delahia Wigmore
|18
|Justin Makirere
|20
|RESERVES
|Teapo Stoltman
|19
2025-10-26T05:00:00Z
Suncorp Stadium
TON
2025-10-26T05:00:00Z
SAM
|1
|Lehi Hopoate
|2
|Daniel Tupou
|3
|Tolutau Koula
|4
|Robert Toia
|5
|Sione Katoa
|6
|Isaiah Iongi
|7
|Isaiya Katoa
|8
|Addin Fonua-Blake
|9
|Siliva Havili
|10
|Stefano Utoikamanu
|11
|Siua Wong
|12
|Eliesa Katoa
|13
|Jason Taumalolo
|INTERCHANGE
|14
|Soni Luke
|15
|Leka Halasima
|16
|Felise Kaufusi
|17
|Moeaki Fotuaika
|RESERVES
|18
|Demitric Vaimauga
|19
|Paul Alamoti
|20
|K. Finefeuiaki
|21
|Will Penisini
|Fullback
|Wing
|Centre
|Centre
|Wing
|Five-eighth
|Halfback
|Prop
|Hooker
|Prop
|Second Row
|Second Row
|Lock
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Interchange
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|Reserves
|R. Tuivasa-Sheck
|1
|Brian To'o
|2
|Izack Tago
|3
|Deine Mariner
|4
|Murray Taulagi
|5
|Blaize Talagi
|6
|Jarome Luai
|7
|Josh Papalii
|8
|Jazz Tevaga
|9
|Payne Haas
|10
|Jeremiah Nanai
|11
|Simi Sasagi
|12
|Junior Paulo
|13
|INTERCHANGE
|C. Harris-Tavita
|14
|Benaiah Ioelu
|15
|Ativalu Lisati
|16
|Francis Molo
|17
|RESERVES
|Lyhkan King-Togia
|18
|Clayton Faulalo
|19
|Terrell May
|20
|Tyrone May
|21