As the 2026 Tarsha Gale Cup season slowly approaches, Zero Tackle will keep you updated with all the news and rumours surrounding player movements and each team's squad.
Updated as of November 1.
Canberra Raiders
|2026 Gains
|None
|2026 Losses
|None
|2026 Squad
|N/A
Canterbury-Bankstown Bulldogs
|2026 Gains
|None
|2026 Losses
|None
|2026 Squad
|N/A
Cronulla Sharks
|2026 Gains
|None
|2026 Losses
|None
|2026 Squad
|N/A
Illawarra Steelers
|2026 Gains
|Bridget Shearer (Bears), Daisy Bohringer (Bulldogs), Elouise Maher (Bulldogs), Faith Tavita (Bulldogs), Liliola Ward (Tigers), Makenna Ravovou (Raiders), Sophie Taylor (Barellan Rams)
|2026 Losses
|Alex Down, Bella Lord, Bella Sacco, Bronte Wilson, Ella D'Costa, Evie Richards, Herewaka Pohatu, Jayda Patrick, Koffi Brookfield, Liesl Hopoate, Maddison Lewis, Makayla McFayden, Mackayla Hutchinson, Maria Paseka, Siulolo Richter, Trinity Tauaneai
|2026 Squad
|Ally Hamilton, Anissa McCue, April Gray, Armani Tanioria, Bridget Shearer, Charlotte Campbell, Charlotte Nicolson, Daisy Bohringer, Ella Churchill, Ella Greatz, Elli Young, Elouise Maher, Faith Tavita, Halle Barrett, Holly Czornobej, Jayda Lalic, Kiara Kostovski, Liliola Ward, Maddy Bullock, Madison Hemopo, Madison Hobbs, Makenna Ravovou, Michala Hardy, Paige Tauaneai, Scarlett Newton, Seriah Palepale, Shylah Mitchell, Sienna Young, Skye Spencer, Sophie Taylor, Tahanni Kaufusi, Tahlia O'Brien, Tori Shipton
Manly Sea Eagles
|2026 Gains
|None
|2026 Losses
|None
|2026 Squad
|N/A
Melbourne Storm
|2026 Gains
|Akeelah Coffin, Akoija George, Alexis Fenton, Aria Mcfelin, Ayva Tauti, Caroline Cook, Deandrea Morgan, Dhillon Baker, Dhyllen Afuie, Eboni Heurea, Eleksia Finau-Fotu, Flo Fuiono, Gail Faaiu, Gina Aiono, Gyziah Faye Apera, Jada Patelesio, Justice Daymond, Kamanu Li'l Dennis, Katelyn Faifili-Boon, Kirita Eli, Kyana Gordon-Wendt, Mahlia Davys, Melaea Palavi, Shelby Kohunui, Sierra Teo, Star Slater, Teresa Eli, Toefiliga Lokeni, Vahoi Matangi, Zerenity Tuala
|2026 Losses
|None
|2026 Squad
|Akeelah Coffin, Akoija George, Alexis Fenton, Aria Mcfelin, Ayva Tauti, Caroline Cook, Deandrea Morgan, Dhillon Baker, Dhyllen Afuie, Eboni Heurea, Eleksia Finau-Fotu, Flo Fuiono, Gail Faaiu, Gina Aiono, Gyziah Faye Apera, Jada Patelesio, Justice Daymond, Kamanu Li'l Dennis, Katelyn Faifili-Boon, Kirita Eli, Kyana Gordon-Wendt, Mahlia Davys, Melaea Palavi, Shelby Kohunui, Sierra Teo, Star Slater, Teresa Eli, Toefiliga Lokeni, Vahoi Matangi, Zerenity Tuala
Newcastle Knights
|2026 Gains
|None
|2026 Losses
|None
|2026 Squad
|N/A
North Sydney Bears
|2026 Gains
|Amaya Sanchez (CC Roosters), Amelia Vakautakakala, Darcey Pilato, Emilee Hall (CC Roosters), Giovanna Leo, Hailey Wheatley, Imogen Carter, Isabella Akolo, Jaylah Niumata (Tigers), Kaylani Tavita (Fremantle Roosters), Kaylee Andrews (Eels), Kenzie Moujalli (Sea Eagles), Layla Tima (Tigers), Leilani Tuitupou, Leona Yusia, Liana Ngatai Mauri (Sea Eagles), Lofia Alone, Madison Butchart (Sea Eagles), Maretta Fuimaono (Panthers), Meliame Pangai, Ramona Matelau, Scarlet Hagan (Knights), Shenae Cassidy (CC Roosters), Tahlae Uluibau, Talia Pele Taula (Tigers), Tiari Thompson, Vasaliva Feleti (Panthers)
|2026 Losses
|Alexis Rose, Alyssa Pearsall, Angelina Ballas, Brianna Ali, Bridget Shearer, Brodie Pleasance, Chloe Beazley, Dianne Palu, Ella Patu, Emily Drury, Hannah O'Malley, Jasmine Rorani, Karmel Potts, Katiniia Loko, Losa Lasalo, Marika Maru-Dickinson, Memphis-Cass Pati Ah-Cheung, Moana Appleby, Mya Schmidt-TuiaMau, Nikita E, Oriana Tulemau, Phoebe Talo, Samurai Pati Ah-Cheung, Sharron Tapuai, Tahlya Dower, Tameika Dorahy, Taya Floyd, Teaira Rehutai, Tenaria George
|2026 Squad (Summer Squad)
|Amaya Sanchez, Amelia Vakautakakala, Angelina Singh, Ava Vaefaga, Bella Searle, Bronte Edwards, Charis Toli, Chloe Baird, Darcey Pilato, Emilee Hall, Giavanna Leo, Hailey Wheatley, Imogen Carter, Indianna Carroll, Isabella Akolo, Jaylah Niumata, Kathreen Siale, Kaylani Tavita, Kaylee Andrews, Kenzie Moujalli, Layla Tima, Leilani Tuitupou, Leona Yusia, Liana Ngatai Mauri, Lilly Wilson, Lily-May Price-Jones, Lofia Alone, Logan Lemusu, Madison Butchart, Madison Clarke, Maretta Fuimaono, Meliane Pangai, Ramona Matelau, Scarlet Hagan, Sela Latu, Selu Teaupa, Shenae Cassidy, Tahliae Uluibau, Talia Pele Taula, Tavina Pritchard, Tiani Faiva Tulemau, Tiari Thompson, Timeka Collins, Tyra Field, Vasaliva Feleti, Vine Aloalii
Parramatta Eels
|2026 Gains
|None
|2026 Losses
|None
|2026 Squad
|N/A
Penrith Panthers
|2026 Gains
|Amelia De Carlo (Bulldogs), Ella Walker (Tigers), Hamma Fakalangi, Jhaya Katyai-Raihe, Kealii Muru (Tigers), Kodey McQueeney, Rylee Asbinell, Sapphire Harris, Tameika Clarke, Tyali Raihe
|2026 Losses
|Aaliyah Tahu, Alyssa Gibbons, Amal Dandan, Audrey Nadaya-Harb, Bethany To'o, Chloe Pallisier (Titans), Dakota Dilworth, Dejah Tuliau, Ellyssa Myers, Fatafehi Mahe, Gisele Masun-Feleti, Hamma Fakalangi, Imelda Wright, Julie Tauafao, Kayla Henderson (Knights), Kyra-Lee Westland, Leilani Alfia, Maddison Wilson, Mele Siale, Memphis Pati Ah-Cheung, Salamasina Pupualii, Samuria Patti Ah-Cheung, Tyler-Eve Mair
|2026 Squad
|Aaliyah Womal, Amber Stapleton, Amelia De Carlo, Anita Ropati, Bree Muldoon, Danica Talitonu, Ella Knowles, Ella Walker, Georgie Zahra, Gisele Masun-Feleti, Grace Button, Gracy Thompson, Hamma Fakalangi, Hannah Ison, Jade Elford, Jaeahna Latu, Jennifer Tuilagi, Jhaya Katyai-Raihe, Kahlani Hebden-Salase, Kealii Muru, Kiah Taotofi, Kodey McQueeney, Malena Lavea, Matilda Vella, Meekah Viiga, Monica Ben, Mya Muller, Mylei Palmer Vaivao, Naioka Tuipulotu, Olive Connelly, Rylee Asbinell, Samantha Hanrahan, Sapphire Harris, Talia Afungia, Tameika Clarke, Tia Jane Golding, Tyali Raihe, Zakiah Jenkins
South Sydney Rabbitohs
|2026 Gains
|None
|2026 Losses
|None
|2026 Squad
|N/A
St George Dragons
|2026 Gains
|None
|2026 Losses
|None
|2026 Squad
|N/A
Sydney Roosters Indigenous Academy
|2026 Gains
|None
|2026 Losses
|None
|2026 Squad (Summer Squad)
|N/A
Wests Tigers
|2026 Gains
|None
|2026 Losses
|None
|2026 Squad (Summer Squad)
|N/A