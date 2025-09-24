The NSW Cup and QLD Cup Grand Final will take place this weekend and Zero Tackle has you covered with all the team lists and changes in the New South Wales and Queensland competitions.
NSW Cup: St George Illawarra Dragons vs New Zealand Warriors
St George Illawarra Dragons
1. Cody Ramsey 2. Mat Feagai 3. Hayden Buchanan 4. Tyler Peckham-Harris 5. Jesse Williams 6. Jonah Glover 7. Lachlan Ilias 8. Blake Lawrie 9. Connor Muhleisen 10. Ben Murdoch-Masila 11. Raymond Faitala-Mariner 12. Nicholas Tsougranis 13. Jacob Webster
Interchange: 14. Haele Finau 15. Ryan Hutchinson 16. Hame Sele 17. Cyrus Stanley-Traill
Reserves: 18. Kade Reed 19. Isaiah Fagalilo 20. Viliami Fifita 22. Jarrah Gaia Treweek 25. Matthew Alhazim
New Zealand Warriors
1. Taine Tuaupiki 2. Setu Tu 3. Ali Leiataua 4. Moala Graham-Taufa 5. Edward Kosi 6. Luke Hanson 7. Tanah Boyd 8. Bunty Afoa 9. Samuel Healey 10. Tanner Stowers-Smith 11. Kayliss Fatialofa 12. Eddie Ieremia-Toeava 13. Kalani Going
Interchange: 14. Makaia Tafua 16. Tom Ale 17. Jett Cleary
Reserves: 18. Geronimo Doyle 20. Tobias Crosby
QLD Cup: Burleigh Bears vs Norths Devils
Burleigh Bears
1. Creedence Toia 2. Troy Leo 3. Nicholas O'Meley 4. Kea Pere 5. Mitch Watson 6. Josh Rogers 7. Guy Hamilton 8. Fletcher Baker 9. Paul Roache 10. Matthew Koellner 11. Adam Christensen 12. Ewan Moore 13. Sam Coster
Interchange: 14. Cole Geyer 15. Sami Sauiluma 16. Takitau Mapapalangi 17. Kurt De Luis
Reserves: 18. Lochlyn Sheldon 19. Bailey Butler 20. Lorenzo Mulitalo 21. Jordan Scott 22. Ryan Jones 23. Blake Scott 24. Bailey McConnell
Norths Devils
1. Matthew Milson 2. Tony Tumusa 3. Jordan Lipp 4. Jacob Gagan 5. Manase Kaho 6. Jack Ahearn 7. Sean O'Sullivan 8. Peter Hola 9. Kierran Moseley 10. Sebastian Su'a 11. Jackson Shereb 12. Kenny Bromwich 13. James Flack
Interchange: 14. Lauloto Salei 15. Ben Stevanovic 16. Wyatt Reynolds 17. Brody Tamarua
Reserves: 18. Blake Paskins 19. Sam Elliott 20. Ben Nakubuwai 21. Jerome Veve 22. Zach Brooks 23. Zac McGuire 24. Brandon Finnegan
Jersey Flegg Cup: Melbourne Storm vs Penrith Panthers
Melbourne Storm
1. Hugo Peel 2. Amaziah Murgha 3. Mitchell Jennings 4. Liam Williams 5. Siulagi Tuimalatu-Brown 6. Eli Morris 7. Dylan Brettle 8. K-Ci Newton-Whare 9. Gabriel Satrick 10. Talas Abell 11. Preston Conn 12. Zayvian Langkilde-Fale 13. Angus Hinchey
Interchange: 14. Jai Bowden 15. Jordan Blundell 16. Cooper Clarke 18. Jerry Musu
Reserves: 19. Ben Stringer 20. Suli Pole 21. Stanley Huen
Penrith Panthers
1. Jaxen Edgar 2. Jirah Liddiard 3. Siale Faeamani 4. Tuaomaliemavaitoelau Patea 5. Nick Murphy 6. Zach Lamont 7. Tylor Bunting 8. Jakeb Vailalo 9. Jenson Tuaoi 10. Siotame Hansen 11. Delahia Wigmore 12. Harry Armstrong 13. Isaiah Scanlon
Interchange: 14. Kye Raven 15. Judah Galuvao 16. Hokafonu Lemoto 17. Bayden Moran
Reserves: 18. Jack Attard 19. Poutoa Hotere-Papalii 20. Tyson Sangalang
NSW Women's Premiership: Newcastle Knights vs Cronulla Sharks
Newcastle Knights
1. Lilly-Ann White 2. Kayla Henderson 3. Saxbii Shaw 4. Lucy Spain 5. Tyla Brown 6. Joeli Morris 7. Ashlee Harvey 8. Grace Kukutai 9. Leah Ollerton 10. Emily Mcarthur 11. Sophie Buller 12. Carissa Reid 13. Leilani Ahsam
Interchange: 14. Charley Lahmert 15. Makaah Darcy 16. Aaliyah Paki 17. Elizabeth Montgomery
Reserves: 18. Tazmyne Luschwitz 19. Rubie Drake-Brockman
Cronulla Sharks
1. Tia-Jordyn Vasilovski 2. Milla Caine 3. Monique Donovan 4. Dominique Du Toit 5. Georgia Willey 6. Ella Ropata 7. Olivia Herman 8. Genevieve Mafi 9. Koffi Brookfield 10. Tommaya Kelly-Sines 11. Marewa Samson 12. Marnie Isemonger 13. Sian Filipo
Interchange: 14. Tarnee Ingram 15. Felila Fakalelu 16. Keely Smith 17. Maraia Rorocla
Reserves: 18. Mikayla Langer 19. Alianna Tonuu 20. Leki Leilua 21. Sienna Price 22. Taylor Ropata
QRL Women's Premiership: Brisbane Tigers vs Burleigh Bears
Brisbane Tigers
1. Tahlia Marshall 2. Courtney Robinson 3. Namoe Gesa 4. Aleksandra Tunufai 5. Saupo-Mina Toeleiu 6. Evelyn Roberts 7. Enah Desic 8. Kayleen Takai 9. Kelsey Parkin 10. Jenny David 11. Estanoa Faitala-Mariner 12. Narikah Orchard 13. India Seeto
Interchange: 14. Leilani Taofinuu 15. Lorren Ieli 16. Malaela Sua 17. Porche John
Reserves: 18. Rosa-Millan Lefono 19. Kameryn Bray 20. Ashlea Nolan 21. Mhia Mackey-Taylor 22. Amelia Kuk 23. Caitlin Nolan
Burleigh Bears
1. Jasmin Morrissey 2. Brianna Toopi 3. Shaianne McGlone 4. Deleni Paitai 5. Lailee Phillips 6. Memory Paitai 7. Moana Cook 9. Teaghan Hartigan 10. Zara Canfield 11. Ebony Laing 12. Tara McGrath-West 13. Sade Schaumkel
Interchange: 14. Lailee Phillips 15. Dannii Perese 16. Bella Thompson 17. Eta Sikahele
Reserves: 18. Nivea Te Hokowhitu-Wynne 19. Barbra Auvaa 20. Elizabeth Ngahe 21. Kaitlyn Phillips