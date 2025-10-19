As the 2026 Lisa Fiaola Cup season slowly approaches, Zero Tackle will keep you updated with all the news and rumours surrounding player movements and each team's squad.
Updated as of October 19.
Canberra Raiders
|2026 Gains
|None
|2026 Losses
|None
|2026 Squad
|N/A
Canterbury-Bankstown Bulldogs
|2026 Gains
|None
|2026 Losses
|None
|2026 Squad
|N/A
Central Coast Roosters
|2026 Gains
|Abbie Eagleton, Alissa McNair, Bonnie Hardman, Ella Parker (Sea Eagles), Ellshah Paki, Erin Krenmayr, Indi Curr, Ivy Hagan, Ivy O'Brien, Jagger Curnow, Jasmin Taiapa, Jessica Boreham-Cole, Kotuka Hennessy (Knights), Lani Gray, Lara Murray, Layla Tonga, Leilani Mareko, Leilani Carpenter (Sea Eagles), Levayah Bower, London Nowers, Malia Moses-Kinkaid, Mia-Cheri Lokeni, Ngaire Jarmain, Shania Aiolupotea, Sharleze Bartlett, Sharni Patterson, Silia Tuitufa, Tarnaya Smith
|2026 Losses
|Addison Webb, Amaya Sanchez, Annastacia Leatupe, Ayva Papalii, Bessy Combo, Coco Butcher, Ellie Maher, Emilee-Rose Hall, Evie Phillips, Indy Rosen, Jayda Peo, Jemma Wooden, Madison Hemopo, Madison Massey, Makenna Hammond, Marley Gristwood, Meg McPhail, Mia Vaotuua, Summer Pollard, Talea Tonga, Talita Haumono, Veronica Sefo, Victoria Loleni
|2026 Squad (Summer Squad)
|Aaliyah Te Mete, Abbie Eagleton, Alissa McNair, Bonnie Hardman, Chloe Oliver, Ella Parker, Ellshah Paki, Erin Krenmayr, Indi Curr, Isabella Newton, Ivy Hagan, Ivy O'Brien, Jagger Curnow, Jasmin Taiapa, Jessica Boreham-Cole, Kewa Kahuroa, Kotuka Hennessy, Lani Gray, Lara Murray, Layla Tonga, Leilani Mareko, Leilani Carpenter, Levayah Bower, London Nowers, Malia Moses-Kinkaid, Mia-Cheri Lokeni, Morgan Kernick, Ngaire Jarmain, Shania Aiolupotea, Sharleze Bartlett, Sharni Patterson, Sienna Kennedy-Wilkie, Silia Tuitufa, Star Arthur-Clarke, Stella Hall, Talia Berryman, Tarnaya Smith
Cronulla Sharks
|2026 Gains
|None
|2026 Losses
|None
|2026 Squad
|N/A
Illawarra Steelers
|2026 Gains
|None
|2026 Losses
|None
|2026 Squad
|N/A
Manly Sea Eagles
|2026 Gains
|None
|2026 Losses
|None
|2026 Squad
|N/A
Newcastle Knights
|2026 Gains
|None
|2026 Losses
|Cooper Votano (Storm)
|2026 Squad
|N/A
North Sydney Bears
|2026 Gains
|Acaisha Coe, Addison Webb, Aaliyah Pagaspas, Ava Wooden, Ava Hape-Va'a, Chelsea Pili, Destiny Hodge, Elneeta Soi, Faaimata Hiliau, Georgia Kouris, Ilaivaha Finefeuiaki, Ilaisane Fuiva Kailea, Indiah Donovan, Isla Webb, Jessica Boreham-Cole, Kahmani Sene-Iefao, Kiara Latu, Lani Gray, Latayah Townney, Leila Figallo, Lily Smith, Madison Neirinckx, Malaiya Tipene, Malaya Jabre, Malaysia Croaker, Marli Foster, Olivia Harrison, Palace Koia, Salote Tausala, Scarlett Mitchell, Sharleze Bartlett, Sian Cowperthwaite, Sophia Dent, Storm Manuel, Summah Pleasance, Taliah Fogarty, Tiffany Tomlinson, Torah Brien, Veikie Fituafae, Wailea Kailea, Zoe Figallo
|2026 Losses
|Aliyah Waipouri (Panthers), Ava Hape-Va'a, Bailey Lowe, Eden Melham, Georgia Kouris, Inndia O'Donohue, Isla Webb, Jayda Yammouni, Jayla Te Atua, Laylah Hall, Madison Neirinckx, Milly Athar, Nika Andrienko, Rebecca Jones, Shekaina Kully, Summah Pleasance, Tahira Armeda, Tara Cox
|2026 Squad (Summer Squad)
|Acaisha Coe, Addison Webb, Aaliyah Pagaspas, Ava Wooden, Ava Hape-Va'a, Cailyce Kiriau-Paulo, Chelsea Pili, Destiny Hodge, Elneeta Soi, Faaimata Hiliau, Georgia Kouris, Ilaivaha Finefeuiaki, Ilaisane Fuiva Kailea, Indiah Donovan, Isla Webb, Jazmyn Graham, Jessica Boreham-Cole, Kahmani Sene-Iefao, Kamate Baine, Karalee Clarke, Kiara Latu, Lani Gray, Latayah Townney, Leila Figallo, Lily Smith, Madison Neirinckx, Malaiya Tipene, Malaya Jabre, Malaysia Croaker, Marli Foster, Mia Hayes, Milan Brakell, Olivia Harrison, Palace Koia, Salote Tausala, Scarlett Mitchell, Sharleze Bartlett, Sian Cowperthwaite, Sophia Dent, Storm Manuel, Summah Pleasance, Taliah Fogarty, Teeara Russell, Tiffany Tomlinson, Torah Brien, Veikie Fituafae, Wailea Kailea, Zoe Figallo
Parramatta Eels
|2026 Gains
|None
|2026 Losses
|None
|2026 Squad
|N/A
Penrith Panthers
|2026 Gains
|Aliyah Waipouri (Bears), Amelia Huriwai Valoa, April Gardiner, Ava Huriwai Valoa, Betty Tanaki, Brooklyn Williams, Chelsey Toby Smith, Deniliquin Palelei, Hanna Masic, Isabella Brown, Jizelle Thompson Liveti, Josalynn Tooala, Kahmani Sene-Lefao, Liannah Amete, Mahlia Crackett-Crosby, Mercy Polu, Ngaire Jarmain, Ofeina Ah Kiau, Quiana Vaoliko Savesi, Raevyn Szabo, Rhylie Walker, Sienna Rose Iosefa, Silia Tuitufu, Summer Knowles, Tarnaya Smith, Teeara Russell, Tiana Cocker, Tunui-a-Rangi Nathan, Yana King Naivalu
|2026 Losses
|Betsy Fifita, Grace Sene, Isabella Papaa, Jaylani Vidler, Jurney Mila, Kyla Pasene, Maretta Fuimaono (Bears), Marleya Elekana, Mia Hebden-Salase, Moonlight Moala, Patikura Jim, Patricia Hei Hei, Serenity Mila, Sienna-Rose Iosefa, Vanessa Simpson, Vasaliva Feleti (Bears), Violet Hiku
|2026 Squad (Summer Squad)
|Abbey Lee Larcombe, Aliyah Waipouri, Amelia Huriwai Valoa, April Gardiner, Ava Huriwai Valoa, Betty Tanaki, Brooklyn Williams, Chelsey Toby Smith, Deniliquin Palelei, Hanna Masic, Isabella Brown, Isabella Ferguson, Jizelle Thompson Liveti, Josalynn Tooala, Kahmani Sene-Lefao, Kayla Horvat, Liannah Amete, Lilianne Halangahu, Mahlia Crackett-Crosby, Mercy Polu, Mia Rose Niumata, Ngaire Jarmain, Ofeina Ah Kiau, Quiana Vaoliko Savesi, Raevyn Szabo, Rihanna Petelo, Rhylie Walker, Savannah Tofaeono, Sienna Rose Iosefa, Silia Tuitufu, Summer Knowles, Tarnaya Smith, Teeara Russell, Tiana Cocker, Tunui-a-Rangi Nathan, Yana King Naivalu
South Sydney Rabbitohs
|2026 Gains
|None
|2026 Losses
|None
|2026 Squad
|N/A
St George Dragons
|2026 Gains
|None
|2026 Losses
|None
|2026 Squad
|N/A
Wests Tigers
|2026 Gains
|None
|2026 Losses
|None
|2026 Squad (Summer Squad)
|N/A