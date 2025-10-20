As the 2026 QLD Cup season slowly approaches, Zero Tackle will keep you updated with all the news and rumours surrounding player movements and each team's squad.\n\nUpdated as of October 18.\n\nBrisbane Tigers\n\n\n\n\n2026 Gains\n\n\nNone\n\n\n2026 Losses\n\n\nBlake Anders (Central Queensland Capras)\n\n\n2026 Squad\n\n\nCaleb Daunt, Luke Bain, Oscar Mosa, Sam Wallis, Samuela Vakadula\n\n\n\n \n\nBurleigh Bears\n\n\n\n\n2026 Gains\n\n\nNone\n\n\n2026 Losses\n\n\nNone\n\n\n2026 Squad\n\n\nN\/A\n\n\n\n\nCentral Queensland Capras\n\n\n\n\n2026 Gains\n\n\nBlake Anders (Brisbane Tigers), Trey Brown (North Sydney Bears)\n\n\n2026 Losses\n\n\nNone\n\n\n2026 Squad\n\n\nBlake Anders, Cooper Marshall, Morea Morea, Nixon Putt, Radean Robinson, Trey Brown, Tyler Szepanowski\n\n\n\n \n\nIpswich Jets\n\n\n\n\n2026 Gains\n\n\nBrenton Baira (Mackay Cutters), Tom McGrath (Redcliffe Dolphins)\n\n\n2026 Losses\n\n\nNone\n\n\n2026 Squad\n\n\nBlake Lenehan, Brenton Baira, Dion Teaupa, Julian Christian, Rashuan Denny, Tom McGrath\n\n\n\n[caption id="attachment_226840" align="alignnone" width="696"] Dion Teaupa in action. (Photo: Flickr- @NAPARAZZI)[\/caption]\n\n\nMackay Cutters\n\n\n\n\n2026 Gains\n\n\nSean Mullany (Gold Coast Titans)\n\n\n2026 Losses\n\n\nBrenton Baira (Ipswich Jets)\n\n\n2026 Squad\n\n\nBaden Robinson, Bayley Gill, Hugh Arthur, Jimmy Ngutlik, Mitch Fogarty, Rory Woodall, Sean Mullany, Tom McNulty\n\n\n\n\nNorthern Pride\n\n\n\n\n2026 Gains\n\n\nNone\n\n\n2026 Losses\n\n\nNone\n\n\n2026 Squad\n\n\nDaniel Woodhouse, Jirra Twist, Shamish O'Quinn\n\n\n\n\nNorths Devils\n\n\n\n\n2026 Gains\n\n\nNone\n\n\n2026 Losses\n\n\nNone\n\n\n2026 Squad\n\n\nN\/A\n\n\n\n\nPNG Hunters\n\n\n\n\n2026 Gains\n\n\nNone\n\n\n2026 Losses\n\n\nNone\n\n\n2026 Squad\n\n\nN\/A\n\n\n\n\n\n\n[caption id="attachment_164001" align="alignnone" width="696"] CHRISTCHURCH, NEW ZEALAND - NOVEMBER 09: Papua New Guinea fans react as Edene Gebbie of Papua New Guinea dives over to score a try during the Rugby League Test match between Fiji Bati and Papua New Guinea Kumuls at Orangetheory Stadium on November 09, 2019 in Christchurch, New Zealand. (Photo by Kai Schwoerer\/Getty Images)[\/caption]\n\n\n\nRedcliffe Dolphins\n\n\n\n\n2026 Gains\n\n\nNone\n\n\n2026 Losses\n\n\nTom McGrath (Ipswich Jets)\n\n\n2026 Squad\n\n\nN\/A\n\n\n\n \n\nSouths Logan Magpies\n\n\n\n\n2026 Gains\n\n\nNone\n\n\n2026 Losses\n\n\nIsrael Leota (Moana Pasifika), Latrell Siegwalt (South Sydney Rabbitohs), Ricky Leutele (retired)\n\n\n2026 Squad\n\n\nN\/A\n\n\n\n \n\nSunshine Coast Falcons\n\n\n\n\n2026 Gains\n\n\nNone\n\n\n2026 Losses\n\n\nNone\n\n\n2026 Squad\n\n\nCooper Page-Wilson, Danny Heenan, Flynn Camilleri, Harrison McIndoe, Josh Billing, Mason Peut, Taine Cooper, Zion Johnson\n\n\n\n\nTownsville Blackhawks\n\n\n\n\n2026 Gains\n\n\nFua Schwalger (Western Clydesdales), Nicholas Lenaz (North Queensland Cowboys)\n\n\n2026 Losses\n\n\nNone\n\n\n2026 Squad\n\n\nBailey Biondi-Odo, Eddie Hampson, Fua Schwalger, Jayden Sharp, Nicholas Lenaz, Toby Thorburn\n\n\n\n[caption id="attachment_37123" align="alignnone" width="696"] AUCKLAND, NEW ZEALAND - JULY 10: Joseph Vuna of the Warriors looks to pass during a New Zealand Warriors NRL training session at Mount Smart Stadium on July 10, 2018 in Auckland, New Zealand. (Photo by Phil Walter\/Getty Images)[\/caption]\n\n\nTweed Heads Seagulls\n\n\n\n\n2026 Gains\n\n\nNone\n\n\n2026 Losses\n\n\nJay Kirk\n\n\n2026 Squad\n\n\nJJ Collins, Joseph Vuna, Josh Bevan, Malakhi Donovan, Phoenix Steinwede\n\n\n\n\nWestern Clydesdales\n\n\n\n\n2026 Gains\n\n\nNone\n\n\n2026 Losses\n\n\nFua Schwalger (Townsville Blackhawks)\n\n\n2026 Squad\n\n\nN\/A\n\n\n\n\nWynnum Manly Seagulls\n\n\n\n\n2026 Gains\n\n\nNone\n\n\n2026 Losses\n\n\nNone\n\n\n2026 Squad\n\n\nN\/A\n\n\n\n