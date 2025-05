The 2025 U18s ASSRL National Championships will begin soon as the best young talents in rugby league face off against each other in the national tournament.

Ahead of the competition, Zero Tackle examines every squad and the NRL affiliations of every player competing in the ASSRL National Championships tournament.

Australian Capital Territory

To be announced.

Combined Affiliated States (CAS)

To be announced.

NSW Combined Catholic Colleges (NSWCCC)

To be announced.

NSW Combined High Schools (NSWCHS)

To be announced.

NSW Combined Independent Schools (NSWCIS)

Preliminary Camp Sqaud: Ashton Large (The Scots College), Beau Alexander (St Augustine's College), Beau McKeee (St Augustine's College), Ben Kaberry (Knox Grammar School), Blessing Foini (Central Coast Sports), Braith Sloane (Newington College), Buster Hindmarsh (William Clarke College), Caleb Fesolai (Central Coast Sports), Callum Grantham (Newington College), Carter Mareko (Central Coast Sports), Chase Kapua (Central Coast Sports), Chayse Geros (St Augustine's College), Christian Pasikala (Central Coast Sports), Cooper Gibbs (Central Coast Sports), Cyrus Bloomfield (Oakhill College), Darcy Feltham (Oakhill College), Dayne Jennings (Central Coast Sports), Eddy Cayless (Oakhill College), Heamasi Makasini (Newington College), Isaac Fotu Moala (Central Coast Sports), Jai Callaghan (SHORE), James Finegan (Waverley College), Joshua Ballard (Waverley College), Joshua Fesolai (Central Coast Sports), Joseph Wesser (Oakhill College), Kalen Cashin (Central Coast Sports), Keone Anitelea Tsiousisis (Newington College), Lachlan Quigley (Scone Grammar), Lafo Papalii-Talanei (Waverley College), Levi Funa (Cranbrook School), Lukas Butler (Oakhill College), Nicholas Kotarac (Knox Grammar School), Onitoni Large (The Scots College), Paula Teisina (Waverley College), Rex Bassingthwaighte (SHORE), Ryan Tukapaua (Central Coast Sports), Samuel Polley (Oakhill College), Sifa Oldfield (Cranbrook School), Taj Afu Farani (Cranbrook School), Tanner Mahon (Central Coast Sports), Zaylen Ekepati (Central Coast Sports)

NRL Affiliations

Canterbury Bulldogs - Braith Sloane, Chayse Geros, Jai Callaghan

Central Coast Roosters / Sydney Roosters - Blessing Foini, Carter Mareko, Chase Kapua, Cooper Gibbs, Eddy Cayless, Isaac Fotu-Moala, James Finegan, Joshua Fesolai, Kalen Cashin, Paula Teisina, Rex Bassingthwaite, Ryan Tukapaua, Zaylen Ekepati

Cronulla Sharks - Callum Grantham

Manly Sea Eagles - Ashton Large, Beau Alexander, Beau McKeee, Lukas Butler, Onitoni Large, Sifa Oldfield, Tanner Mahon

Newcastle Knights - Lachlan Quigley

North Sydney Bears - Buster Hindmarsh, Caleb Fesolai, Joseph Wesser, Nicholas Kotarac

Parramatta Eels - Cyrus Bloomfield, Levi Funa, Samuel Polley,

South Sydney Rabbitohs - Benjamin Kabery, Christian Pasikala, Darcy Feltham, Dayne Jennings, Joshua Ballard, Keone Anitelea Tsiousisis, Taj Aufai-Farani

Unknown - Lafo Papalii-Talanei

Queensland

Squad: Antonio Verhoeven (Palm Beach Currumbin SHS), Brian Pouniu (St Eugene College), Cody Starr (Redcliffe SHS), David Bryenton (Keebra Park SHS), Duquan Talaepea (Mabel Park SHS), Ellyjah Birve (Caloundra SHS), Ezra Leota (Mabel Park SHS), Hayden Watson (Marsden SHS), Israel Lotaki (Keebra Park SHS), Jackson Koina (Mountain Creek SHS), Jared Horne (Wavell SHS), Mace Andrew (Marsden SHS), Mel Nonu (Ipswich SHS), Sangster-Saulala Figota (Wavell SHS), Siosaia Poese (Keebra Park SHS), Taj Lateo (Palm Beach Currumbin SHS), Taylan To'a (Marsden SHS), Torino Jackson (Palm Beach Currumbin SHS), Tupou Francis (Marsden SHS), Xzavier Timoteo (Ipswich SHS)

NRL Affiliations

Brisbane Broncos - Antonio Verhoeven, Jackson Koina, Siosaia Poese, Tupou Francis

Canberra Raiders - Ezra Leota

Canterbury Bulldogs - Mace Andrew, Xzavier Timoteo

Gold Coast Titans - Taj Lateo, Taylan To'a, Torino Jackson

Melbourne Storm - Hayden Watson, Israel Lotaki

The Dolphins - Brian Pouniu, Cody Starr, Duquan Talaepea

Unknown - David Bryenton, Ellyjah Birve, Jared Horne, Mel Nonu, Sangster-Saulala Figota